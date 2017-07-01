11:29 01 июля

Американские UH-60M Black Hawk поставлены Словакии

Как сообщает блог bmpd со ссылкой на минобороны Словакии, 26 июня текущего года в европейскую республику были поставлены два первых американских многоцелевых вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk .

Их сборка осуществлялась в ФРГ, куда они прибыли из США. Машинами предполагается оснастить Вертолетное крыло им. генерал-полковника Яна Амбруса (Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša), размещенное в Прешове.


UH-60M ВВС Словакии



Контракт на поставку 9 UH-60M был заключен в 2015 году. Его стоимость составила 261 млн. долл. Остальные 2 вертолета ожидаются в 2018 году, еще 5 - в 2019 году. В рамках соглашения предусматривается техническая поддержка и обучение словацкого личного состава. При этом отгрузка машин осуществляется без вооружения.

Американские машины призваны заменить 9 остающихся в строю Ми-17 советской постройки 1988-1989 годов, переданных при разделе Чехословакии. До последнего времени они являлись единственными вертолетами словацких вооруженных сил.
Как ранее указывалось, также рассматривается вариант приобретения у США 9 легких многоцелевых вертолетов Bell 429, оснащенных круглосуточными электронно-оптическими системами WESCAM MX-10, с ожидаемой стоимостью отгрузки в 150 млн. долл.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2699107.html
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Комментарии 13

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  1. Владимирец Сегодня, 09:40
    "заменить 9 остающихся в строю Ми-17 советской постройки 1988-1989 годов"

    Ну тот Ми-17, который на заднем плане, давно пора заменить. smile
    Владимирец
    1. сибиралт Сегодня, 09:47
      Оккупация Словакии продолжается, под бравурные реляции правительства.
      сибиралт
      1. Deadушка Сегодня, 09:54
        Цитата: сибиралт
        Оккупация Словакии продолжается

        Это просто бизнес. Промышленность США должна работать, а союзники(вассалы) и т.п. лишь хороший повод для этого.
        Deadушка
        1. сибиралт Сегодня, 09:58
          В том то и бизнес на оккупированной территории, что у хозяина покупать обязательно. laughing
          сибиралт
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:47
      Это как раз тот случай, когда меняют вещь на чепуху! am
      Изгоняющий либероидов
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:41
    заменить 9 остающихся в строю Ми-17 советской постройки 1988-1989

    Дорогие игрушки, ну пусть летают и сравнят...
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:50
      Виталий -тебе легко, lol ты одним взмахом клавиатуры целую дивизию унечтожеть горазд belay
      Изгоняющий либероидов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:14
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Виталий -тебе легко, lol ты одним взмахом клавиатуры целую дивизию унечтожеть горазд belay

        Ну словаков и т.д. точно..На клаве можно!
        ОТДЕЛ
    2. Пётр1974 Сегодня, 09:50
      Нам бы такие игрушки...
      Пётр1974
      1. сибиралт Сегодня, 09:59
        А с кем мы играться собираемся? laughing
        сибиралт
        1. Пётр1974 Сегодня, 10:02
          С партнёрами,как Гарант их называет... wink
          Пётр1974
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:01
            "Потенциальные" партнёры.Это-кое что значит в боевой программе прошивки боеголовок.
            ВЕРЕСК
    3. Комментарий был удален.
  3. biserino Сегодня, 11:14
    Цитата: ОТДЕЛ
    ну пусть летают и сравнят...

    Чего то сравнивать?
    biserino
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