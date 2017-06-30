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30 июня состоится спуск на воду корвета "Гремящий"

Согласно информации РИА Новости , на Судостроительном заводе "Северная верфь", входящем в состав ОСК, сообщили о запланированном на сегодня спуске на воду корвета "Гремящий" проекта 20385 , строящегося для нужд Военно-морского флота России.

30 июня на Северной верфи состоится церемония спуска на воду корвета "Гремящий" проекта 20385. В церемонии ожидается участие представителей министерства обороны РФ, ОСК, администрации Санкт-Петербурга, ПАО СЗ "Северная верфь", АО "ЦМКБ "Алмаз".


30 июня состоится спуск на воду корвета "Гремящий"

Корвет "Гремящий" на "Северной верфи"



Проектантом данного типа кораблей выступает ЦМКБ "Алмаз". Корабли предназначены для обнаружения и уничтожения субмарин и надводных кораблей неприятеля, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Оригинальная архитектура и использование композитных материалов наряду со специальными покрытиями, встроенные в корпус ракетное вооружение и антенные посты позволили существенно уменьшить радиолокационную, акустическую и оптическую заметность.

Корветы проекта 20385 обладают водоизмещением свыше 2 тысяч тонн, длина составляет 104 м, ширина — 13 м, скорость хода достигает 27 узлов. Дальность плавания — примерно 4 тыс. морских миль, экипаж — 99 чел.

На вооружении кораблей данного типа состоят универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На борту может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
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Комментарии 7
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  1. сибиралт
    сибиралт     Сегодня, 06:51
    Интересно, как "зеленые" отнесутся к "гремящему" на воде?
    1. 210окв
      210окв     Сегодня, 07:26
      Точно так же как и всегда.Впрочем и военным на их "мнение" плевать.Если Вы имеете в виду "Гринпис"..
      Цитата: сибиралт
      Интересно, как "зеленые" отнесутся к "гремящему" на воде?
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888     Сегодня, 07:44
      сибиралт Сегодня, 06:51 Новый
      Интересно, как "зеленые" отнесутся к "гремящему" на воде?

      ... стабунятся, если соберутся, погалдят, пайку свою отработают и по норам... laughing
  2. Aleksandr_2
    Aleksandr_2     Сегодня, 07:32
    а в Зеленодольске грозились месяц назад 22160 сегодня спустить.......видно очередной сдвиг вправо
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888     Сегодня, 07:42
    ... у нас уже около 14 ч.40 мин. - ждём... а форштевень у корабля очень хищный и красивый... good
    1. роман66
      роман66     Сегодня, 09:07
      а тарана нет. недоработка?
  4. К-50
    К-50     Сегодня, 08:22
    Всем известно, что при ходе корабля на воздушной подушке из-за брызг, которые вокруг образуются резко снижается его радиолокационная заметность. Почему же на других кораблях это не используют? Поставили распылители и когда надо "спрятаться" включили их в работу. Воды за бортом - море, надолго хватит.