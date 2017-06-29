09:58 29 июня

Постройка кораблей в Керчи

Как сообщает блог bmpd , основываясь на опубликованных спутниковых снимках c ресурса TerraServer.com и данным о закупках ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, данное предприятие осуществляет фактическое строительство двух патрульных кораблей проекта 22160 «Павел Державин» и «Сергей Котов», предназначенных для нужд ВМФ России.

Постройка кораблей в Керчи


Указывается, что корпус первого из них уже 28 февраля находился в высокой степени готовности.


Оба указанных корабля были официально заложены в феврале и мае 2016 года соответственно на ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Под временным контролем данного предприятия фактически находится завод "Залив", куда передается часть заказов из Зеленодольска, включая, как выясняется, указанные корабли. Кроме них, в Керчь переведено строительство кабельных судов «Волга» и «Вятка» проекта 15310 (дедвейт около 8000 т, длина около 140 м; ширина около 19 м), головного малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Циклон".

Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.



Корабли водоизмещением 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6 тысяч миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.


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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 09:03
    Крымским предприятиям безусловно надо помогать становится на ноги после четверть вековой разрухи..Кстати,а с гражданскими кораблями у них как?
    210окв
  2. Оверлок Сегодня, 09:13
    завод с хорошим прошлым, строил супертанкеры, военные корабли. Рад за Залив!
    Оверлок
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:17
      Цитата: Оверлок
      завод с хорошим прошлым, строил супертанкеры, военные корабли. Рад за Залив!

      Такие новости всегда приятно читать! Ничего нагоним уровень, время нужно..
      ОТДЕЛ
  3. senima56 Сегодня, 09:17
    Это конечно хорошо, что завод загружен и работает. Но там самый большой (!!!) в России сухой док. И использовать его надо соответственно( авианосец, крейсер и т.п....), а то как-то получается "из пушки по воробьям"!
    senima56
    1. Оверлок Сегодня, 09:21
      я полагаю, что постройкой мелочи завод тестируется. Справятся- большие корабли и суда. Нет- на нет и суда нет
      Оверлок
      1. Дмитрий 2246 Сегодня, 09:35
        Точно, персонал надо набрать и обучить. А завод действительно уникальный и необходимый.
        Дмитрий 2246
    2. 3officer Сегодня, 09:37
      Цитата: senima56
      Но там самый большой (!!!) в России сухой док. И использовать его надо соответственно( авианосец, крейсер и т.п....), а то как-то получается "из пушки по воробьям"!

      Док то большой, но 20 лет завод по прямому профилю не работал(крейсера,эсминцы) начинать нужно с малого.На данный момент Залив задействован в том числе и в производстве конструкций для Керченского моста. yes
      3officer
  4. Spartanez300 Сегодня, 09:21
    Главное начало , а потом пойдет как по накатанной будем надеется войдет в ритм работы во времена союза .
    Spartanez300
  5. Старый военрук Сегодня, 09:37
    Новость безусловно приятная во всех отношениях. Нужны и корабли, и восстановление инженерно-технических кадров, да и отработка технологий. У людей появится настоящая работа и зарплата. А перспективы открываются отличные.
    Старый военрук
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