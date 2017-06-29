Истребители Су-27СМ3 с новейшими ракетами РВВ-СД в Сирии

В ходе посещения 27 июня 2017 года президентом Сирии Башаром Асадом российской авиабазы Хмеймим, в числе прочего, был показан российский истребитель Су-27СМ3. До настоящего времени Су-27СМ3 не отмечались в составе российской авиационной группировки в Сирии. Обращает внимание, что на продемонстрированном истребителе под фюзеляжем между воздухозаборниками подвешены новые управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности РВВ-СД.