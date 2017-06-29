ЕС: Интеграция Украины в Евросоюз на повестке не стоит

Следующий шаг после Соглашения об ассоциации и соглашения о введении безвизового режима – это имплементация этих соглашений

Интеграция Украины в Европейский союз не стоит на повестке дня в настоящее время, сейчас целью Брюсселя и Киева является сближение, предусматривающее углубление политической ассоциации и экономической интеграции, заявил глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли.Мингарелли отметил, что Украина за последние три года «совершила очень много политических и экономических реформ».– приводит его слова «Радио Свобода» По его словам, годы уйдут на то, чтобы преодолеть препятствия для инвестиций и торговли между ЕС и Украиной. Он отметил, что нужна «гармонизация украинского законодательства» с нормами и стандартами, принятыми в Евросоюзе. По его оценке, этот процесс может занять шесть-семь лет.Напомним, Совет Европейского союза в среду одобрил временные односторонние торговые преференции для Украины.Отметим, вступление в ЕС является главной целью украинских властей. Киев даже называл даты того, когда это произойдет. Так, глава украинского правительства Владимир Гройсман заявлял, что через 10 лет тяжелой работы Украина сможет соответствовать критериям Европейского союза и получит возможность присоединиться к нему.При этом в Брюсселе Киеву напоминали, что ассоциация Украины с ЕС – это не процесс вступления в Евросоюз, а просто расширение экономического сотрудничества.