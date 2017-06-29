20:13 29 июня

ЕС: Интеграция Украины в Евросоюз на повестке не стоит

Интеграция Украины в Европейский союз не стоит на повестке дня в настоящее время, сейчас целью Брюсселя и Киева является сближение, предусматривающее углубление политической ассоциации и экономической интеграции, заявил глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли.

Мингарелли отметил, что Украина за последние три года «совершила очень много политических и экономических реформ».

Следующий шаг после Соглашения об ассоциации и соглашения о введении безвизового режима – это имплементация этих соглашений
– приводит его слова «Радио Свобода» .


ЕС: Интеграция Украины в Евросоюз на повестке не стоит


По его словам, годы уйдут на то, чтобы преодолеть препятствия для инвестиций и торговли между ЕС и Украиной. Он отметил, что нужна «гармонизация украинского законодательства» с нормами и стандартами, принятыми в Евросоюзе. По его оценке, этот процесс может занять шесть-семь лет.

Напомним, Совет Европейского союза в среду одобрил временные односторонние торговые преференции для Украины.

Отметим, вступление в ЕС является главной целью украинских властей. Киев даже называл даты того, когда это произойдет. Так, глава украинского правительства Владимир Гройсман заявлял, что через 10 лет тяжелой работы Украина сможет соответствовать критериям Европейского союза и получит возможность присоединиться к нему.

При этом в Брюсселе Киеву напоминали, что ассоциация Украины с ЕС – это не процесс вступления в Евросоюз, а просто расширение экономического сотрудничества.

Использованы фотографии: http://vsamolete.in.ua/
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Комментарии 7

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  1. cniza Сегодня, 20:02
    При этом в Брюсселе Киеву напоминали, что ассоциация Украины с ЕС – это не процесс вступления в Евросоюз, а просто расширение экономического сотрудничества.


    Они не хотят это понимать , а хотят европейской халявы.
    cniza
    1. vovanpain Сегодня, 20:09
      Цитата: cniza
      Они не хотят это понимать , а хотят европейской халявы.

      Дык в Европах не fool сидят,знают чем это кончается. fellow
      vovanpain
    2. Logall Сегодня, 20:11
      [/quote]Они не хотят это понимать , а хотят европейской халявы.[quote]

      Не всё. Ляшко​ и сотоварищи приследуют совсем иной холявы. Но тоже европейской: Девка замуж хочет...
      Logall
  2. Владимирец Сегодня, 20:10
    "Интеграция Украины в Европейский союз не стоит на повестке дня в настоящее время"

    Зато Украина стоит на пороге ЕС, а точнее лежит. Кто возьмет к себе нищего? Или все предпочитают кинуть ему евроцент в шапку на паперти, а не тащить его в дом?
    Владимирец
  3. А Нас Рать Сегодня, 20:10
    ...на повестке не стоит...

    В Евросоюзе по моему уже вообще ничего не стоит. lol Вот и завозят "горячих африканских парней" миллионами. wassat
    А Нас Рать
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:12
    Укроину на 6 или 7 лет отсадили от всей Европы -чтобы не заразила редкой болезнью -прыжкокричалками!! wassat
    Изгоняющий либероидов
  5. Masya Masya Сегодня, 20:13
    упс..

    ...и фокус не удался...
    Masya Masya
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