Постройка кораблей в Керчи
Как сообщает блог bmpd , основываясь на опубликованных спутниковых снимках c ресурса TerraServer.com и данным о закупках ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, данное предприятие осуществляет фактическое строительство двух патрульных кораблей проекта 22160 «Павел Державин» и «Сергей Котов», предназначенных для нужд ВМФ России.
Указывается, что корпус первого из них уже 28 февраля находился в высокой степени готовности.
Оба указанных корабля были официально заложены в феврале и мае 2016 года соответственно на ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Под временным контролем данного предприятия фактически находится завод "Залив", куда передается часть заказов из Зеленодольска, включая, как выясняется, указанные корабли. Кроме них, в Керчь переведено строительство кабельных судов «Волга» и «Вятка» проекта 15310 (дедвейт около 8000 т, длина около 140 м; ширина около 19 м), головного малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Циклон".
Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.
Корабли водоизмещением 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6 тысяч миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
Указывается, что корпус первого из них уже 28 февраля находился в высокой степени готовности.
Оба указанных корабля были официально заложены в феврале и мае 2016 года соответственно на ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Под временным контролем данного предприятия фактически находится завод "Залив", куда передается часть заказов из Зеленодольска, включая, как выясняется, указанные корабли. Кроме них, в Керчь переведено строительство кабельных судов «Волга» и «Вятка» проекта 15310 (дедвейт около 8000 т, длина около 140 м; ширина около 19 м), головного малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Циклон".
Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.
Корабли водоизмещением 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6 тысяч миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
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