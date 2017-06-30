Кузьмук - повелитель фейков. Экс-глава МО Украины: ПВО ВСУ не сбивала Ту-154 в 2001 году

Были найдены фрагменты снаряда и боевые поражающие элементы. Мы провели все виды анализов. Спектральный анализ показал, что они не принадлежат боевой части ракеты… Остатки взрывчатого вещества, которое применяется в боевой части, также на этих поражающих элементах отсутствовали. Но присутствовало обычное взрывчатое вещество, которое используют для самодельных бомб.

Судя по всем исследованиям, в том числе и тем, которые мы проводили за рубежом, самолёт был взорван изнутри. Это тщательно готовилось.