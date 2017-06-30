09:09 30 июня

В Сирии замечена новая модификация БТР-Д

Как сообщает « Вестник Мордовии », в ходе визита на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии президента страны Башара Асада и начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил России генерала армии Валерия Герасимова, состоявшегося 27 июня, была замечена новая модификация БТР-Д .

В Сирии замечена новая модификация БТР-Д


Первоначально была выдвинута версия, что данная техника является новым вариантом командно-штабной машины с автоматизированной системой управления войсками (АСУВ), что могло подтверждать наличие двух антенн.




Впоследствии было установлено, что была запечатлена модернизированная модификация БТР-ЗД "Скрежет", на вооружении которой состоят переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Возможно, что рассматриваемая машина оснащена ПЗРК нового поколения "Верба", так как они поступали в первую очередь в десантные войска.

Две антенны являются свидетельством того, что бронетранспортер, подобно модернизации боевых машин десанта БМД-2-КУ, интегрирован в автоматизированную систему управления войсками в тактическом звене "Полет-К".

Возможно, что данная модель прибыла в Сирию в целях тестирования в боевых условиях.


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Комментарии 18

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  1. Logall Сегодня, 07:05
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    Почему замечена? Что, мимо проезжал? Или прибыл инкогнито?...
    Logall
    1. Anarchist Сегодня, 07:08
      Нет, хавался! Чтобы"бармалеи" не сожгли
      Anarchist
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
    ... если есть возможность - надо обкатать новую технику...
    a.s.zzz888
    1. Кот Всапогах Сегодня, 07:42
      интересно на ком там ПЗРК обкатывать? надеюсь , что не на летающих баллонах! laughing
      Кот Всапогах
      1. МВГ Сегодня, 08:27
        На ВВС США )))) То-то их каержит, аж авианосец к берегам Сирии подогнали.
        МВГ
    2. bouncyhunter Сегодня, 07:43
      Приветствую ! hi Учитывая то , что войне в Сирии конца-края пока не видать - она ещё послужит полигоном для обкатки новой техники и приобретения бесценного опыта боевого применения .
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:49
        bouncyhunter

        Мой привет, Павел! hi Действительно, война в Сирии завтра не закончится..
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:51
          Сергей , пока там матрасы и их выкормыши , о мире не то что говорить - думать рано . am
          bouncyhunter
      2. pjastolov Сегодня, 07:56
        она ещё послужит полигоном
        Привет Павел hi , не только полигоном, но и площадкой для политиков - для оттачивания озабоченности feel
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:00
          Доброе утро , Володя ! hi А что политикам ? Им плевать что там льётся кровь . На этой крови они себе политические очки и зарабатывают .
          bouncyhunter
  3. sabakina Сегодня, 07:41
    В Сирии замечена новая модификация БТР-Д

    Может я чего то не понимаю, но на фото БМД.
    sabakina
    1. Кот Всапогах Сегодня, 07:47
      за БМД стоит нечто похожее на БТР-82А с ПЗРК вроде как!
      Кот Всапогах
      1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:06
        Это Терминатор
        Юджин-Евгений
        1. Кот Всапогах Сегодня, 08:09
          у "Терминатора вроде как 2 30мм , а там видно одну!
          Кот Всапогах
          1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:23
            Фото потому что не ахти. Хотя заметить, если приглядеться, можно. Вот он:

            https://topwar.ru/119104-v-sirii-zamechena-bmpt-t
            erminator-s-ryadom-usovershenstvovaniy.html
            Юджин-Евгений
            1. Кот Всапогах Сегодня, 08:26
              спасибо, не заметил на самом деле winked
              Кот Всапогах
    2. Юджин-Евгений Сегодня, 08:05
      Похоже, Вестник Мордовии ошибся. Вот БТР-Д "Скрежет" - как и положено вооружен ЗУ-23:



      Может на фото "Птицелов"? Перспективный ЗРК ВДВ?
      Юджин-Евгений
  4. Cataphract Сегодня, 07:41
    все новые и новые сказочные персонажи появляются в Сирии, а сказочные дб журналюги все это печатают в день по чайной ложке...
    Cataphract
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