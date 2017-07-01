Наиболее интересные новинки на VIII Международном военно-морском салоне в Петербурге

Подобная барокамера сделана впервые, раньше системы спасения подводников именно из-под высокого давления как таковой в России не было. Представители флота ознакомились с ней и убедились, что создание системы возможно.

Интернет-портал flotprom.ru опубликовал обзор наиболее интересных новинок, представленных различными компаниями на VIII Международном военно-морском салоне в Петербурге.Объединенная двигателестроительная корпорация продемонстрировала морские газотурбинные энергетические установки. Предполагается, что их серийное производство начнется в 2018 году на сборочно-испытательном комплексе рыбинского предприятия "Сатурн". Двигатели разработаны в целях импортозамещения продукции украинского завода "Зоря-Машпроект". От них зависит реализация программы строительства фрегатов для нужд ВМФ РФ.Официально была представлена морская модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" – "Панцирь-МЕ" разработки тульского КБ приборостроения. Новый ЗРАК способен одновременно поразить до четырех целей, летящих со скоростью до 1 тысячи м/сек, время реакции – 3-5 сек. Дистанция огня – на дальности до 20 км и высоте от 2 м до 15 км, артиллерийским вооружением —на дальности до 4 км и высоте до 3 км.ООО "Дайвтехносервис" (СПб) презентовало водолазную барокамеру РБК-2200, а также представило модульную систему оказания помощи и спасения экипажей подлодок.- пояснил руководитель направления глубоководных водолазных комплексов "Дайвтехносервиса", Герой России Анатолий Храмов.Компания RUnitor впервые продемонстрировала систему внешнего пожаротушения в контейнерном исполнении. Она может быть смонтирована на любой корабль или судно. Как утверждается, система не требует дополнительного подключения: внутри контейнера расположен дизель-генератор. Два лафетных ствола имеют широкий угол работы. Кроме того, возможно дистанционное управление с переносного пульта.Компания "Пром Композит" показала линейку радарных отражателей из армированных композитных материалов. Их главными достоинствами в сравнении с алюминиевыми являются точность и легкость. Разработкой планируют заинтересовать военное ведомство страны. В настоящее время выпуск отражателей для радаров из композитных материалов осуществляют две зарубежные компании – Prodelin и Canal Master.Зеленодольский завод имени А.М.Горького впервые продемонстрировал модель десантного судна проекта А223, предназначенного для высадки бронетехники и личного состава на неприспособленную береговую линию. Транспорт разрабатывался для вертолетоносцев типа "Мистраль".Феодосийский завод "Море" представил ходовой образец новой разработки – быстроходный катер RIB11SP "Крым-1133". Корпус судна оснащен надувным баллоном, самоосушающимся кокпитом и рубкой. Полное водоизмещение 11-метрового катера составляет 6,5 т, мореходность – до 6 баллов. "Крым" развивает скорость до 40 узлов, его экипаж – 2 чел., еще четверых можно взять на борт. Дальность плавания – 230 морских миль.ЦКБ "Нептун" презентовал проект амфибийного катера на воздушной подушке "Пардус", который российские силовые ведомства планируют использовать в Арктике. "Пардус" – единственный в мире катер на воздушной подушке с полностью гидравлической трансмиссией. Такое технологическое решение предполагает отсутствие ремней и валов, что положительно сказывается на надежности и износостойкости катера. Арктическая версия судна работает при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.