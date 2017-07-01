17:15 01 июля

Президента США стремятся урезать в военных полномочиях

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », Associated Press сообщает о том, что комиссия палаты представителей по бюджетным ассигнованиям Конгресса США одобрила поправку в законопроект о военных расходах, согласно которой должны состояться дебаты на предмет пересмотра полномочий президента США об объявлении войны.

Инициатором предложения стал конгрессмен-демократ от штата Калифорния Барбара Ли, для которой характерны пацифистские взгляды.




Как поясняется, указанное изменение круга ответственности призвано ограничить президентские полномочия в военной области, которые были расширены после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда Конгресс уполномочил президента при необходимости использовать военную силу против государств, организаций или отдельных личностей, которые связаны с планированием, управлением, оказанием помощи и предоставлением убежища террористам. Основываясь на данном праве, Джордж Буш начал войну в Афганистане.



По мнению Барбары Ли, текущие полномочия дают президенту "карт-бланш на развязывание войны". Конгрессмены, поддержавшие инициативу, считают, что конгресс США не должен уклоняться от применения своего конституционного права объявления войны, то есть участвовать в принятии решений, касающихся начала военного конфликта.


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Tusv Сегодня, 12:25
    Урезайте. Царь всея Руси не против laughing
    Tusv
    1. Zoldat_A Сегодня, 12:35
      Цитата: Tusv
      Урезайте. Царь всея Руси не против laughing

      Они с ВВП посоветовались? Он же президентов Америки назначает... Наверное, и вопросами объявления войны он же рулит.... Вот только интересно - как ВВП сам себе от имени американского Конгресса войну объявит?
      Сергей Викторович! Спасибо Вам за Ваши бессмертные слова - ДБ!!!!
      Zoldat_A
      1. Tusv Сегодня, 12:41
        Цитата: Zoldat_A
        Они с ВВП посоветовались?

        Мы по американским меркам Трампа выбрали? Вмешались? Пусть не жжужат laughing
        Tusv
        1. Владимир16 Сегодня, 13:20
          Барбара Ли - наша баба!!! Хоть и черная, но баня и этот недочет исправит! Чем-то ее улыбка мне дочку Гребенщикова Бориса напоминает.

          Шутки шутками, но она права. Если говорить о демократии, то решение об объявлении войны дело общее, но ни как не одного.
          Очередной эмоциональный бзык Трампа (как и любого другого президента) и весь мир в ядерных грибах. Это ни хрена не шутки.
          Не думаю, что все конгрессмены в матрасии готовы к жизни в бункерах.
          Владимир16
      2. тол100в Сегодня, 14:13
        Есть бессмертный полк, а ХОРОШИЕ слова, тем более не ГОРЯТ!!
        тол100в
    2. сибиралт Сегодня, 12:44
      Да урезайте хоть по самую шею! Кому от этого плохо? laughing
      сибиралт
    3. vovanpain Сегодня, 12:48
      Президента США стремятся урезать в военных полномочиях

      Детям спички не игрушка,особенно тем кто находится на месте президента США. yes
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 12:57
        Доброго времени Владимир! hi
        Похоже они не скоро угомонятся или сожрут Трампа.
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 13:25
          Цитата: cniza
          Доброго времени Владимир! hi
          Похоже они не скоро угомонятся или сожрут Трампа.

          День Добрый Виктор! drinks hi трампер все таки поднаторел в бизнессвойнах и так просто не даст себе головенку свернуть,значит угомонится им не судьба request так и будут переплевыватся. request drinks hi
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 13:29
            Ну что запасемся поп- корном и будем наблюдать. drinks
            cniza
          2. bouncyhunter Сегодня, 14:01
            Привет , братишка ! hi drinks drinks drinks
            Цитата: vovanpain
            так и будут переплевыватся.

            Лобби военных промышленников в Матрасии сильное , так что
            Цитата: cniza
            Ну что запасемся поп- корном и будем наблюдать

            Не , попкорном тут не обойдёшься - погнал я за "старинным врагом печали" ... drinks
            bouncyhunter
    4. Spartanez300 Сегодня, 12:52
      Вопрос об объявлении войны в современном мире вообще не должен рассматриваться ни кем , а то мало не покажется всем .
      Spartanez300
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:13
        Барбара Ли, вы в России былии..?
        ОТДЕЛ
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:29
    Т.е-ПМ Трампу уже не положен?Кругом запреты,блин!
    ВЕРЕСК
    1. Tusv Сегодня, 12:37
      Цитата: ВЕРЕСК
      .е-ПМ Трампу уже не положен?Кругом запреты,блин!

      Все по взрослому. Конгресс обращается в Гос Думу, Дума в Совет федерации. Совет Федерации в Правительство, Димон к Владимир Владимировичу. ВВП одобряет и сверху вниз обрантно спускается виза "Запретить" или "Одобрить". Не ну если мы выбрали Трампа то только так laughing
      Tusv
      1. Zoldat_A Сегодня, 12:47
        Цитата: Tusv
        Не ну если мы выбрали Трампа то только так

        Трамп - заместитель ВВП по Америке??? laughing laughing Дожужжались, блин.... fool Где у Америки мозги???
        Zoldat_A
        1. Tusv Сегодня, 12:53
          Цитата: Zoldat_A
          Трамп - заместитель ВВП по Америке???

          А Вы Компетентным органам США не Доверяете? АНБ и ЦРУ? Сказано Трамп агент Кремля и точка wassat
          Tusv
          1. Zoldat_A Сегодня, 13:05
            Цитата: Tusv
            Сказано Трамп агент Кремля и точка

            good Без базару....
            Zoldat_A
            1. Подрезчик Сегодня, 14:20
              Во договорились! А было бы неплохо!!! laughing
              Подрезчик
              1. Подрезчик Сегодня, 14:31
                А вообще президентам США надо урезать не это....не полномочия, а другую штучку....
                Подрезчик
                1. Zoldat_A Сегодня, 14:44
                  Цитата: Подрезчик
                  А вообще президентам США надо урезать не это....не полномочия, а другую штучку....

                  Если президентам США урезать ДРУГУЮ ШТУЧКУ - то через 200 лет Америкой управлять некому будет. Давно известно, что последние 200 лет Америкой управляют, так или иначе, полтора десятка семей. А если ШТУЧКИ подрезать - где преемственность власти окажется?
                  Zoldat_A
                  1. Подрезчик Сегодня, 15:16
                    И я же на это намекаю! Спасибо, что поняли правильно намек!
                    Подрезчик
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:53
        [b]"Запретить" или "Одобрить". Понятно.Придётся "Стечкина" вручить. request
        ВЕРЕСК
        1. Tusv Сегодня, 13:02
          Цитата: ВЕРЕСК
          Понятно.Придётся "Стечкина" вручить

          Тут главное Стечкина не показать, в связи с тотальным укорачиванием юбок laughing
          Tusv
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:05
            в связи с тотальным укорачиванием юбок Что?Без работы останемся? belay А демография?Не в гейропу-же ехать.
            ВЕРЕСК
            1. Tusv Сегодня, 13:25
              А демография?Не в гейропу-же ехать.

              Не ну, я понимаю, что к родным красавицам скалка в подарок. Но это не так страшно. Тут главное в конгрессе это обсудить. По кочану и каким макаром можно женскую скалку применять bully
              Tusv
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:15
                Не ну, я понимаю, что к родным красавицам скалка в подарок.Дык я про то,что скоро бабы с гейропы заполонят просторы нашей страны.Как отстреливаться-то?Со всеми не справимся.Но-ради Родины постараемся.Как-бы тяжко небыло. recourse lol
                ВЕРЕСК
  3. san4es Сегодня, 12:32
    Make Peace am Not War soldier
    san4es
    1. poquello Сегодня, 12:53
      хорошая картинка,но больше как-то
      poquello
  4. Новый пользователь Сегодня, 12:47
    По поводу Буша

    В Хайфе пришвартовался cамый большой в мире боевой корабль - американский авианосец George W. Bush. what
    http://www.mignews.com/news/politic/010717_113914
    _48989.html

    Новый пользователь
    1. Александр романов Сегодня, 12:50
      Цитата: Новый пользователь
      В Хайфе пришвартовался cамый большой в мире боевой корабль - американский авианосец George W. Bush

      потопишь,я тебе голды на танки подкину
      Александр романов
      1. Новый пользователь Сегодня, 12:52
        Интересно сколько там самолётов на борту и какое оружие.
        пока не играю в танки, видеокарта сгорела
        Новый пользователь
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:54
      В 80-х и 90-х Хайфа была одной из баз американского Шестого Флота, в порт заходили десятки военных кораблей. Это прекратилось с началом второй интифады. Последний раз американский авианосец заходил в Хайфу в 2000 году.

      http://mignews.com/news/politic/010717_113914_489
      89.html
      И какое отношение Ваш комментарий имеет к обсуждаемой статье?
      DOCTOR ZLO
      1. Новый пользователь Сегодня, 12:55
        Цитата: DOCTOR ZLO
        И какое отношение Ваш комментарий имеет к обсуждаемой статье?

        На фото Джордж Буш, и авианосец тоже Джордж Буш!
        Новый пользователь
    3. ALLxANDr Сегодня, 12:55
      Форд вроде самый большой, разве нет?
      ALLxANDr
      1. Новый пользователь Сегодня, 12:56
        Цитата: ALLxANDr
        Форд вроде самый большой, разве нет?

        Не знаю.
        Нам бы таких штук 10 хотя бы(
        Новый пользователь
        1. ALLxANDr Сегодня, 12:58
          Дорогое удовольствие ) Мало того, авианосцы ведь с категории наступательного оружия. Зачем оно вам, тем более 10 штук?
          ALLxANDr
          1. Новый пользователь Сегодня, 13:03
            Цитата: ALLxANDr
            авианосцы ведь с категории наступательного оружия

            Так если стоит то оборонительное.

            Цитата: ALLxANDr
            Зачем оно вам, тем более 10 штук?

            Пригодится.
            Новый пользователь
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:08
              Новый пользователь -вас и один вчистую разорит.
              Изгоняющий либероидов
    4. ВЕРЕСК Сегодня, 12:58
      Вот-бы пострелять по этой мишени!Жаль нечем мне.Только-бутылками из под пива.Авось попаду!Нидай бог потонет.Не расплачусь...Хотя -меня ещё вычислить надо! wink
      ВЕРЕСК
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:55
    Фамилия у бабыкак вопрос -Барбара ли? lol
    Изгоняющий либероидов
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:57
    У него и так прав почти нету -одни обязанности! Там скоро урежут название -будет только называться през. США! belay
    Изгоняющий либероидов
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 13:03
    Президента США стремятся урезать в военных полномочиях

    ... его скоро не будут пускать в свой кабинет, без разрешения конгресса laughing ... дожился...
    a.s.zzz888
  8. хмурый лис Сегодня, 15:43
    война против Трампа продолжается что еще они ему захотят урезать,какие полномочия ?Дерзайте флаг вам в Руки !и барабан на шею.
    хмурый лис
Картина дня