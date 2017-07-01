"Немецкая авиация" покинула Крым

Черноморский флот сейчас сильно перевооружается, приходят новые корабли, лодки и так далее. По номенклатуре боевого состава Черноморского флота в основном все надводные корабли могут производиться на территории Крыма и Севастополя, за исключением подводных лодок, но ремонтироваться тоже могут, например в том же самом Новороссийске.

Завод "Залив", Керчь

Я результатами нашей работы за эти три года удовлетворен, потому что сделано очень многое. Мы знаем точно, где мы недоработали, но в целом Крым сегодня выглядит не просто как территория, куда с удовольствием приезжают и отдыхают со всей России, и, надеюсь, из других стран, но и уже как обеспечивающий себя крупный плацдарм современной промышленности. Если говорить сухими цифрами, например о заводе "Залив", темпы роста: 2016 год - всего 186%, гражданской продукции по прошлому году - 120,3%, военной - 203,3%. На 1 апреля этого года - всего 124%, 845% - это гражданская продукция, соответственно 103% - военная.

Завод "Море" в прошлом, Феодосия

Завод "Море" в настоящем, Феодосия

У меня было впечатление, что мы прилетели только после того, как улетела оттуда немецкая авиация, которая хорошенько отбомбилась. Не было ни одного целого стекла на этих заводах, а сейчас это совсем другое дело, настроение другое.