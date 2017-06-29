15:30 29 июня

МИД РФ: В Сирии готовятся новые провокации с химоружием

У России есть конкретные данные о подготовке инсценировки химических атак в двух населенных пунктах в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

МИД РФ: В Сирии готовятся новые провокации с химоружием


Действительно, есть новые данные… Мы считаем, что такая инсценировка, такая провокация готовится. Из конкретики – я думаю, что вполне можно сказать, что не исключено, что речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Ариха
— передает РИА Новости заявление Захаровой.


В США ранее заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать. В то же время представители Сирии и России заявляли, что "вбросом" о возможной химатаке могут воспользоваться сирийские экстремисты для провокаций, чтобы затем выдвинуть новые обвинения в адрес официального Дамаска.

Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com/
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Комментарии 39

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  1. Partyzan Сегодня, 12:38
    что "вбросом" о возможной химатаке могут воспользоваться сирийские экстремисты для провокаций, чтобы затем выдвинуть новые обвинения в адрес официального Дамаска.
    а для чего тогда вбрасывалось? feel
    Partyzan
    1. Zibelew Сегодня, 12:40
      В Белом Доме заявили, что Асад готовит химическую атаку... хочет он этого или не хочет.
      Zibelew
      1. Partyzan Сегодня, 12:45
        Асад готовит химическую атаку
        вот они организаторы

        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 12:50
          Не гнушаются ничем ради денег , одним словом шакальё.
          cniza
          1. Partyzan Сегодня, 12:56
            одним словом шакальё.
            тупое шакалье
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:07
              Цитата: Partyzan
              тупое шакалье

              В который раз замечу : многовато чести матрасам с шакалами их сравнивать . Вонючие скунсы . yes
              bouncyhunter
              1. Partyzan Сегодня, 13:12
                Вонючие скунсы .
                вот они всем и предлагают
                Partyzan
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
                  Заметь , Володя (цитата из Педивикии) :
                  Полосатый скунс распространён в Северной Америке повсеместно от Южной Канады до севера Мексики. На территории США встречается во всех штатах, кроме Аляски и Гавайев

                  О чём это говорит ? Там где не живёт скунс - не Америка ! wink
                  bouncyhunter
                  1. Partyzan Сегодня, 13:33
                    Поэтому Гавайи в состав Америки и не принимают laughing
                    Partyzan
                    1. bouncyhunter Сегодня, 13:36
                      Так ведь и Аляску вернуть не мешало бы законному владельцу . bully
                      bouncyhunter
                      1. Partyzan Сегодня, 13:38
                        Аляску вернуть
                        а оно нам нать? там матрасы уже все выгребли, они там с детства теперь населению пенсии платят - работы нет, что б не разбежались, а то что за штат без населения? laughing
                        Partyzan
                    2. bouncyhunter Сегодня, 13:41
                      Цитата: Partyzan
                      а оно нам нать? там матрасы уже все выгребли, они там с детства теперь населению пенсии платят - работы нет, что б не разбежались, а то что за штат без населения?

                      Ещё как нать ! Нашпигуем Аляску танками , ракетами , самолётами и прочим оружием чтобы в Матрасии пукнуть боялись . laughing
                      bouncyhunter
                      1. Partyzan Сегодня, 13:50
                        чтобы в Матрасии пукнуть боялись
                        противогазов много надо будет - обос-----ться lol
                        Partyzan
                    3. bouncyhunter Сегодня, 13:55
                      Цитата: Partyzan
                      противогазов много надо будет - обос-----ться

                      Фигня - наши люди старой закалки ещё не разучились ватно-марлевые повязки делать . А от рези в глазах - горнолыжные очки . Ты лучше представь как подскочат цены на Мировом рынке подгузников ! lol
                      bouncyhunter
        2. vovanpain Сегодня, 13:21
          Цитата: Partyzan
          вот они организаторы

          Цитата: Partyzan
          вот они организаторы

          Организаторы сидят в Вашингтоне,это исполнители. yes
          С уважением hi
          vovanpain
      2. Офицер запаса Сегодня, 12:59
        Штатникам еще время нужно.
        Голливуд еще не закончил сьемку так называемых "документальных кадров" об ужасах химической атаки и о спасении мирных жителей солдатами коалиции. Просто небольшая неувязочка - "мирные жители" слишком большой гонорар за съемки попросили. Торгуются.
        Офицер запаса
      3. To be or not to be Сегодня, 13:26
        В Белом Доме заявили,"..БД ищет повод для вторжения в Сирию и создания своей зоны ...
        у них что пробирок с мукой не стало -одни слова .даже не интересно -не потрясли пробиркой перед всем миром .Вот бы Захарова и подарила представительнице БД -пробирку ..с мукой.. laughing
        To be or not to be
      4. g1washntwn Сегодня, 14:19
        Наша разведка тоже не спит. Вот мы и озвучили конкретику, теперь будем посмотреть как американцы будут заставлять Асада "применить химоружие".
        Теперь если применят, значит это не Асад, а если не применят, в спасении жителей роли США никакой. Но лучше было бы, чтобы потащили в другое место, и в момент транспортировки накрыть колонну с БОВ чем-нибудь очень объемного взрыва и зажигательным для их нейтрализации.
        g1washntwn
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:42
    Послушал ее брифинг на "Вести 24". Разговор шел не только о возможной провокации в Сирии, но и об арестованном дипломатическом имуществе России в Сша, о высылке наших дипломатов, о фейках в американских СМИ. По всем вопросам готовятся ответы. Вот только складывается ощущение, что эта подготовка уж слишком затянулась.
    rotmistr60
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:48
      Цитата: rotmistr60
      Послушал ее брифинг на "Вести 24". Разговор шел не только о возможной провокации в Сирии, но и об арестованном дипломатическом имуществе России в Сша, о высылке наших дипломатов, о фейках в американских СМИ. По всем вопросам готовятся ответы. Вот только складывается ощущение, что эта подготовка уж слишком затянулась.

      Да нам не привыкать , тоже готовимся...А главное чертей мочить продолжаем! А в остальном прорвемся.! Я все же бы танки перебросил наши к границам Израиля, очень эффективно действует и причина есть (израильское оружие нашли.. и т.д.))) А главное чтобы побольше шума производили и песни одесские пели по утрам и вечерам и перегазовка танков ! hi
      ОТДЕЛ
    2. Velizariy Сегодня, 12:56
      Цитата: rotmistr60
      По всем вопросам готовятся ответы

      Ответы в фейсбуке или и в однокласниках напишут наши грозные сотрясатели воздуха?
      Перед зеркалом репетируют надувание щек?))
      Да и чего бояться Асаду, он же наш союзник и небо Сирии закрыто С300/400/Су35/Су30/панцырь, РЭБ!!! Ведь всех теперь сопровождают как цели? Сопровождают ведь да? Сопровождают же? Они же бояться (не скрою рассмеялся когда писал, что они боятся), но боятся же ведь да?
      Velizariy
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:43
    Это уже не провокации, США попало gavno на зубы, и теперь они просто выдумывают "факты "наличия у армии Сирии химоружия, короче говоря, Трамп хочет чтобы война в регионе была вечной, иначе зачем продовать саудитам оружие на сотни миллиардов долларов, если его нельзя сейчас же и использовать? Только вот кроме Сирии, Ливии , Ирана и Ирака с Йеменом подпалят и Катар , и Турцию. ..
    Изгоняющий либероидов
  4. добрый великан Сегодня, 12:45
    У России есть конкретные данные о подготовке инсценировки химических атак в двух населенных пунктах в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

    Так огласите имена, явки, пороли раз данные конкретные, а то получается не очень конкретно:
    Из конкретики – я думаю, что вполне можно сказать, что не исключено, что речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Ариха.
    Куда уж конкретнее? wassat
    добрый великан
    1. ланс Сегодня, 12:55
      у меня более детальное предложение вкс сжигает барометрами территорию провакации за неделю до.......
      ланс
    2. ivselim Сегодня, 13:58
      Цитата: добрый великан
      У России есть конкретные данные о подготовке инсценировки химических атак в двух населенных пунктах в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

      Так огласите имена, явки, пороли раз данные конкретные, а то получается не очень конкретно:
      Из конкретики – я думаю, что вполне можно сказать, что не исключено, что речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Ариха.
      Куда уж конкретнее? wassat

      Так говорите, будто Гамерика все точно вещает.
      ivselim
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:50
    США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии,

    ... а "белые каски" уже небось сняли не один клип, как они "спасают бедных мирных жителей после хим атаки войсками Асада... и опять будут "отхаживать" из брандспойта... angry
    a.s.zzz888
    1. ланс Сегодня, 12:58
      если в этот раз асад сожгет, ау него есть чем, хотя бы 3-5 кораблей каолиции, рева будет много, но выводы все прояснят (как в иране).
      ланс
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:01
        ланс Сегодня, 12:58 ↑
        если в этот раз асад сожгет, ау него есть чем, хотя бы 3-5 кораблей каолиции, рева будет много, но выводы все прояснят (как в иране).

        ... это будет начало 3-ей мировой... и возможно последней на планете Земля...хорошо если я ошибаюсь...
        a.s.zzz888
        1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 13:23
          Вот если ни мы, ни Асад не ответят, это запросто может привести к 3-ей мировой, поскольку безответственных болтунов перестают бояться.
          Viktor.N.Aleksandrov.
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:39
            Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 13:23 ↑
            Вот если ни мы, ни Асад не ответят, это запросто может привести к 3-ей мировой, поскольку безответственных болтунов перестают бояться.

            ... давайте "будем посмотреть", хотя Ваш пост и не лишён обеспокоенности, по данному факту...
            a.s.zzz888
        2. ланс Сегодня, 14:09
          не смешите, лучше почитайте доклад главы пентагона конгрессу.
          ланс
  6. Amper Сегодня, 12:56
    Чем ответит Кремль?
    Варианты:
    А. Сокрушительной озабоченностью
    Б. Молниеносным разочарованием
    В. Решительным осуждением действий партнеров из сша.
    Г. Ни одна из ракет не долетит до цели прикрытой нашими современными, лучшими в мире средствами ПВО.
    Amper
  7. Velizariy Сегодня, 13:06
    Всем наср...ать, что есть у России, хоть сэлфи самих Трампа или БиБи в момент инсценировки химатаки!
    Шайрат не минуем!
    На месте пендов, можно было бы еще после удара запустить ролик с нарезкой из наших угроз, надуванием щек, озабоченностей и прочих пустых голдежей под какую нибудь веселую музыку. Было ржачно)))
    Velizariy
    1. ланс Сегодня, 14:11
      остынь шайтан, посмотри на лицо путина после микрона, не ну может быть , но вы не правы... и все поймешь.
      ланс
      1. Velizariy Сегодня, 14:26
        Цитата: ланс
        остынь шайтан

        Сам ты черт.
        Просто с роликом смешнее было бы.
        Velizariy
  8. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 13:28
    В этой ситуации очень не плохо было бы Асаду wink провести учения с участием противокорабельных ракетных батарей, потопить ими какую-нибудь старую посудину. Да и парочка подводных лодок не помешала бы...
    Viktor.N.Aleksandrov.
    1. ланс Сегодня, 14:13
      лучшие ученья по реальным целям, по себе знаю.
      ланс
      1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 14:20
        Так одно другому не мешает! smile
        Viktor.N.Aleksandrov.
  9. g1washntwn Сегодня, 14:22
    Цитата: добрый великан
    У России есть конкретные данные о подготовке инсценировки химических атак в двух населенных пунктах в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

    Так огласите имена, явки, пороли раз данные конкретные, а то получается не очень конкретно:

    Прям вот до такой степени Моссад обленился?
    g1washntwn
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