ЛНР: Власти Украины продают паспорта пропавших в Донбассе солдат
"Луганское управление" Государственной миграционной службы Украины, действующее в подконтрольной Киеву части Луганщины, продает паспорта Украины бойцам национальных батальонов и боевикам международных террористических организаций ИГИЛ* и "Ан-Нусра"*. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР, передает Луганский информационный центр.
На "горячую линию" МВД ЛНР позвонила сотрудница Государственной миграционной службы Украины в "Луганской области" и рассказала, что в ведомстве существует схема продажи паспортов Украины. При этом поиск "клиентов" и торговля ведутся с помощью социальных сетей и мессенджеров.
Министр внутренних дел Республики Игорь Корнет 20 апреля сообщил, что МВД ЛНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса запустило телефонную горячую линию по оказанию правовой помощи жителям подконтрольных Киеву районов Луганщины.
ИГИЛ*, Ан-Нусра* - запрещены в России по решению Верховного суда.
На "горячую линию" МВД ЛНР позвонила сотрудница Государственной миграционной службы Украины в "Луганской области" и рассказала, что в ведомстве существует схема продажи паспортов Украины. При этом поиск "клиентов" и торговля ведутся с помощью социальных сетей и мессенджеров.
"Покупателями" выступают иностранцы – члены различных нацбатальонов, представители криминалитета, находящиеся в розыске за свершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также приезжие "люди восточной национальности". Минимум двое из этих "гостей" были опознаны как члены ИГИЛ, один – как член ан-Нусры"- сообщила заявительница.
Цены на паспорта начинаются от 30 долларов за поддельный документ и от двух тысяч долларов – за настоящее удостоверение личности пропавшего в АТО лица- пояснила она.
По предварительным результатам назначенной проверки, информация подтвердилась. Также установлено, что руководство МВД Украины, включая министра Авакова, не только в курсе существующей схемы, но и являются ее активными выгодоприобретателями- отметили в правоохранительном ведомстве Республики.
И (начальник криминальной полиции Главного управления национальной полиции в "Луганской области") Радак в курсе, и (начальник ГУ НП в "Луганской области") Комиссаров, и (начальник Луганского управления ГМСУ) Скиртач, и Аваков. Они все в курсе и в доле- подчеркнул источник МВД ЛНР в Северодонецком горотделе "нацполиции".
Министр внутренних дел Республики Игорь Корнет 20 апреля сообщил, что МВД ЛНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса запустило телефонную горячую линию по оказанию правовой помощи жителям подконтрольных Киеву районов Луганщины.
ИГИЛ*, Ан-Нусра* - запрещены в России по решению Верховного суда.
Использованы фотографии: http://gazeta-margust.ru/
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