09:10 30 июня

Вторая тройка фрегатов проекта 11356 останется в РФ

Согласно информации интернет-издания « Взгляд », ссылающего на ресурс FlotProm , заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил на полях Международного военно-морского салона, проходящего в Санкт-Петербурге, о решении достроить вторую тройку фрегатов проекта 11356 – «Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Корнилов» – в интересах ВМФ России. Их реализация Индии на текущий момент не рассматривается.

Вторая тройка фрегатов проекта 11356 останется в РФ

«Адмирал Григорович»


Новые киевские власти отказались поставлять уже оплаченные Россией газотурбинные двигатели, предназначенные для второй тройки фрегатов проекта 11356. Первая тройка («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров») получила двигатели в срок. В этой связи перспективы «Адмирала Истомина», «Адмирала Бутакова» и еще не заложенного «Адмирала Корнилова» были неясны.

В последнее время рассматривался вариант их продажи индийским ВМС. В этом случае Киев, как ожидается, отгрузил бы двигатели. На вооружении Индии находятся шесть фрегатов данного типа.

Недавно президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что Россия с середины 2018 года избавится от зависимости от Украины при производстве газотурбинных установок для надводных кораблей.


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Комментарии 14

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  1. новичок Сегодня, 08:24
    ну вот за эту новость можно реально порадоваться. считай, через годик_два получим сразу три фрегата.
    новичок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:31
      индия помогает,то от МиГов откажутся,то от кораблей...небыло бы счастья..
      андрей юрьевич
      1. новичок Сегодня, 08:35
        вы знаете, действительно, согласен: .... да несчастье помогло.
        новичок
      2. maxim947 Сегодня, 08:36
        Новость хорошая, но не свежая. Месяц назад об этом сообщали
        maxim947
    2. donavi49 Сегодня, 08:34
      Сомнительно. Почему?
      В 2018 - первая турбина. А не рог изобилия.

      В очереди на турбины - 2 штатных фрегата 22350, каждому надо 2 турбины.

      По 11356 варианты:
      - реанимировать индусский вариант с дизель-газотурбинной установкой. Но тогда дизеля надо было заказывать уже сейчас + объем переделок по живому, будет большой (2 корабля уже сформированы, один даже спущен с заделкой техотверстий, как тот же Туман например).
      - ставить 4 форсажные турбины, возможно выйдет настроить две на режим близкий к маршевому и получить компромиссный ресурс.

      Считайте 18 год в лучшем случае идет 1 комплект на Головко (штатный и контракт есть на 18 год). В 19 году идет на Истомин (это если выйдет собрать 4 турбины за год или дизель-газо вариант). В 20 на Исакова и Бутакова (ну типа рост - 6 или 4 турбины собрали от варианта с 11356). В 21 на Корнилова.

      Итого - 19-20-21 поставка. К этому добавляем 1,5 года достройки и испытаний после получения ГЭУ. Итого 21-22-23 годы сдачи. Реалистично.
      donavi49
      1. новичок Сегодня, 08:52
        по словам предлтавителей ВМФ планируется установка тандемом двух газотурбин. двигателя м70фру, что позволит иметь макс. скорость 30 узлов, 10000км. ходу. эти агреты проектировались с учётом того, что б не производить грандиозных переделок на кораблях. кстати достройка внесена в оборонзаказ 18/25. ну и ладненько. если повезёт, то получим их с удк. кстати по по словам экспертов, фрегаты 11356 универсальные корабли и просто необходимы нашему флоту, альтернативы нет. да и не имел я ввиду, что именно через год мы их получим.
        новичок
        1. donavi49 Сегодня, 09:03
          Если М70 - то приписывайте еще 1-1,5 года к моему расчету. wink
          donavi49
  2. 210окв Сегодня, 08:25
    Хорошая весть.Значит спецы из Рыбинска успешно справляются с задачей...
    210окв
  3. Толстоевский Сегодня, 08:31
    и к бабке не ходи - по "настойчивым просьбам" наших китайских партнёров
    Толстоевский
    1. donavi49 Сегодня, 08:39
      Контрить китайцев у индусов сейчас толком нечем в море. И эти три фрегата ничего особо не решат. Да и их трения немного преувеличены.

      Опять же, новый 055, а еще 3 корабля этого проекта находятся в строительстве. Причем в Даляне тоже уже скоро спускать (под конец китайского года или в начале следующего).
      donavi49
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:38
    Это не Индия отказалась, нам необходимо было что-то делать с кораблями без движков, вот их индусам и предложили, те, понимая безвыходность положения, затребовали дополнительные скидки, а тут "Сатурн" выручил... Так что задержка получилась, года в два, но лучше поздно, чем никогда.
    Горный стрелок
  5. aud13 Сегодня, 08:56
    Достроят - и пущай на Черноморский флот передадут, что бы уркаинцы смотрели и думали - какое же у них руководство тупое. Самим запретили сделать - значит доходы и текущие потеряли и в дальнейшем конкурента создали.
    aud13
  6. Atlant-1164 Сегодня, 08:58
    Atlant-1164 1 Сегодня, 02:43 | Корабли ЧФ отразили атаку условного противника
    Вторую тройку фрегатов проекта 11356 – «Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Корнилов» – достроят для ВМФ России, их продажа Индии в настоящее время не рассматривается, сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
    троекратное ура,товарищи.)
    Atlant-1164
  7. Topotun Сегодня, 09:01
    Хорошо, но господи как этого мало!
    Topotun
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