11:29 01 июля

Наиболее интересные новинки на VIII Международном военно-морском салоне в Петербурге

Интернет-портал flotprom.ru опубликовал обзор наиболее интересных новинок, представленных различными компаниями на VIII Международном военно-морском салоне в Петербурге.

Объединенная двигателестроительная корпорация продемонстрировала морские газотурбинные энергетические установки. Предполагается, что их серийное производство начнется в 2018 году на сборочно-испытательном комплексе рыбинского предприятия "Сатурн". Двигатели разработаны в целях импортозамещения продукции украинского завода "Зоря-Машпроект". От них зависит реализация программы строительства фрегатов для нужд ВМФ РФ.

Наиболее интересные новинки на VIII Международном военно-морском салоне в Петербурге



Официально была представлена морская модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" – "Панцирь-МЕ" разработки тульского КБ приборостроения. Новый ЗРАК способен одновременно поразить до четырех целей, летящих со скоростью до 1 тысячи м/сек, время реакции – 3-5 сек. Дистанция огня – на дальности до 20 км и высоте от 2 м до 15 км, артиллерийским вооружением —на дальности до 4 км и высоте до 3 км.



ООО "Дайвтехносервис" (СПб) презентовало водолазную барокамеру РБК-2200, а также представило модульную систему оказания помощи и спасения экипажей подлодок.



Подобная барокамера сделана впервые, раньше системы спасения подводников именно из-под высокого давления как таковой в России не было. Представители флота ознакомились с ней и убедились, что создание системы возможно.

- пояснил руководитель направления глубоководных водолазных комплексов "Дайвтехносервиса", Герой России Анатолий Храмов.



Компания RUnitor впервые продемонстрировала систему внешнего пожаротушения в контейнерном исполнении. Она может быть смонтирована на любой корабль или судно. Как утверждается, система не требует дополнительного подключения: внутри контейнера расположен дизель-генератор. Два лафетных ствола имеют широкий угол работы. Кроме того, возможно дистанционное управление с переносного пульта.



Компания "Пром Композит" показала линейку радарных отражателей из армированных композитных материалов. Их главными достоинствами в сравнении с алюминиевыми являются точность и легкость. Разработкой планируют заинтересовать военное ведомство страны. В настоящее время выпуск отражателей для радаров из композитных материалов осуществляют две зарубежные компании – Prodelin и Canal Master.



Зеленодольский завод имени А.М.Горького впервые продемонстрировал модель десантного судна проекта А223, предназначенного для высадки бронетехники и личного состава на неприспособленную береговую линию. Транспорт разрабатывался для вертолетоносцев типа "Мистраль".



Феодосийский завод "Море" представил ходовой образец новой разработки – быстроходный катер RIB11SP "Крым-1133". Корпус судна оснащен надувным баллоном, самоосушающимся кокпитом и рубкой. Полное водоизмещение 11-метрового катера составляет 6,5 т, мореходность – до 6 баллов. "Крым" развивает скорость до 40 узлов, его экипаж – 2 чел., еще четверых можно взять на борт. Дальность плавания – 230 морских миль.



ЦКБ "Нептун" презентовал проект амфибийного катера на воздушной подушке "Пардус", который российские силовые ведомства планируют использовать в Арктике. "Пардус" – единственный в мире катер на воздушной подушке с полностью гидравлической трансмиссией. Такое технологическое решение предполагает отсутствие ремней и валов, что положительно сказывается на надежности и износостойкости катера. Арктическая версия судна работает при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.


Использованы фотографии: http://flotprom.ru/2017/%D0%9C%D0%B2%D0%BC%D1%8172/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. мичман Сегодня, 08:34
    Очень интересным был стенд АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Это "турель", РЛС "Пума", гидролокатор НИИП им. Тихомирова, тренажер 9ф678м. Однако не представлены материалы АО "ВНИИРА, и АО "РИРВ". Думаю это упущение СЗРЦ, есть, что показать мировой общественности и специалистам других стран. Честь имею.
    мичман
    1. Tusv Сегодня, 08:59
      Цитата: мичман
      Думаю это упущение СЗРЦ, есть, что показать мировой общественности и специалистам других стран.

      Я так же за мир во всем мире. Время пугать "партнеров" должно совпадать со временем естественного испражнения онных laughing
      Tusv
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:17
      Двигатели разработаны в целях импортозамещения продукции украинского завода "Зоря-Машпроект". От них зависит реализация программы строительства фрегатов для нужд ВМФ РФ.

      Я вот это считаю главным ! Умеем , когда гром грянет и мужик начинает креститься...Так бы во всех сферах( но уже без грома и холодного пота с со стуканьем лбов и "Господи пронеси, Христа ради..".. hi
      Работаем мужики , всем назло..! Молодцы.. drinks
      ОТДЕЛ
      1. Deadушка Сегодня, 10:04
        Цитата: ОТДЕЛ
        Умеем , когда гром грянет

        Уметь, то мы умеем... но это пока единичные образцы(считай выставочные).
        Во времена СССР тоже неплохо делали для выставок, одна ВДНХ чего стоила.
        Вот когда реально серийно запустят, тогда будем радоваться. good drinks
        Deadушка
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:14
          Цитата: Deadушка
          Вот когда реально серийно запустят, тогда будем радоваться.

          Согласен, но у России выхода другого нет..(уже наступали не раз на грабли с теми же "мисралями")
          ОТДЕЛ
          1. Deadушка Сегодня, 10:23
            То, что самое необходимое и важное должны сами собирать - не вопрос. good
            Просто "показухи" у нас много и "громких заявлений", как бы не вышло как с космосом.
            Deadушка
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:46
              Цитата: Deadушка
              Просто "показухи" у нас много и "громких заявлений", как бы не вышло как с космосом.

              Увы сейчас не сталинские времена , болтуны пока на волне плавают у нас в России и воры жулье втихую рвут кусками экономику ..Но медведь на спину лапами кверху никогда не заваливался , пусть худой и ободранный ,но бродит утробно рыча angry А жирных кабанов много по лесу бегает , громко чавкая (гринписс их охраняет..)))
              ОТДЕЛ
              1. Deadушка Сегодня, 10:49
                Цитата: ОТДЕЛ
                А жирных кабанов много по лесу бегает , громко чавкая (гринписс их охраняет..)))

                А может ну его... в пис... это грин?! laughing
                Deadушка
    3. APASUS Сегодня, 10:03
      Цитата: мичман
      Очень интересным был стенд АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Это "турель", РЛС "Пума", гидролокатор НИИП им. Тихомирова, тренажер 9ф678м. Однако не представлены материалы АО "ВНИИРА, и АО "РИРВ". Думаю это упущение СЗРЦ, есть, что показать мировой общественности и специалистам других стран.

      Смотрю на форуме полно народу посетивших данную выставку.Вы не могли бы выложить фото с выставки.
      Я там не совсем понял зачем радарный отражатель делать из полимеров.Уже все давно изобретено и дальнейшее развитие этой технологии шагнуло немного в другую сторону
      APASUS
  2. МПК105 Сегодня, 08:34
    Официально была представлена морская модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" – "Панцирь-МЕ" разработки тульского КБ приборостроения. Новый ЗРАК способен одновременно поразить до четырех целей, летящих со скоростью до 1 тысячи м/сек, время реакции – 3-5 сек. Дистанция огня – на дальности до 20 км и высоте от 2 м до 15 км, артиллерийским вооружением —на дальности до 4 км и высоте до 3 км.
    Давно пора-я вот мог РМ с 630 завалить,не прибегая даже к помощи 76,а кто-то и не сможет(уметь надо,не хвалюсь,просто Учителя БЫЛИ у меня )21 век на-дворе,итить...
    МПК105
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:38
    ... всё хорошее, всё практичное... good только вот катер "Крым 1133" при 11 метровой длине и 6-ти бальной волне мало представляю... скорее это чисто символическая характеристика мореходности, ибо при такой волне, такие катера стоят у пирса.
    a.s.zzz888
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:44
    Вот что можно наделать, если немножко денег дать нашим "Кулибиным". "Панцирь -МЕ" просто поразил параметрами. Так с его помощью можно ещё управляемую ракету типа "корабль-корабль" или "корабль - земля" с дальностью 100 км! Уникальная разработка. И именно для "тюлькиного флота". Который становится все опаснее и "зубастее".
    Горный стрелок
    1. Tusv Сегодня, 09:17
      Вот что можно наделать, если немножко денег дать нашим "Кулибиным". "Панцирь -МЕ" просто поразил параметрами. Так с его помощью можно ещё управляемую ракету типа "корабль-корабль" или "корабль - земля" с дальностью 100 км! Уникальная разработка.

      Панцирь это лучшее в мире антитопорное устройство. Топить москитный флот, просто дополнительная опция hi
      Tusv
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:20
        Цитата: Tusv
        Топить москитный флот, просто дополнительная опция

        Не менее важная и весьма востребованная . hi
        bouncyhunter
        1. Tusv Сегодня, 10:00
          Цитата: bouncyhunter
          Не менее важная и весьма востребованная

          Та у нас сейчас требования для всех ЗУР минимальная высота 5 метров, а какая разница, воздушная или надводная. Возвысился - получи laughing
          Tusv
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
            Цитата: Tusv
            Возвысился - получи

            Это из области анекдота про летающих крокодилов ? wink
            bouncyhunter
            1. Tusv Сегодня, 10:39
              Цитата: bouncyhunter
              Это из области анекдота про летающих крокодилов ?

              Да какая разница, что ёж(псиса гордая, пока не пнешь не взлетит), что крокодил(кстати ми-24 летает на законных основаниях) На запрос не отвечает - повинен смерти am
              Tusv
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:42
                Да я не Ми-24 имел ввиду , а того крокодила , который "низэнько-низэнько , а потом як узмые !" .
                Цитата: Tusv
                На запрос не отвечает - повинен смерти

                Это не обсуждается .
                bouncyhunter
                1. Tusv Сегодня, 11:15
                  Цитата: bouncyhunter
                  Это не обсуждается

                  Dura lex, sed lex
                  Не ну можно конечно в американском конгрессе запретить, только офицеру наведения побарабану lol
                  Tusv
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:45
    Хочется чтобы некоторые образцы не остались макетами, а армия и флот получили бы их в свое распоряжение.
    Изгоняющий либероидов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:50
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Хочется чтобы некоторые образцы не остались макетами, а армия и флот получили бы их в свое распоряжение.

      Если бы не показали, может Армия и Флот получило их..А так удавят скорее всего! Знакомо все...
      А если прямо говорить, то стырят технологии..Для этого эти "выставки" организуют..
      ОТДЕЛ
  6. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:56
    ЦКБ "Нептун" презентовал проект амфибийного катера на воздушной подушке "Пардус"

    Арктическая версия - до минус сорока?!!! Они издеваются, что ли? Этот "конь" не то, что в арктике, в Нижневартовске ползимы на приколе стоять будет
    Объединенная двигателестроительная корпорация продемонстрировала морские газотурбинные энергетические установки.

    Вообще говоря, у меня просто слов нет (цензурных) как наше руководство собралось восстанавливать флот, рассчитывая на украинские поставки двигателей wassat
    Ну да ладно.. А вот то, что ОДК буквально за несколько лет сумели наладить производство сверхсложных агрегатов, которых, вообще-то, во всем мире делают полтора предприятия... Нет, не оскудела Россия талантами! Честь и слава конструкторам и производственникам ОДК! Или, как сейчас принято говорить, респект и уважуха! laughing
    Андрей из Челябинска
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