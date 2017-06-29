МИД РФ: не следует абсолютизировать «нормандский формат» по востоку Украины
В МИД РФ призвали не абсолютизировать «нормандский формат» (РФ, Франция, ФРГ, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку это не орган для принятия решений, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Григория Карасина.
Он подчеркнул, что «окончательное слово остается за контактной группой, в рамках которой представители Киева и Донбасса в прямом диалоге сами должны договориться по взаимоприемлемым путям решения проблем».
Относительно значения "нормандского формата". Он продолжает играть важную роль – благодаря ему был разработан известный минский "Комплекс мер", который остается основой урегулирования. Вместе с тем, не надо абсолютизировать сам формат. Его предназначение – помочь украинским участникам конфликта сблизить позиции. Это не орган для принятия самих решений,сказал Карасин в интервью газете «Известия».
Он подчеркнул, что «окончательное слово остается за контактной группой, в рамках которой представители Киева и Донбасса в прямом диалоге сами должны договориться по взаимоприемлемым путям решения проблем».
Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса. Мы готовы этому содействовать,добавил дипломат.
Использованы фотографии: http://vpdiscovery.livejournal.com
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