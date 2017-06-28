ОДК: испытания новых морских двигателей завершатся до конца года

Испытания двигателей морского назначения М90ФР, М70ФРУ-2, М70ФРУ "Реверс" и агрегатов М35Р-1, М35Р-2, М70Р планируется завершить к концу 2017 года,

По нашим оценкам, облик морского газотурбинного двигателя пятого поколения может быть определен к 2018-2019 году, первый опытный образец может быть создан через 2,5-3 года, в дальнейшем – испытания,