ЦСР: Информационная кампания против России на спад не пойдет
Эксперты Центра стратегических разработок не ожидают снижения оборотов информационной войны против России, при этом РФ следует расширить инвестиции в продвижение своих СМИ на иностранных языках, приводит РИА Новости выдержку из доклада ЦСР
В ЦСР отмечают, что России нужно расширить инвестиции в продвижение своих СМИ на иностранных языках, создавать партнерства с зарубежными информационными изданиями.
Справка:
Центр стратегических разработок был создан в 1999 г. по инициативе будущего президента Российской Федерации Владимира Путина как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие. Сегодня ЦСР занимается подготовкой новой стратегии развития России до 2024 г. по поручению Президента РФ Владимира Путина и под руководством Алексея Кудрина.
Ожидать снижения оборотов информационной кампании против России не приходится. Тем не менее, необходимо последовательно снижать накал информационной конфронтации в российских СМИ, позиционировать их как источник объективной и непредвзятой информации— говорится в докладе центра.
В ЦСР отмечают, что России нужно расширить инвестиции в продвижение своих СМИ на иностранных языках, создавать партнерства с зарубежными информационными изданиями.
Развития требует система гуманитарного сотрудничества. Нужна более тесная координация работы Россотрудничества с российскими и зарубежными университетами, исследовательскими центрами, неправительственными организациями. Русский язык и культура остаются значимым ресурсом позиционирования России в мире— отмечается в докладе.
Справка:
Центр стратегических разработок был создан в 1999 г. по инициативе будущего президента Российской Федерации Владимира Путина как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие. Сегодня ЦСР занимается подготовкой новой стратегии развития России до 2024 г. по поручению Президента РФ Владимира Путина и под руководством Алексея Кудрина.
Использованы фотографии: http://comercio.mirtesen.ru/
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