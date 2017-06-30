30 июня состоится спуск на воду корвета "Гремящий"

30 июня на Северной верфи состоится церемония спуска на воду корвета "Гремящий" проекта 20385. В церемонии ожидается участие представителей министерства обороны РФ, ОСК, администрации Санкт-Петербурга, ПАО СЗ "Северная верфь", АО "ЦМКБ "Алмаз".

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