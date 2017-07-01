17:14 01 июля

ЛНР: Власти Украины продают паспорта пропавших в Донбассе солдат

"Луганское управление" Государственной миграционной службы Украины, действующее в подконтрольной Киеву части Луганщины, продает паспорта Украины бойцам национальных батальонов и боевикам международных террористических организаций ИГИЛ* и "Ан-Нусра"*. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР, передает Луганский информационный центр.

ЛНР: Власти Украины продают паспорта пропавших в Донбассе солдат


На "горячую линию" МВД ЛНР позвонила сотрудница Государственной миграционной службы Украины в "Луганской области" и рассказала, что в ведомстве существует схема продажи паспортов Украины. При этом поиск "клиентов" и торговля ведутся с помощью социальных сетей и мессенджеров.


"Покупателями" выступают иностранцы – члены различных нацбатальонов, представители криминалитета, находящиеся в розыске за свершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также приезжие "люди восточной национальности". Минимум двое из этих "гостей" были опознаны как члены ИГИЛ, один – как член ан-Нусры"
- сообщила заявительница.

Цены на паспорта начинаются от 30 долларов за поддельный документ и от двух тысяч долларов – за настоящее удостоверение личности пропавшего в АТО лица
- пояснила она.

По предварительным результатам назначенной проверки, информация подтвердилась. Также установлено, что руководство МВД Украины, включая министра Авакова, не только в курсе существующей схемы, но и являются ее активными выгодоприобретателями
- отметили в правоохранительном ведомстве Республики.

И (начальник криминальной полиции Главного управления национальной полиции в "Луганской области") Радак в курсе, и (начальник ГУ НП в "Луганской области") Комиссаров, и (начальник Луганского управления ГМСУ) Скиртач, и Аваков. Они все в курсе и в доле
- подчеркнул источник МВД ЛНР в Северодонецком горотделе "нацполиции".

Министр внутренних дел Республики Игорь Корнет 20 апреля сообщил, что МВД ЛНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса запустило телефонную горячую линию по оказанию правовой помощи жителям подконтрольных Киеву районов Луганщины.



ИГИЛ*, Ан-Нусра* - запрещены в России по решению Верховного суда.

Использованы фотографии: http://gazeta-margust.ru/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 53

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:18
    Скоро вся Украина с поддельными паспортами будет жить, лишь бы не платить!
    ОТДЕЛ
    1. poquello Сегодня, 12:22
      прикольно, укропия как фирма-однодневка
      poquello
      1. Torkvat Torkvat Сегодня, 12:48
        Эта фирма однодневка Легко может втянуть РФ в Новую Крымскую войну. С довольно печальными последствиями для РФ....Так как союзников у нас нет)))
        Torkvat Torkvat
        1. Zoldat_A Сегодня, 12:56
          Цитата: Torkvat Torkvat
          Эта фирма однодневка Легко может втянуть РФ в Новую Крымскую войну. С довольно печальными последствиями для РФ....Так как союзников у нас нет)))

          Не втянет. Потому что это "втягивание" будет последним, что осознают ВСУ. Дальше - темнота и пустота. А союзники у нас есть - армия и флот. Других не надо, этих двух достаточно... И вообще - Вы сами себе отдаёте отчёт, когда пишете, что Украина может России устроить "печальные последствия"? Я двадцать с лишним лет отдал Советской Армии и знаю, что "печальные последствия" мы сами умеем кому угодно устроить. По крайней мере, сначала этому учили меня, а потом учил я... И, судя по всему, успешно....
          Zoldat_A
        2. vovanpain Сегодня, 13:09
          Цитата: Torkvat Torkvat
          Эта фирма однодневка Легко может втянуть РФ в Новую Крымскую войну. С довольно печальными последствиями для РФ....Так как союзников у нас нет)))

          Перечислите милейший печальные последствия для России belay
          Цитата: Torkvat Torkvat
          .Так как союзников у нас нет)))

          У вас нет,у России и у нас
          Цитата: Zoldat_A
          А союзники у нас есть - армия и флот. Других не надо, этих двух достаточно...

          Леша drinks hi больше добавить к твоему комменту нечего.С уважением Алексей. drinks hi Всегда как то на себя,а не союзничков надеялись. hi
          vovanpain
        3. poquello Сегодня, 13:09
          Цитата: Torkvat Torkvat
          Эта фирма однодневка Легко может втянуть РФ в Новую Крымскую войну. С довольно печальными последствиями для РФ....Так как союзников у нас нет)))

          может-не может, а как это к паспортам относится? да и про союзников чет-то не то, во первых - их есть, во вторых - для войны с укропией союзники, оно надо? сами не? а лучше и вообще без нас? а ежели союзники понадобятся то уже на европейском твд
          poquello
        4. sabakina Сегодня, 13:37
          Цитата: Torkvat Torkvat
          Эта фирма однодневка Легко может втянуть РФ в Новую Крымскую войну. С довольно печальными последствиями для РФ....Так как союзников у нас нет)))

          Простите, вы с какого века к нам явились? belay
          sabakina
    2. сибиралт Сегодня, 12:49
      То - то у них столько пропавших без вести в АТО? belay
      сибиралт
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:52
      Отдел -укроина вообще поддельное государство, собранное в основном из Российских земель! sad
      Изгоняющий либероидов
      1. Подрезчик Сегодня, 14:14
        Нелюди!!! Представляю бородатого и черного, с паспортом на фамилию Ничипоренко. fool
        Подрезчик
    4. Spartanez300 Сегодня, 13:04
      Украина это уже не государство , а полностью не подконтрольная территория хаоса .
      Spartanez300
  2. Tusv Сегодня, 12:20
    Не ну от еврохохлов можно чего угодно ожидать. Европоленья уже давно отдыхают, а прибалтненные смотрят с завистью
    Tusv
  3. Екатерина II Сегодня, 12:25
    Ох уж эти сказочники....
    они вообще своими делами занимаются или целиком на войне информационной...?
    Екатерина II
    1. Смог Сегодня, 12:39
      Цитата: Екатерина II
      Ох уж эти сказочники....

      Так поведайте правду, о наичеснейший......
      Смог
      1. Zoldat_A Сегодня, 13:01
        Цитата: Смог
        Так поведайте правду, о наичеснейший......

        Я бы совсем не удивился новости о том, что за 30 баксов на Юкрейне штампуют левые наши паспорта... А кому на фиг нужен за две тонны баков паспорт Юкрейна?
        Zoldat_A
  4. karish Сегодня, 12:32
    Цены на паспорта начинаются от 30 долларов за поддельный документ и от двух тысяч долларов – за настоящее удостоверение личности пропавшего в АТО лица

    мыкола
    karish
    1. Александр романов Сегодня, 12:40
      Цитата: karish
      от двух тысяч долларов – за настоящее удостоверение личности пропавшего в АТО лица

      Бери Саня,мало ли что.
      Александр романов
      1. karish Сегодня, 12:50
        Цитата: Александр романов
        Цитата: karish
        от двух тысяч долларов – за настоящее удостоверение личности пропавшего в АТО лица

        Бери Саня,мало ли что.

        что ж такое должно произойти , что бы на Украину сбежать ? belay
        karish
        1. Александр романов Сегодня, 12:51
          Цитата: karish
          что ж такое должно произойти , что бы на Украину сбежать ?

          К власти в Израиле придут комунисты laughing
          Александр романов
          1. karish Сегодня, 12:53
            Цитата: Александр романов
            К власти в Израиле придут комунисты

            В Израиле 2 ком.партии , обе арабские .
            Ненавидят друг -друга , больше чем евреев.
            Коммуняки , одним словом laughing
            karish
            1. Александр романов Сегодня, 12:56
              Цитата: karish
              В Израиле 2 ком.партии , обе арабские .

              Вот,мне страшно от комунистов,а если они еще и арабы.Если они придут к власти,Саня у тебя заберут всё laughing
              Цитата: karish
              Ненавидят друг -друга , больше чем евреев.

              Наверное не могут договориться,где памятник Троцкому установить wassat
              Александр романов
              1. karish Сегодня, 13:04
                Цитата: Александр романов
                Вот,мне страшно от комунистов,а если они еще и арабы

                не страшно -- коммунист + араб -- большего лузера вообще представить трудно , профукают да же то , что профукали раньше
                Цитата: Александр романов
                Наверное не могут договориться,где памятник Троцкому установить

                Арафату с ледорубом в голове.
                karish
                1. Александр романов Сегодня, 13:09
                  Цитата: karish
                  не страшно -- коммунист + араб -- большего лузера вообще представить трудно , профукают да же то , что профукали раньше

                  Да,но сначала тебя раскулачат ,под крики Аллах акбар
                  Цитата: karish
                  Арафату с ледорубом в голове.

                  Надо среди хамас распространить идеи марксизма laughing
                  Александр романов
                  1. karish Сегодня, 13:12
                    Цитата: Александр романов
                    Да,но сначала тебя раскулачат ,под крики Аллах акбар

                    коммунисты и Аллах акбар ?

                    Цитата: Александр романов
                    Надо среди хамас распространить идеи марксизма

                    я за.
                    Везде где был марксизм , всё кончалось голодом и развалом.
                    karish
                    1. Александр романов Сегодня, 13:14
                      Цитата: karish
                      коммунисты и Аллах акбар ?

                      Не видел арабов.которые не кричат Аллах акбар.
                      Цитата: karish
                      Везде где был марксизм , всё кончалось голодом и развалом.

                      Жаль ильиной нет,ща бы такои диспут(срач) развели
                      Александр романов
                      1. karish Сегодня, 13:17
                        Цитата: Александр романов
                        Не видел арабов.которые не кричат Аллах акбар.

                        Честно , нет .
                        Правда посмотрев на

                        понимаю , у них всё впереди
                        Цитата: Александр романов
                        Жаль ильиной нет,ща бы такои диспут(срач) развели

                        она в Венесуэле наверное.
                        karish
                    2. Pancir026 Сегодня, 13:21
                      Цитата: karish
                      Везде где был марксизм , всё кончалось голодом и развалом.

                      Да?Это в Китае?Вьетнаме?Кубе?соров
                      Скорее это там , где появляется Соединенная Шайка Агрессоров с лакеями-все в крови,развалинах и голод.
                      Pancir026
                      1. Александр романов Сегодня, 13:28
                        Цитата: Pancir026
                        Да?Это в Китае?Вьетнаме?Кубе?соров

                        В Китае капитализм,когда там был комунизм,там была нищета.
                        Во Вьетнаме капитализм!
                        Куба-социализм,процветание вершков и нищета корешков.
                        Александр романов
                      2. Pancir026 Сегодня, 13:33
                        Цитата: Александр романов
                        В Китае капитализм,когда там был комунизм,там была нищета.
                        Во Вьетнаме капитализм!
                        Куба-социализм,процветание вершков и нищета корешков.

                        романов,вы смешны в своей абсолютной безграмотности.
                        Вьетнам-"На официальном уровне в качестве основной задачи провозглашается всестороннее мирное развитие страны и переход к социализму после продолжительного периода борьбы за независимость. Достижению этих задач на современном этапе должен способствовать так называемый «рыночный социализм».

                        В деятельности КПВ большое внимание уделяется социалистической идеологии. В документах ЦК КПВ акцентируется внимание на противодействии попыткам антисоциалистических сил как внутри страны, так и особенно за рубежом осуществить «мирную эволюцию», то есть постепенное расшатывание устоев коммунистического режима, проведение преобразований в направлении политического плюрализма, многопартийности, установления демократии западного толка."
                        Китай-Национальная идея современного Китая тесно переплетается с официальной идеологией коммунизма. Согласно конституции, Китай находится и ещё долгое время будет находиться на ранней стадии развития социализма. Тем не менее в Китае уже установилась демократическая диктатура народа во главе с рабочим классом. Стратегическая цель китайского народа заключается в построении социализма по китайской модели, чтобы в конечном итоге превратить Китай в мощное и процветающее социалистическое государство с высоким уровнем культуры и демократии.
                        Куба-Официальная идеология на Кубе опирается на идею суверенитета Республики Кубы и построения «социализма любой ценой» («Социализм или смерть!»). Другая важная составляющая национальной идеологии — это идея противостояния США, которая служит одним из механизмов легитимизации действующего режима. Внешняя политика Кубы по отношению к США по-прежнему осуществляется в рамках жёсткого идеологического дискурса, идентифицирующего США как принципиального врага не только кубинского народа, но и всего мира.http://www.hyno.ru/tom3/694.html
                        Pancir026
    2. san4es Сегодня, 12:47
      ...Коренные харьковчане

      laughing
      san4es
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:53
      Кариш -на фото аваков в гриме? lol
      Изгоняющий либероидов
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 12:34
    Зомби.Боевые действия покажут.Трижды убитый и -снова пару раз убитый.Как это "правительство" вообще существует? Два выхода.Первый-америку утопить.Второй-америку воспитать.Ремнём.Я склоняюсь к третьему.
    ВЕРЕСК
    1. Александр романов Сегодня, 12:42
      Цитата: ВЕРЕСК
      Я склоняюсь к третьему.

      Садомазо?
      Александр романов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:50
        Сжечь.Жестокий я за клавой.Всех порву!
        ВЕРЕСК
        1. Svarog51 Сегодня, 14:07
          Сжечь.Жестокий я за клавой.Всех порву!
          good
          Напомню, Димыч, жду с нетерпением. wassat ... за партой.
          Svarog51
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:39
            А ,это..Чуть попозже? На пару суток.Типа-в отпуске! feel Повоевать хочется!Зря,чтоль диван купил?Я в личку обрисую.Сергей! hi
            ВЕРЕСК
            1. Svarog51 Сегодня, 16:00
              Ох, до добра не доведёт отлынивание от учёбы и придёт к тебе зверь с аватарки и даже в зарослях ника не спрячешься. good lol drinks
              Svarog51
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:03
                Ученье-свет.А неучёных-тьма. hi drinks good Счас опять предупреждение притопает...
                ВЕРЕСК
                1. Svarog51 Сегодня, 16:19
                  Не притопает. Толку то от него? request
                  Svarog51
                  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:31
                    Угу.Пара есть.Теперь-как девочка на выданье.Лишь-бы понравиться всем.Чтоб со струга не сбросили.Приходится оперировать Ю-тубом текстом.Если там нет чего-значит нет потверждений.Значит-ложь.Про моё первое предупреждение-я согласен.Не прав был.Про второе-нет в сети доказательств.Только в доступе для спецов Росатома.Видео показывают только нам.И молодёжи,которая приходит в специальность "дозиметристы".В архиве ГХК плёнок с Чернобыля-пару десятков километров наберётся.Это не просто кино.
                    ВЕРЕСК
                    1. Svarog51 Сегодня, 16:44
                      Только в доступе для спецов Росатома.

                      Ты чё? Пытался ведомственное видео выложить?
                      Про второе-нет в сети доказательств.

                      Тут не предупреждение от сайта грозит, а нечто более серьёзное. Не все доказательства своей правоты можно выкладывать, подумай об этом. recourse
                      Svarog51
                      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:59
                        Ты чё? Пытался ведомственное видео выложить?Нет.Просто попытался рассказать.Видео про Чернобыль-пара десятков километров плёнки есть на ГХК.Не для общества.С нашего комбината не одна сотня спецов там были.Двое "дозиков" со мной работают.Много тяжёлого парни рассказывают.Хотя-это и не секрет.Почему "сыграл" реактор-много версий.Только одна есть толковая. Не все доказательства своей правоты можно выкладыватьПоходу-лучше вообще и ничего.Блин!Остановите Землю.Я сойду.Скоро придут.Если что,Серёга-соберитесь обществом и выпейте за непонятноисчезнувшего.! hi
                        ВЕРЕСК
  6. Torkvat Torkvat Сегодня, 12:53
    В корне неправилен подход Путина к Украине .Мы не единый народ. Их надо просто уничтожать.Всех. Будем роль хороших разъигрывать перед Западом??? Так ему покуй.Как и нам.Зато сразу.Всех.Чтоб наши внуки вспоминали Украину только на уроках истории)))
    Torkvat Torkvat
    1. Александр романов Сегодня, 12:57
      Цитата: Torkvat Torkvat
      В корне неправилен подход Путина к Украине .Мы не единый народ. Их надо просто уничтожать.Всех.

      Вы из СС?
      Александр романов
    2. karish Сегодня, 12:58
      Цитата: Torkvat Torkvat
      В корне неправилен подход Путина к Украине .Мы не единый народ. Их надо просто уничтожать.Всех. Будем роль хороших разъигрывать перед Западом??? Так ему покуй.Как и нам.Зато сразу.Всех.Чтоб наши внуки вспоминали Украину только на уроках истории)))

      После того как пост нацарапал , зиганул пару раз ?
      ещё вот один -- интернационалист.
      Вы быстро договоритесь
      Цитата: Kazakh077
      Русские Казахстана абсолютно не дружественная нам казахам нация. Чем быстрее они покинут нашу землю, тем меньше будет жалоб на казахов. Мы долго терпим, но скоро терпение закончится и мы будем вынуждены русских выгонять
      karish
      1. olegyurjewitch Сегодня, 13:19
        Цитата: karish
        Цитата: Torkvat Torkvat
        В корне неправилен подход Путина к Украине .Мы не единый народ. Их надо просто уничтожать.Всех. Будем роль хороших разъигрывать перед Западом??? Так ему покуй.Как и нам.Зато сразу.Всех.Чтоб наши внуки вспоминали Украину только на уроках истории)))

        После того как пост нацарапал , зиганул пару раз ?
        ещё вот один -- интернационалист.
        Вы быстро договоритесь
        Цитата: Kazakh077
        Русские Казахстана абсолютно не дружественная нам казахам нация. Чем быстрее они покинут нашу землю, тем меньше будет жалоб на казахов. Мы долго терпим, но скоро терпение закончится и мы будем вынуждены русских выгонять

        Русские и Казахи всегда жили и будут жить в даже не в дружбе а в родстве!
        olegyurjewitch
    3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:01
      Их надо просто уничтожать.Всех А ничё,что там и нормальных людей немеряно?Запугать и медведя можно..Torkvat Torkvat Не всех идиотов война убила.
      ВЕРЕСК
      1. olegyurjewitch Сегодня, 13:38
        А ничё, что нормальные, которых немерено,сидят как сливы в ж...е,значит мечта о сладкой Европе не сдохла! Ну последние корки догрызёте и-ой братцы спасите.
        olegyurjewitch
  7. Zomanus Сегодня, 13:26
    И вот в этом вся Украина-лишь бы грошей побольше заработать и пофигу на чем.
    Так что думаю. что и мы со своей стороны границу укрепляем с этими "братьями".
    Zomanus
  8. olimpiada15 Сегодня, 13:49
    Преступное кощунство. Отправили на Донбасс и вместо благодарности солдатам, выполнявшим присягу государству , оболгать после смерти. Ещё использовать документы и данные для помощи бандитам и террористам. Бандеровская мразь и международные преступники.
    olimpiada15
  9. Torkvat Torkvat Сегодня, 14:07
    Пруфы в студию
    Torkvat Torkvat
  10. kotuk_ha_oxote Сегодня, 14:26
    Лажа какая-то. Кто опознавал, чего опознавал? Они что за паспортом из Сирии или Ирака на Украину ехали? А , по почте получить не могли? Зачем им паспорт, если они и без него отлично перемещаются?
    kotuk_ha_oxote
  11. Керенский Сегодня, 15:33
    Да пусть барыжат! Чем больше, тем лучше. Этот блудняк просто нивелирует ценность паспорта Украины, как документа.
    Керенский
Картина дня