Командование САА: Израильские удары не остановят сирийскую армию в деле борьбы с терроризмом
Сирийское военное командование заявляет о том, что израильская военная агрессия против правительственных сил не остановит САА в борьбе против терроризма. Сообщается, что сирийские войска продолжили антитеррористическую операцию в районе Голанских высот в отношении группировки, связанной с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ). В частности, были нанесены удары по позициям террористов к западу от населённого пункта Аль-Баат после того как террористы попытались расширить зону своего влияния на юге страны. Об этом сообщает информационный портал AMN .
В результате наступления на этом участке фронта сирийским войскам удалось взять под свой контроль важный участок автомобильной дороги, который ранее активно использовался террористами, в том числе и для снабжения. При этом отмечается, что боевики пытаются прижиматься к израильской границе, судя по всему, рассчитывая на то, что Израиль нанесёт по позициям САА новый удар.
На таком фоне сообщается о взятии курдскими вооружёнными формированиями под свой контроль населённого пункта Касрат Аффан близ Ракки. При этом с воздуха поддержку курдам оказывает авиация американской коалиции. Накануне самолёты коалиции в очередной раз сбросили бомбы на дома в сирийской деревне, в результате чего погибли по меньшей мере четверо местных жителей, несколько десятков получили ранения.
Действия курдов в районе Ракки, как сообщается, позволили свести к нулю попытки ИГИЛ (* террористическая группировка, запрещена в РФ) прорвать окружение. С этим несколько не вяжется информация о том, что курды сами предоставляют ИГИЛ (*) возможности для выхода террористов из Ракки в южном направлении.
В результате наступления на этом участке фронта сирийским войскам удалось взять под свой контроль важный участок автомобильной дороги, который ранее активно использовался террористами, в том числе и для снабжения. При этом отмечается, что боевики пытаются прижиматься к израильской границе, судя по всему, рассчитывая на то, что Израиль нанесёт по позициям САА новый удар.
На таком фоне сообщается о взятии курдскими вооружёнными формированиями под свой контроль населённого пункта Касрат Аффан близ Ракки. При этом с воздуха поддержку курдам оказывает авиация американской коалиции. Накануне самолёты коалиции в очередной раз сбросили бомбы на дома в сирийской деревне, в результате чего погибли по меньшей мере четверо местных жителей, несколько десятков получили ранения.
Действия курдов в районе Ракки, как сообщается, позволили свести к нулю попытки ИГИЛ (* террористическая группировка, запрещена в РФ) прорвать окружение. С этим несколько не вяжется информация о том, что курды сами предоставляют ИГИЛ (*) возможности для выхода террористов из Ракки в южном направлении.
Использованы фотографии: YouTube
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