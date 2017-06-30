30 июня состоится спуск на воду корвета "Гремящий"
Согласно информации РИА Новости , на Судостроительном заводе "Северная верфь", входящем в состав ОСК, сообщили о запланированном на сегодня спуске на воду корвета "Гремящий" проекта 20385 , строящегося для нужд Военно-морского флота России.
Проектантом данного типа кораблей выступает ЦМКБ "Алмаз". Корабли предназначены для обнаружения и уничтожения субмарин и надводных кораблей неприятеля, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.
Оригинальная архитектура и использование композитных материалов наряду со специальными покрытиями, встроенные в корпус ракетное вооружение и антенные посты позволили существенно уменьшить радиолокационную, акустическую и оптическую заметность.
Корветы проекта 20385 обладают водоизмещением свыше 2 тысяч тонн, длина составляет 104 м, ширина — 13 м, скорость хода достигает 27 узлов. Дальность плавания — примерно 4 тыс. морских миль, экипаж — 99 чел.
На вооружении кораблей данного типа состоят универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На борту может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
30 июня на Северной верфи состоится церемония спуска на воду корвета "Гремящий" проекта 20385. В церемонии ожидается участие представителей министерства обороны РФ, ОСК, администрации Санкт-Петербурга, ПАО СЗ "Северная верфь", АО "ЦМКБ "Алмаз".
Корвет "Гремящий" на "Северной верфи"
Проектантом данного типа кораблей выступает ЦМКБ "Алмаз". Корабли предназначены для обнаружения и уничтожения субмарин и надводных кораблей неприятеля, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.
Оригинальная архитектура и использование композитных материалов наряду со специальными покрытиями, встроенные в корпус ракетное вооружение и антенные посты позволили существенно уменьшить радиолокационную, акустическую и оптическую заметность.
Корветы проекта 20385 обладают водоизмещением свыше 2 тысяч тонн, длина составляет 104 м, ширина — 13 м, скорость хода достигает 27 узлов. Дальность плавания — примерно 4 тыс. морских миль, экипаж — 99 чел.
На вооружении кораблей данного типа состоят универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На борту может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
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