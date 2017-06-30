Кузьмук - повелитель фейков. Экс-глава МО Украины: ПВО ВСУ не сбивала Ту-154 в 2001 году
Не перестают удивлять украинские как нынешние, так и бывшие политические и околополитические деятели. Спустя 16 лет после того, как во время учений ПВО ВСУ в небе над Чёрным морем был сбит российский пассажирский самолёт Ту-154, в Киеве стали говорить, что украинская ПВО якобы вовсе не причастна к нанесению удара по авиалайнеру. С таким заявлением в эфире программы «Гордон» на украинском ТВ выступил бывший министр обороны и бывший вице-премьер кабмина Украины Виктор Кузьмук.
Договорился Кузьмук до того, что в эфире заявил о якобы взрыве на борту самолёта. Якобы самолёт не сбивали ракетой ЗРК С-200 с земли, а «он сам взорвался».
Кузьмук:
Какой ещё анализ, кроме спектрального анализа поражающих элементов, все эти 16 лет производил Кузьмук? Анализ на «ДНК»?
Кузьмук:
Готовилось? – Когда, кем и с какой, интересно, целью? Неужели, чтобы отправить непревзойдённого министра Кузьмука в отставку...
Важно заметить, что в бытность у руля МО Украины г-на Кузьмука произошёл не только удар ПВО Украины по Ту-154, но и другой инцидент. Это ракетный обстрел города Бровары. 20 апреля 2000 года, ракета, выпущенная с полигона под Черниговом, изменив курс попала в жилой дом в Броварах Киевской области. Тогда три человека погибло. Неужели и дом в Броварах "сам себя взорвал"...
Если прибывать к этим жертвам 78 погибших пассажиров самолёта Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск 4 октября 2001 года, то по Кузьмуку давно плачет скамья подсудимых, а не эфиры на ТВ. И чтобы переложить ответственность на других этот «деятель» готов сочинять самые нелепые истории.
По большому счёту, заявление Кузьмука лишний раз говорит о том, как будет юлить Украина, на счету которой теперь и сбитый в донецком небе малайзийский "Боинг".
Договорился Кузьмук до того, что в эфире заявил о якобы взрыве на борту самолёта. Якобы самолёт не сбивали ракетой ЗРК С-200 с земли, а «он сам взорвался».
Кузьмук:
Были найдены фрагменты снаряда и боевые поражающие элементы. Мы провели все виды анализов. Спектральный анализ показал, что они не принадлежат боевой части ракеты… Остатки взрывчатого вещества, которое применяется в боевой части, также на этих поражающих элементах отсутствовали. Но присутствовало обычное взрывчатое вещество, которое используют для самодельных бомб.
Какой ещё анализ, кроме спектрального анализа поражающих элементов, все эти 16 лет производил Кузьмук? Анализ на «ДНК»?
Кузьмук:
Судя по всем исследованиям, в том числе и тем, которые мы проводили за рубежом, самолёт был взорван изнутри. Это тщательно готовилось.
Готовилось? – Когда, кем и с какой, интересно, целью? Неужели, чтобы отправить непревзойдённого министра Кузьмука в отставку...
Важно заметить, что в бытность у руля МО Украины г-на Кузьмука произошёл не только удар ПВО Украины по Ту-154, но и другой инцидент. Это ракетный обстрел города Бровары. 20 апреля 2000 года, ракета, выпущенная с полигона под Черниговом, изменив курс попала в жилой дом в Броварах Киевской области. Тогда три человека погибло. Неужели и дом в Броварах "сам себя взорвал"...
Если прибывать к этим жертвам 78 погибших пассажиров самолёта Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск 4 октября 2001 года, то по Кузьмуку давно плачет скамья подсудимых, а не эфиры на ТВ. И чтобы переложить ответственность на других этот «деятель» готов сочинять самые нелепые истории.
По большому счёту, заявление Кузьмука лишний раз говорит о том, как будет юлить Украина, на счету которой теперь и сбитый в донецком небе малайзийский "Боинг".
Использованы фотографии: gordonua.com
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