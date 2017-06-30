Партия Порошенко обвиняет Авакова в подготовке переворота

Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром

Депутат Верховной рады от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко обвинил Арсена Авакова в подготовке государственного переворота. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, передает РИА Новости — отметил Лещенко.По его словам, украинское правительство уже сейчас не принимает решения без одобрения Авакова, который также контролирует министров, работающих от "Народного фронта".Он добавил, что вокруг Авакова сформировалась готовая к прямым действиям "полукриминальная группировка", в которую входят чиновники, имеющие судимость.Рейтинг главы государства уже долгое время падает. По данным соцопроса, на президентских выборах он мог бы рассчитывать лишь на 12% голосов. Наиболее популярным политиком на Украине сейчас является Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 15% жителей страны. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что ряд фракций Верховной рады планируют запустить процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко.Глава МВД Украины Аваков является одним из лидеров партии "Народный фронт", на базе которой в парламенте была сформирована коалиция. Ряд фракций неоднократно поднимали вопрос о его отставке. В парламенте зарегистрирован соответствующий проект поставления, однако Рада до сих пор не рассматривала этот документ.