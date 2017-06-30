США обвиняют Сирию в сохранении химоружия

Сегодня Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила доклад, подтверждающий использование 4 апреля 2017 года в Хан Шайхуне зарина или вещества похожего на зарин. Факты отражают подлую и очень опасную историю применения химического оружия режимом Асада. Из-за продолжающегося использования химического оружия и неспособности полностью уничтожить свою программу по химоружию, Сирия по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КХО) и резолюцией 2118 Совета безопасности ООН.

Большое число людей, некоторые из которых скончались, подверглись воздействию зарина или похожей на него субстанции. МУФС пришла к выводу, что такой выброс газа можно объяснить только его применением в качестве химического оружия.