21:04 30 июня

Партия Порошенко обвиняет Авакова в подготовке переворота

Депутат Верховной рады от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко обвинил Арсена Авакова в подготовке государственного переворота. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, передает РИА Новости

Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром
— отметил Лещенко.




По его словам, украинское правительство уже сейчас не принимает решения без одобрения Авакова, который также контролирует министров, работающих от "Народного фронта".

Он добавил, что вокруг Авакова сформировалась готовая к прямым действиям "полукриминальная группировка", в которую входят чиновники, имеющие судимость.

Рейтинг главы государства уже долгое время падает. По данным соцопроса, на президентских выборах он мог бы рассчитывать лишь на 12% голосов. Наиболее популярным политиком на Украине сейчас является Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 15% жителей страны. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что ряд фракций Верховной рады планируют запустить процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Глава МВД Украины Аваков является одним из лидеров партии "Народный фронт", на базе которой в парламенте была сформирована коалиция. Ряд фракций неоднократно поднимали вопрос о его отставке. В парламенте зарегистрирован соответствующий проект поставления, однако Рада до сих пор не рассматривала этот документ.

Использованы фотографии: http://rosred.ru/
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Комментарии 40

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  1. mad Сегодня, 19:21
    Чет последний месяц у них там все в разнос пошло. Готовятся к президентской гонке? Или к крысиным бегам...
    mad
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:27
      Цитата: mad
      Готовятся к президентской гонке? Или к крысиным бегам...

      А это разве не синоним у них ?
      bouncyhunter
      1. сибиралт Сегодня, 19:58
        Посмотрим что начнется когда незалежная кинет США на бабки за уголь. laughing
        сибиралт
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:00
          А ведь кинет - к гадалке не ходи ...
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 20:11
            Цитата: bouncyhunter
            кинет - к гадалке не ходи ...

            Плакала тогда педрина фабрика в Липецке. Заберет Трампушко за долги. Да и домик в деревне, то есть в Испании ....тоже с молотка пойдет
            Смог
            1. vovanpain Сегодня, 20:39
              Цитата: Смог
              Заберет Трампушко за долги. Да и домик в деревне, то есть в Испании ....тоже с молотка пойдет

              Костик! drinks hi Трампушко Петрушку тогда самого с молотка пустит laughing Только вот беда request бедным хохолятам придется и последние трусы снимать,это пьяное чудо и договор на сжиженый газ договор подписало,теперь нму точно кольцо в нос одевать и на рынок рабов идти,да только кому это чудо нужно. laughing Константин feel позвольте поинтересоваться,где ваша знаменитая летающая собака. belay drinks hi
              vovanpain
              1. Смог Сегодня, 20:48
                Цитата: vovanpain
                Трампушко Петрушку тогда самого с молотка пустит

                Володя, soldier drinks . Пошинкует на гуляш и скушает с соевым соусом.
                А хохлята, ну что- за что боролись, на то и напоролись. Ой, чувствую тяжкое будет похмелье вна окраине, ох и тяжкое. Если раньше с перепоя и передоза не загнутся. Тогда ни одна реанимация не поможет.Точка невозврата,имхо, пока еще не пройдена, но они уверенно двигаются к ней. Причем в последнее время движуха все интенсивнее.А по углю, газу и прочее, о чем говорить.Педро считай продал страну за гривну мелочью.
                А собачка пока на отдыхе. Решил вот в народ походить как инок странствующий. laughing drinks soldier
                Смог
                1. cniza Сегодня, 21:03
                  Такое впечатление , что вся развязка будет после первых переговоров Трампа и Путина и то очень не спеша.
                  cniza
        2. Pirogov Сегодня, 20:21
          Цитата: сибиралт
          Посмотрим что начнется когда незалежная кинет США на бабки за уголь.

          Не знаю зачем им самим себе яйца резать ,такие выходки америка не простит ,поэтому заплатят сдерут с народа шкуру но хозяевам вернут всё до копеечки.
          Pirogov
          1. Смог Сегодня, 20:26
            Цитата: Pirogov
            Не знаю зачем им самим себе яйца резать

            Как зачем? Вы что не знаете что пенсильванский антрацит горит в 100500 раз жарче, а вместо дыма при сжигании выделяется легкий запах копченого сала. Так что народ не только в тепле будет так еще и понюхает, когда мерикосы все заберут и жрать нечего будет. lol Демократический ведь уголек то.
            Смог
    2. сруль рабинович Сегодня, 19:31
      они готовятся к зачистке , к их полной зачистке !!! am
      сруль рабинович
    3. Zoldat_A Сегодня, 19:40
      Цитата: mad
      Чет последний месяц у них там все в разнос пошло. Готовятся к президентской гонке? Или к крысиным бегам...

      Большой палец с указательным поссорился. Причём на одной, левой, руке....
      Zoldat_A
      1. poquello Сегодня, 19:51
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: mad
        Чет последний месяц у них там все в разнос пошло. Готовятся к президентской гонке? Или к крысиным бегам...

        Большой палец с указательным поссорился. Причём на одной, левой, руке....

        одна овца в отаре пнула другую
        poquello
        1. Zoldat_A Сегодня, 20:01
          Цитата: poquello
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: mad
          Чет последний месяц у них там все в разнос пошло. Готовятся к президентской гонке? Или к крысиным бегам...

          Большой палец с указательным поссорился. Причём на одной, левой, руке....

          одна овца в отаре пнула другую

          Где-то так....
          Zoldat_A
      2. 210окв Сегодня, 20:25
        Помирить кардинально.Ампутацией.Всей руки..Что бы остальным пальцам неповадно было. wassat
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: mad
        Чет последний месяц у них там все в разнос пошло. Готовятся к президентской гонке? Или к крысиным бегам...

        Большой палец с указательным поссорился. Причём на одной, левой, руке....
        210окв
    4. vovanpain Сегодня, 19:48
      Партия Порошенко обвиняет Авакова в подготовке переворота

      Партия алкоголиков обвиняет главу партии уголовников. fellow
      vovanpain
    5. Смог Сегодня, 20:09
      Цитата: mad
      Готовятся к президентской гонке? Или к крысиным бегам...

      Ха, думаете к крысиным? А дотянут по интеллекту до крысок? Те животинки умные. Тут скорее мелкие насекомые шуршат в темноте.


      Ставлю на Янычара!!!!! laughing
      Смог
    6. RASKAT Сегодня, 20:30
      Как пауки в банке. Устраняют конкурентов к выборам 2018 года. При таком количестве оружия на руках непонятно у кого, как бы не началось нового майдана. Старый тогда покажется просто школьной дракой.
      RASKAT
  2. bond7213 Сегодня, 19:27
    Две своры сцепились однако , делаем ставки товарищи )
    bond7213
    1. сруль рабинович Сегодня, 19:32
      ставлю на Путина и Шойгу !!!!
      сруль рабинович
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:39
        Кладу на Парошенко, Авакова, Тимошенко.... wassat
        Изгоняющий либероидов
  3. Монос Сегодня, 19:27
    Петюня! Надо спешить! На твоё место попрашайки есть претенденты. Коси капусту, пока есть время. И не теряй время на поездки в Израиль. Нашёл у кого деньги клянчить.

    Здесь Педро поведал кнессету о роли Израиля в создании Украины. smile
    Монос
    1. Вас Влад Сегодня, 19:32
      Цитата: Монос
      Здесь Педро поведал кнессету о роли Израиля в создании Украины.

      По моему мнению он опять поддатый wassat
      Вас Влад
      1. Монос Сегодня, 19:42
        Цитата: Вас Влад
        По моему мнению он опять поддатый

        laughing Та не, просто не успел протрезветь... с прошлого года.
        Монос
      2. Zoldat_A Сегодня, 19:44
        Цитата: Вас Влад
        Цитата: Монос
        Здесь Педро поведал кнессету о роли Израиля в создании Украины.

        По моему мнению он опять поддатый wassat

        Трезвый такого не выдаст, однозначно.... Только мне кажется, что не пьяный, а ГЛУБОКО похмелённый....
        Zoldat_A
        1. Вас Влад Сегодня, 20:10
          Цитата: Zoldat_A
          Трезвый такого не выдаст, однозначно.... Только мне кажется, что не пьяный, а ГЛУБОКО похмелённый....

          По видео видно, что он однозначно пользовался успехом lol
          Вас Влад
  4. Платов Сегодня, 19:29
    Сложно паукам в одной банке!)
    Платов
  5. Masya Masya Сегодня, 19:31
    Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром

    не поняла, а что только премьер-министром... что не президентом то? recourse
    Masya Masya
    1. Смог Сегодня, 20:28
      Цитата: Masya Masya
      а что только премьер-министром... что не президентом то?

      Дык, Марин, скромняга парень. laughing
      Не к месту помянуто, ну да ладно:
      Я скажу зачем мне орден?
      Я согласен на медаль.
      Смог
      1. Masya Masya Сегодня, 20:35
        Цитата: Смог
        согласен на медаль.

        во все пузо, с закруткой на спине... wink
        Masya Masya
        1. Смог Сегодня, 20:38
          Цитата: Masya Masya
          во все пузо, с закруткой на спине...

          good laughing good

          laughing laughing laughing
          Смог
          1. Masya Masya Сегодня, 20:49
            такая жуть на ночь... belay
            вот...

            wink
            Masya Masya
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:33
    Аваков из тех, кто уже подготовил запасной вариант. Он понимает что его рано или поздно захотят принести в жертву, поэтому или бегство, или обьединение с более сильными, но, тогда в лучшем случае авакову светят не вторые -третьи роли.
    Изгоняющий либероидов
  7. svp67 Сегодня, 19:49
    Странно как то. Аваков готовит ГосПереворот, лишь для того, что бы занять пост Премьер-министра... В данной ситуации, самая "расстрельная должность". А кого "на царство"?
    svp67
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:57
      Призидента, как и сам пост устроят, царьком будет премьер. ...
      Изгоняющий либероидов
  8. ser65 Сегодня, 19:51
    Святой Безвиз... опять переворот, точно говорят-"хужегабон"
    ser65
    1. Подрезчик Сегодня, 20:02
      Паучки в банке? Ну и кто кого сожрет? Интересно, смыться кто-нибудь успеет?
      Подрезчик
  9. samarin1969 Сегодня, 20:06
    Да на Украине с 2004 года раз неделю такие заявления-обвинения. Медиа и народ так привыкли, что реакция нулевая. Шансов того, что Аваков свалит за рубеж, как Яценюк, гораздо выше вероятности, что уберут Порошенко.
    samarin1969
  10. Толстоевский Сегодня, 20:38
    как говаривал чхартишвили в одном из своих бульварных романчиков: "Сожрите друг друга!"
    Толстоевский
  11. rruvim Сегодня, 20:41
    Аваков - это тайный сценарий Путина... УУУ! Держитесь!
    rruvim
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