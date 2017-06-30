13:42 30 июня

Верховный суд согласился с приговором, вынесенным должностным лицам госпиталя Минобороны

Верховный суд РФ признал законным обвинительный приговор трем бывшим врачам Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского, которые получили от 3,5 до 9 лет колонии за получение взяток от тяжелобольных пациентов, передает РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Верховный суд согласился с приговором, вынесенным должностным лицам госпиталя Минобороны


Уточняется, что фигурантами дела являются «бывшие заместитель начальника госпиталя полковник медицинской службы Сергей Свистунов, заведующий 54-м отделением госпиталя Дмитрий Мокрицкий и начальник приемного отделения госпиталя Аветис Мелконян».


По данным следствия, указанные лица брали деньги с тяжелобольных пациентов «для оформления их на лечение в госпитале по государственной квоте».

Размер взяток варьировался от 30-ти до 350 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства свою вину признал только Мелконян, остальные подсудимые заявили о непричастности к преступлению.

«Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Свистунова к 9 годам и четырем миллионам рублей штрафа, Мокрицкого – к 5 годам и двум миллионам рублей штрафа, Мелконяна – к 3,5 годам. В ближайшее время они будут этапированы в колонию строгого режима для отбытия наказания», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: http://www.panorama.am
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Комментарии 7

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  1. Logall Сегодня, 13:03
    Провели показательно, а в стране? В стране всё по прежнему! Сажать нужно постоянно...
    Logall
    1. Anarchist Сегодня, 13:08
      Цитата: Logall
      Провели показательно, а в стране? В стране всё по прежнему! Сажать нужно постоянно...

      И парочку невиновных, чтобы​ все, все не чувствовали себя безнаказанными...
      Anarchist
  2. Хаос Сегодня, 13:16
    Так и в поликлинике МО. Врач выписывает лекарство и настоятельно рекомендует аптеку, где его купить. На повторном приеме спрашивает там ли купил.
    Хаос
  3. pvv113 Сегодня, 13:17
    обвинительный приговор трем бывшим врачам Центрального военного клинического госпиталя

    Дело врачей-вредителей закрыто wink
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
      Маловато дали ...
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 13:35
        Не все хорошее сразу. Лиха беда - начало! wink
        pvv113
  4. vch Сегодня, 13:18
    Твари конченные!!Еще и мало дали!!
    vch
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