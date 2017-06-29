15:30 29 июня

ЦСР: Информационная кампания против России на спад не пойдет

Эксперты Центра стратегических разработок не ожидают снижения оборотов информационной войны против России, при этом РФ следует расширить инвестиции в продвижение своих СМИ на иностранных языках, приводит РИА Новости выдержку из доклада ЦСР

Ожидать снижения оборотов информационной кампании против России не приходится. Тем не менее, необходимо последовательно снижать накал информационной конфронтации в российских СМИ, позиционировать их как источник объективной и непредвзятой информации
— говорится в докладе центра.

ЦСР: Информационная кампания против России на спад не пойдет



В ЦСР отмечают, что России нужно расширить инвестиции в продвижение своих СМИ на иностранных языках, создавать партнерства с зарубежными информационными изданиями.

Развития требует система гуманитарного сотрудничества. Нужна более тесная координация работы Россотрудничества с российскими и зарубежными университетами, исследовательскими центрами, неправительственными организациями. Русский язык и культура остаются значимым ресурсом позиционирования России в мире
— отмечается в докладе.

Справка:

Центр стратегических разработок был создан в 1999 г. по инициативе будущего президента Российской Федерации Владимира Путина как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие. Сегодня ЦСР занимается подготовкой новой стратегии развития России до 2024 г. по поручению Президента РФ Владимира Путина и под руководством Алексея Кудрина.


Использованы фотографии: http://comercio.mirtesen.ru/
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 11:59
    И тут Кудрин...
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:07
      Цитата: Тралл
      И тут Кудрин...

      Кудрин , как и некоторые "товарищи" во всем мире и внутри страны держат нос по ветру и ждут волны , чтобы оказаться на поверхности "русского цунами"..Всегда таким удивлялся , какая быстрая реакция флюгеров..))) И ведь выплывут падлы..
      А Путин держит друзей близко, а врагов еще ближе ..! Опасное это дело все же...
      ОТДЕЛ
      1. Владимир16 Сегодня, 13:08
        Тут подходит русская поговорка:
        - послушай бабу и сделай все наоборот.
        Кудрина за ту самую бабу держат. И для понимая как на наши дела смотрит запад глазами Кудрина.
        Кого ни спрошу, все уверены в желании Кудрина навредить русскому человеку. Вот такую славу снискал данный тип в кругу моих друзей-товарищей.
        Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 12:09
      Все стоячее когда-то падает. Я имею в виду хотя бы те же деревья. laughing
      сибиралт
    3. Владимир 38 Сегодня, 12:11
      И ведь этому "капитану очевидность" деньги платят.. из бюджета по видимому.. Это наверно пенсия называется.. точнее шабашка..
      Владимир 38
    4. Офицер запаса Сегодня, 12:31
      Центр стратегических исследований и Кудрин? С какого это перепоя?
      Хотя да, там же деньги вертятся, как это я не сообразил...
      Офицер запаса
    5. Венд Сегодня, 12:35
      Цитата: Тралл
      И тут Кудрин...

      Да "наш пострел, везде поспел". Видать Кудрин имеет информацию из первых западных рук, раз такая информация пришла от центра.
      Венд
  2. 210окв Сегодня, 12:00
    Кудрин клянется сделать это..Не снижать обороты информационной войны против России..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 12:14
      Если, американцы признали Курдина лучшим финансистом мира, то и ежу понятно на кого он работает bully
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 12:21
        А Европа Набибулину лучшим банкиром.
        Тралл
  3. Partyzan Сегодня, 12:00
    создавать партнерства с зарубежными информационными изданиями
    и долго нас будут партнерить? fool
    Partyzan
  4. Толстоевский Сегодня, 12:03
    с какой стати ей идти на спад? две тысячи лет не шла на спад, а сейчас вдруг пойдёт? Пока стоит Россия, ничего не изменится
    Толстоевский
  5. Koteg Сегодня, 12:03
    опять этот упырек что то вещает_кровушки русской как попить вволю замыслил_чую мы так до 2024 года с его стратегией разовьемся что только держись_даже до 2024 года ждать не придется
    Koteg
  6. Irokez Сегодня, 12:03
    под руководством Алексея Кудрина

    Отправьте его на Украину и пусть там стратегию отрабатывает, а мы посмотрим, что из этого получится.
    Irokez
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:10
      Цитата: Irokez
      под руководством Алексея Кудрина

      Отправьте его на Украину и пусть там стратегию отрабатывает, а мы посмотрим, что из этого получится.

      Да его там пристрелят бандеровцы...Они на Украину боятся ездить и форумы устраивать разные! Там их и те и эти придушат сразу!
      ОТДЕЛ
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:09
    под руководством Алексея Кудрина

    Что-то это сильно напрягает. А тем более занимается стратегией до 2024 г Значит следует ждать больших социальных неприятностей.
    rotmistr60
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:19
    Кудряшкин ищет способ откусить от бюджета себе кусок? sad А поперек горла не станут ему деньги народные? ?? am
    Изгоняющий либероидов
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    и под руководством Алексея Кудрина.

    ...значит хорошего не жди, и можно ставить крест заранее... angry
    a.s.zzz888
  10. таптыжка Сегодня, 12:38
    Пока мск рулят не будет в стране порядка
    НОВОСИБИРСК или КРАСНОЯРСК наш выбор
    таптыжка
    1. Павловский Сегодня, 12:50
      Вы верите, что смена столицы что то изменит? Вся московская шушера переместится в новое место и все повторится. Смешно...
      Павловский
      1. ланс Сегодня, 13:43
        и все таки это вариант, рожи шувалова, кудрина, грефа, чубайса, медведева станут ближе. хоть харкнуть станет возможным.
        ланс
  11. Павловский Сегодня, 12:47
    Чем ближе выборы, тем дерьма всплывать будет больше, а то что давно плавает постарается вонять по-сильнее.
    Павловский
  12. ando_bor Сегодня, 13:35
    Да, судя по комментариям на ВО наемная cрaнь только активизируется.
    ando_bor
    1. Vz.58 Сегодня, 15:14
      Наёмная? Может и Вы кем то наёмный?
      Если пенсионер, у которого резко уменьшается жизненный уровень (пенсия, медицинское обслуживание, повышаются цены лекарств, цены на продукты) свободно выскажет свою точку зрения, значит он наёмный?
      Vz.58
  13. japs Сегодня, 13:40
    Е-мое! Ну как дети...
    Кудрин? А советники, наверное, Каспаров и Навальнов?
    Стратеги, ...
    japs
Картина дня