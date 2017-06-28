Кабмин Украины определил порядок списания "утраченной" техники командирами ВСУ
Украинские СМИ публикуют примечательную информацию, касающуюся вопросов уничтоженного или утраченного имущества в так называемой «зоне АТО». В сообщении говорится о том, что кабинет министров Украины определяет максимальные объёмы списания военного имущества командирами и иными должностными лицами ВСУ и МО Украины при утрате в «АТО» и «при диверсиях».
Изменения внесены в Положение о порядке учёта, хранения, списания и использования военного имущества Вооружёнными силами Украины.
Из материала ( публикация от имени кабмина Украины):
Таким образом, у украинских командиров появляется абсолютно законная схема реализации военной техники и прочего имущества, которые в итоге могут быть объявлены «утраченными в АТО». Продал - списал - законно... Списал - продал - опять законно...
На этом фоне на Украине продолжают обсуждать вопрос того, почему военнослужащие ВСУ в Крыму в 2014 году в большинстве своём перешли на сторону России. По словам бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука, причина в «комплектации войск». Кузьмук сетует на то, что 80% военнослужащих ВСУ в Крыму были крымчане. Странно, если было бы иначе.
Кузьмук в эфире украинской телепрограммы «Гордон»:
Изменения внесены в Положение о порядке учёта, хранения, списания и использования военного имущества Вооружёнными силами Украины.
Из материала ( публикация от имени кабмина Украины):
Это позволит командирам подразделений и частей, начальникам служб обеспечения, руководителям структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил и Минобороны осуществлять списание военного утраченного (уничтоженного) во время проведения антитеррористической операции, международных операций по поддержанию мира и безопасности или в результате диверсии имущества, уменьшит количество неисправных вооружений и военной техники в воинских частях.
Командиры отдельных рот и другие командиры (начальники), имеющие штатную категорию от майора до полковника, имеют право на списание такого военного имущества на сумму до 40800 грн. Высшие командиры и должностные лица - до 1 млн. грн. Для списания уничтоженного военного имущества сверх этой суммы нужно решение министра обороны.
Командиры отдельных рот и другие командиры (начальники), имеющие штатную категорию от майора до полковника, имеют право на списание такого военного имущества на сумму до 40800 грн. Высшие командиры и должностные лица - до 1 млн. грн. Для списания уничтоженного военного имущества сверх этой суммы нужно решение министра обороны.
Таким образом, у украинских командиров появляется абсолютно законная схема реализации военной техники и прочего имущества, которые в итоге могут быть объявлены «утраченными в АТО». Продал - списал - законно... Списал - продал - опять законно...
На этом фоне на Украине продолжают обсуждать вопрос того, почему военнослужащие ВСУ в Крыму в 2014 году в большинстве своём перешли на сторону России. По словам бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука, причина в «комплектации войск». Кузьмук сетует на то, что 80% военнослужащих ВСУ в Крыму были крымчане. Странно, если было бы иначе.
Кузьмук в эфире украинской телепрограммы «Гордон»:
Была большая ошибка руководства Минобороны, что войска на 80% были укомплектованы крымчанами. Это сыграло роль.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/drakonovka
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти