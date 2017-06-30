Танкисты ЧФ уничтожили в Крыму бронетехнику и артсистемы условного противника
В Крыму на полигоне «Ангарский» проводят стрельбы подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного военного округа.
Сообщается, что «экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы в движении, что с учетом пересеченной местности в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного встречного боя».
«Отдельным эпизодом тренировки танкистов стала тактика действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника», – проинформировали в округе.
А на Тихоокеанском флоте сегодня выполняли задачи противолодочные самолеты.
«Экипажи самолетов выполнили учебно-боевые задачи по постановке мин на маршрутах возможного развертывания кораблей и действия подводных лодок условного противника. Постановка мин производилась с малых и предельно малых высот одновременно парой самолетов в светлое и тёмное время суток в различных метеоусловиях», – рассказали в пресс-службе ВВО.
В ходе тренировок летчики морской авиации отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и слежению за подводными лодками условного противника с использованием бортовых противолодочных комплексов.
Отмечается, что экипажи «выполняли вылеты на максимальное время патрулирования в заданном районе с применением всех возможностей противолодочного комплекса самолета Ил-38 с передачей данных другим самолетам и кораблям».
Стрельба ведётся по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника, находящиеся на оборудованных позициях,говорится в релизе.
Сообщается, что «экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы в движении, что с учетом пересеченной местности в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного встречного боя».
«Отдельным эпизодом тренировки танкистов стала тактика действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника», – проинформировали в округе.
А на Тихоокеанском флоте сегодня выполняли задачи противолодочные самолеты.
«Экипажи самолетов выполнили учебно-боевые задачи по постановке мин на маршрутах возможного развертывания кораблей и действия подводных лодок условного противника. Постановка мин производилась с малых и предельно малых высот одновременно парой самолетов в светлое и тёмное время суток в различных метеоусловиях», – рассказали в пресс-службе ВВО.
В ходе тренировок летчики морской авиации отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и слежению за подводными лодками условного противника с использованием бортовых противолодочных комплексов.
Отмечается, что экипажи «выполняли вылеты на максимальное время патрулирования в заданном районе с применением всех возможностей противолодочного комплекса самолета Ил-38 с передачей данных другим самолетам и кораблям».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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