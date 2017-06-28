Кабмин Украины определил порядок списания "утраченной" техники командирами ВСУ

Это позволит командирам подразделений и частей, начальникам служб обеспечения, руководителям структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил и Минобороны осуществлять списание военного утраченного (уничтоженного) во время проведения антитеррористической операции, международных операций по поддержанию мира и безопасности или в результате диверсии имущества, уменьшит количество неисправных вооружений и военной техники в воинских частях.Командиры отдельных рот и другие командиры (начальники), имеющие штатную категорию от майора до полковника, имеют право на списание такого военного имущества на сумму до 40800 грн. Высшие командиры и должностные лица - до 1 млн. грн. Для списания уничтоженного военного имущества сверх этой суммы нужно решение министра обороны.