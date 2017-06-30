Верховный суд согласился с приговором, вынесенным должностным лицам госпиталя Минобороны
Верховный суд РФ признал законным обвинительный приговор трем бывшим врачам Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского, которые получили от 3,5 до 9 лет колонии за получение взяток от тяжелобольных пациентов, передает РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
Уточняется, что фигурантами дела являются «бывшие заместитель начальника госпиталя полковник медицинской службы Сергей Свистунов, заведующий 54-м отделением госпиталя Дмитрий Мокрицкий и начальник приемного отделения госпиталя Аветис Мелконян».
По данным следствия, указанные лица брали деньги с тяжелобольных пациентов «для оформления их на лечение в госпитале по государственной квоте».
Размер взяток варьировался от 30-ти до 350 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства свою вину признал только Мелконян, остальные подсудимые заявили о непричастности к преступлению.
«Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Свистунова к 9 годам и четырем миллионам рублей штрафа, Мокрицкого – к 5 годам и двум миллионам рублей штрафа, Мелконяна – к 3,5 годам. В ближайшее время они будут этапированы в колонию строгого режима для отбытия наказания», – говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурантами дела являются «бывшие заместитель начальника госпиталя полковник медицинской службы Сергей Свистунов, заведующий 54-м отделением госпиталя Дмитрий Мокрицкий и начальник приемного отделения госпиталя Аветис Мелконян».
По данным следствия, указанные лица брали деньги с тяжелобольных пациентов «для оформления их на лечение в госпитале по государственной квоте».
Размер взяток варьировался от 30-ти до 350 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства свою вину признал только Мелконян, остальные подсудимые заявили о непричастности к преступлению.
«Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Свистунова к 9 годам и четырем миллионам рублей штрафа, Мокрицкого – к 5 годам и двум миллионам рублей штрафа, Мелконяна – к 3,5 годам. В ближайшее время они будут этапированы в колонию строгого режима для отбытия наказания», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: http://www.panorama.am
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