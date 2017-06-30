09:10 30 июня

Минобороны Австралии собралось проводить "наступательные операции" против хакеров по всему миру

Из Австралии поступают сообщения о том, что правительство этой страны намерено «принять решительные меры» против осуществления кибератак. Информационное агентство ТАСС , ссылаясь на австралийские источники, сообщает о том, что Управление радиотехнической обороны (а в Австралии есть и такое) будет наделено правом проведения наступательных операций в отношении групп хакеров, находящихся за пределами Австралии.

Заявление помощника председателя австралийского правительства по вопросам кибербезопасности Дэна Тиэна:
Правительство дало указание Управлению радиотехнической обороны использовать имеющийся наступательный потенциал против базирующихся за пределами страны преступных киберсетей.


Кроме того, объявлено, что с начала июля Минобороны Австралии открывает новое подразделение. Оно носит название Управления по ведению информационных войн. Отмечено, что необходимость начала работы такого подразделения министерства обороны связано с изменением характера протекания современных конфликтов.


В задачи управления будут входить вопросы проведения «киберразведки», а также те самые «наступательные операции» против хакеров, распространяющиеся, как утверждает официальная Канберра, за пределы страны. Что именно подразумевается под термином «наступательная операция против хакерских сетей», - не уточняется.

Минобороны Австралии собралось проводить "наступательные операции" против хакеров по всему миру


В социальных сетях уже прокомментировали заявления Тиэна. В сообщениях говорится, что Австралия в ближайшее время может стать одним из основных объектов для массированной хакерской атаки, так как решила «бросить вызов киберпреступникам со всего мира». Отдельный вопрос: насколько велик австралийский потенциал борьбы с киберугрозами, чтобы такой вызов бросать? И не слишком ли рано о проведении «наступательных операций» было объявлено австралийскими чиновниками?


Использованы фотографии: Buset-online.com
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Комментарии 16

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  1. Смог Сегодня, 06:49
    Какие милые кенгуру laughing !!!!
    Боевые, блин!!!! laughing
    Смог
    1. Зяблицев Сегодня, 06:51
      Вот им то чего не хватает??? Сидели бы у себя на острове спокойно и крутили бы хвосты кенгуру, так нет же в какую то атаку собрались идти... laughing
      Зяблицев
      1. Тралл Сегодня, 06:53
        Что именно подразумевается под термином «наступательная операция против хакерских сетей», - не уточняется.

        Опять "за грудки" схватить хотят smile
        Тралл
      2. Смог Сегодня, 06:54
        Цитата: Зяблицев
        так нет же в какую то атаку собрались идти...

        Так выдвигайтеь, милые, — рядами и колоннами! Хотя вы все там химики и нет на вас креста, Но вы ж ведь там задохнетесь за синхрофазотронами, А тут места отличные — воздушные места! laughing lol
        Смог
      3. Тралл Сегодня, 06:55
        Цитата: Зяблицев
        Вот им то чего не хватает??? Сидели бы у себя на острове спокойно и крутили бы хвосты кенгуру, так нет же в какую то атаку собрались идти... laughing

        К США ваша фраза ещё лучше относится smile
        Хотя не каждому кенгуру получится хвост накрутить smile
        Тралл
      4. Александр 3 Сегодня, 06:56
        У них там все сумчатые?И в Минобороне?
        Александр 3
        1. Iaaa Сегодня, 07:26
          Цитата: Александр 3
          У них там все сумчатые?

          А кто такие - кенгуру- антихакеры?????
          Iaaa
      5. kirgiz58 Сегодня, 07:16
        Цитата: Зяблицев
        Вот им то чего не хватает??? Сидели бы у себя на острове спокойно и крутили бы хвосты кенгуру, так нет же в какую то атаку собрались идти...

        Так "мама-наглия" в лице майкла фаллоса обещала бомбить любого кто хакернет, а как известно "яблоко от груши недалеко..." - пукнуть и в кусты.
        kirgiz58
      6. 73bor Сегодня, 07:20
        Австралия не остров,-но целый континент!
        73bor
        1. Зяблицев Сегодня, 07:23
          Благодарю покорно, что разъяснили мне, темному, этот географический нюанс...,но к сущности моего поста, это никакого отношения не имеет! hi
          Зяблицев
    2. сибиралт Сегодня, 06:57
      Чем то Австралия схожа с нынешней Украиной. Живут коленками назад и желают чтобы все это непременно заметили. laughing
      сибиралт
      1. Logall Сегодня, 07:02
        Цитата: сибиралт
        Чем то Австралия схожа с нынешней Украиной. Живут коленками назад и желают чтобы все это непременно заметили. laughing

        И вся борьба будет заключаться—обвинениями, в адрес России...
        Logall
        1. Iaaa Сегодня, 07:21
          Цитата: Logall
          И вся борьба будет заключаться—обвинениями, в адрес России...

          А кто бы в этом усомнился?
          Iaaa
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:59
    наделено правом проведения наступательных операций в отношении групп хакеров, находящихся за пределами Австралии

    Мощно заявлено, пробирает до дрожи в коленях. И как это ("наступательные операции") будет выглядеть? Все такие решительные и боевитые. Один чудак из Англии грозится ответить ракетным ударом, второй решил идти в наступление. Ну, ну.
    rotmistr60
    1. Anarchist Сегодня, 07:11
      Цитата: rotmistr60
      наделено правом проведения наступательных операций в отношении групп хакеров, находящихся за пределами Австралии

      Мощно заявлено, пробирает до дрожи в коленях. И как это ("наступательные операции") будет выглядеть? Все такие решительные и боевитые. Один чудак из Англии грозится ответить ракетным ударом, второй решил идти в наступление. Ну, ну.

      Будет как у США: сам создал, сам постродал, сам победил...
      Не факт, что победил
      Anarchist
    2. тол100в Сегодня, 07:14
      Цитата: rotmistr60
      Один чудак из Англии грозится ответить ракетным ударом, второй решил идти в наступление.

      А чему удивляться? В Англии есть английские ученые, а в Австралии австралийские антихакеры! И там и там , такие мощщщщные!
      тол100в
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