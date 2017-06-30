13:42 30 июня

США обвиняют Сирию в сохранении химоружия

Как сообщает РИА Новости , госдепартамент США полагает, что сирийские власти до сих пор не исполнили обязательства по уничтожению химического оружия.

Сегодня Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила доклад, подтверждающий использование 4 апреля 2017 года в Хан Шайхуне зарина или вещества похожего на зарин. Факты отражают подлую и очень опасную историю применения химического оружия режимом Асада. Из-за продолжающегося использования химического оружия и неспособности полностью уничтожить свою программу по химоружию, Сирия по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КХО) и резолюцией 2118 Совета безопасности ООН.


США обвиняют Сирию в сохранении химоружия



Ранее сообщалось , что миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) сделала вывод о применении в начале апреля в стране запрещенного газа зарин.

Большое число людей, некоторые из которых скончались, подверглись воздействию зарина или похожей на него субстанции. МУФС пришла к выводу, что такой выброс газа можно объяснить только его применением в качестве химического оружия.


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Комментарии 48

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  1. новичок Сегодня, 09:32
    ну вот. скоро начнётся бойня в сирии.
    новичок
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
      Тот факт , что ранее ОЗХО документально подтвердила отсутствие у официального Дамаска химоружия , матрасов , конечно же , мало волнует - сейчас по их команде ОЗХО быстренько переобуется в воздухе . Проплаченные профурсетки , а не "организации" . Гарик , привет ! hi
      bouncyhunter
      1. Ванёк Сегодня, 09:57
        Да и ОЗХО по ходу тоже ни очень то заботит.

        Цитата: bouncyhunter
        Тот факт , что ранее ОЗХО документально подтвердила отсутствие у официального Дамаска химоружия
        hi
        Ванёк
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
          hi Так ведь каков поп - таков и приход .
          bouncyhunter
          1. Ванёк Сегодня, 10:23
            Что правда то правда.
            Ванёк
      2. новичок Сегодня, 10:03
        здравствуй Паша! насчёт этой конторы всё ясно_ подкаблучники янки. я вот думвю, в коей степени мы ввяжемся в это. лично я думаю, если трамп решится, а ему нужна маленькая война, как ответим мы. хотелось бы дать им по носу.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
          Цитата: новичок
          хотелось бы дать им по носу.

          Это ты мягко сказал ...
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 10:36
            Паш просто очень острая ситуация. тут давече читал, одни эсперты молвят, что будем сбивать только “топоры“_ типа РФ не при делах. другие говоря придётся сбивать и летаки и и корыта топить, так как не обойтись янкам без прямых “промахов“ по нашим базам. говорят о срочном развёртовании балов, малахитов, вот интересно так ли это?
            новичок
      3. vovanpain Сегодня, 10:07
        Цитата: bouncyhunter
        Тот факт , что ранее ОЗХО документально подтвердила отсутствие у официального Дамаска химоружия , матрасов , конечно же , мало волнует

        Здарова Братка! drinks и получила за это Нобелевскую премию,полосатые нелюди(людьми их язык назвать,не поворачивается)аывозили это химхозяйство,а на месте провокации ни одна полосатая собака и из ОСХО не побывала.Все как всегда. drinks hi
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:18
          Привет , братишка ! hi drinks Этих выродков надо гасить , смотреть живые ли и дальше гасить ! Исключительная нация . Коли уж они такие "исключительные" , то и надо их "исключить" из списка живых и записать в "Книгу животну" за номером будущего тысячелетия . drinks
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 10:26
            Цитата: bouncyhunter
            Исключительная нация .

            Да это братишка даже не нация,это страна иммигрантов,сброд со всего мира.
            Цитата: bouncyhunter
            то и надо их "исключить" из списка живых и записать в "Книгу животну" з

            Дай боже когда нибудь этот чирей на теле Земли исчезнет. drinks hi
            vovanpain
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:31
              Цитата: vovanpain
              Дай боже когда нибудь этот чирей на теле Земли исчезнет.

              Загадывая желания будьте осторожны : они имеют свойство исполняться . За исполнение желаний , братка Влад ! drinks drinks drinks
              bouncyhunter
    2. sibiryk Сегодня, 11:17
      Цитата: новичок
      ну вот. скоро начнётся бойня в сирии.
      А разве она не идет там, уже несколько лет?
      sibiryk
      1. новичок Сегодня, 11:33
        идёт. имеется в виду намечающийся удар по сирии янки, в котексте нашего силового ответа.
        новичок
  2. Новый пользователь Сегодня, 09:33
    Не любит асад свой народ.
    Новый пользователь
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:41
      Новый пользователь Сегодня, 09:33 Новый
      Не любит асад свой народ.

      ... это шутка, или как?... если шутка, то не совсем удачная, если это утверждение - тогда понятно ...
      a.s.zzz888
    2. Б.Т.В. Сегодня, 09:42
      Цитата: Новый пользователь
      Не любит асад свой народ.


      А при чём здесь Асад?! За что ОЗХО получила Нобелевскую премию?! Вывоз и уничтожение хим.оружия проходили под прямым и непосредственным контролем со стороны США, неужели американцы такие " наивные и доверчивые", что их так успешно ( на)обманули?!
      Б.Т.В.
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:59
        Б.Т.В.
        А при чём здесь Асад?! За что ОЗХО получила Нобелевскую премию?! Вывоз и уничтожение хим.оружия проходили под прямым и непосредственным контролем со стороны США, неужели американцы такие " наивные и доверчивые", что их так успешно ( на)обманули?!

        ... целиком и полностью согласен с Вашей точкой зрения! Вызывает полнейшее недоумение телодвижения мерикатосов в вопросе уничтожения хим.оружия в Сирии! Или они действительно считают, что им ВСЁ можно, и что ОНИ полицейские всей планеты? Ох, как они просятся на приземление головой в низ по самые пятки! angry
        a.s.zzz888
        1. Zoldat_A Сегодня, 10:35
          Цитата: a.s.zzz888
          они действительно считают, что им ВСЁ можно, и что ОНИ полицейские всей планеты? Ох, как они просятся на приземление головой в низ по самые пятки!

          А самое интересное, что это не так сложно, как кажется....
          Zoldat_A
    3. Комментарий был удален.
    4. mayday Сегодня, 09:47
      Не любит асад свой народ


      Также как и Вы свой мозг, уважаемый.
      mayday
    5. Тралл Сегодня, 09:56
      Цитата: Новый пользователь
      Не любит асад свой народ.

      Продолжайте и дальше думать, что русские давно забыли, во что превратили израильские военные парадный вход в советское посольство в Бейруте, после того, как нам пришлось вписаться за Асада-старшего.
      Тралл
      1. Shahno Сегодня, 10:53
        У нас уже все мобилизованы от мала да велика. А у вас? Воевать собрались?
        Shahno
      2. Shahno Сегодня, 10:56
        Я смотрю тут некоторые на Израиль руку поднимают. Руки оторвем.
        Shahno
    6. Zoldat_A Сегодня, 10:33
      Цитата: Новый пользователь
      Не любит асад свой народ.

      Вы тоже уже привыкли к мысли о том, что Асад во-вот атакует свой собственный народ химическим оружием? Поздравляю, Госдепартамент поставил Вам плюс....
      Zoldat_A
  3. Платов Сегодня, 09:38
    А разве они не подписались о полном уничтожении химоружия в Сирии?
    Платов
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 09:44
      Подписались и это было запротоколировано. Хим.оружия у Асада нет.
      Razvedka_Boem
      1. sabakina Сегодня, 09:55
        Осталось найти этот протокол, помочить его в дерьме и ткнуть их носом в этот протокол.
        sabakina
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:39
    Ранее сообщалось , что миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) сделала вывод о применении в начале апреля в стране запрещенного газа зарин.

    ... такая же шарага как ВАДА, ООН, ЕСПЧ... bully
    a.s.zzz888
  5. кг пв Сегодня, 09:41
    Цитата: Новый пользователь
    Не любит асад свой народ.

    Ну естественно,он же конченный маньяк а народ Сирии это конченные мазохисты, потому и воюют за него.
    кг пв
  6. Topotun Сегодня, 09:42
    Группа криминальных отморозков, с звездно-полосатым флагом решила еще поиграть в "миротворцев"? В суверенном государстве куда их никто не звал? С угрозой впрямую столкнуться с Россией? Похоже третья мировая все ближе.
    Topotun
    1. Платов Сегодня, 09:50
      Ну не 3 мировая, а вот второй Вьетнам похоже...
      Платов
      1. Topotun Сегодня, 09:51
        Дай то бог, но боюсь отвечать нам придется всерьез.
        Topotun
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:48
    " Не мытьем, так катаньем", но добиться своей конечной цели - свержения Асада. Вот только за ним стоит Россия, по этому американцам в очередной раз необходимо провести информационную интервенцию через мировые СМИ. Чем они и занимаются, параллельно в открытую поддерживая террористов.
    rotmistr60
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 11:28
      ...извините, что поправляю Вас. В оригинале эта поговорка звучит как "не нытьем так катаньем".
      КОТ БАЮН
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:31
        Извините но именно мытьем. При стирки белья в старину его не только "мыли", но и катали деревянным валиком.
        rotmistr60
        1. КОТ БАЮН Сегодня, 11:32
          ...или добивались своего нытьем или катанием по полу.

          Хотя... И Вы так же правы...
          КОТ БАЮН
  8. К-50 Сегодня, 10:08
    Уж не знают к чему бы докопаться в Сирии. И хочется и колется. Каких только глупцов жажда власти наверх не выбросит. В цирке так не посмеёшься. fellow laughing
    К-50
  9. alta Сегодня, 10:28
    Цитата: Б.Т.В.

    А при чём здесь Асад?! За что ОЗХО получила Нобелевскую премию?! Вывоз и уничтожение хим.оружия проходили под прямым и непосредственным контролем со стороны США, неужели американцы такие " наивные и доверчивые", что их так успешно ( на)обманули?!


    После применения химоружия Сирией, Обама направил флот к берегам Сирии, что бы ,,наказать,, Асада.
    Однако Россия уговорила США, что Асад дал обязательство вывезти хим оружие с территории Сирии.
    Асад обманул Россию, часть химоружия осталась в Сирии...
    Кстати, Россия (атомный ракетный крейсер «Петр Великий» ) и Китай обеспечивали безопасность транпортировки опасного груза ....
    alta
    1. Б.Т.В. Сегодня, 11:40
      Цитата: alta
      Асад обманул Россию, часть химоружия осталась в Сирии...


      Это, Вам, Ваша бабушка рассказала?!

      Цитата: alta
      Кстати, Россия (атомный ракетный крейсер «Петр Великий» ) и Китай обеспечивали безопасность транпортировки опасного груза ....


      А Дания, Норвегия участвовали в транспортировке, США принимали участие в уничтожении, дальше что?!
      Б.Т.В.
    2. KondratKo Сегодня, 12:24
      - Всему прогрессивному человечеству давно известно, что Ассад уснуть не может пока не отравит зарином пару десятков человек и не съест запивая кровью умершвлённых девственниц нескольких новорожденных на ужин.
      Ассад должен уйти...
      А есть другая точка зрения - "уйти" следует матрасам и другим мерзким помощникам террористов, желательно навечно, отовсюду, а лучше залезть всем в глубокую яму и залить себя бетоном, ибо задрали сволочи своей политикой управляемого хаоса, да реками людской крови, которая льётся по их указке.
      Зрите в корень, открывайте глаза, включайте наконец мозг, здесь не в Ассаде дело, ибо таких "Ассадов" уже несколько было на БВ и в Европе тоже были.
      KondratKo
  10. ОТДЕЛ Сегодня, 10:39
    Читая постоянно такие обвинения , я уже согласен на то чтобы в Сирию привезли хим оружие из России..И применили , хоть не обидно будет! США как заведенные долбят и долбят одно и тоже..Ну давайте уже нападайте или слабо?
    ОТДЕЛ
  11. NUR Сегодня, 10:44
    Если обвиняют пусть докажут кто его применил и где хранят.
    NUR
  12. Ursus Сегодня, 11:13
    вестимо, доказательства, настолько секретны, что "мы их никому не покажем"
    Ursus
  13. Ursus Сегодня, 11:14
    Цитата: alta
    После применения химоружия Сирией, Обама направил флот к берегам Сирии, что бы ,,наказать,, Асада.
    Однако Россия уговорила США, что Асад дал обязательство вывезти хим оружие с территории Сирии.
    Асад обманул Россию, часть химоружия осталась в Сирии...
    Кстати, Россия (атомный ракетный крейсер «Петр Великий» ) и Китай обеспечивали безопасность транпортировки опасного груза ....

    откуда дровишки?
    Ursus
  14. КОТ БАЮН Сегодня, 11:27
    (ОЗХО) выпустила доклад, подтверждающий использование 4 апреля 2017 года в Хан Шайхуне зарина или вещества похожего на зарин

    ..... не, пацаны, вы там определитесь: Зарин или нечто похожее. Это вообще то важно капец как.
    КОТ БАЮН
  15. Толстоевский Сегодня, 11:50
    ХУЦПА - основа национальной политики сша
    Толстоевский
  16. Dormidosha Сегодня, 12:44
    Цитата: Shahno
    Я смотрю тут некоторые на Израиль руку поднимают. Руки оторвем.

    Запаритесь отрывать.....Отрывальщики !!!!!!!!!!!!!
    Dormidosha
  17. Dormidosha Сегодня, 12:45
    ты посмотри на них!!!!! только упомянули- сразу подкидываются!!!!
    не ссыте , надо будет оторвем и куда надо вставим!!!
    Dormidosha
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