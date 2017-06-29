15:30 29 июня

Медведев поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Поздравляя кораблестроителей с профессиональным праздником, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил их большой вклад в укрепление экономического и оборонного потенциала России, передает Интерфакс .



Дата 29 июня была выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день 350 лет назад вышел указ о закладке первого российского фрегата, получившего название "Орёл". Это событие вошло в историю, положило начало корабельному делу в России,
говорится в поздравлении.


«Сегодня мы отдаём дань уважения многим поколениям создателей субмарин, боевых надводных кораблей, ледоколов, буровых платформ и теплоходов. Тем, кто внёс огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, укрепление обороноспособности нашей страны. Благодаря флоту Россия завоевала авторитет морской державы, открыла неизведанные ранее острова, освоила новые земли», – отметил премьер.

«На кораблях, построенных вашими предшественниками, свои военные подвиги совершали легендарные флотоводцы Фёдор Ушаков и Павел Нахимов, а знаменитые мореплаватели Витус Беринг, Иван Крузенштерн и Геннадий Невельской сделали великие географические открытия. В наше время профессионализм, опыт, умение справляться со сложными задачами позволили современным мастерам создать самые большие в мире подводную лодку и ледокол», – говорится в поздравлении.

По словам Медведева, «развитие отрасли тесно связано с организациями и предприятиями, в том числе входящими в Объединённую судостроительную корпорацию».

Сейчас в конструкторских бюро и на верфях в производстве находятся уникальные корабли, которые уже в ближайшее время будут выполнять важные задачи и в прибрежных морях, и на бескрайних просторах Мирового океана. Среди них не только атомные подводные лодки, авианесущий крейсер, рыболовецкие траулеры и нефтеналивные танкеры, но и круизные лайнеры,
подчеркнул он.

Премьер-министр выразил уверенность, что судостроительный комплекс, имеющий такое богатое и интересное прошлое, ждёт не менее яркое будущее. Он пожелал российским кораблестроителям крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 45

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  1. Толстоевский Сегодня, 12:12
    и традиционно добавил с улыбкой: "...держитесь!"
    Толстоевский
    1. Александр романов Сегодня, 12:14
      Цитата: Толстоевский
      и традиционно добавил с улыбкой: "...держитесь!"

      Это ты поздравил кораблестроителей? У Медведева получилось лучше.
      Сейчас многие плюнут на кораблестроителеи ,увидели фамилию Медведев. Вперед лузеры
      Александр романов
      1. Толстоевский Сегодня, 12:16
        и кто ж это, интересно, виноват в том, что у народа на некоторые фамилии срабатывает рефлекс, как у собак Павлова?
        Толстоевский
        1. Александр романов Сегодня, 12:19
          Цитата: Толстоевский
          , как у собак Павлова?

          Наверное у некоторых интеллект на уровне собаки Павлова
          Александр романов
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:17
      Димон выполнил свою функцию и опять на полгода -год...

      Покемон натуральный ! laughing
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 12:20
        Цитата: ОТДЕЛ
        Покемон натуральный !

        Я на твою аву смотрю-внатуре натуральный
        Александр романов
        1. Владимир 38 Сегодня, 12:48
          Романов, вы одни вопросы задаете и Димона агрессивно поддерживаете, было бы любопытно узнать, какие инициативы Димона улучшили жизнь россиян по вашему? Будьте добры просветите..
          Цитата: Александр романов
          Я на твою аву смотрю-внатуре натуральный
          Владимир 38
          1. Александр романов Сегодня, 12:52
            Цитата: Владимир 38
            какие инициативы Димона улучшили жизнь россиян по вашему? Будьте добры просветите.

            Судя по вашим коментам,он вообще не работает.Хотя лично я думаю.что вы ни хрена не знаете о его работе
            Александр романов
            1. Владимир 38 Сегодня, 13:01
              Цитата: Александр романов
              Судя по вашим коментам,он вообще не работает.Хотя лично я думаю.что вы ни хрена не знаете о его работе

              Так я и прошу вас просветите, чем он занимается. По моему он вообще не работает.
              Владимир 38
    3. электроОлег Сегодня, 12:20
      Поздравить то он их поздравил, а подарил то чё? Или так, с пустыми руками припёрся салатика нахаляву шурануть?
      электроОлег
      1. Александр романов Сегодня, 12:22
        Цитата: электроОлег
        а подарил то чё?

        А ты?
        Александр романов
        1. электроОлег Сегодня, 12:24
          Что я? Я не медведев, у меня нет полномочий сделать жизнь корабелов лучше. Только на словах и остаётся. С праздником!
          электроОлег
          1. Александр романов Сегодня, 12:25
            Цитата: электроОлег
            Что я? Я не медведев, у меня нет полномочий сделать жизнь корабелов лучше.

            Ты способен только говорить значит.
            Александр романов
            1. электроОлег Сегодня, 12:26
              Почему? Могу распоряжение написать о награждении корабелов, чтоб выдали им по квартире. Кто-то исполнит его? Вы конечно нашли кого с кем сравнить... Что сказать то хотели?
              электроОлег
              1. Александр романов Сегодня, 12:40
                Цитата: электроОлег
                Могу распоряжение написать о награждении корабелов, чтоб выдали им по квартире. Кто-то исполнит его

                Значит деиствительно способен,только говорить
                Александр романов
    4. сибиралт Сегодня, 12:27
      Молодца, айфоноблуд. Сам же назначили и тут же поздравил. Спасибо партии за праздник! А нам бы увидеть новые отечественные гвозди, да лопаты. А там и умирать спокойно можно.
      сибиралт
      1. Александр романов Сегодня, 12:41
        Цитата: сибиралт
        А нам бы увидеть отечественные гвозди, да лопаты.

        Так заиди в садовый магазин и посмотри наконец
        Александр романов
        1. 210окв Сегодня, 12:43
          Зайдите и посмотрите на изделия китайского прома..
          Цитата: Александр романов
          Цитата: сибиралт
          А нам бы увидеть отечественные гвозди, да лопаты.

          Так заиди в садовый магазин и посмотри наконец
          210окв
          1. Александр романов Сегодня, 12:48
            Цитата: 210окв
            Зайдите и посмотрите на изделия китайского прома..

            Был две недели назад,покупал лопату -Сделано в России. Зубр фирма. Так что сначала сам сходи ,может врать меньше станешь
            Александр романов
            1. 210окв Сегодня, 13:06
              Я ссылку про моё хамство спросил.."Зубр"-торговая марка,как и "Ермак" и им подобные.Короче сидят манагеры в уютном офисе и занимаются не тем что производят,или продают,а даже трижды перепродают под брендом русифицированном и понятном всем нам то что сделано в Китае или Индии...Их полно"Электроприборы","Союзы"итд итп...Правда стали появляться лопаты вс выштамповкой-Рельсовая сталь.Вот эти-не знаю где сделаны.Вы оказывается Романов еще и пропагандист..Если Вы зубры и Ермаки к "нашей продукции "отнесли..
              Цитата: Александр романов
              Цитата: 210окв
              Зайдите и посмотрите на изделия китайского прома..

              Был две недели назад,покупал лопату -Сделано в России. Зубр фирма. Так что сначала сам сходи ,может врать меньше станешь
              210окв
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:16
    Теперь он ждет от судостроителей в подарок последнюю версию айфона,или айпада? ??
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 12:20
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Теперь он ждет от судостроителей в подарок последнюю версию айфона,или айпада? ??

      Умнее вообще ничего не мог написать?
      И ты еще критикуешь Медведева сидя по пояс в канализации?
      Александр романов
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:26
        Александр романов -я сейчас на берегу Азовского моря, по делам рабочим а не сижу как ты ляпнул по пояс в дэ-рьме, второе -а с чего вы сударь вдруг кинулись его защищать -он вам дальний-придальний родственник? ??
        Изгоняющий либероидов
        1. Александр романов Сегодня, 12:39
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          -он вам дальний-придальний родственник? ??

          Нет,он мне не родственник.Но за мое присутствие на саите,никто так и не смог четко сформулировать,что медведев сделал плохого .
          Формулировка -он мне не нравиться меня не устраивает.
          Александр романов
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:54
            Александр, он профнепригоден, его можно и должно уволить только за фразу "денег нет, но вы держитесь! Что ему можно поставить в заслугу ,то что Путин в прямом эфире по сути косяки премьера устроняет? Он не может и не хочет нормально организовать работу своего кабинета, он во многих вопросах некомпитентен , он должен а не Путин 24 часа в сутки носиться по стране, и драть меров и губернаторов, а не играть как дитятя в игры на айфоне.
            Изгоняющий либероидов
      2. электроОлег Сегодня, 12:32
        Александр романов, у вас настроение херовое с утра? Кот в тапки нагадил? laughing
        электроОлег
  3. 210окв Сегодня, 12:18
    Съездил бы что ли на верфь.Поздравил бы людей.Первый профессиональный праздник у них.С праздником Вас,труженики верфей!
    210окв
    1. Александр романов Сегодня, 12:24
      Цитата: 210окв
      Съездил бы что ли на верфь.Поздравил бы людей

      А Путину что это не напишешь? Он тоже поздравил
      Александр романов
      1. 210окв Сегодня, 12:27
        А в статье про Путина и слова нет..И еще Вам Романов напоминаю о элементарной культуре обращения человека к человеку..Коей у Вас похоже от роду и не бывало.
        Цитата: Александр романов
        Цитата: 210окв
        Съездил бы что ли на верфь.Поздравил бы людей

        А Путину что это не напишешь? Он тоже поздравил
        210окв
        1. kepmor Сегодня, 12:44
          судя по его (романовым) комментам на форуме,"культура общения" и А.Романов понятия несовместимые...но сегодня он превзошёл самого себя...облаил всех...
          kepmor
        2. Александр романов Сегодня, 12:50
          Цитата: 210окв
          т..И еще Вам Романов напоминаю о элементарной культуре обращения человека к человеку

          Это мне пишет тот,кто недавно хотел засунуть кое что мне в одно место.Сидел бы да помалкивал о культуре скромно
          Александр романов
          1. 210окв Сегодня, 12:53
            Напишите ссылку на это..Можно хоть здесь,можно хоть на почту..Если это действительно так-я извинюсь..Но!Только если это действительно так.
            Цитата: Александр романов
            Цитата: 210окв
            т..И еще Вам Романов напоминаю о элементарной культуре обращения человека к человеку

            Это мне пишет тот,кто недавно хотел засунуть кое что мне в одно место.Сидел бы да помалкивал о культуре скромно
            210окв
            1. Александр романов Сегодня, 13:00
              Цитата: 210окв
              Напишите ссылку на это

              Ссылку ,а зачем? Я так могу выложить для просвета в памяти
              Какои культурный бука ух
              Александр романов
              1. 210окв Сегодня, 13:16
                Ух обидчивый!Извините пожалуйста!Ну я хотя бы на "Вы" обращаюсь.А "засуньте куда подальше"..конечно оно ко многому относится..Например-под книгу,на полку.А то что Вы подумали,значит только одно.Узость окружающего мира Вашего.С почтением! hi Еще раз извиняюсь за то,что Вы не правильно меня поняли.
                Цитата: Александр романов
                Цитата: 210окв
                Напишите ссылку на это

                Ссылку ,а зачем? Я так могу выложить для просвета в памяти
                Какои культурный бука ух
                210окв
    2. VALERIK_097 Сегодня, 12:50
      210окв,Спасибо!
      Теперь и у меня появился профессиональный праздник.))))
      VALERIK_097
      1. 210окв Сегодня, 13:00
        Еще раз Вас с праздником,здоровья Вам и Вашим родным.Трудовых успехов!Прошу прощения за то что наверное много фигни всякой к статье касающейся этого праздника нанесли.
        Цитата: VALERIK_097
        210окв,Спасибо!
        Теперь и у меня появился профессиональный праздник.))))
        210окв
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:31
    Да, как то это праздник проскочил мимо громких поздравлений и речей... Тем не менее, от всей души желаю строителям кораблей, лодок и всего что ходит по океану, морю, рекам и озерам - здоровья, оптимизма и ВЕРЫ в будущее! С Праздником!!! drinks
    a.s.zzz888
    1. sds87 Сегодня, 12:38
      a.s.zzz888, единственное искреннее поздравление. Присоединяюсь.
      sds87
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:40
        sds87

        hi благодарю и drinks
        a.s.zzz888
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:39
      Сергей Николаич , присоединяюсь к поздравлениям и тёплым словам . С праздником , корабелы !!! hi drinks
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
        bouncyhunter Сергей Николаич , присоединяюсь к поздравлениям и тёплым словам . С праздником , корабелы !!! hi drinks

        Павел, вне всякого сомнения - так, по-людски, и должно быть... hi drinks
        a.s.zzz888
    3. Александр романов Сегодня, 12:42
      Цитата: a.s.zzz888
      Да, как то это праздник проскочил мимо громких поздравлений и речей... Тем не менее, от всей души желаю строителям кораблей, лодок и всего что ходит по океану, морю, рекам и озерам - здоровья, оптимизма и ВЕРЫ в будущее!

      Единственный человек.который поздравил их с Праздником. Остальные ТРЕПЛО!
      Александр романов
  5. Masya Masya Сегодня, 12:57
    С праздником, корабелы!!! love
    Masya Masya
  6. Altona Сегодня, 13:02
    Присоединяюсь к поздравлениям. Их умом и руками сделано величие государства Российского.
    P.S. Еще бы речной флот возродили. Перевозки по рекам-они самые дешевые.В Германии, например, мощный речной флот. А пассажирские перевозки еще и живописные.
    Altona
  7. rruvim Сегодня, 14:32
    При этом Медведев, на всякий случай, одел спасательный жилет fellow
    Поздравляю всех моих сокурсников из Московского Института Инженеров Водного Транспорта с профессиональным праздником!
    Теперь - это "целая" академия.
    rruvim
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