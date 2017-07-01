11:30 01 июля

Сирия: десять главарей ИГ* уничтожены на юге страны

В южной провинции Сирии в результате мощного взрыва в штабе «Исламского государства»* уничтожены десять командиров группировки, передает Федеральное агенство новостей .

Местные источники отмечают, что боевики группировки еще в 2014 году принесли клятву в верности лидеру террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакру аль-Багдади. По одной из версий, причиной взрыва стал заминированный автомобиль. Теракт произошел около штаба группировки в городе Джиллин, где террористы обсуждали предстоящую атаку на западе провинции Даръа.

Сирия: десять главарей ИГ* уничтожены на юге страны



Список убитых полевых командиров ИГИЛ уже опубликован: это Абу Хамза Аль-Комах, Абу-Мадин, Абу-Касурах, Абу Убидах Аль-Шами, Ахмад Аль-Гази и Абу Хашим.

Последний террорист-военачальник был главным эмиром «Джейш Халид ибн Аль-Валид» («Армия Халида ибн Валида»), террористическая группировка, которая в 2014 году поклялась в верности Абу Бакру Аль-Багдади и стала частью ИГИЛ.

Оппозиционное издание Enabbaladi уточняет, что уничтоженный штаб группировки находился в захваченном весной н. п. Джилин, взрыв убил десяток полевых командиров и их главаря — Абу Хашима Ар-Рифаи, который «пробыл в должности» меньше месяца. Предыдущий главарь группировки Абу Мухаммад Аль-Макдиси был убит авиаударом в деревне Шаджара в Хауд аль-Ярмук.

«Джейш Халид ибн Аль-Валид» уже заявила вчера о новом командире вместо убитого Абу Хашима Ар-Рифаи. Им стал Уаиль Фаур Аль-Ид, он же Абу Тайм Инхаль, из н.п. Инхаль в провинции Дераа, бывший командир «Свободной сирийской армии» (ССА), 2 года назад присоединившийся к «Джейш Аль — Джихад», которая весной 2015 года воевала в провинции Кунейтра против «Джебхат ан-Нусра»* и ССА, и обвинялась в том, что связана с ИГИЛ.

Часть боевиков из этого НВФ убыла потом на северо-восток Сирии и присягнула ИГИЛ, другие влились в «Лива Шухада Ярмук», воевавшую с «Нусрой» и ССА в Дераа. Из объединения этого НВФ с «Харакат Аль-Мусанна» и появилась «Джейш Халид бин Аль-Валид». Её общим командующим источники сирийской оппозиции называют Карима Аль-Мысри «Абу Усаму», бывшего командира «Лива Муатазз Биллах» ССА, родом из деревни Абидин в северо-западной части провинции Дераа.

Источник сообщает, что теракт могли организовать боевики «умеренной» «Свободной сирийской армии», которая уже долгое время враждует с «Халифатом». Ранее игиловцы отбили у ССА порядка 25 населенных пунктов в провинции Даръа.



ИГ* (Исламское государство*) - запрещено в России

Использованы фотографии: https://riafan.ru/
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Комментарии 22

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  1. avg-mgn Сегодня, 10:19
    Не успели прихлопнуть десяток, а в очереди на вакансии уже сотня стоит...
    avg-mgn
    1. Пётр1974 Сегодня, 10:22
      good Золотые Ваши слова...
      Пётр1974
      1. сибиралт Сегодня, 11:05
        Может быть они самоуничтожились! belay Чья перемога - то?
        сибиралт
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:25
      Не спроста Израиль начал интенсивно бомбить позиции Сирийской Армии и США АУГ крупную подогнала к берегам Сирии вопя о хим атаке..))..Эти "главари" им очень дорого стоили, как и на Украине.. Держимся мужики и на провокации не поддаемся! Отличная работа, ТО ТО Я ДУМАЮ ЧТО ТАКОЙ ВОЙ В МИРЕ ПОДНЯЛСЯ!
      ОТДЕЛ
      1. Саша Крымский Сегодня, 10:53
        Цитата: ОТДЕЛ
        Не спроста Израиль начал интенсивно бомбить позиции Сирийской Армии и США АУГ крупную подогнала к берегам Сирии вопя о хим атаке..))..Эти "главари" им очень дорого стоили, как и на Украине.. Держимся мужики и на провокации не поддаемся! Отличная работа, ТО ТО Я ДУМАЮ ЧТО ТАКОЙ ВОЙ В МИРЕ ПОДНЯЛСЯ!

        Отдел . С каких пор вы сирийских мятежников , уничтожившие игиловцев и воюющих с Асадом, себе в союзники записали?
        Они же до сих пор, по вашему мнению, были израильскими корешами.
        Или у вас опять Шабат начался?
        Саша Крымский
    3. Монос Сегодня, 10:27
      Цитата: avg-mgn
      Не успели прихлопнуть десяток, а в очереди на вакансии уже сотня стоит...

      Там что ни бармалей, то главарь и полевой командир. smile
      Монос
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:03
        Это видео вышло двумя днями раньше с другим названием:
        Вестник Дамаска‏ @NovostiDamask 29 июн.
        ￼ Еще
        ВВС Сирии уничтожили конвой ИГ в окрестностях аэропорта Дейр эз-Зора
        https://twitter.com/NovostiDamask/status/88043003
        4330292225

        Соломон Кейн
  2. bouncyhunter Сегодня, 10:22
    теракт могли организовать боевики «умеренной» «Свободной сирийской армии», которая уже долгое время враждует с «Халифатом».

    Вот этот момент наводит на сомнения : а был ли мальчик ? Бармалеев "убрали" из соображений их безопасности и они продолжат руководство уже как "серые" ?
    bouncyhunter
    1. Пётр1974 Сегодня, 10:25
      Такие-же сомнения терзают мою грешную душу,Павел Витальевич... hi
      Пётр1974
    2. Монос Сегодня, 10:31
      Паша, здравствуй hi drinks
      Цитата: bouncyhunter
      Вот этот момент наводит на сомнения : а был ли мальчик ?

      Ты имеешь ввиду, сами себя "убрали"? Вполне возможно.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:33
        Здрав будь , Витя ! hi drinks
        Цитата: Монос
        Ты имеешь ввиду, сами себя "убрали"? Вполне возможно.

        Именно . Моя паранойя вещует что это не более чем "театральная постановка" . soldier
        bouncyhunter
      2. Подрезчик Сегодня, 10:39
        Виктор, Паша, приветствую! Может у этих "парней" тоже начались межклановые разборки, как у Порошенко с Аваковым и т.д.? Только этих поболее будет...
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
          Саня , привет ! soldier drinks
          Цитата: Подрезчик
          Может у этих "парней" тоже начались межклановые разборки, как у Порошенко с Аваковым и т.д.?

          Да какое там ... Знаешь пословицу : "Не до жиру - быть бы живу !" ? Вот так и эти : "самоуничтожились" и смылись в новый командный бункер , благо мёртвых искать никто не будет .
          bouncyhunter
          1. Пётр1974 Сегодня, 11:09

            А где МПК 105-интересный мужчина hi
            Пётр1974
        2. Монос Сегодня, 11:12
          Добрый день, Александр hi
          Цитата: Подрезчик
          Может у этих "парней" тоже начались межклановые разборки

          Так делить им там уже нечего. Пора концы прятать. Я думаю, Паша близок к истине. И способ "устранения", и то, что сами оповестили об этом, всё говорит за эту версию.
          Монос
    3. Соломон Кейн Сегодня, 11:07
      Вот этот момент наводит на сомнения : а был ли мальчик ?

      ага и видео прилепили из другой сводки (см. ссылку выше)
      Соломон Кейн
  3. dojjdik Сегодня, 10:26
    хе-хе чет еврейских имен нет в списке; жаль что не альбертики и соломончики; вот оказывается сам Путин назвал "идиотами" тек кто придерживается словосочетанию-"а во всем виноват еврей"-ну теперь слово "еврей" не ругательное
    dojjdik
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:32
    Кстати, по слухам иранцы опубликовали фото с трупом главаря игла! hi
    Изгоняющий либероидов
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:46
    Не первые и не последние. Но придет время когда во главе ставить будет некого. т.к. останется "серая масса" подходящая только на убой.
    rotmistr60
  7. anjey Сегодня, 11:02
    этот "расходный"материал очень быстро пополняется рекрутами со всего мира и многие военспецы с высшим образованием , этот конвеер без международной поддержки USA и стран вассалов не просуществовал и дня...
    anjey
  8. ver_ Сегодня, 11:20
    Цитата: ОТДЕЛ
    Не спроста Израиль начал интенсивно бомбить позиции Сирийской Армии и США АУГ крупную подогнала к берегам Сирии вопя о хим атаке..))..Эти "главари" им очень дорого стоили, как и на Украине.. Держимся мужики и на провокации не поддаемся! Отличная работа, ТО ТО Я ДУМАЮ ЧТО ТАКОЙ ВОЙ В МИРЕ ПОДНЯЛСЯ!

    ..это глупости - не поддаваться на провокации..- нуно их - провокации- организовать самим ... На морде лица ить не написано кто ты... Да за определённую сумму араб (без разницы - басмач он , али проповедник ) сделает усё в лучшем виде..
    ver_
  9. Viltor Сегодня, 11:24
    Какой у них бешеный карьерный рост по службе! Вакантные должности руководителей появляются каждый месяц, да не по одной! Пусть так будет всегда!)))
    Viltor
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