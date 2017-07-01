"Немецкая авиация" покинула Крым
Согласно информации ТАСС , вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, подводя итоги инспекционной поездки на судостроительные заводы Крыма ("Залив" в Керчи и "Море" в Феодосии), заявил о том, что предприятия полуострова, работающие в данной отрасли, способны производить все типы кораблей, входящих в состав Черноморского флота, кроме субмарин.
С его слов, после воссоединения с Россией проделана масштабная работа по восстановлению производственных мощностей крымских промышленных предприятий.
Однако, как он считает, данные цифры "не совсем корректные, потому что не было ничего, практически заводы не работали".
Как рассказал Рогозин, первые впечатления после посещения в 2014 году заводов в Керчи и в Феодосии были ужасающие:
Однако он подчеркнул, что имеется масса нерешенных вопросов, в частности, в плане кооперации, с кадрами.
Со слов Рогозина, до конца года в регионе пройдет крупное федеральное мероприятие, связанное с развитием индустриального и научно-технического потенциала Крыма.
Черноморский флот сейчас сильно перевооружается, приходят новые корабли, лодки и так далее. По номенклатуре боевого состава Черноморского флота в основном все надводные корабли могут производиться на территории Крыма и Севастополя, за исключением подводных лодок, но ремонтироваться тоже могут, например в том же самом Новороссийске.
Завод "Залив", Керчь
С его слов, после воссоединения с Россией проделана масштабная работа по восстановлению производственных мощностей крымских промышленных предприятий.
Я результатами нашей работы за эти три года удовлетворен, потому что сделано очень многое. Мы знаем точно, где мы недоработали, но в целом Крым сегодня выглядит не просто как территория, куда с удовольствием приезжают и отдыхают со всей России, и, надеюсь, из других стран, но и уже как обеспечивающий себя крупный плацдарм современной промышленности. Если говорить сухими цифрами, например о заводе "Залив", темпы роста: 2016 год - всего 186%, гражданской продукции по прошлому году - 120,3%, военной - 203,3%. На 1 апреля этого года - всего 124%, 845% - это гражданская продукция, соответственно 103% - военная.
Однако, как он считает, данные цифры "не совсем корректные, потому что не было ничего, практически заводы не работали".
Завод "Море" в прошлом, Феодосия
Завод "Море" в настоящем, Феодосия
Как рассказал Рогозин, первые впечатления после посещения в 2014 году заводов в Керчи и в Феодосии были ужасающие:
У меня было впечатление, что мы прилетели только после того, как улетела оттуда немецкая авиация, которая хорошенько отбомбилась. Не было ни одного целого стекла на этих заводах, а сейчас это совсем другое дело, настроение другое.
Однако он подчеркнул, что имеется масса нерешенных вопросов, в частности, в плане кооперации, с кадрами.
Со слов Рогозина, до конца года в регионе пройдет крупное федеральное мероприятие, связанное с развитием индустриального и научно-технического потенциала Крыма.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти