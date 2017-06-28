16:50 28 июня

Кабмин Украины определил порядок списания "утраченной" техники командирами ВСУ

Украинские СМИ публикуют примечательную информацию, касающуюся вопросов уничтоженного или утраченного имущества в так называемой «зоне АТО». В сообщении говорится о том, что кабинет министров Украины определяет максимальные объёмы списания военного имущества командирами и иными должностными лицами ВСУ и МО Украины при утрате в «АТО» и «при диверсиях».

Изменения внесены в Положение о порядке учёта, хранения, списания и использования военного имущества Вооружёнными силами Украины.

Из материала ( публикация от имени кабмина Украины):
Это позволит командирам подразделений и частей, начальникам служб обеспечения, руководителям структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил и Минобороны осуществлять списание военного утраченного (уничтоженного) во время проведения антитеррористической операции, международных операций по поддержанию мира и безопасности или в результате диверсии имущества, уменьшит количество неисправных вооружений и военной техники в воинских частях.


Командиры отдельных рот и другие командиры (начальники), имеющие штатную категорию от майора до полковника, имеют право на списание такого военного имущества на сумму до 40800 грн. Высшие командиры и должностные лица - до 1 млн. грн. Для списания уничтоженного военного имущества сверх этой суммы нужно решение министра обороны.


Кабмин Украины определил порядок списания "утраченной" техники командирами ВСУ



Таким образом, у украинских командиров появляется абсолютно законная схема реализации военной техники и прочего имущества, которые в итоге могут быть объявлены «утраченными в АТО». Продал - списал - законно... Списал - продал - опять законно...

На этом фоне на Украине продолжают обсуждать вопрос того, почему военнослужащие ВСУ в Крыму в 2014 году в большинстве своём перешли на сторону России. По словам бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука, причина в «комплектации войск». Кузьмук сетует на то, что 80% военнослужащих ВСУ в Крыму были крымчане. Странно, если было бы иначе.

Кузьмук в эфире украинской телепрограммы «Гордон»:
Была большая ошибка руководства Минобороны, что войска на 80% были укомплектованы крымчанами. Это сыграло роль.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/drakonovka
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Комментарии 22

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  1. Ванёк Сегодня, 14:24
    — Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!

    hi
    Ванёк
    1. 210окв Сегодня, 14:46
      Да ладно Вам одно и тоже в статьях ставить.. wassat
      Цитата: Ванёк
      — Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!
      hi
      210окв
      1. Ванёк Сегодня, 14:49
        Таки статьи подходящие. Не я такой.
        Ванёк
        1. 210окв Сегодня, 14:50
          Согласен..Все что про хохлопитекию-одно и то же..
          210окв
      2. poquello Сегодня, 15:34
        нормально нормально
        poquello
  2. major071 Сегодня, 14:25
    Продал - списал - законно... Списал - продал - опять законно...


    Украл - выпил - в тюрьму... Романтика (с) laughing
    major071
  3. Виктор Дубовицкий Сегодня, 14:29
    Не знаю украинского языка. Там где-нибудь написано, что актировать имущество можно ограниченное количество раз ( в неделю, в месяц, год....)?
    Или акты можно писать по нескольку в день, не набирая в каждом акте сумму, ограниченную этим порядком?
    Виктор Дубовицкий
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 14:53
      Цитата: Виктор Дубовицкий
      Или акты можно писать по нескольку в день, не набирая в каждом акте сумму, ограниченную этим порядком?

      Хорошая мысль - "раскидать" танк по нескольким актам (двигатель, пушка, гусеницы и т.д. отдельно) и можно звонить в бухгалтерию ЛНР и ДНР и выяснять где сегодня больше платят.
      Капитан Пушкин
    2. Paranoid50 Сегодня, 15:00
      Цитата: Виктор Дубовицкий
      Там где-нибудь написано, что актировать имущество можно ограниченное количество раз ( в неделю, в месяц, год....)?
      Неясно,документ выложен не полностью.
      Цитата: Виктор Дубовицкий
      Или акты можно писать по нескольку в день,

      Да,интересный момент. Ну,думается,что себе не в ущерб,это точно. Край - всегда можно откатить командиру. Там же целая лесенка образуется. Таким образом,в 404 частично решается проблема денежного довольствия офицеров, на "официальном" уровне. yes
      Paranoid50
  4. Jovanni Сегодня, 14:37
    Ну сейчас начнется! Бумаги явно будет нехватать на Украине. Всё на акты изведут...
    Jovanni
  5. faterdom Сегодня, 14:39
    Это компенсация за падение курса гривны.
    faterdom
  6. pvv113 Сегодня, 14:42
    от майора до полковника, имеют право на списание такого военного имущества на сумму до 40800 грн. Высшие командиры и должностные лица - до 1 млн. грн. Для списания уничтоженного военного имущества сверх этой суммы нужно решение министра обороны

    Все правильно - с министром обороны нужно делиться hi
    pvv113
    1. svp67 Сегодня, 14:52
      Цитата: pvv113
      Все правильно - с министром обороны нужно делиться

      У нас то же есть такие права у командиров воинских частей и в СССР они у них были. Что тут особого то?
      svp67
      1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 15:03
        Цитата: svp67
        Цитата: pvv113
        Все правильно - с министром обороны нужно делиться

        У нас то же есть такие права у командиров воинских частей и в СССР они у них были. Что тут особого то?

        Всё перепутали. Списывать в условиях мирного времени, когда каждое списание вымотает все нервы до самого донышка обоснованиями, если списание раньше срока, и в условиях фактической войны.
        Виктор Дубовицкий
        1. svp67 Сегодня, 15:07
          Цитата: Виктор Дубовицкий
          и в условиях фактической войны.

          А они официально признали её наличие? Таки нет. Вот и крутятся, придумывая всякие подзаконный и зачастую незаконные акты.
          svp67
      2. pvv113 Сегодня, 15:04
        Сама процедура у нас и вна Украине в корне отличаются. У нас в СССР, насколько мне известно, бронетехникой с противником не торговали
        ,
        pvv113
    2. vch Сегодня, 14:55
      Создается впечатление, что уже все на все забили. Цель (от генерала до солдата) одна - урвать хоть что то - не важно что, от кальсон до танка. Урвать и выгодно продать......
      vch
  7. mayday Сегодня, 14:42
    А вот и "реальный механизм" урегулирования конфликта на Украине МИРНЫМ путем: и волки сыты (олигархи/военные) и овцы целы (жители ЛНР/ДНР). good
    mayday
  8. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:50
    Кузьмук сетует на то, что 80% военнослужащих ВСУ в Крыму были крымчане. Странно, если было бы иначе.
    Кузьмук в эфире украинской телепрограммы «Гордон»:
    Была большая ошибка руководства Минобороны, что войска на 80% были укомплектованы крымчанами. Это сыграло роль.

    Ничего странного не было бы и не было бы никакой ошибки, если бы ВСУ и Внутренние войска Украины комплектовались бы по экстерриториальному признаку, как в РФ ....
    DOCTOR ZLO
  9. туц Сегодня, 14:55
    А может идея была в другом: Уничтожили к примеру фуру со снарядами, а ее стоимость с грузом превышает 40800 гривень и все командира части на бабки поставят с включением счетчика.
    туц
  10. Толстоевский Сегодня, 15:23
    а начиная от свинерала - могут списывать в утиль половину бандерии за раз
    Толстоевский
  11. рус-5819 Сегодня, 16:08
    Командиры отдельных рот и другие командиры (начальники), имеющие штатную категорию от майора до полковника, имеют право на списание такого военного имущества на сумму до 40800 грн. Высшие командиры и должностные лица - до 1 млн. грн. Для списания уничтоженного военного имущества сверх этой суммы нужно решение министра обороны.

    Сорочинская ярмарка XXI века!!!
    рус-5819
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