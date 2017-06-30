Минобороны Австралии собралось проводить "наступательные операции" против хакеров по всему миру
Из Австралии поступают сообщения о том, что правительство этой страны намерено «принять решительные меры» против осуществления кибератак. Информационное агентство ТАСС , ссылаясь на австралийские источники, сообщает о том, что Управление радиотехнической обороны (а в Австралии есть и такое) будет наделено правом проведения наступательных операций в отношении групп хакеров, находящихся за пределами Австралии.
Заявление помощника председателя австралийского правительства по вопросам кибербезопасности Дэна Тиэна:
Кроме того, объявлено, что с начала июля Минобороны Австралии открывает новое подразделение. Оно носит название Управления по ведению информационных войн. Отмечено, что необходимость начала работы такого подразделения министерства обороны связано с изменением характера протекания современных конфликтов.
В задачи управления будут входить вопросы проведения «киберразведки», а также те самые «наступательные операции» против хакеров, распространяющиеся, как утверждает официальная Канберра, за пределы страны. Что именно подразумевается под термином «наступательная операция против хакерских сетей», - не уточняется.
В социальных сетях уже прокомментировали заявления Тиэна. В сообщениях говорится, что Австралия в ближайшее время может стать одним из основных объектов для массированной хакерской атаки, так как решила «бросить вызов киберпреступникам со всего мира». Отдельный вопрос: насколько велик австралийский потенциал борьбы с киберугрозами, чтобы такой вызов бросать? И не слишком ли рано о проведении «наступательных операций» было объявлено австралийскими чиновниками?
Заявление помощника председателя австралийского правительства по вопросам кибербезопасности Дэна Тиэна:
Правительство дало указание Управлению радиотехнической обороны использовать имеющийся наступательный потенциал против базирующихся за пределами страны преступных киберсетей.
Кроме того, объявлено, что с начала июля Минобороны Австралии открывает новое подразделение. Оно носит название Управления по ведению информационных войн. Отмечено, что необходимость начала работы такого подразделения министерства обороны связано с изменением характера протекания современных конфликтов.
В задачи управления будут входить вопросы проведения «киберразведки», а также те самые «наступательные операции» против хакеров, распространяющиеся, как утверждает официальная Канберра, за пределы страны. Что именно подразумевается под термином «наступательная операция против хакерских сетей», - не уточняется.
В социальных сетях уже прокомментировали заявления Тиэна. В сообщениях говорится, что Австралия в ближайшее время может стать одним из основных объектов для массированной хакерской атаки, так как решила «бросить вызов киберпреступникам со всего мира». Отдельный вопрос: насколько велик австралийский потенциал борьбы с киберугрозами, чтобы такой вызов бросать? И не слишком ли рано о проведении «наступательных операций» было объявлено австралийскими чиновниками?
Использованы фотографии: Buset-online.com
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