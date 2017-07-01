Британцу за поддержку Донбасса грозит тюремное заключение

Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию.

Согласно информации РИА Новости , издание Times сообщает об уголовном преследовании британца Бенджамина Стимсона, по итогам которого ему грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев в Донбассе.Со слов издания, 41-летний Стимсон находился в течение четырех месяцев 2015 года в Донбассе. В октябре 2015 года в ходе интервью телерадиокорпорации BBC он заявил, что гордится тем, что сделал.Он рассчитывал на то, что получит российское гражданство и начнет новую жизнь в Донбассе.После данного интервью во время возвращения в Манчестер он был задержан властями Великобритании. Ему были предъявлены обвинения в "намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины". Затем обвинение в "намерении совершить теракт" было снято.Суд планирует вынести решение 14 июля.При этом британские спецслужбы фактически не преследовали террористов, воевавших в Сирии. Только после череды терактов они приступили к массовому выявлению их рядов. Как сообщается, на сегодняшний день установлены 350 джихадистов, представляющих потенциальную террористическую угрозу после возвращения в страну из Сирии, где они воевали на стороне боевиков.