Сирия: десять главарей ИГ* уничтожены на юге страны
В южной провинции Сирии в результате мощного взрыва в штабе «Исламского государства»* уничтожены десять командиров группировки, передает Федеральное агенство новостей .
Местные источники отмечают, что боевики группировки еще в 2014 году принесли клятву в верности лидеру террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакру аль-Багдади. По одной из версий, причиной взрыва стал заминированный автомобиль. Теракт произошел около штаба группировки в городе Джиллин, где террористы обсуждали предстоящую атаку на западе провинции Даръа.
Список убитых полевых командиров ИГИЛ уже опубликован: это Абу Хамза Аль-Комах, Абу-Мадин, Абу-Касурах, Абу Убидах Аль-Шами, Ахмад Аль-Гази и Абу Хашим.
Последний террорист-военачальник был главным эмиром «Джейш Халид ибн Аль-Валид» («Армия Халида ибн Валида»), террористическая группировка, которая в 2014 году поклялась в верности Абу Бакру Аль-Багдади и стала частью ИГИЛ.
Оппозиционное издание Enabbaladi уточняет, что уничтоженный штаб группировки находился в захваченном весной н. п. Джилин, взрыв убил десяток полевых командиров и их главаря — Абу Хашима Ар-Рифаи, который «пробыл в должности» меньше месяца. Предыдущий главарь группировки Абу Мухаммад Аль-Макдиси был убит авиаударом в деревне Шаджара в Хауд аль-Ярмук.
«Джейш Халид ибн Аль-Валид» уже заявила вчера о новом командире вместо убитого Абу Хашима Ар-Рифаи. Им стал Уаиль Фаур Аль-Ид, он же Абу Тайм Инхаль, из н.п. Инхаль в провинции Дераа, бывший командир «Свободной сирийской армии» (ССА), 2 года назад присоединившийся к «Джейш Аль — Джихад», которая весной 2015 года воевала в провинции Кунейтра против «Джебхат ан-Нусра»* и ССА, и обвинялась в том, что связана с ИГИЛ.
Часть боевиков из этого НВФ убыла потом на северо-восток Сирии и присягнула ИГИЛ, другие влились в «Лива Шухада Ярмук», воевавшую с «Нусрой» и ССА в Дераа. Из объединения этого НВФ с «Харакат Аль-Мусанна» и появилась «Джейш Халид бин Аль-Валид». Её общим командующим источники сирийской оппозиции называют Карима Аль-Мысри «Абу Усаму», бывшего командира «Лива Муатазз Биллах» ССА, родом из деревни Абидин в северо-западной части провинции Дераа.
Источник сообщает, что теракт могли организовать боевики «умеренной» «Свободной сирийской армии», которая уже долгое время враждует с «Халифатом». Ранее игиловцы отбили у ССА порядка 25 населенных пунктов в провинции Даръа.
ИГ* (Исламское государство*) - запрещено в России
Местные источники отмечают, что боевики группировки еще в 2014 году принесли клятву в верности лидеру террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакру аль-Багдади. По одной из версий, причиной взрыва стал заминированный автомобиль. Теракт произошел около штаба группировки в городе Джиллин, где террористы обсуждали предстоящую атаку на западе провинции Даръа.
Список убитых полевых командиров ИГИЛ уже опубликован: это Абу Хамза Аль-Комах, Абу-Мадин, Абу-Касурах, Абу Убидах Аль-Шами, Ахмад Аль-Гази и Абу Хашим.
Последний террорист-военачальник был главным эмиром «Джейш Халид ибн Аль-Валид» («Армия Халида ибн Валида»), террористическая группировка, которая в 2014 году поклялась в верности Абу Бакру Аль-Багдади и стала частью ИГИЛ.
Оппозиционное издание Enabbaladi уточняет, что уничтоженный штаб группировки находился в захваченном весной н. п. Джилин, взрыв убил десяток полевых командиров и их главаря — Абу Хашима Ар-Рифаи, который «пробыл в должности» меньше месяца. Предыдущий главарь группировки Абу Мухаммад Аль-Макдиси был убит авиаударом в деревне Шаджара в Хауд аль-Ярмук.
«Джейш Халид ибн Аль-Валид» уже заявила вчера о новом командире вместо убитого Абу Хашима Ар-Рифаи. Им стал Уаиль Фаур Аль-Ид, он же Абу Тайм Инхаль, из н.п. Инхаль в провинции Дераа, бывший командир «Свободной сирийской армии» (ССА), 2 года назад присоединившийся к «Джейш Аль — Джихад», которая весной 2015 года воевала в провинции Кунейтра против «Джебхат ан-Нусра»* и ССА, и обвинялась в том, что связана с ИГИЛ.
Часть боевиков из этого НВФ убыла потом на северо-восток Сирии и присягнула ИГИЛ, другие влились в «Лива Шухада Ярмук», воевавшую с «Нусрой» и ССА в Дераа. Из объединения этого НВФ с «Харакат Аль-Мусанна» и появилась «Джейш Халид бин Аль-Валид». Её общим командующим источники сирийской оппозиции называют Карима Аль-Мысри «Абу Усаму», бывшего командира «Лива Муатазз Биллах» ССА, родом из деревни Абидин в северо-западной части провинции Дераа.
Источник сообщает, что теракт могли организовать боевики «умеренной» «Свободной сирийской армии», которая уже долгое время враждует с «Халифатом». Ранее игиловцы отбили у ССА порядка 25 населенных пунктов в провинции Даръа.
ИГ* (Исламское государство*) - запрещено в России
Использованы фотографии: https://riafan.ru/
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