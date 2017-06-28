16:50 28 июня

ОДК: испытания новых морских двигателей завершатся до конца года

Испытания 3-х типов новых морских двигателей отечественного производства планируется завершить к концу 2017 года, передает ТАСС сообщение пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).



Испытания двигателей морского назначения М90ФР, М70ФРУ-2, М70ФРУ "Реверс" и агрегатов М35Р-1, М35Р-2, М70Р планируется завершить к концу 2017 года,
– говорится в релизе.


В ОДК уже начали испытания газотурбинных двигателей морского назначения М90ФР. Эти двигатели сейчас являются самыми востребованными на флоте.

«Двигатели М90ФР, подлежащие производству в рамках ОКР, изготовлены. Двигатель №1 прошел первый этап специальных заводских испытаний. Двигатель №2, предназначенный для проведения квалификационных испытаний, собран, смонтирован на испытательном стенде мощностью до 40 МВт, начаты его предъявительские испытания», – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что «первые агрегаты с двигателями М90ФР будут поставлены для нужд ВМФ в 2018 году».

«Опытно-конструкторская работа "М90ФР" – одна из трех ОКР по тематике морских газотурбинных двигателей (ГТД), которые создает ПАО "ОДК - Сатурн". В РФ будет освоено серийное производство ГТД М90ФР мощностью 27 500 лошадиных сил для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р. ОКР выполняется в рамках государственного контракта между Минпромторгом России и "ОДК - Сатурн" от 2014 года», – сообщили в корпорации.

Также ведется ОКР по разработке газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 и корабельных ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощностью 10 тыс. лошадиных сил и ОКР по разработке двигателя М70ФРУ-Р с реверсивной силовой турбиной для замены двигателей зарубежного производства, находящихся в эксплуатации на российских кораблях.

Пари этом в пресс-службе уточнили, что облик морского двигателя 5-го поколения определят к 2019 году, а первый образец могут создать уже через 3 года.

По нашим оценкам, облик морского газотурбинного двигателя пятого поколения может быть определен к 2018-2019 году, первый опытный образец может быть создан через 2,5-3 года, в дальнейшем – испытания,
сообщили в корпорации.

Кроме того, ОДК планирует выполнить «ряд научно-исследовательских работ по созданию и исследованию новых коррозионно-стойких жаропрочных сплавов, малоэмиссионных камер сгорания и другие работы».

«В инициативном порядке специалисты ПАО "ОДК - Сатурн" провели комплекс расчетно-исследовательских работ по совершенствованию параметров цикла базового газогенератора, которые влияют на мощность и экономичность будущих морских двигателей», – говорится в сообщении.

Дальнейшее развитие морских двигателей будет направлено «по пути увеличения мощности, а также повышения их КПД», отметили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Алексей Буланов, FlotProm
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Комментарии 28

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  1. 210окв Сегодня, 15:18
    Справились наши специалисты.Хороший щелчок по носу свидомитам.
    210окв
    1. poquello Сегодня, 15:27
      Цитата: 210окв
      Справились наши специалисты.Хороший щелчок по носу свидомитам.

      Гуд бай укропия о, без сала мы переживём.
      poquello
      1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 15:39
        Сало уронили !!! Пусть происходящее станет уроком для нас, русских. Все, что нужно знать о стране 404, можно лицезреть на банкноте в 10 гривен.
        КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
        1. poquello Сегодня, 15:44
          Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
          Сало уронили !!! Пусть происходящее станет уроком для нас, русских. Все, что нужно знать о стране 404, можно лицезреть на банкноте в 10 гривен.

          а что там за цветочки? подсолнечник чернобольский?
          на фоте человек измученный глистами, а в таком состоянии легко навредить себе и людям
          poquello
          1. Баракуда Сегодня, 15:49
            Нет сейчас таких бумажек давно..
            Баракуда
            1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 16:25
              Но рожа все та же на купюре) В Руинде ничего не меняется...
              КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
        2. rruvim Сегодня, 16:43
          Что за кустарник? Сорняк? То, что Мазепа был алкоголиком... Верно изобразили!
          rruvim
    2. vch Сегодня, 15:28
      Ну еще до конца не справились.... Вот когда пойдут в серию - тогда можно будет говорить про щелчок по носу.... Но новость все равно хорошая.....
      vch
      1. vovanpain Сегодня, 15:43
        Цитата: vch
        Ну еще до конца не справились.... Вот когда пойдут в серию - тогда можно будет говорить про щелчок по носу.... Но новость все равно хорошая.....

        Литейка держит,сейчас подводится оборудование,старой не справится с таким обьемом,итак на износ пашет. hi
        vovanpain
        1. Svarog51 Сегодня, 15:51
          Володя, hi В любом случае прими мои поздравления, как ЧЕЛОВЕК причасный к данному событию. drinks drinks drinks good
          Svarog51
          1. vovanpain Сегодня, 16:32
            Цитата: Svarog51
            Володя, hi В любом случае прими мои поздравления, как ЧЕЛОВЕК причасный к данному событию. drinks drinks drinks good

            Спасибо Сережа!Ну мое дело маленькое,металло-керамический стержень удалить из отливки,корабельная тематика и не только через руки нашей группы проходит,а тебя от всей души поздравляю с Генерал Лейтенантом ВО. drinks drinks drinks drinks hi Сережа,не я один,а очень много людей,от рабочих до управляющего директора причастны к событию. drinks drinks drinks
            vovanpain
            1. cniza Сегодня, 16:45
              Присоединяюсь к поздравлениям , хорошее , правильное дело. drinks drinks drinks
              cniza
  2. Баракуда Сегодня, 15:26
    ВВП конечно очень либеральный. А тут такой жестский вопрос - а может взять и "присоеденить" Левобережную Украину, с Одессой,Мариуполем. Народ точно против не будет. fellow ДНР-ЛНР прицепом...И так Россия кормит..
    Баракуда
    1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 15:41
      Слишком много свидомитов там живет. С ними надо будет что-то делать, а ВВП не любит крайне жестких решений...
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      1. Баракуда Сегодня, 16:30
        На каждого свидомита есть свой щтык .А ОН Ссука длинный . Тока он пока об этом не знает.
        Баракуда
  3. senima56 Сегодня, 15:26
    Хорошая новость! Поздравляю наших конструкторов. "Сатурн"- молодцы! Жаль, что только "Сатурн" этим вопросом занимается, да и то "в инициативном порядке". Нужна конкуренция.
    senima56
    1. alexmach Сегодня, 16:09
      В каком ещё инициатвином порядке, вы чего? По самому прямому госзаказу занимается вообще-то
      alexmach
  4. НЕКСУС Сегодня, 15:27
    Если в 18-ом ГТУ пойдут в серию,когда будут корабли с ними то?
    НЕКСУС
    1. Kurare Сегодня, 16:11
      Не скоро придут корабли с новыми двигателями... Но лучше так, чем вообще ничего. Главное, что бы эти сроки не слишком сильно сдвигались "вправо".
      Kurare
    2. alexmach Сегодня, 16:11
      Ну как бы Адмирал Головко уже спущен на воду, планируется установка двигателей (тех двух установоыных, что проходят испытания?). Адмирал флота Советского Союза Исаков - в постройке с 2013.
      alexmach
  5. Горный стрелок Сегодня, 15:36
    Это теперь что, "Зоря-Машпроект" все? Без заказов? То то я их спецов по всей России встречаю?
    Горный стрелок
    1. svp67 Сегодня, 15:42
      Цитата: Горный стрелок
      Это теперь что, "Зоря-Машпроект" все? Без заказов?

      В случаи нашего успеха, то "Зоря-Машпроект" - ВСЁ...
      svp67
    2. alexmach Сегодня, 16:12
      Хз.. могут ещё обслуживать двигатели на индийских кораблях, с китайцами сотрудничать.
      alexmach
  6. svp67 Сегодня, 15:41
    Испытания 3-х типов новых морских двигателей отечественного производства планируется завершить к концу 2017 года,
    Буду очень рад если сроки, по плохой современной традиции, "не поползут вправо" и испытания не закончатся 365 декабря 2017 года
    svp67
  7. К-50 Сегодня, 15:41
    Эх, всё бы лет на 10-15 раньше.
    К-50
  8. Влад5307 Сегодня, 16:03
    Цитата: К-50
    Эх, всё бы лет на 10-15 раньше.

    Для этого наша руководящая "элита" должна думать головой загодя, а не ягодицами! О государственном устройстве улучшении жизни народа, а не отдельных друзей Кремля и чиновников заставить работать по закону. а не по их хотелкам!
    Влад5307
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:12
    27000лошадей -не мала ли мощность? Скажим, для эсминца или вертолетоносца -не пихать же туда атомный реактор.
    Изгоняющий либероидов
    1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 16:30
      А что вас смущает ? На корабль можно установить несколько ГТД, доведя мощность силовой установки до необходимой величины. Наличие нескольких однотипных двигателей значительно повышает надежность и позволяет гибко регулировать мощность.
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
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