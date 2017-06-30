17:38 30 июня

Полторак заявил, что российско-белорусские учения - "угроза для Европы"

Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с заявлением о том, что российско-белорусские учения «Запад-2017» угрожают безопасности не только Украины, но и «всей Европы». По словам Полторака, Россия «может использовать военные учения для начала широкомасштабной агрессии против любой европейской страны, имеющей границу с РФ».

Сообщается, что Столтенберг заявил о «начале изучения угроз со стороны России» в связи с учениями России и Белоруссии «Запад-2017».
Причём изучение только началось, а выводы уже сделаны. Столтенберг считает, что НАТО нужно дополнительно нарастить группировку на восточных рубежах военного блока. А зачем мелочиться? – сразу бы уже и перебросили все наличные у НАТО силы в три прибалтийские республики, если места хватит...

Сегодня же пресс-служба Минобороны Украины сообщила о том, что Полторак анонсировал участие в параде в честь дня независимости Украины иностранных военных подразделений. Из заявления С.Полторака:

Во время рабочей поездки в штаб-квартиру НАТО и двусторонних переговоров с иностранными коллегами, я пригласил их в Украину на День Независимости. Речь идет о представителях стран, с которыми сотрудничаем для того, чтобы они также вместе с нашими военными приняли участие в военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины. Если говорить о литовско-польско-украинской бригаде, то она будет идти отдельным подразделением, другие подразделения планируют участвовать самостоятельно.

Полторак заявил, что российско-белорусские учения - "угроза для Европы"


А это фейсбук-публикация Полторака о прошедшей встрече со Столтенбергом:
Несколько часов назад встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время встречи Йенс Столтенберг отметил продолжение политической поддержки и сотрудничества с Украиной и сообщил о планах относительно визита в ближайшее время Северо-Атлантического Совета НАТО в Украину в рамках празднования 20 годовщины подписания Хартии об особом партнёрстве Украины с НАТО. В рамках визита предусмотрено проведение ряда мероприятий с участием руководства государства.

Мы четко понимаем все вызовы, в том числе угрозы, возникающие в связи с кибератаками на особо важные государственные объекты страны. Поэтому планируем комплекс мер по противодействию этим угрозам. Я выражаю благодарность инструкторам из Альянса, которые проводят тренинги для наших военнослужащих, благодаря тому, что наши военные хорошо подготовлены, мы в прошлом году не потеряли ни одного сантиметра нашей земли и повысили эффективность противодействия агрессивным нападениям террористических группировок.


И когда же "подготовленные украинские бойцы" сообразят, что главная террористическая группировка на Украине - та, чьи приказы они сегодня выполняют? Или таких соображений от ВСУ ждать не приходится?


Использованы фотографии: https://www.facebook.com/generalpoltorak
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Комментарии 12

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  1. Александр романов Сегодня, 17:14
    Одним словом,Полторак вылизал задницу Столтенбергу до самои простаты. Оценка 5
    Александр романов
    1. Подрезчик Сегодня, 17:17
      Он сам со своими "бойцами" угроза для Европы. С ума они там посходили!
      Подрезчик
    2. vovanpain Сегодня, 17:22
      Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенберг

      Господи,ну и Ч.М.О,детский сад штаны на лямках,в песочнице совок отобрали,ловко зад вылизал,тьфу. sad
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 17:28
        Значит, если мы проводим учения(ежегодные) со своим ближайшим созником, то и мы угроза для Европы? Какая соляра для них, еще гумпомощь? "Братский" народ, елки....
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:37
          Цитата: Подрезчик
          Какая соляра для них, еще гумпомощь? "Братский" народ, елки....

          Это ты правильно в конце к деревьям свернул . wink А то что нас и нашу маленькую страну ставят в ряд угроз наравне с Россией считаю хорошим знаком ! Значит , всё делается правильно , чему искренне рад ! good drinks soldier
          bouncyhunter
      2. 210окв Сегодня, 17:36
        У группы "Сектор газа" есть песня косвенно относящаяся к ситуации(там про мента в вытрезвителе)"Надо только вовремя подлизывать попец.."Все желающие и смогущее это сделать милости просим в НАТО..
        210окв
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:16
    Во первых, колония празнующая день независимости, это нонсенс, во вторых, Европе угрожает тотальное засилье иди-отов во всех уровнях власти, и "дружба "с разными неумными властителями укроины, живущих ложью, во лжи, и ради лжи.
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 17:19
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Во первых, колония празнующая день независимости, это нонсенс, во вторых, Европе угрожает тотальное засилье иди-отов во всех уровнях власти, и "дружба "с разными неумными властителями укроины, живущих ложью, во лжи, и ради лжи.


      Это они думают что празднуют они , а так :

      в параде в честь дня независимости Украины иностранных военных подразделений.
      cniza
    2. Александр романов Сегодня, 17:21
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      , колония празнующая день независимости, это нонсенс,

      Когда в стране полная и беспросветная задница,нужны праздники и как можно больше.Нужно чем то отвлечь народ.
      Александр романов
    3. Соломон Кейн Сегодня, 17:23
      Если говорить о литовско-польско-украинской бригаде, то она будет идти отдельным подразделением, другие подразделения планируют участвовать самостоятельно.


      СНАЧАЛА ОНИ ШЛИ ТАК:


      Но потом....
      Соломон Кейн
  3. andr327 Сегодня, 17:21
    Петросян -шоу и Аншлаг отдыхают. Это сколько же клоунов вместе собрали, правда злых.
    andr327
  4. rruvim Сегодня, 17:21
    Анекдот:
    Выходит Йенс с Полтораком в кулуары пива выпить... Без переводчиков. Спрашивает Степана: "У меня планшет не работает. Это русская киберугроза?" Полторак: "Планшет ведь Китайский. Нет! Москали на это не способны". Столтенберг (испуганно): "А на что они способны?". Степан - "Спросите у Храмчихина..." drinks
    rruvim
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