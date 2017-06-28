ОДК: испытания новых морских двигателей завершатся до конца года
Испытания 3-х типов новых морских двигателей отечественного производства планируется завершить к концу 2017 года, передает ТАСС сообщение пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
В ОДК уже начали испытания газотурбинных двигателей морского назначения М90ФР. Эти двигатели сейчас являются самыми востребованными на флоте.
«Двигатели М90ФР, подлежащие производству в рамках ОКР, изготовлены. Двигатель №1 прошел первый этап специальных заводских испытаний. Двигатель №2, предназначенный для проведения квалификационных испытаний, собран, смонтирован на испытательном стенде мощностью до 40 МВт, начаты его предъявительские испытания», – рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что «первые агрегаты с двигателями М90ФР будут поставлены для нужд ВМФ в 2018 году».
«Опытно-конструкторская работа "М90ФР" – одна из трех ОКР по тематике морских газотурбинных двигателей (ГТД), которые создает ПАО "ОДК - Сатурн". В РФ будет освоено серийное производство ГТД М90ФР мощностью 27 500 лошадиных сил для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р. ОКР выполняется в рамках государственного контракта между Минпромторгом России и "ОДК - Сатурн" от 2014 года», – сообщили в корпорации.
Также ведется ОКР по разработке газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 и корабельных ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощностью 10 тыс. лошадиных сил и ОКР по разработке двигателя М70ФРУ-Р с реверсивной силовой турбиной для замены двигателей зарубежного производства, находящихся в эксплуатации на российских кораблях.
Пари этом в пресс-службе уточнили, что облик морского двигателя 5-го поколения определят к 2019 году, а первый образец могут создать уже через 3 года.
Кроме того, ОДК планирует выполнить «ряд научно-исследовательских работ по созданию и исследованию новых коррозионно-стойких жаропрочных сплавов, малоэмиссионных камер сгорания и другие работы».
«В инициативном порядке специалисты ПАО "ОДК - Сатурн" провели комплекс расчетно-исследовательских работ по совершенствованию параметров цикла базового газогенератора, которые влияют на мощность и экономичность будущих морских двигателей», – говорится в сообщении.
Дальнейшее развитие морских двигателей будет направлено «по пути увеличения мощности, а также повышения их КПД», отметили в пресс-службе.
Испытания двигателей морского назначения М90ФР, М70ФРУ-2, М70ФРУ "Реверс" и агрегатов М35Р-1, М35Р-2, М70Р планируется завершить к концу 2017 года,– говорится в релизе.
В ОДК уже начали испытания газотурбинных двигателей морского назначения М90ФР. Эти двигатели сейчас являются самыми востребованными на флоте.
«Двигатели М90ФР, подлежащие производству в рамках ОКР, изготовлены. Двигатель №1 прошел первый этап специальных заводских испытаний. Двигатель №2, предназначенный для проведения квалификационных испытаний, собран, смонтирован на испытательном стенде мощностью до 40 МВт, начаты его предъявительские испытания», – рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что «первые агрегаты с двигателями М90ФР будут поставлены для нужд ВМФ в 2018 году».
«Опытно-конструкторская работа "М90ФР" – одна из трех ОКР по тематике морских газотурбинных двигателей (ГТД), которые создает ПАО "ОДК - Сатурн". В РФ будет освоено серийное производство ГТД М90ФР мощностью 27 500 лошадиных сил для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р. ОКР выполняется в рамках государственного контракта между Минпромторгом России и "ОДК - Сатурн" от 2014 года», – сообщили в корпорации.
Также ведется ОКР по разработке газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 и корабельных ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощностью 10 тыс. лошадиных сил и ОКР по разработке двигателя М70ФРУ-Р с реверсивной силовой турбиной для замены двигателей зарубежного производства, находящихся в эксплуатации на российских кораблях.
Пари этом в пресс-службе уточнили, что облик морского двигателя 5-го поколения определят к 2019 году, а первый образец могут создать уже через 3 года.
По нашим оценкам, облик морского газотурбинного двигателя пятого поколения может быть определен к 2018-2019 году, первый опытный образец может быть создан через 2,5-3 года, в дальнейшем – испытания,сообщили в корпорации.
Кроме того, ОДК планирует выполнить «ряд научно-исследовательских работ по созданию и исследованию новых коррозионно-стойких жаропрочных сплавов, малоэмиссионных камер сгорания и другие работы».
«В инициативном порядке специалисты ПАО "ОДК - Сатурн" провели комплекс расчетно-исследовательских работ по совершенствованию параметров цикла базового газогенератора, которые влияют на мощность и экономичность будущих морских двигателей», – говорится в сообщении.
Дальнейшее развитие морских двигателей будет направлено «по пути увеличения мощности, а также повышения их КПД», отметили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Алексей Буланов, FlotProm
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