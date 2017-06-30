Вторая тройка фрегатов проекта 11356 останется в РФ
Согласно информации интернет-издания « Взгляд », ссылающего на ресурс FlotProm , заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил на полях Международного военно-морского салона, проходящего в Санкт-Петербурге, о решении достроить вторую тройку фрегатов проекта 11356 – «Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Корнилов» – в интересах ВМФ России. Их реализация Индии на текущий момент не рассматривается.
Новые киевские власти отказались поставлять уже оплаченные Россией газотурбинные двигатели, предназначенные для второй тройки фрегатов проекта 11356. Первая тройка («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров») получила двигатели в срок. В этой связи перспективы «Адмирала Истомина», «Адмирала Бутакова» и еще не заложенного «Адмирала Корнилова» были неясны.
В последнее время рассматривался вариант их продажи индийским ВМС. В этом случае Киев, как ожидается, отгрузил бы двигатели. На вооружении Индии находятся шесть фрегатов данного типа.
Недавно президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что Россия с середины 2018 года избавится от зависимости от Украины при производстве газотурбинных установок для надводных кораблей.
«Адмирал Григорович»
Новые киевские власти отказались поставлять уже оплаченные Россией газотурбинные двигатели, предназначенные для второй тройки фрегатов проекта 11356. Первая тройка («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров») получила двигатели в срок. В этой связи перспективы «Адмирала Истомина», «Адмирала Бутакова» и еще не заложенного «Адмирала Корнилова» были неясны.
В последнее время рассматривался вариант их продажи индийским ВМС. В этом случае Киев, как ожидается, отгрузил бы двигатели. На вооружении Индии находятся шесть фрегатов данного типа.
Недавно президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что Россия с середины 2018 года избавится от зависимости от Украины при производстве газотурбинных установок для надводных кораблей.
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