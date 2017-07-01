Американские UH-60M Black Hawk поставлены Словакии
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на минобороны Словакии, 26 июня текущего года в европейскую республику были поставлены два первых американских многоцелевых вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk .
Их сборка осуществлялась в ФРГ, куда они прибыли из США. Машинами предполагается оснастить Вертолетное крыло им. генерал-полковника Яна Амбруса (Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša), размещенное в Прешове.
Контракт на поставку 9 UH-60M был заключен в 2015 году. Его стоимость составила 261 млн. долл. Остальные 2 вертолета ожидаются в 2018 году, еще 5 - в 2019 году. В рамках соглашения предусматривается техническая поддержка и обучение словацкого личного состава. При этом отгрузка машин осуществляется без вооружения.
Американские машины призваны заменить 9 остающихся в строю Ми-17 советской постройки 1988-1989 годов, переданных при разделе Чехословакии. До последнего времени они являлись единственными вертолетами словацких вооруженных сил.
Как ранее указывалось, также рассматривается вариант приобретения у США 9 легких многоцелевых вертолетов Bell 429, оснащенных круглосуточными электронно-оптическими системами WESCAM MX-10, с ожидаемой стоимостью отгрузки в 150 млн. долл.
Их сборка осуществлялась в ФРГ, куда они прибыли из США. Машинами предполагается оснастить Вертолетное крыло им. генерал-полковника Яна Амбруса (Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša), размещенное в Прешове.
UH-60M ВВС Словакии
Контракт на поставку 9 UH-60M был заключен в 2015 году. Его стоимость составила 261 млн. долл. Остальные 2 вертолета ожидаются в 2018 году, еще 5 - в 2019 году. В рамках соглашения предусматривается техническая поддержка и обучение словацкого личного состава. При этом отгрузка машин осуществляется без вооружения.
Американские машины призваны заменить 9 остающихся в строю Ми-17 советской постройки 1988-1989 годов, переданных при разделе Чехословакии. До последнего времени они являлись единственными вертолетами словацких вооруженных сил.
Как ранее указывалось, также рассматривается вариант приобретения у США 9 легких многоцелевых вертолетов Bell 429, оснащенных круглосуточными электронно-оптическими системами WESCAM MX-10, с ожидаемой стоимостью отгрузки в 150 млн. долл.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2699107.html
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