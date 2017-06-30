Страны НАТО приняли решение укреплять оборонный потенциал организации
Главы оборонных ведомств стран НАТО на заседании в четверг приняли решение продолжить укрепление потенциала альянса от киберобороны до средств ПВО и ядерного сдерживания, передает РИА Новости .
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, «новые цели в области сил и средств отчасти касаются укомплектования и обучения существующих военных подразделений, а отчасти – создания дополнительных подразделений, сухопутных, морских, военных и киберформирований».
Как заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, планы «касаются всего, начиная от киберпространства и до ядерного сдерживания».
Столтенберг, в свою очередь, отметил, что речь идет, в том числе, «об усилении мощностей ПВО, в том числе морских систем ПВО и укреплении ВВС за счет самолетов, которые смогут действовать в условиях системы ограничения доступа (A2/AD)».
Свои планы командование альянса подкрепило обновленными данными о росте военных расходов. По данным организации, опубликованным вчера, «в 2017 году совокупный военный бюджет альянса возрастет с 920,1 миллиарда евро в 2016 году до 945,9 миллиарда евро».
Столтенберг также сообщил журналистам, что альянс сохранит военное присутствие в Афганистане и после 2017 года. По его словам, «15 стран-участниц миссии уже сделали заявления об усилении национального контингента». При этом он не уточнил, сколько военнослужащих они решили выделить.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, «новые цели в области сил и средств отчасти касаются укомплектования и обучения существующих военных подразделений, а отчасти – создания дополнительных подразделений, сухопутных, морских, военных и киберформирований».
Как заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, планы «касаются всего, начиная от киберпространства и до ядерного сдерживания».
Столтенберг, в свою очередь, отметил, что речь идет, в том числе, «об усилении мощностей ПВО, в том числе морских систем ПВО и укреплении ВВС за счет самолетов, которые смогут действовать в условиях системы ограничения доступа (A2/AD)».
Свои планы командование альянса подкрепило обновленными данными о росте военных расходов. По данным организации, опубликованным вчера, «в 2017 году совокупный военный бюджет альянса возрастет с 920,1 миллиарда евро в 2016 году до 945,9 миллиарда евро».
Столтенберг также сообщил журналистам, что альянс сохранит военное присутствие в Афганистане и после 2017 года. По его словам, «15 стран-участниц миссии уже сделали заявления об усилении национального контингента». При этом он не уточнил, сколько военнослужащих они решили выделить.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Thierry Charlier
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