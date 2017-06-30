13:42 30 июня

Кузьмук - повелитель фейков. Экс-глава МО Украины: ПВО ВСУ не сбивала Ту-154 в 2001 году

Не перестают удивлять украинские как нынешние, так и бывшие политические и околополитические деятели. Спустя 16 лет после того, как во время учений ПВО ВСУ в небе над Чёрным морем был сбит российский пассажирский самолёт Ту-154, в Киеве стали говорить, что украинская ПВО якобы вовсе не причастна к нанесению удара по авиалайнеру. С таким заявлением в эфире программы «Гордон» на украинском ТВ выступил бывший министр обороны и бывший вице-премьер кабмина Украины Виктор Кузьмук.

Кузьмук - повелитель фейков. Экс-глава МО Украины: ПВО ВСУ не сбивала Ту-154 в 2001 году


Договорился Кузьмук до того, что в эфире заявил о якобы взрыве на борту самолёта. Якобы самолёт не сбивали ракетой ЗРК С-200 с земли, а «он сам взорвался».


Кузьмук:
Были найдены фрагменты снаряда и боевые поражающие элементы. Мы провели все виды анализов. Спектральный анализ показал, что они не принадлежат боевой части ракеты… Остатки взрывчатого вещества, которое применяется в боевой части, также на этих поражающих элементах отсутствовали. Но присутствовало обычное взрывчатое вещество, которое используют для самодельных бомб.


Какой ещё анализ, кроме спектрального анализа поражающих элементов, все эти 16 лет производил Кузьмук? Анализ на «ДНК»?

Кузьмук:
Судя по всем исследованиям, в том числе и тем, которые мы проводили за рубежом, самолёт был взорван изнутри. Это тщательно готовилось.


Готовилось? – Когда, кем и с какой, интересно, целью? Неужели, чтобы отправить непревзойдённого министра Кузьмука в отставку...

Важно заметить, что в бытность у руля МО Украины г-на Кузьмука произошёл не только удар ПВО Украины по Ту-154, но и другой инцидент. Это ракетный обстрел города Бровары. 20 апреля 2000 года, ракета, выпущенная с полигона под Черниговом, изменив курс попала в жилой дом в Броварах Киевской области. Тогда три человека погибло. Неужели и дом в Броварах "сам себя взорвал"...

Если прибывать к этим жертвам 78 погибших пассажиров самолёта Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск 4 октября 2001 года, то по Кузьмуку давно плачет скамья подсудимых, а не эфиры на ТВ. И чтобы переложить ответственность на других этот «деятель» готов сочинять самые нелепые истории.

По большому счёту, заявление Кузьмука лишний раз говорит о том, как будет юлить Украина, на счету которой теперь и сбитый в донецком небе малайзийский "Боинг".

Использованы фотографии: gordonua.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:34
    Мы уже всему верим в России, только заткнитесь все в Украине , США , Израиле, Европе.....ХВАТИТ!
    ОТДЕЛ
    1. Тралл Сегодня, 11:39
      До такого даже Порошенко ни в одном из его обычных состояний не додумался smile
      Тралл
    2. vovanpain Сегодня, 11:43
      о по Кузьмуку давно плачет скамья подсудимых,

      Да там очень многим надо обратиться по одному адресу fellow
      vovanpain
      1. Монос Сегодня, 12:03
        Судя по всем исследованиям, в том числе и тем, которые мы проводили за рубежом, самолёт был взорван изнутри. Это тщательно готовилось.

        Есть ли вообще в этом мире предел цинизма? Вылезает наглая рожа и бессовестно врёт, поганя память погибших людей. Я вообще-то человек мирный, но этому моральному уроду бошку открутил бы с удовольствием!
        Монос
        1. okko077 Сегодня, 13:34
          Да не в этом дело. О каком цинизме речь ? Он боится, если что не так скажет , его скальп натянут на барабан скакунов, забитый человечик, вынужденный юлить и лавировать, слизняк с генеральскими погонами, с которым даже старые товарищи по службе разговаривать не хотят...А спрятаться нельзя, а убежать денег нет, вот и приходиться напоминать о себе любым способом,чтобы дальше существовать., с его пенсией 2 раза в ресторан сходить еле хватит...
          okko077
  2. mayday Сегодня, 11:35
    Закусить забыл "вояка"..
    mayday
    1. сруль рабинович Сегодня, 12:11
      он после ведра не закусывает
      сруль рабинович
  3. Tusv Сегодня, 11:35
    О йезз. Из ит Мэджик
    Tusv
  4. cariperpaint Сегодня, 11:36
    браво))) конопля созрела)))
    cariperpaint
  5. Ursus Сегодня, 11:36

    Были найдены фрагменты снаряда и боевые поражающие элементы. Мы провели все виды анализов. Спектральный анализ показал, что они не принадлежат боевой части ракеты… Остатки взрывчатого вещества, которое применяется в боевой части, также на этих поражающих элементах отсутствовали. Но присутствовало обычное взрывчатое вещество, которое используют для самодельных бомб.


    Обнародованные результаты "всех видов анализов" стоят намного больше 1000 слов этого "воеводы"
    Ursus
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
      Цитата: Ursus
      Обнародованные результаты "всех видов анализов" стоят намного больше 1000 слов этого "воеводы"

      Безусловно . Удивляет тот факт , что этот полуполитик-полувояка по украинскому обыкновению не обвинил Россию . Или - ещё не вечер ?
      bouncyhunter
      1. lwxx Сегодня, 11:49
        Как не обвинил? Читай те между строк- самолет российский , бомба внутри.А что летел из земли обетованной, то конспирация laughing Он еще скажет, что это чей то кондиционер(микроволновка, самсунг 7) взорвался.
        lwxx
        1. Paranoid50 Сегодня, 12:20
          Цитата: lwxx
          А что летел из земли обетованной, то конспирация laughing

          Ага,сговор Москвы и Тель-Авива против Киева. И Коломойский - сугубо наш проект.
          Paranoid50
      2. Svarog51 Сегодня, 12:31
        Как же не обвинил, Паш? Он же сказал, что само бабахнуло, а на поражающих элементах взрывчатка "не того сорта". fool
        Остатки взрывчатого вещества, которое применяется в боевой части, также на этих поражающих элементах отсутствовали. Но присутствовало обычное взрывчатое вещество, которое используют для самодельных бомб.
        Видишь, что получается - поразить то поразили и испачкались в "чужой" взрывчатке. negative
        Svarog51
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:35
          Серёга , ну недостойно это Украины какими-то расплывчато-обтекаемыми словами намекать . Надо прямо : "рука Кремля !" , как они всегда делают . А то развели тут детский сад , штаны на лямках , понимаешь ...
          bouncyhunter
          1. Svarog51 Сегодня, 12:51
            Паш, ну ты и "зверь". Взял и опустил Экса до уровня
            детский сад , штаны на лямках
            Да к тому же не дал самостоятельно произнести сокровенную фразу
            "рука Кремля !"
            Вот обидится он на тебя и побежит стучать воспитательнице, какая ты "бяка". wassat drinks
            Svarog51
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:16
              Цитата: Svarog51
              Паш, ну ты и "зверь". Взял и опустил Экса

              Да , я такой . Что заслужил - то и получил .
              Цитата: Svarog51
              Вот обидится он на тебя и побежит стучать воспитательнице, какая ты "бяка".

              Это ты про бабушку Муркель ? Так пусть жалуется - для меня это как бальзам на раны сердца . wink drinks
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 13:22
                Да , я такой .

                Паш, вот за что тебя уважаю, что в твоей анкете имеется запись : "Беспощаден к врагам Ре.... э-э СССР" good drinks
                Svarog51
      3. ЛукичЪ Сегодня, 12:38
        Цитата: bouncyhunter
        Или - ещё не вечер ?

        он ещё не адмирал подводной флотилии. ждём продолжения бреда
        ЛукичЪ
      4. ЛукичЪ Сегодня, 12:42
        Цитата: bouncyhunter
        Удивляет тот факт , что этот полуполитик-полувояка по украинскому обыкновению не обвинил Россию .

        ой, да петруша каждый им и другим в голову вбивает
        ЛукичЪ
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:19
          Серёга , да там вся верхушка одним дерьмом мазана . А бронетанковым адмиралом подводной кавалерии этому ушлёпку уж никогда не бывать . Ввиду полного отсутствия в 404-ой подводного флота (приваренное к пирсу не считается) . lol
          bouncyhunter
  6. Logall Сегодня, 11:37
    Это же сипаратисты ЛДНР взорвали. Думали в нем Порошенко летит. Сипаратисты из будущего...
    Logall
  7. андрей юрьевич Сегодня, 11:37
    украина богата неадекватами..их скоро и американцы бояться будут: "К двум годам лишения свободы условно приговорил суд Германии 38-летнего уроженца Украины Сергея С. за соитие в пьяном виде с американцем на пивном фестивале Октоберфест. Об этом рассказывает Daily Mail.
    Инцидент произошел на холме Kotzhugel, где посетители фестиваля любят спать после обильных возлияний. Забредший туда украинец не смог сдержать страсти и набросился на 32-летнего американца в кожаных штанах, отдыхавшего на траве.
    Все происходящее случайно записали на видео испанские туристы. Они признались, что сначала думали, что мужчина грабит спящего, но потом увидели, как он совершает характерные движения бедрами, и сомнений в сути происходящего не осталось.
    Сам насильник в суде заявил, что не может вспомнить происходящего, поскольку выпил в тот день не менее 6 литров пива, но может точно сказать, что гомосексуалом он не является. При этом Сергей убежден, что если "что-то было", то только по согласию, иначе он никогда бы не совершил ничего подобного.
    Сам жертва насилия из соображений конфиденциальности в суд не явился ...".http://ren.tv/novosti/2017-06-29/ukrainec-i
    znasiloval-amerikanca-na-pivnom-festivale belay
    андрей юрьевич
    1. Anarchist Сегодня, 11:41
      Канадцы уже боятся. Страну потихонечку отжимают.Скоро будет "майдан", или как там у них площадь называют...
      Anarchist
    2. Deadушка Сегодня, 12:23
      Цитата: андрей юрьевич
      Сам насильник в суде заявил, что не может вспомнить происходящего

      От "евроинтеграции" и "безвиза" крышу снесло или решил по полной влиться с гейропой laughing
      Deadушка
  8. ufpb Сегодня, 11:38
    Есть много анекдотов о военных: прапорщиках, капитанах, генералах. Кузьмук именно тот военный из анекдота.
    ufpb
    1. сруль рабинович Сегодня, 12:09
      генерал с мозгом прапорщика ?
      сруль рабинович
      1. Machete Сегодня, 12:16
        Не обижайте прапорщиков! Быть ими - призвание.
        Чтобы воровать со складов и не попадаться - это надо быть точно не дебилом.
        Machete
        1. Svarog51 Сегодня, 12:55
          Не обижайте прапорщиков! Быть ими - призвание.
          Чтобы воровать со складов и не попадаться - это надо быть точно не дебилом.

          Полностью согласен. good А этому генералу природа совсем ничего не дала - "дубина-дубиной". laughing
          Svarog51
    2. Svarog51 Сегодня, 12:58
      Кузьмук именно тот военный из анекдота.
      "Одна извилина,и та - след от фуражки?" good
      Svarog51
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:38
    Да же и сказать нечего. "Построение демократии" на Украине и стремление в Европу начисто отбило мозги свидомым.
    rotmistr60
  10. vch Сегодня, 11:40
    Сволочи! Сбили гражданский самолет и никто, ни какого наказания не понес..... И весь "просвещенный мир" молчит! am
    vch
  11. pvv113 Сегодня, 11:41
    Экс-глава МО Украины: ПВО ВСУ не сбивала Ту-154 в 2001 году

    Надоела уже клоунада с этой европейской псевдостраной
    pvv113
  12. KelWin Сегодня, 11:46
    Урожай травы этого года явно удался, вон как штырит))
    KelWin
  13. sgr291158 Сегодня, 11:57
    Интересно, что будет дальше. На сколько у них фантазии хватит новые сказки сочинять.
    sgr291158
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 11:58
    ...это бы укрокакловское надменное двуногое в суд... ну или на крайний случай - за конюшню... angry
    a.s.zzz888
  15. Kot3713 Сегодня, 12:01
    Расскажи мне эту сказку про пи.....у и синеглазку! laughing
    Kot3713
  16. wku Сегодня, 12:08
    помню, помню как в 2001 году он около монитора на стене рассказывал про траекторию полёта ракет и каждый раз заканчивал мгическим словом "ПИДРИВ" весь день по телевизору "пидрив", "пидрив", ни и мова! едрить её! 16 лет прошло, а, я всё помню мову, всё благодаря "пидриву!
    wku
  17. сруль рабинович Сегодня, 12:08
    [quote][/quote]Какой ещё анализ, кроме спектрального анализа поражающих элементов, все эти 16 лет производил Кузьмук? Анализ на «ДНК»?
    ... анализ на дурь , которую он курил !!!!
    сруль рабинович
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