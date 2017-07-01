11:29 01 июля

"Немецкая авиация" покинула Крым

Согласно информации ТАСС , вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, подводя итоги инспекционной поездки на судостроительные заводы Крыма ("Залив" в Керчи и "Море" в Феодосии), заявил о том, что предприятия полуострова, работающие в данной отрасли, способны производить все типы кораблей, входящих в состав Черноморского флота, кроме субмарин.

Черноморский флот сейчас сильно перевооружается, приходят новые корабли, лодки и так далее. По номенклатуре боевого состава Черноморского флота в основном все надводные корабли могут производиться на территории Крыма и Севастополя, за исключением подводных лодок, но ремонтироваться тоже могут, например в том же самом Новороссийске.



Завод "Залив", Керчь



С его слов, после воссоединения с Россией проделана масштабная работа по восстановлению производственных мощностей крымских промышленных предприятий.

Я результатами нашей работы за эти три года удовлетворен, потому что сделано очень многое. Мы знаем точно, где мы недоработали, но в целом Крым сегодня выглядит не просто как территория, куда с удовольствием приезжают и отдыхают со всей России, и, надеюсь, из других стран, но и уже как обеспечивающий себя крупный плацдарм современной промышленности. Если говорить сухими цифрами, например о заводе "Залив", темпы роста: 2016 год - всего 186%, гражданской продукции по прошлому году - 120,3%, военной - 203,3%. На 1 апреля этого года - всего 124%, 845% - это гражданская продукция, соответственно 103% - военная.


Однако, как он считает, данные цифры "не совсем корректные, потому что не было ничего, практически заводы не работали".

"Немецкая авиация" покинула Крым

Завод "Море" в прошлом, Феодосия



Завод "Море" в настоящем, Феодосия


Как рассказал Рогозин, первые впечатления после посещения в 2014 году заводов в Керчи и в Феодосии были ужасающие:

У меня было впечатление, что мы прилетели только после того, как улетела оттуда немецкая авиация, которая хорошенько отбомбилась. Не было ни одного целого стекла на этих заводах, а сейчас это совсем другое дело, настроение другое.


Однако он подчеркнул, что имеется масса нерешенных вопросов, в частности, в плане кооперации, с кадрами.

Со слов Рогозина, до конца года в регионе пройдет крупное федеральное мероприятие, связанное с развитием индустриального и научно-технического потенциала Крыма.


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Комментарии 32

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  1. Zibelew Сегодня, 10:31
    Патрульники проекта 22160 "Павел Державин" и "Сергей Котов" в Керчи на заводе Залив строят (заводские номера 163 и 164). Хотя формально корпуса были заложены в Зеленодольске. Видимо закладные доски и техническую документацию впоследствии привезли в Крым.
    Zibelew
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:34
      Тагерьян hi это хорошо, но вот вмешательство Рогозина наводит на нехорошие мысли. ... sad
      Изгоняющий либероидов
      1. Пётр1974 Сегодня, 10:37
        Рогозин с сыном напрягают уже,если честно...Даже Сердюков с Васильевой ТАК не бесили...
        Пётр1974
      2. сибиралт Сегодня, 10:45
        Застеклили окна на заводе ("после немецкой авиации") - уже хорошее дело! Но, до его приватизации маловато будет.
        сибиралт
      3. Александр романов Сегодня, 10:50
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        но вот вмешательство Рогозина наводит на нехорошие мысли.

        В данном случае ,что не так? Я понимаю критику по делу,но я не понимаю тупые коменты,лишь бы ляпнуть.
        Что в данном случае Рогозин сделает или сделал плохого?
        Александр романов
        1. 30 вис Сегодня, 10:54
          Есть люди недовольные тем , что не они возглавляют ( не возле денег сидят- тырят ) вот и повизгивают не довольно на полях Военного Обозрения ... Из Севастополя "немецкие самолёты" всё улететь не могут ... Вцепились гады .....
          30 вис
        2. Pirogov Сегодня, 11:01
          Цитата: Александр романов
          Что в данном случае Рогозин сделает или сделал плохого?

          Поддерживаю . Рогозин не чем не хуже других ,а придраться и к столбу можно .
          Pirogov
        3. Serg65 Сегодня, 11:18
          Цитата: Александр романов
          Я понимаю критику по делу,но я не понимаю тупые коменты,лишь бы ляпнуть.

          Романов, ну что вы право слово! Мода щас такая, тренд! Разве не понятно выражение "Все вокруг к.озлы, один я хороший"? В ногу со временем надо жить Александр bully
          Serg65
        4. Монос Сегодня, 11:18
          Александр, hi
          Александр романов

          Не понял, а что с "погоном"?
          Монос
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:36
      Когда Киев возьмем, вот тогда можно об этом подумать, а пока с крупными проектами лучше подождать ..Но готовиться нужно!
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:41
        Виталий hi при чем тут Киев , если сейчас гораздо важнее Одесса, Николаев, Херсон -там , а не на крищатике можно в перспективе строить корабли океанской зоны -крейсера, эсминцы, вертолетоносцы! !! am
        Изгоняющий либероидов
  2. avt Сегодня, 10:32
    заявил о том, что предприятия полуострова, работающие в данной отрасли, способны производить все типы кораблей, входящих в состав Черноморского флота, кроме субмарин.
    Винца попил и опять
    И тут Остапа понесло
    Ну сперва достроили бы то , что заложили !Ну хот на воду спустили бы и к достроечной стенке . А уж потом бахвалился бы.Вот Патрушев в Севастополь съездил, по тематике совещание провёл и как то без фанфар обошелся . Воспитание другое .
    avt
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:38
      То же самое хотел написать . hi
      предприятия полуострова, работающие в данной отрасли, способны производить все типы кораблей, входящих в состав Черноморского флота, кроме субмарин.

      Вот когда эти "все типы" увидим - тогда и поверим . Я не пессимист , но привык судить по результатам .
      bouncyhunter
  3. Воронок Сегодня, 10:35
    Так значит грузить их надо по полной: фрегаты, эсминци ,крейсера, глядишь и авианосцы.
    Воронок
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 10:42
      космолеты забыли
      Юджин-Евгений
      1. Банный Сегодня, 11:22
        не космолеты пока не сумеют)а батуты легко нехай рогозян попрыгае душу отведет
        Банный
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:35
    Рогозин -космос, космос!!!! am У вас нарезанный свой фронт работы, им и займитесь как следует! !!!! am
    Изгоняющий либероидов
    1. avt Сегодня, 10:40
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Рогозин -космос, космос!!!!

      Ага ! Допроситесь и он начнет космический линкор ,,Ямато" в Крыму на Массандре строить , по проекту Олега Капцова - весь бронированный . bully
      У меня было впечатление, что мы прилетели только после того, как улетела оттуда немецкая авиация, которая хорошенько отбомбилась. Не было ни одного целого стекла на этих заводах, а сейчас это совсем другое дело, настроение другое.
      А вот и подтверждение того что ,,животворящая Массандра " делает " ! bully
      Уррря lol -значит, завтра же начнем закладку крейсеров? ??? sad
      Нет - сразу космических линкоров ! bully
      avt
      1. Serg65 Сегодня, 11:24
        Цитата: avt
        он начнет космический линкор ,,Ямато" в Крыму на Массандре строить

        hi Хоть подвалы Массандры и вместительны, но не да такой степени! Дружище "Большая Белая Акула" , я даже не представляю сколько нужно выпить массандры и ливадии что. бы только проект начать рисовать? drinks
        Serg65
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:38
    Уррря lol -значит, завтра же начнем закладку крейсеров? ??? sad
    Изгоняющий либероидов
  6. Бензорез Сегодня, 10:42
    Фото завода "Море"- устаревшее. Судя по забору- позапрошлый или прошлый год. Сейчас выглядит гораздо цивильнее.
    Ну и если быть точным, расположен он в пгт Приморский. Феодосия- на дальнем плане фотографии.
    Бензорез
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 10:45
    способны производить все типы кораблей, Включая атомные авианосцы? fool
    ВЕРЕСК
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 10:53
      На ЧФ есть атомные авианосцы?
      Юджин-Евгений
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:56
        все надводные корабли могут производиться на территории Крыма и Севастополя, Не я сказал.При чём тут На ЧФ есть атомные авианосцы?-Про постройку кораблей тема.Статью прочитайте.
        ВЕРЕСК
        1. Юджин-Евгений Сегодня, 10:58
          "предприятия полуострова, работающие в данной отрасли, способны производить все типы кораблей, входящих в состав Черноморского флота, кроме субмарин"
          Юджин-Евгений
        2. Юджин-Евгений Сегодня, 11:00
          Или словами Рогозина: "По номенклатуре боевого состава Черноморского флота в основном все надводные корабли"
          Юджин-Евгений
  8. NUR Сегодня, 10:46
    Ломать не строить, что порушили за 26 лет нелегко восстановить за 3 года. Печально но факт.
    NUR
  9. Горный стрелок Сегодня, 10:48
    Рогозин - балабол. Эдакий Петрушка, который отвлекает на себя внимание, пока другие делом заняты...осточертел уже своими разглагольствованиями ни о чем...
    Горный стрелок
  10. rJIiOK Сегодня, 10:50
    Рогозин молодец, дело делает
    rJIiOK
    1. Вас Влад Сегодня, 11:10
      Цитата: rJIiOK
      Рогозин молодец, дело делает

      У нас кто начинает что то делать для страны,на него альтернативная пресса спускает всех собак! hi
      Вас Влад
  11. rotmistr60 Сегодня, 10:54
    Почитаешь некоторые комментарии и понимаешь, что некоторым посетителям ни чем не угодишь. Все в завале - плохо (но это понятно), начали восстанавливать и производить продукцию - опять плохо, Рогозин мешает. Ну так вперед на заводы вкалывать, чтобы потом было кому высказать с чистой совестью.
    rotmistr60
  12. Пётр1974 Сегодня, 10:58
    Немецкая авиация не в 43 разве Крым покинула?
    Пётр1974
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