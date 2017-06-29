ЦСР: Информационная кампания против России на спад не пойдет

Ожидать снижения оборотов информационной кампании против России не приходится. Тем не менее, необходимо последовательно снижать накал информационной конфронтации в российских СМИ, позиционировать их как источник объективной и непредвзятой информации

Развития требует система гуманитарного сотрудничества. Нужна более тесная координация работы Россотрудничества с российскими и зарубежными университетами, исследовательскими центрами, неправительственными организациями. Русский язык и культура остаются значимым ресурсом позиционирования России в мире