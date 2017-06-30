В Сирии замечена новая модификация БТР-Д
Как сообщает « Вестник Мордовии », в ходе визита на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии президента страны Башара Асада и начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил России генерала армии Валерия Герасимова, состоявшегося 27 июня, была замечена новая модификация БТР-Д .
Первоначально была выдвинута версия, что данная техника является новым вариантом командно-штабной машины с автоматизированной системой управления войсками (АСУВ), что могло подтверждать наличие двух антенн.
Впоследствии было установлено, что была запечатлена модернизированная модификация БТР-ЗД "Скрежет", на вооружении которой состоят переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Возможно, что рассматриваемая машина оснащена ПЗРК нового поколения "Верба", так как они поступали в первую очередь в десантные войска.
Две антенны являются свидетельством того, что бронетранспортер, подобно модернизации боевых машин десанта БМД-2-КУ, интегрирован в автоматизированную систему управления войсками в тактическом звене "Полет-К".
Возможно, что данная модель прибыла в Сирию в целях тестирования в боевых условиях.
Первоначально была выдвинута версия, что данная техника является новым вариантом командно-штабной машины с автоматизированной системой управления войсками (АСУВ), что могло подтверждать наличие двух антенн.
Впоследствии было установлено, что была запечатлена модернизированная модификация БТР-ЗД "Скрежет", на вооружении которой состоят переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Возможно, что рассматриваемая машина оснащена ПЗРК нового поколения "Верба", так как они поступали в первую очередь в десантные войска.
Две антенны являются свидетельством того, что бронетранспортер, подобно модернизации боевых машин десанта БМД-2-КУ, интегрирован в автоматизированную систему управления войсками в тактическом звене "Полет-К".
Возможно, что данная модель прибыла в Сирию в целях тестирования в боевых условиях.
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