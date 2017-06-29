09:58 29 июня

МИД РФ: не следует абсолютизировать «нормандский формат» по востоку Украины

В МИД РФ призвали не абсолютизировать «нормандский формат» (РФ, Франция, ФРГ, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку это не орган для принятия решений, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Григория Карасина.

МИД РФ: не следует абсолютизировать «нормандский формат» по востоку Украины


Относительно значения "нормандского формата". Он продолжает играть важную роль – благодаря ему был разработан известный минский "Комплекс мер", который остается основой урегулирования. Вместе с тем, не надо абсолютизировать сам формат. Его предназначение – помочь украинским участникам конфликта сблизить позиции. Это не орган для принятия самих решений,
сказал Карасин в интервью газете «Известия».


Он подчеркнул, что «окончательное слово остается за контактной группой, в рамках которой представители Киева и Донбасса в прямом диалоге сами должны договориться по взаимоприемлемым путям решения проблем».

Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса. Мы готовы этому содействовать,
добавил дипломат.

Использованы фотографии: http://vpdiscovery.livejournal.com
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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:33
    Цитата : "Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса. Мы готовы этому содействовать "
    У Украинского народа нет не ключа не замка.
    Spartanez300
    1. Владимир 38 Сегодня, 08:35
      Цитата: Spartanez300
      Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса. Мы готовы этому содействовать,

      К сожалению, от народа украины ни чего не зависит. Судьбу его решают американцы и олигархи украинские. Они же мозги промывают своему народу.
      Владимир 38
      1. 210окв Сегодня, 08:42
        А что это такое "народ Украины"?Судя по заявлению-это толпа свидомитов во главе с верхушкой в Киеве(и хоть убейте меня уважаемые посетители с желто-голубым прапором,уверяющие что это не так)Все остальное-это свободные граждане ЛДНР,но это никак не "народ Украины"
        210окв
    2. Logall Сегодня, 08:39
      Цитата: Spartanez300
      Цитата : "Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса. Мы готовы этому содействовать "
      У Украинского народа нет не ключа не замка.

      Как написал мне один "психофилософ":
      " Буратино продал "азбуку"!"
      Logall
    3. Маз Сегодня, 09:14
      Когда это судьбу Украины решал Ее народ? Ну може на Переяславской гараже , а в остальном их никто не спрашивал. А народ научился приспосабливаться к любой власти идеально. Все равно кто рулит.
      Маз
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:33
    Вот когда проведут Московский формат, вот тогда будет толк , хотя думаю к тому времени уже Украины не будет , как таковой..
    ОТДЕЛ
  3. samarin1969 Сегодня, 08:45
    Понимая, что Минские соглашения - это тупик, США, Украина, а теперь и "РФ" делают первые шаги к новым договорённостям. ....А Захарченко вчера вдруг брякнул про "сожженные мосты" с Украиной. ...И все ждут результатов противостояния в Сирии. ...Если США решатся на разгром "САА", то Украина решится на аналогичные действия в ЛДНР.
    samarin1969
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