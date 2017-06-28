16:50 28 июня

СМИ: Самолеты коалиции США увеличили число полетов над Сирией

Самолеты-разведчики США беспрецедентно увеличили количество полетов в воздушном пространстве Сирии, сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники, передает РИА Новости .

В воздушном пространстве над Сирией зафиксирована необычная активность самолета-разведчика
— написано в опубликованной на сайте телеканала статье.

СМИ: Самолеты коалиции США увеличили число полетов над Сирией



По словам источника, самолет принадлежит ВМС США, а такая необычная активность говорит о подготовке какому либо действию.

По данным телеканала, такой же самолет находился в воздухе над Сирией перед ударом США по позиции сирийской армии в Дейр-эз-Зор в сентябре 2016 года.

Помимо вышеупомянутого самолета в воздушном пространстве САР находятся еще два самолета-разведчика, в задачи которых входит перехват сигналов в радиодиапазоне противника, обнаружение радаров и передача целеуказаний.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.


Использованы фотографии: https://ok.ru/vesti24
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Комментарии 13

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  1. Владимир16 Сегодня, 15:13
    Срочно всем озаботиться! Повышенная озабоченность принудит матрасов убраться из Сирии! laughing
    Матрасы могут себе позволить летать где вздумается. Пока их не начали сбивать они над СССР летали. Кто не может этого (сбивать), может озаботиться.
    Владимир16
    1. poquello Сегодня, 15:24
      Цитата: Владимир16
      Срочно всем озаботиться! Повышенная озабоченность принудит матрасов убраться из Сирии! laughing
      Матрасы могут себе позволить летать где вздумается. Пока их не начали сбивать они над СССР летали. Кто не может этого (сбивать), может озаботиться.

      дык.
      Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты
      poquello
  2. Офицер запаса Сегодня, 15:13
    "В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано".

    А когда штатникам были нужны основания? Цирк с пробиркой в ООН - это, получается, еще убеждали кого-то. А сейчас и этого не требуется.
    Кстати, что там про сопровождение целей нашими ПВО?
    Офицер запаса
    1. Alexandr2637 Сегодня, 15:21
      Какое там сопровождение?
      Почесали языком и озаботились.
      Alexandr2637
  3. Taran 75 Сегодня, 15:19
    надо бы группировку истребителями и ПВО усилить для надежности
    Taran 75
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:06
      Да хоть боевыми птеродактилями , с нашей решимостью работа есть только у болтунов конашенкова и захаровой))
      DIVAN SOLDIER
  4. Вал31rus Сегодня, 15:36
    готовятся цуки
    Вал31rus
  5. К-50 Сегодня, 15:43
    Вурдалки не угомонятся никак. Всё крови людской алчат!!! am
    К-50
  6. Dave36 Сегодня, 15:45
    Все нормально, битва за кормовую базу.
    Dave36
  7. uskrabut Сегодня, 15:51
    "Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку"

    Меланье сон плохой приснился. Это к химической атаке Асада.
    uskrabut
  8. Ingvar0401 Сегодня, 15:52
    А кто-нибудь помнит, что первый удар по Югославии был в 1994 году?
    Ingvar0401
  9. Влад5307 Сегодня, 16:10
    Цитата: Ingvar0401
    А кто-нибудь помнит, что первый удар по Югославии был в 1994 году?

    Мы все помним, но вот государство наше, падшее перед либеральной крамолой, стало не такое решительное как СССР. И это понятно - детки элиты сидят по забугорью, как теперь с ним воевать? Остается только деланно возмущаться и озабочиваться, утирая сопли и слезы! Ориентироваться надо на народ,а не на олигархов и купленных ими чинуш!
    Влад5307
  10. Ingvar0401 Сегодня, 16:37
    Я помню, взрованное небо над Сербией, помню перехваты ПАНов. Помню доклад Стамбульского Университета : " В 21 веке будет война религий - православной и мусульманской. Но 21 век будет зеленый под флагом Ислама. Ислам победит, 1994 год....."
    Ingvar0401
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