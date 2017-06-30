09:09 30 июня

Страны НАТО приняли решение укреплять оборонный потенциал организации

Главы оборонных ведомств стран НАТО на заседании в четверг приняли решение продолжить укрепление потенциала альянса от киберобороны до средств ПВО и ядерного сдерживания, передает РИА Новости .



По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, «новые цели в области сил и средств отчасти касаются укомплектования и обучения существующих военных подразделений, а отчасти – создания дополнительных подразделений, сухопутных, морских, военных и киберформирований».


Как заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, планы «касаются всего, начиная от киберпространства и до ядерного сдерживания».

Столтенберг, в свою очередь, отметил, что речь идет, в том числе, «об усилении мощностей ПВО, в том числе морских систем ПВО и укреплении ВВС за счет самолетов, которые смогут действовать в условиях системы ограничения доступа (A2/AD)».

Свои планы командование альянса подкрепило обновленными данными о росте военных расходов. По данным организации, опубликованным вчера, «в 2017 году совокупный военный бюджет альянса возрастет с 920,1 миллиарда евро в 2016 году до 945,9 миллиарда евро».

Столтенберг также сообщил журналистам, что альянс сохранит военное присутствие в Афганистане и после 2017 года. По его словам, «15 стран-участниц миссии уже сделали заявления об усилении национального контингента». При этом он не уточнил, сколько военнослужащих они решили выделить.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Thierry Charlier
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Комментарии 4

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  1. Ихрек Сегодня, 08:37
    Всё это коммерческие проекты "империи лжи", проекты ведущие мир к пропасти.
    Ихрек
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:44
    Да ну, нафиг. "Приняли решение" - и что? Больше денег на чиновников выделять - вот безопасность и возрастёт! wassat
    Горный стрелок
  3. Topotun Сегодня, 08:53
    Наши "партнеры", похоже решили стать нам еще большими "партнерами". Может все-таки не стоит их называть партнерами? За ВСЮ историю России никогда эта банда не считала нас партнерами. Разве что когда НАШИ солдаты воевали за ИХ интересы.
    Topotun
    1. Logall Сегодня, 09:01
      Они просто боятся. Порой кажется, что и себя в том числе. Себя больше...
      Logall
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