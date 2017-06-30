17:38 30 июня

Танкисты ЧФ уничтожили в Крыму бронетехнику и артсистемы условного противника

В Крыму на полигоне «Ангарский» проводят стрельбы подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного военного округа.

Танкисты ЧФ уничтожили в Крыму бронетехнику и артсистемы условного противника


Стрельба ведётся по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника, находящиеся на оборудованных позициях,
говорится в релизе.


Сообщается, что «экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы в движении, что с учетом пересеченной местности в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного встречного боя».

«Отдельным эпизодом тренировки танкистов стала тактика действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника», – проинформировали в округе.

А на Тихоокеанском флоте сегодня выполняли задачи противолодочные самолеты.



«Экипажи самолетов выполнили учебно-боевые задачи по постановке мин на маршрутах возможного развертывания кораблей и действия подводных лодок условного противника. Постановка мин производилась с малых и предельно малых высот одновременно парой самолетов в светлое и тёмное время суток в различных метеоусловиях», – рассказали в пресс-службе ВВО.

В ходе тренировок летчики морской авиации отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и слежению за подводными лодками условного противника с использованием бортовых противолодочных комплексов.

Отмечается, что экипажи «выполняли вылеты на максимальное время патрулирования в заданном районе с применением всех возможностей противолодочного комплекса самолета Ил-38 с передачей данных другим самолетам и кораблям».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. Новый пользователь Сегодня, 14:49
    ЧФ вроде флот, откуда там танкисты what
    Новый пользователь
    1. А Нас Рать Сегодня, 14:53
      Цитата: Новый пользователь
      стрельбы подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ)

      стрельбы подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ)
      Значит есть. Блин, Рабинович - читай статью прежде чем печатать. request
      А Нас Рать
      1. Velizariy Сегодня, 14:55
        Он точно еврей???
        Velizariy
        1. Платов Сегодня, 15:06
          Может ХОХОЛ??? lol
          Платов
        2. wku Сегодня, 15:07
          Цитата: Velizariy
          Он точно еврей???

          похоже нет! на неандертальца выжившего похож, может последний? не обижайте!
          wku
          1. антивирус Сегодня, 16:40
            может колокольчик подвязать чтоб не потерялся? и всегда быть на виду?
            антивирус
        3. avt Сегодня, 15:12
          Цитата: Velizariy
          Он точно еврей???

          Ну я вот тоже стал сомневаться ... bully
          avt
      2. новичок Сегодня, 15:07
        “он жить торопится и чувствовать спешит...“. А. С. Пушкин.
        новичок
      3. тол100в Сегодня, 15:27
        Цитата: А Нас Рать
        Значит есть. Блин, Рабинович - читай статью прежде чем печатать.

        Нужно не только читать, но и думать! На ДВ другие "танки", ОНИ летают!
        тол100в
      4. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:36
        Цитата: А Нас Рать
        Цитата: Новый пользователь
        стрельбы подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ)

        стрельбы подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ)
        Значит есть. Блин, Рабинович - читай статью прежде чем печатать. request

        Да все правильно он спросил, созданные АК на КБФ (11-й АК), КЧФ (22-й АК), КСФ (14-й) объединяют собой все Береговые войска флотов, которые могут не иметь в своем составе танковых частей и подразделений....
        В составе ВСУ в Крыму был танковый батальон (4-х ротного состава) и входил в состав 36-й Бр БО.
        DOCTOR ZLO
        1. А Нас Рать Сегодня, 16:46
          Цитата: DOCTOR ZLO
          ...созданные АК на КБФ (11-й АК), КЧФ (22-й АК), КСФ (14-й) объединяют собой все Береговые войска флотов, которые могут не иметь в своем составе танковых частей и подразделений...

          Я всего лишь комментирую статью, если можете внести ясность - я за. good
          Кому принадлежит это танковое подразделение?
          Почему автор приписал его к ЧФ?
          hi
          А Нас Рать
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:50
            А Нас Рать Сегодня, 16:46 ↑
            Цитата: DOCTOR ZLO
            ...созданные АК на КБФ (11-й АК), КЧФ (22-й АК), КСФ (14-й) объединяют собой все Береговые войска флотов, которые могут не иметь в своем составе танковых частей и подразделений...
            Я всего лишь комментирую статью, если можете внести ясность - я за.

            Вы ни нервничайте. Вы не комментировали статью, а глумились над "Рабиновичем"....
            DOCTOR ZLO
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:40
      Старый рабинович, в смысле новый пользователь-букффф много, дальше заголовка не осиливаете? ?? lol
      Изгоняющий либероидов
  2. болот Сегодня, 14:50
    Кто том в курсе,центр" выживания" для авиацонщиков в Судаке остался?
    болот
    1. тол100в Сегодня, 15:31
      Цитата: болот
      Кто том в курсе,центр" выживания" для авиацонщиков в Судаке остался?

      А почему он должен быть в Судаке? Россия большая! Вот ждали-ждали двадцать пять лет где разместить такой ЦЕНТР подготовки ПИЛОТОВ, и не знаем где! Вот и я не "ЗНАЮ" и знать не хочу!
      тол100в
      1. болот Сегодня, 15:35
        Цитата: тол100в
        А почему он должен быть в Судаке? Россия большая!

        Ранние он там был,что при той власти,СССР,последующей и так далее.
        А так не плохо обучение пройти да и отдохнуть,подлечится.
        болот
  3. wku Сегодня, 15:11
    "А на Тихоокеанском флоте сегодня выполняли задачи противолодочные самолеты."

    Вперёд! на Муданьцзян!!!)))
    wku
  4. kaschey Сегодня, 15:49
    Цитата: Новый пользователь
    ЧФ вроде флот, откуда там танкисты

    Это ж вам не меркава, танки ж под водой тоже могут....
    Буква Б обозначает "Бодводный"
    цифра 3 это третья модификация. и так далее. Понятно?
    kaschey
    1. антивирус Сегодня, 16:43
      цифра 3 это третья модификация. и так далее. Понятно?
      --- До 30 м под водой? или под грунтом?
      антивирус
  5. kaschey Сегодня, 17:24
    Цитата: антивирус
    До 30 м под водой? или под грунтом?

    А это как мехвод пожелает
    kaschey
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