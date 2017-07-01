11:29 01 июля

Британцу за поддержку Донбасса грозит тюремное заключение

Согласно информации РИА Новости , издание Times сообщает об уголовном преследовании британца Бенджамина Стимсона, по итогам которого ему грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев в Донбассе.

Со слов издания, 41-летний Стимсон находился в течение четырех месяцев 2015 года в Донбассе. В октябре 2015 года в ходе интервью телерадиокорпорации BBC он заявил, что гордится тем, что сделал.

Он рассчитывал на то, что получит российское гражданство и начнет новую жизнь в Донбассе.


Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию.




После данного интервью во время возвращения в Манчестер он был задержан властями Великобритании. Ему были предъявлены обвинения в "намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины". Затем обвинение в "намерении совершить теракт" было снято.

Суд планирует вынести решение 14 июля.

При этом британские спецслужбы фактически не преследовали террористов, воевавших в Сирии. Только после череды терактов они приступили к массовому выявлению их рядов. Как сообщается, на сегодняшний день установлены 350 джихадистов, представляющих потенциальную террористическую угрозу после возвращения в страну из Сирии, где они воевали на стороне боевиков.

Использованы фотографии: https://www.thetimes.co.uk/article/oldham-socialist-benjamin-stimson-faces-jail-for-fighting-in-ukraine-d0nkltg98
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. mad Сегодня, 08:05
    Стандарты двойные, а трупы на улицах реальные. Народ заложник своих "слуг".. заигрались господа.
    mad
    1. oleg-gr Сегодня, 08:06
      Политические игры. По мнению правительства бритов 41-летний Стимсон находился на "неправильной стороне".
      oleg-gr
      1. mad Сегодня, 08:09
        И по странному стечению обстоятельств СМИ на стороне правительства, впрочем как и правозащитные институты hi
        mad
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:16
          он заявил, что гордится тем, что сделал.

          Это по русски! Держись Бенджамин..Надеюсь наши тебе помогут..
          ОТДЕЛ
          1. karish Сегодня, 08:18
            Цитата: ОТДЕЛ
            он заявил, что гордится тем, что сделал.

            Это по русски! Держись Бенджамин..Надеюсь наши тебе помогут..

            В тюрьме ? wink
            Вопросдругой - если на Донбассе было всё так хорошо , чего вернулся ?
            karish
            1. Лопатов Сегодня, 08:25
              Цитата: karish
              если на Донбассе было всё так хорошо , чего вернулся ?

              Вопрос к Вам: Вы в армии на Голланах? А если не в армии и не под огнём, значит в Израиле всё плохо?
              Лопатов
              1. karish Сегодня, 08:57
                Цитата: Лопатов
                Вопрос к Вам: Вы в армии на Голланах? А если не в армии и не под огнём, значит в Израиле всё плохо?

                Донбасс, окупированная часть Великобритании ? belay
                karish
                1. Лопатов Сегодня, 08:59
                  А причём здесь Великобритания и Донбасс? Речь о Вас лично. Почему не на войне? В Израиле всё так плохо?
                  Лопатов
                  1. karish Сегодня, 09:19
                    Цитата: Лопатов
                    Речь о Вас лично. Почему не на войне?

                    Где , на Голанах ? У нас всё спокойно , я дня 4 назад фотки Голан выкладывал
                    Цитата: Лопатов
                    В Израиле всё так плохо?

                    В Израиле всё замечательно.
                    karish
                    1. Лопатов Сегодня, 09:31
                      Цитата: karish
                      Где , на Голанах ?

                      Ну да. Там же непосредственно возле израильской территории собралась банда террористов, ассоциированных с Аль-Каидой. А насчёт "спокойно"... странное отношение. Имеющее право на жизнь только в том случае, когда эти террористы являются союзниками.
                      Лопатов
                      1. karish Сегодня, 09:37
                        Цитата: Лопатов
                        Ну да. Там же непосредственно возле израильской территории собралась банда террористов, ассоциированных с Аль-Каидой

                        Регулярно бываю на Голанах. request
                        Цитата: Лопатов
                        А насчёт "спокойно"... странное отношение. Имеющее право на жизнь только в том случае, когда эти террористы являются союзниками.

                        Лопатов , не томози.
                        И глупости не пиши.
                        karish
                    2. Лопатов Сегодня, 09:48
                      Цитата: karish
                      Регулярно бываю на Голанах.

                      В действующей армии? Блин, ну сколько можно делать вид, что "не понял вопроса"???

                      Цитата: karish
                      Лопатов , не томози.
                      И глупости не пиши.

                      Ага... Значит, тот, кто указывает, что относиться к бандам террористов возле своей границы "спокойно" это ненормально, "тормозит" и "пишет глупости"?
                      Лопатов
                2. RealTor Сегодня, 10:24
                  Цуко, какие вЫ все одинаковые, на всех форумах!
                  так мерзко от вас везде((( это я к karish и его кагалу
                  RealTor
            2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:31
              Цитата: karish
              В тюрьме ?

              И в тюрьме тоже если что..
              Цитата: karish
              Вопросдругой - если на Донбассе было всё так хорошо , чего вернулся

              Ротация так называемая..И кое какие дела решить , он ведь в Донбасс собрался на постоянку..Вот и все!
              ОТДЕЛ
              1. karish Сегодня, 08:58
                Цитата: ОТДЕЛ
                .И кое какие дела решить , он ведь в Донбасс собрался на постоянку..Вот и все!

                а чего вернулся ?
                karish
          2. Александр романов Сегодня, 08:24
            Цитата: ОТДЕЛ
            Надеюсь наши тебе помогут..

            А ты? Ты разве не поможешь ?
            Александр романов
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
      2. karish Сегодня, 08:47
        Цитата: oleg-gr
        По мнению правительства бритов 41-летний Стимсон находился на "неправильной стороне".

        Он будет осуждён не за ПОДДЕРЖКУ - за этот не сажают, а за ведение военных действий в составе незаконных вооружённых формирований. Против которых Великобритания ввела санкции.
        Кстати в Белоруссии таких сажают то же, и в Казахстане. request
        karish
        1. Лопатов Сегодня, 09:32
          Цитата: karish
          Он будет осуждён не за ПОДДЕРЖКУ - за этот не сажают, а за ведение военных действий в составе незаконных вооружённых формирований

          Вообще-то в Британии за это не сажают.
          Лопатов
    2. сибиралт Сегодня, 08:17
      Грозит тюрьма, не то же самое, что посадили. Пусть попробуют его достать. laughing
      сибиралт
    3. pjastolov Сегодня, 08:23
      Он рассчитывал на то, что получит российское гражданство
      и сволочи не дали? fool
      pjastolov
    4. тол100в Сегодня, 08:31
      Цитата: mad
      заигрались господа.

      Очень необходимо объявить всех прибывающих в Рооссию террористами!
      тол100в
  2. Вас Влад Сегодня, 08:06
    Бенджамин Стимсон не понимал что пошёл против интересов англосаксов,за что и поплатился!К сожалению я думаю его посадят и на долго!
    Вас Влад
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:19
      Владислав , приветствую ! hi Зато "хэрои АТО" в Мелкобритании - национальная гордость . Мир сошёл с ума : террорюги - герои , контртеррористы - изгои ... Толстый полярный лис ...
      bouncyhunter
      1. Вас Влад Сегодня, 08:25
        Здравствуйте Павел!Опять не соглашусь с вами,извените характер такой feel
        Цитата: bouncyhunter
        Мир сошёл с ума : террорюги - герои , контртеррористы - изгои ... Толстый полярный лис ...

        Мир всегда был такой,а мы всё удивляемся!Люди довольно часто ради своих интересов из белого делают чёрное и наоборот! hi
        Вас Влад
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:39
          Цитата: Вас Влад
          Опять не соглашусь с вами

          Так а мне интересны мнения разные . yes
          Цитата: Вас Влад
          Люди довольно часто ради своих интересов из белого делают чёрное и наоборот!

          А вот здесь я с Вами не соглашусь . Нормальные люди такого не делают . А вот матрасы , которые спят и видят смерть России , вообще - нелюди и выродки . Достаточно вспомнить из каких отбросов формировалось то , что сейчас именуется США .
          bouncyhunter
  3. изя топ Сегодня, 08:12
    когда там по прогнозам ледники растают?хочется посмотреть,как остров негодяев утопнет feel
    изя топ
  4. karish Сегодня, 08:13
    Он рассчитывал на то, что получит российское гражданство и начнет новую жизнь в Донбассе.

    Ну посмотря на его физиономию , понятно что или пакистанец или индус ( этнический ) --- в школе надо было учиться. Может тогда бы понял , что Донбасс ничего ( ему ) кроме геморроя дать не сможет , а уж тем более российское belay , гражданство.
    karish
    1. Сергей уи Сегодня, 08:18
      Британец слева на фото, а негр может быть и местный. В Донецке во времена СССР много иностранцев училось
      Сергей уи
      1. karish Сегодня, 08:24
        Цитата: Сергей уи
        Британец слева на фото

        belay
        А справа - чистокровный Новоросс? belay
        karish
        1. Вас Влад Сегодня, 08:35
          Цитата: karish
          А справа - чистокровный Новоросс?

          Там много людей разных национальнастей и вероисповеданий!Вот их мысли, почему они там воюют!
          Вас Влад
          1. Комментарий был удален.
          2. karish Сегодня, 08:46
            Цитата: Вас Влад
            Там много людей разных национальнастей и вероисповеданий!Вот их мысли, почему они там воюют!

            Афганец laughing
            С 1985 года в СССР ,
            какой он нахрен афганец.
            То же мне воин интернационалист.
            Всякого там сброда намешано.
            Часть за бабки , часть - за адреналин и романтикой , часть простот проходимцы.
            Настоящих идейных то мизер , да и идея то в чем ?
            karish
            1. Вас Влад Сегодня, 08:50
              Цитата: karish
              Настоящих идейных то мизер , да и идея то в чем ?

              Вы наверно видео не смотрели, раз такие вопросы задаёте.
              Вас Влад
              1. karish Сегодня, 08:56
                Цитата: Вас Влад
                Цитата: karish
                Настоящих идейных то мизер , да и идея то в чем ?

                Вы наверно видео не смотрели, раз такие вопросы задаёте.

                Это он идейный ?
                Был бы идейным , уж точно себя афганцем не называл.
                Что он этим хочет сказать ? Типа Афганистан за Новороссию.
                А насчёт видео - на видео
                -Я мусульманин , я не убиваю людей за деньги
                laughing
                Коран цитирует laughing
                какое всё это фуфло.
                karish
                1. Вас Влад Сегодня, 09:01
                  Он имеет ввиду что он не наёмник,а воюет за идею, против англосаксов, так как знает их методы и что они сделали с его страной и другими подобными.
                  Вас Влад
                  1. karish Сегодня, 09:15
                    Цитата: Вас Влад
                    Он имеет ввиду что он не наёмник,а воюет за идею

                    Конечно , кто ж скажет за деньги ?
                    Уважаемые друзья, в этой группе вы можете ознакомиться с информацией о службе в Вооружённых силах Донецкой Народной Республики.
                    https://vk.com/dobrovolsyrg

                    для начала 15 тыщ

                    В среднем зарплаты в коммерческой сфере в ДНР составляют около 5 тыс. руб., хорошим считается оклад 8 тыс. руб., очень хорошим — 12 тыс. руб. Около 8 тыс. руб. получают, например, ведущие журналисты на местных телеканалах, главные бухгалтеры коммерческих предприятий, специалисты в госорганах.
                    https://www.gazeta.ru/politics/2016/08/09_a_10112
                    825.shtml

                    Зарплаты ополченцев ДНР*

                    Тем же, кто служит в Вооруженных Силах Новороссии, платят на порядок лучше:

                    рядовой состав: от 50 000 рублей;
                    офицерский состав: от 80 000 – 90 000 рублей;
                    солдаты, имеющие реальный боевой опыт (ранее участвовавшие в военных конфликтах, а также те, кто имеет востребованную специальность): от 80 000 рублей.
                    *Данные получены путем опроса ополченцев и местных жителей

                    hi
                    Цитата: Вас Влад
                    а воюет за идею, против англосаксов, так как знает их методы и что они сделали с его страной и другими подобными.

                    с его страной laughing
                    он с 1985г в СССР --- 32 года. Сколько ему ?
                    Какая нахрен его страна laughing
                    karish
                    1. Вас Влад Сегодня, 09:25
                      Цитата: karish
                      рядовой состав: от 50 000 рублей;
                      офицерский состав: от 80 000 – 90 000 рублей;

                      Это вам независимые журналисты подсказали? no Он родился в Афганистане, ребёнком его перевезли в СССР,отец погиб в Афганистане.
                      Вас Влад
                      1. karish Сегодня, 09:28
                        Цитата: Вас Влад
                        Это вам независимые журналисты подсказали? Он родился в Афганистане, ребёнком его перевезли в СССР,отец погиб в Афганистане.

                        И что теперь ? Это даёт ему повод говорить за Афганистан ?
                        karish
                      2. karish Сегодня, 09:35
                        Цитата: Вас Влад
                        Это вам независимые журналисты подсказали?

                        Зарплата рядового в ЛДНР - 15 тысячь - это официальные данные.
                        Зарплата в ДНР ( на гражданке )
                        Цитата: karish
                        В среднем зарплаты в коммерческой сфере в ДНР составляют около 5 тыс. руб., хорошим считается оклад 8 тыс. руб., очень хорошим — 12 тыс. руб. Около 8 тыс. руб. получают, например, ведущие журналисты на местных телеканалах, главные бухгалтеры коммерческих предприятий, специалисты в госорганах.

                        Какие вопросы ?
                        Выводы сам сделаешь ?
                        karish
                    2. Вас Влад Сегодня, 09:33
                      Жалованье военных в ДНР назвал источник в минобороны республики. Рядовой в армии — 15 тыс. руб., сержант — 19,5 тыс. руб., капитан — 35,5 тыс. руб. и так до генерал-майора с жалованьем 50 тыс. руб.
                      https://www.gazeta.ru/politics/2016/08/09_a_10112
                      825.shtml wink
                      Вас Влад
                      1. karish Сегодня, 09:44
                        Цитата: Вас Влад
                        Жалованье военных в ДНР назвал источник в минобороны республики. Рядовой в армии — 15 тыс. руб., сержант — 19,5 тыс. руб., капитан — 35,5 тыс. руб. и так до генерал-майора с жалованьем 50 тыс. руб.
                        https://www.gazeta.ru/politics/2016/08/09_a_10112
                        825.shtml wink

                        зарплата рядового в 3 раза выше средней по республике --- конечно за идею laughing
                        karish
                    3. Вас Влад Сегодня, 10:52
                      В ДНР есть срочка:
                      В "ДНР" вводится обязательная срочная служба
                      [media=http://donbass.ua/news/region/2016/02/11/v
                      -dnr-vvoditsja-objazatelnaja-srochnaja-sluzhba.ht
                      ml]
                      И в ЛНР к этому идут: Власти самопровозглашенной Луганской народной республики намерены призывать в армию ЛНР молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам госбезопасности и обороны Константина Мацюрака сообщает РИА Новости.

                      Читать далее: http://rapsinews.ru/international_news/20150227/2
                      73241721.html#ixzz4lZ1mKDlt
                      Вас Влад
                2. Вас Влад Сегодня, 09:10
                  Ну и без Евреев не обошлось, вот Игорь беркут юморит на эту тему.
                  Вас Влад
                  1. karish Сегодня, 09:18
                    Цитата: Вас Влад
                    Ну и без Евреев не обошлось

                    Это правильно , что еврей с большой буквы.
                    Мы вообще миром правим -- так , что б ты знал.
                    karish
                    1. Вас Влад Сегодня, 09:43
                      Цитата: karish
                      Зарплаты ополченцев ДНР*
                      Тем же, кто служит в Вооруженных Силах Новороссии, платят на порядок лучше:
                      рядовой состав: от 50 000 рублей;
                      офицерский состав: от 80 000 – 90 000 рублей;
                      солдаты, имеющие реальный боевой опыт (ранее участвовавшие в военных конфликтах, а также те, кто имеет востребованную специальность): от 80 000 рублей.
                      *Данные получены путем опроса ополченцев и местных жителей

                      Не согласуется как то:
                      Жалованье военных в ДНР назвал источник в минобороны республики. Рядовой в армии — 15 тыс. руб., сержант — 19,5 тыс. руб., капитан — 35,5 тыс. руб. и так до генерал-майора с жалованьем 50 тыс. руб.
                      А по поводу Евреев и любых других национальностей, я всех уважаю,но не всегда понимаю и одобряю политику их правительств.
                      Вас Влад
                      1. karish Сегодня, 09:46
                        Цитата: Вас Влад
                        Не согласуется как то:

                        я думаю 15 т это без надбавок , но да же эти 15т в 3 раза выше средней зарплаты в ДНР и в 2 раза выше - хорошей.
                        И это у рядового
                        karish
                3. Вас Влад Сегодня, 09:50
                  Цитата: karish
                  я думаю 15 т это без надбавок , но да же эти 15т в 3 раза выше средней зарплаты в ДНР и в 2 раза выше - хорошей.
                  И это у рядового

                  Я думаю что это справедливо, они своей жизнью каждый день рискуют!Не хочешь кормить свою армию,будешь кормить чужую.
                  Вас Влад
                  1. karish Сегодня, 09:58
                    Цитата: Вас Влад
                    Я думаю что это справедливо они своей жизнью каждый день рискуют

                    Справедливо или нет -- вопрос относительный , если мы говорим про идею , то при чем тут деньги ?
                    Да ещё в 3 раза выше средней ?
                    У нас срочники то же жизнью рискуют .
                    Мой сын - старлей первые 3 года ( тк это считалась срочная )-- зарплата как у обыкновенного сержанта - как раз - в 2.5 раза меньше , установленной МИНИМАЛЬНОЙ зараплаты в стране.
                    При выходе на сверхсрочную( в августе получит капитана ) -- меньше средней зарплаты по стране.

                    Цитата: Вас Влад
                    Не хочешь кормить свою армию,будешь кормить чужую.

                    В ЛДНР есть срочный призыв ? НЕт ? А почему ?
                    как то за идею не идут ?
                    karish
                    1. Вас Влад Сегодня, 10:04
                      Цитата: karish
                      В ЛДНР есть срочный призыв ?

                      Есть,так как они позиционируют себя как независимая республика со своими вооружёнными силами.В Великую Отечественную Войну мы последнее отправляли своим войнам.
                      Вас Влад
                      1. karish Сегодня, 10:10
                        Цитата: Вас Влад
                        Есть,так как они позиционируют себя как независимая республика со своими вооружёнными силами

                        Есть срочники ? Ссылочку пожалуйста .
                        karish
                    2. Вас Влад Сегодня, 10:34
                      В ЛНР это вот так выглядит:
                      Утверждён порядок призыва граждан для прохождения военной службы в ЛНР
                      http://slavyanoserbsk.com/?p=10042
                      А в ДНР срочка точно есть.
                      Вас Влад
                      1. karish Сегодня, 10:39
                        Цитата: Вас Влад
                        В ЛНР это вот так выглядит:
                        Утверждён порядок призыва граждан для прохождения военной службы в ЛНР
                        http://slavyanoserbsk.com/?p=10042

                        Это не срочка.
                        Порядок призыва граждан для прохождения воинской службы разработан в соответствии с законом Республики «О мобилизационной подготовке и мобилизации в ЛНР», другими нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики по мобилизационной подготовке и мобилизации.
                        Согласно документу, «призыв граждан по мобилизации осуществляется на основании решения главы ЛНР об объявлении общей или частичной мобилизации на территории Республики».

                        Это порядок мобилизации в военное время.
                        Срочного призыва в ЛНР и ДНР нет request
                        Почему ?
                        karish
            2. изя топ Сегодня, 09:42
              Цитата: karish
              Всякого там сброда намешано

              изя топ
        2. Сергей уи Сегодня, 08:40
          Может и коренной дончанен))), я ж говорю при союзе там много африканцев училось, вот и детишки подросли
          Сергей уи
        3. user1212 Сегодня, 09:19
          Цитата: karish
          А справа - чистокровный Новоросс?

          Может еврей? laughing
          user1212
    2. МПК105 Сегодня, 08:19
      laughing А ты предлагаешь ему к вам идти воевать арабов?Ваше-то гражданство на порядок почётнее Российского...Так???
      МПК105
      1. karish Сегодня, 09:16
        Цитата: МПК105
        А ты предлагаешь ему к вам идти воевать арабов?

        Нам ополченцы не нужны , мы уж как нибудь сами.
        Цитата: МПК105
        Ваше-то гражданство на порядок почётнее Российского...Так???

        Не знаю , спроси у МАЗа laughing
        karish
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:14
    были предъявлены обвинения в "намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины"

    Ключевое слово - Украина. Если бы воевал на стороне ВСУ, то претензий у правительства не было. Поддержать Англии фашистский режим - дело "чести", ведь это против России.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:16
      И как тут не вспомнить слова : "Англичанка гадит ..." ?
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:20
        И не одну сотню лет. Когда же наконец пресытится своей же злобой.
        rotmistr60
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:21
        bouncyhunter Сегодня, 08:16 ↑ Новый
        И как тут не вспомнить слова : "Англичанка гадит ..." ?

        Доброго здоровья, Паша! hi
        "Гадит" и ещё как гадит, и что самое плохое что таких походу, там большинство, мозги им промыли давно...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
          Сергей , привет ! hi Так ведь настраивают обывателя против нас . Зато если грандиозный кипеж начнётся в "цивилизованной" Гейропе - кто им поможет ? Матрасы ? Да ну нафиг - опять к нам прибегут !
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:45
            bouncyhunter
            Да ну нафиг - опять к нам прибегут !

            ... эти такие, эти и ползком "прибегут"... laughing
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
              И ведь простим и защитим этих козлопасов - добрые мы ...
              bouncyhunter
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:51
                bouncyhunter Сегодня, 08:47 ↑
                И ведь простим и защитим этих козлопасов - добрые мы ...

                ... как бы наше "добро" боком нам не вылезло, а до добра точно не доведёт...
                a.s.zzz888
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
                  Не накаркай ! Мы хоть и добрые , но в лобатину настучим качественно ! Исключительно по доброте душевной .
                  bouncyhunter
      3. Подрезчик Сегодня, 08:24
        Да она, Паша, всю дорогу гадит русским. Вот когда дома рвануло, зашевелились, достали их джихадисты на острове!
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:43
          И это только начало , друг мой ... yes
          bouncyhunter
      4. Комментарий был удален.
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:01
          Александр hi Это уже давно известно . Наша Фемида не делит на правых и левых . Поскольку есть статья об участии в незаконных вооружённых формированиях за пределами РБ .
          bouncyhunter
          1. karish Сегодня, 09:21
            Цитата: bouncyhunter
            Александр Это уже давно известно . Наша Фемида не делит на правых и левых . Поскольку есть статья об участии в незаконных вооружённых формированиях за пределами РБ .

            Ну хоть в чем то мы единогласны
            ЛДНР - не законные вооруженные формирования.
            karish
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
              Цитата: karish
              Ну хоть в чем то мы единогласны
              ЛДНР - не законные вооруженные формирования.

              Я не говорил , что согласен с такой правовой оценкой деятельности ЛДНР со стороны нашей системы .
              bouncyhunter
              1. karish Сегодня, 09:36
                Цитата: bouncyhunter
                Я не говорил , что согласен с такой правовой оценкой деятельности ЛДНР со стороны нашей системы .

                Ну Вас то как то никто особенно и не спрашивает.
                karish
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
                  Как и Вас . Мнение и Израиля , и его жителей точно никакого отношения к Донбассу не имеет . Разве что финансирование правосеков и прочих нациков из добробатов .
                  bouncyhunter
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:20
    А почему же ему не дали наше гражданство? recourse
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 08:25
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А почему же ему не дали наше гражданство?

      Не факт.что он документы подал
      Александр романов
  7. Spartanez300 Сегодня, 08:20
    Ничего нового в деяниях Британии нет они еще после Второй мировой войны приютили у себя всякого разного рода нацистов как впрочем и США ,в том числе непосредственных исполнителей акций уничтожения людей в концлагерях и в других местах . Так и сейчас покровительствуют террористам и всякой другой нечисти . И как правило преследуют таких как Бенджамин Стимсон и подобных ему . Вообщем как были гадами так и остались.
    Spartanez300
  8. Шуманит Сегодня, 09:54
    Цитата: karish
    Цитата: Вас Влад
    Ну и без Евреев не обошлось

    Это правильно , что еврей с большой буквы.
    Мы вообще миром правим -- так , что б ты знал.

    Цитата: user1212
    Цитата: karish
    А справа - чистокровный Новоросс?

    Может еврей? laughing

    Эти без гешефта не будут...
    Шуманит
  9. Шуманит Сегодня, 09:58
    Цитата: karish
    Цитата: bouncyhunter
    Александр Это уже давно известно . Наша Фемида не делит на правых и левых . Поскольку есть статья об участии в незаконных вооружённых формированиях за пределами РБ .

    Ну хоть в чем то мы единогласны
    ЛДНР - не законные вооруженные формирования.

    Тогда признайтесь, лишенец, что Израиль- незаконно построенное гос-во!!!
    Шуманит
    1. karish Сегодня, 10:06
      [quote=Шуманит]


      ЛДНР - сепаратисты поднявшие мятеж против законного ( признанного мировым сообществои и Россией в том числе ) - правительства Украины.
      tongue
      Кстати шуманит -- чистящее средство для очистки от жира варочных поверхностей

      [quote] жир

      язык: иврит
      перевод с русского

      שומן - шуман( жир )
      [/quote]
      Аналогии не находишь laughing
      Засланец laughing
      karish
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