Медведев поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником
Поздравляя кораблестроителей с профессиональным праздником, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил их большой вклад в укрепление экономического и оборонного потенциала России, передает Интерфакс .
«Сегодня мы отдаём дань уважения многим поколениям создателей субмарин, боевых надводных кораблей, ледоколов, буровых платформ и теплоходов. Тем, кто внёс огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, укрепление обороноспособности нашей страны. Благодаря флоту Россия завоевала авторитет морской державы, открыла неизведанные ранее острова, освоила новые земли», – отметил премьер.
«На кораблях, построенных вашими предшественниками, свои военные подвиги совершали легендарные флотоводцы Фёдор Ушаков и Павел Нахимов, а знаменитые мореплаватели Витус Беринг, Иван Крузенштерн и Геннадий Невельской сделали великие географические открытия. В наше время профессионализм, опыт, умение справляться со сложными задачами позволили современным мастерам создать самые большие в мире подводную лодку и ледокол», – говорится в поздравлении.
По словам Медведева, «развитие отрасли тесно связано с организациями и предприятиями, в том числе входящими в Объединённую судостроительную корпорацию».
Премьер-министр выразил уверенность, что судостроительный комплекс, имеющий такое богатое и интересное прошлое, ждёт не менее яркое будущее. Он пожелал российским кораблестроителям крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
Дата 29 июня была выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день 350 лет назад вышел указ о закладке первого российского фрегата, получившего название "Орёл". Это событие вошло в историю, положило начало корабельному делу в России,говорится в поздравлении.
«Сегодня мы отдаём дань уважения многим поколениям создателей субмарин, боевых надводных кораблей, ледоколов, буровых платформ и теплоходов. Тем, кто внёс огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, укрепление обороноспособности нашей страны. Благодаря флоту Россия завоевала авторитет морской державы, открыла неизведанные ранее острова, освоила новые земли», – отметил премьер.
«На кораблях, построенных вашими предшественниками, свои военные подвиги совершали легендарные флотоводцы Фёдор Ушаков и Павел Нахимов, а знаменитые мореплаватели Витус Беринг, Иван Крузенштерн и Геннадий Невельской сделали великие географические открытия. В наше время профессионализм, опыт, умение справляться со сложными задачами позволили современным мастерам создать самые большие в мире подводную лодку и ледокол», – говорится в поздравлении.
По словам Медведева, «развитие отрасли тесно связано с организациями и предприятиями, в том числе входящими в Объединённую судостроительную корпорацию».
Сейчас в конструкторских бюро и на верфях в производстве находятся уникальные корабли, которые уже в ближайшее время будут выполнять важные задачи и в прибрежных морях, и на бескрайних просторах Мирового океана. Среди них не только атомные подводные лодки, авианесущий крейсер, рыболовецкие траулеры и нефтеналивные танкеры, но и круизные лайнеры,подчеркнул он.
Премьер-министр выразил уверенность, что судостроительный комплекс, имеющий такое богатое и интересное прошлое, ждёт не менее яркое будущее. Он пожелал российским кораблестроителям крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
Использованы фотографии: https://defence.ru
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