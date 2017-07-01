Президента США стремятся урезать в военных полномочиях
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », Associated Press сообщает о том, что комиссия палаты представителей по бюджетным ассигнованиям Конгресса США одобрила поправку в законопроект о военных расходах, согласно которой должны состояться дебаты на предмет пересмотра полномочий президента США об объявлении войны.
Инициатором предложения стал конгрессмен-демократ от штата Калифорния Барбара Ли, для которой характерны пацифистские взгляды.
Как поясняется, указанное изменение круга ответственности призвано ограничить президентские полномочия в военной области, которые были расширены после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда Конгресс уполномочил президента при необходимости использовать военную силу против государств, организаций или отдельных личностей, которые связаны с планированием, управлением, оказанием помощи и предоставлением убежища террористам. Основываясь на данном праве, Джордж Буш начал войну в Афганистане.
По мнению Барбары Ли, текущие полномочия дают президенту "карт-бланш на развязывание войны". Конгрессмены, поддержавшие инициативу, считают, что конгресс США не должен уклоняться от применения своего конституционного права объявления войны, то есть участвовать в принятии решений, касающихся начала военного конфликта.
Инициатором предложения стал конгрессмен-демократ от штата Калифорния Барбара Ли, для которой характерны пацифистские взгляды.
Как поясняется, указанное изменение круга ответственности призвано ограничить президентские полномочия в военной области, которые были расширены после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда Конгресс уполномочил президента при необходимости использовать военную силу против государств, организаций или отдельных личностей, которые связаны с планированием, управлением, оказанием помощи и предоставлением убежища террористам. Основываясь на данном праве, Джордж Буш начал войну в Афганистане.
По мнению Барбары Ли, текущие полномочия дают президенту "карт-бланш на развязывание войны". Конгрессмены, поддержавшие инициативу, считают, что конгресс США не должен уклоняться от применения своего конституционного права объявления войны, то есть участвовать в принятии решений, касающихся начала военного конфликта.
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