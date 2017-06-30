09:09 30 июня

Командование САА: Израильские удары не остановят сирийскую армию в деле борьбы с терроризмом

Сирийское военное командование заявляет о том, что израильская военная агрессия против правительственных сил не остановит САА в борьбе против терроризма. Сообщается, что сирийские войска продолжили антитеррористическую операцию в районе Голанских высот в отношении группировки, связанной с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ). В частности, были нанесены удары по позициям террористов к западу от населённого пункта Аль-Баат после того как террористы попытались расширить зону своего влияния на юге страны. Об этом сообщает информационный портал AMN .

Командование САА: Израильские удары не остановят сирийскую армию в деле борьбы с терроризмом


В результате наступления на этом участке фронта сирийским войскам удалось взять под свой контроль важный участок автомобильной дороги, который ранее активно использовался террористами, в том числе и для снабжения. При этом отмечается, что боевики пытаются прижиматься к израильской границе, судя по всему, рассчитывая на то, что Израиль нанесёт по позициям САА новый удар.


На таком фоне сообщается о взятии курдскими вооружёнными формированиями под свой контроль населённого пункта Касрат Аффан близ Ракки. При этом с воздуха поддержку курдам оказывает авиация американской коалиции. Накануне самолёты коалиции в очередной раз сбросили бомбы на дома в сирийской деревне, в результате чего погибли по меньшей мере четверо местных жителей, несколько десятков получили ранения.

Действия курдов в районе Ракки, как сообщается, позволили свести к нулю попытки ИГИЛ (* террористическая группировка, запрещена в РФ) прорвать окружение. С этим несколько не вяжется информация о том, что курды сами предоставляют ИГИЛ (*) возможности для выхода террористов из Ракки в южном направлении.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 11

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  1. Павловский Сегодня, 08:50
    "При этом отмечается, что боевики пытаются прижиматься к израильской границе, судя по всему, рассчитывая на то, что Израиль нанесёт по позициям САА новый удар."
    Евреи своих не бросают, продают иногда...
    Павловский
  2. МПК105 Сегодня, 08:50
    При этом отмечается, что боевики пытаются прижиматься к израильской границе, судя по всему, рассчитывая на то, что Израиль нанесёт по позициям САА новый удар.
    Рыбак рыбака.....
    МПК105
    1. Толстоевский Сегодня, 09:06
      хозяин раба
      Толстоевский
  3. Anarchist Сегодня, 08:51
    Нас ...ут, а мы крепчаем? Так много не навоюешь? Плоха стратегия.
    Anarchist
    1. Logall Сегодня, 08:56
      Цитата: Anarchist
      Нас ...ут, а мы крепчаем? Так много не навоюешь? Плоха стратегия.

      У Ирана отличные С-300 имеются...
      Logall
  4. МВГ Сегодня, 08:55
    Сирийское военное командование просто обязано провести совместно с РФ расследование по факту обнаружения Израильских боеприпасов и воотружений на месте дислокации террористов в Хомсе. Это добавит ясности в понимании и определении статуса Израиля на этом ТВД
    МВГ
    1. Shahno Сегодня, 08:59
      Я думаю Израиль тоже захочет присоединиться к расследованию.
      Shahno
      1. Logall Сегодня, 09:05
        Цитата: Shahno
        Я думаю Израиль тоже захочет присоединиться к расследованию.

        Как янки, к сбитому Боингу. Следы путать
        Logall
    2. Topotun Сегодня, 09:00
      По большому счету, для определения статуса Израиля необходио не расследование - а политическая воля руководства РФ и Сирии. Услить границу Израиля и Сирии комплексами ПВО не проблема. Проблема - нажать кнопку "пуск".
      Topotun
    3. Толстоевский Сегодня, 09:07
      чтобы в итоге "выразить глубокую озабоченность" ?
      Толстоевский
  5. iliitchitch Сегодня, 08:58
    Вот-вот . Курды сами предоставили ... Участок дороги (?) . Что б вам гибдд на голову , созданиям бестолковым .
    А чего , автоматик есть и "жрать охота" . Вот и вся война с терроризмом . Вояки , ёлки-палки .
    iliitchitch
  6. Комментарий был удален.
  7. Влад5307 Сегодня, 09:06
    В результате наступления на этом участке фронта сирийским войскам удалось взять под свой контроль важный участок автомобильной дороги, который ранее активно использовался террористами, в том числе и для снабжения. При этом отмечается, что боевики пытаются прижиматься к израильской границе, судя по всему, рассчитывая на то, что Израиль нанесёт по позициям САА новый удар.

    Уже не секрет, что Израиль активно снабжает боевиков, запрещенных группировок своим оружием и боеприпасами, лечит в госпиталях под видом гражданских. Сирийцами публикуются фото таких вооружений, отбитых у боевиков. И как после этого сопредельным гос-вам относиться к тупой политике Израиля на БВ - они только множат своих врагов!
    Влад5307
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