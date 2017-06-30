США обвиняют Сирию в сохранении химоружия
Как сообщает РИА Новости , госдепартамент США полагает, что сирийские власти до сих пор не исполнили обязательства по уничтожению химического оружия.
Ранее сообщалось , что миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) сделала вывод о применении в начале апреля в стране запрещенного газа зарин.
Сегодня Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила доклад, подтверждающий использование 4 апреля 2017 года в Хан Шайхуне зарина или вещества похожего на зарин. Факты отражают подлую и очень опасную историю применения химического оружия режимом Асада. Из-за продолжающегося использования химического оружия и неспособности полностью уничтожить свою программу по химоружию, Сирия по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КХО) и резолюцией 2118 Совета безопасности ООН.
Ранее сообщалось , что миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) сделала вывод о применении в начале апреля в стране запрещенного газа зарин.
Большое число людей, некоторые из которых скончались, подверглись воздействию зарина или похожей на него субстанции. МУФС пришла к выводу, что такой выброс газа можно объяснить только его применением в качестве химического оружия.
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