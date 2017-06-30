Полторак заявил, что российско-белорусские учения - "угроза для Европы"

Во время рабочей поездки в штаб-квартиру НАТО и двусторонних переговоров с иностранными коллегами, я пригласил их в Украину на День Независимости. Речь идет о представителях стран, с которыми сотрудничаем для того, чтобы они также вместе с нашими военными приняли участие в военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины. Если говорить о литовско-польско-украинской бригаде, то она будет идти отдельным подразделением, другие подразделения планируют участвовать самостоятельно.



Несколько часов назад встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время встречи Йенс Столтенберг отметил продолжение политической поддержки и сотрудничества с Украиной и сообщил о планах относительно визита в ближайшее время Северо-Атлантического Совета НАТО в Украину в рамках празднования 20 годовщины подписания Хартии об особом партнёрстве Украины с НАТО. В рамках визита предусмотрено проведение ряда мероприятий с участием руководства государства.



Мы четко понимаем все вызовы, в том числе угрозы, возникающие в связи с кибератаками на особо важные государственные объекты страны. Поэтому планируем комплекс мер по противодействию этим угрозам. Я выражаю благодарность инструкторам из Альянса, которые проводят тренинги для наших военнослужащих, благодаря тому, что наши военные хорошо подготовлены, мы в прошлом году не потеряли ни одного сантиметра нашей земли и повысили эффективность противодействия агрессивным нападениям террористических группировок.

Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с заявлением о том, что российско-белорусские учения «Запад-2017» угрожают безопасности не только Украины, но и «всей Европы». По словам Полторака, Россия «может использовать военные учения для начала широкомасштабной агрессии против любой европейской страны, имеющей границу с РФ».Сообщается, что Столтенберг заявил о «начале изучения угроз со стороны России» в связи с учениями России и Белоруссии «Запад-2017».Причём изучение только началось, а выводы уже сделаны. Столтенберг считает, что НАТО нужно дополнительно нарастить группировку на восточных рубежах военного блока. А зачем мелочиться? – сразу бы уже и перебросили все наличные у НАТО силы в три прибалтийские республики, если места хватит...Сегодня же пресс-служба Минобороны Украины сообщила о том, что Полторак анонсировал участие в параде в честь дня независимости Украины иностранных военных подразделений. Из заявления С.Полторака:А это фейсбук-публикация Полторака о прошедшей встрече со Столтенбергом:И когда же "подготовленные украинские бойцы" сообразят, что главная террористическая группировка на Украине - та, чьи приказы они сегодня выполняют? Или таких соображений от ВСУ ждать не приходится?