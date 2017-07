Джихад с пеленок

На территориях Сирии и Ирака, освобожденных от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), остаются дети, превратившиеся в религиозных фанатиков. Их называют «львята халифата». Одни считают этих подростков подневольными жертвами, другие — полноценными террористами. Какая судьба ждет несовершеннолетних, участвовавших в жестоких казнях и кровавых терактах, выясняла «Лента.ру».На территориях Сирии и Ирака, освобожденных от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), остаются дети, превратившиеся в религиозных фанатиков. Их называют «львята халифата». Одни считают этих подростков подневольными жертвами, другие — полноценными террористами. Какая судьба ждет несовершеннолетних, участвовавших в жестоких казнях и кровавых терактах, выясняла «Лента.ру».«Эти дети вовсе не жертвы. Они беспощадно убивали наших родных и друзей. Они также заслуживают смерти», — приводит The Economist слова одного из лидеров вооруженной сирийской оппозиции, призывающего как можно скорее расправиться с малолетними террористами, которые насильно или по своей воле оказались под знаменами «Исламского государства».С такими радикальными призывами выступают представители общины, свидетели зверств этих подростков. Многие местные жители считают, что несовершеннолетние боевики, не погибшие на поле боя, должны сидеть в тюрьмах.«Как показывает практика, пенитенциарные учреждения лишь создают идеальную почву для возникновения нового поколения боевиков. В настоящее время в иракских тюрьмах томятся около двух тысяч несовершеннолетних, осужденных за пособничество ИГ. В местах заключения нет возможности противостоять еще большей радикализации молодежи. По словам правозащитников, дети, находящиеся за решеткой, жалуются на то, что их пытают. Брошенные и подвергавшиеся жесткому обращению, повзрослев, они еще сильнее возненавидят это государство», — пишет The Economist.Сколько именно подростков воюют на стороне экстремистов, сказать сложно. Как отмечает Брукингский институт со ссылкой на данные ООН, национальные армии семи стран и 50 вооруженных группировок по всему миру вербуют тысячи детей для участия в боевых действиях. Большинство — мальчики, особенно на Ближнем Востоке, но в мире 40 процентов завербованных детей — девочки.Несовершеннолетние широко вовлекались во внутригосударственные вооруженные конфликты африканских стран. О воюющих детях говорили как о «самой ужасной болезни Африки». Во Фритауне, во время гражданской войны в Сьерра-Леоне, около восьми тысяч человек были изувечены группировками малолетних боевиков — так называемыми «вестсайдскими мальчиками». Более половины личного состава военных формирований Демократической Республики Конго — несколько десятков тысяч человек — не достигли 18-летнего возраста. В Уганде почти 70 процентов националистической повстанческой группировки «Армия сопротивления Господа» — это дети и тинейджеры.Тем не менее наиболее активно вербуют «молодые кадры» боевики террористической группировки «Исламское государство». Несовершеннолетние джихадисты сдают кровь для раненых экстремистов, патрулируют улицы, охраняют и казнят пленных, изготавливают бомбы, совершают самоподрывы или вовлекают в экстремистскую деятельность других детей.Все происходит по-разному. Вербуют в мечетях или прямо на улицах. На территориях, подконтрольных ИГ, действуют так называемые «мультимедийные пункты просвещения», где экстремисты показывают детям пропагандистские ролики, угощают печеньем, конфетами, газированными напитками, раздают буклеты и диски. Поскольку большинство школ закрыто, мальчики, которым просто нечем заняться, охотно присоединяются к боевикам.Другие вступают в ряды террористов не по своей воле: боевики забирают силой или же продают родители. За одного ребенка семья ежемесячно получает по 200 долларов.«Бывшие дети-экстремисты могут вернуться к нормальной жизни. Вот, например, Нгор Мэйол. Сейчас он работает в магазине в американском штате Джорджия, — с энтузиазмом отмечает американский телеканал CNN. — Когда ему было 15 лет, он сражался на стороне повстанцев против правительства Судана».«Я жил там, где человеческая плоть была лишь пищей для птиц и насекомых (…) Лица моих друзей, погибших в конфликте, постоянно всплывают в памяти, однако я не жалею, что принимал участие в борьбе. Горжусь, что защищал территорию Южного Судана», — вспоминает Мэйол. По его словам, ему удалось самостоятельно справиться с психологическими травмами и начать новую жизнь без специальной реабилитации.Однако в большинстве случаев детям необходима квалифицированная помощь. Такую помощь оказывают благотворительные организации, например, Child Soldier International. Действуют различные программы, организованные ООН. Их главный принцип: «Разоружение, демобилизация и реинтеграция».Прежде всего детей-боевиков необходимо оградить от влияния экстремистов. Обычно подростков возвращают в родные семьи, однако если сами родители отдали их в руки боевиков, то несовершеннолетних отправляют в специальные реабилитационные центры. Самый сложный этап — реинтеграция. Малолетним террористам предстоит работать с психологами или даже с психиатрами. Зачастую они по-прежнему испытывают отчуждение. Подросткам сложно начать новую жизнь там, где многие помнят о совершенных ими злодеяниях.В программы по реабилитации попадают всего несколько тысяч детей в год, это ничтожная часть. Многие боятся обращаться за помощью, опасаясь, что их арестуют правительственные войска или же за дезертирство убьют экстремисты.Иракские и сирийские власти всерьез задумались о создании программ по реабилитации детей, воевавших за ИГ. «Бывшие "львята халифата" могут превратиться в специалистов по ремонту кондиционеров или мобильных телефонов, парикмахеров или механиков. Правда, до этого еще далеко. Потребуется много денег и времени на то, чтобы создать рабочие места в странах с высоким уровнем безработицы и коррупции. На территориях, зачищенных от боевиков ИГ, уже открываются школы. Однако очень сложно найти квалифицированных педагогов, умеющих работать с детьми, которым нанесли тяжелые психологические травмы, подвергшимся радикализации.Программами по реабилитации таких подростков всерьез озаботились и западные страны. Во многом именно от них зависит, помешают ли "львятам халифата" превратиться в свирепых львов джихада», — пишет британский журнал The Economist.Успех вовсе не гарантирован. Печальный пример — Франция. Там действовала похожая программа, призванная помочь подвергшимся радикализации людям вернуться к нормальной жизни. Спустя год власти страны признали полный провал этого начинания и свернули программу.