МИД РФ: не следует абсолютизировать «нормандский формат» по востоку Украины

Относительно значения "нормандского формата". Он продолжает играть важную роль – благодаря ему был разработан известный минский "Комплекс мер", который остается основой урегулирования. Вместе с тем, не надо абсолютизировать сам формат. Его предназначение – помочь украинским участникам конфликта сблизить позиции. Это не орган для принятия самих решений,

Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса. Мы готовы этому содействовать,