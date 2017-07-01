17:15 01 июля

Американский атомный авианосец "Джордж Буш" зашел в Израиль

Как сообщает израильское интернет-издание ידיעות אחרונות ‏ («Последние новости»), Американский атомный авианосец "Джордж Буш" (George H. W. Bush) в ходе выполнения боевого задания в восточной части Средиземноморья 1 июля зашел в израильские территориальные воды и встал на якорь близ порта Хайфа.

Габариты корабля не позволяют зайти в сам порт, он расположился в 4 км от берега. Как утверждается, его стоянка продлится до 5 июля. В течение этих дней авианосец пополнит запасы, а команда отдохнет.

Американский атомный авианосец "Джордж Буш" зашел в Израиль



Последний визит американского атомного авианосца в Израиль происходил 17 лет назад.

Палубная авиация авианосца "Джордж Буш" принимала участие в нанесении авиаударов возглавляемой США коалиции по целям ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии в рамках операции "Непоколебимая решимость". Ранее он выполнил те же задачи, но по целям в Ираке, находясь в Персидском заливе.



В состав сопровождающей авианосец группы входят ракетные крейсеры "Филиппин Си" (Philippine Sea) типа «Эссекс» и "Хью Сити" (Hue City) типа «Тикондерога» , ракетные эсминцы типа «Арли Бёрк» "Тракстан" (Truxtun) и "Лабун" (Laboon). Личный состав АУГ насчитывает почти 6 тыс. чел. В составе авиакрыла авианосца насчитывается примерно 80 боевых самолетов.


Использованы фотографии: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4983190,00.html
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 154

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  1. Александр романов Сегодня, 13:31
    Кариш-это ты там под зонтиком?
    Александр романов
    1. karish Сегодня, 13:38
      Цитата: Александр романов
      Кариш-это ты там под зонтиком?

      Ты же знаешь. Я не люблю море и тем более загорать
      karish
      1. Саша Крымский Сегодня, 13:46
        Здоровое судно ! Внушает трепет!
        Послезавтра сирийская пыль развеется , будет чётко виден!
        Саша Крымский
        1. Александр романов Сегодня, 13:50
          Цитата: Саша Крымский
          судно

          Аналогия
          Цитата: karish
          . Я не люблю море и тем более загорать

          Еще одна причина переехать на Украину wink
          Александр романов
          1. karish Сегодня, 13:55
            Цитата: Александр романов
            Еще одна причина переехать на Украину

            Пожалуй пойду на море.
            karish
            1. Маз Сегодня, 15:04
              Сходи, покорми медуз, уксус не забудь
              Маз
              1. igor67 Сегодня, 16:15
                Цитата: Маз
                Сходи, покорми медуз, уксус не забудь

                хороший совет,я вот забыл теперь два ожога на руке
                igor67
        2. karish Сегодня, 13:50
          Цитата: Саша Крымский
          Здоровое судно ! Внушает трепет!
          Послезавтра сирийская пыль развеется , будет чётко виден!

          Завтра сфоткаю из своего офиса , он как раз напротив на берегу.
          karish
          1. Александр романов Сегодня, 13:55
            Цитата: karish
            Завтра сфоткаю из своего офиса , он как раз напротив на берегу.

            Саня сфотой его из гранатомета и Михан тебя в братья запишет laughing
            Александр романов
          2. Саша Крымский Сегодня, 14:11
            Цитата: karish
            Цитата: Саша Крымский
            Здоровое судно ! Внушает трепет!
            Послезавтра сирийская пыль развеется , будет чётко виден!

            Завтра сфоткаю из своего офиса , он как раз напротив на берегу.


            Его не забудь!
            Саша Крымский
            1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 14:37
              Цитата: Саша Крымский
              Цитата: karish
              Цитата: Саша Крымский
              Здоровое судно ! Внушает трепет!
              Послезавтра сирийская пыль развеется , будет чётко виден!

              Завтра сфоткаю из своего офиса , он как раз напротив на берегу.


              Его не забудь!

              Если кроп-фактор камеры=1, то, пожалуй, 20-25 кратное приближение даёт эта труба. Если, конечно, не системы Максутова. Море не даст хорошо снять. Влажность, марево и прочее.... Если есть поляроидные фильтры- попробуйте с ними.
              Виктор Дубовицкий
              1. Простой Сегодня, 15:28
                При съёмке с таким телевиком никакие поляроидные фильтры не помогут.

                karish, подпыть ближе сможешь?
                Простой
                1. karish Сегодня, 15:37
                  Цитата: Простой
                  При съёмке с таким телевиком никакие поляроидные фильтры не помогут.
                  karish, подпыть ближе сможешь?

                  Завтра пыль должна улечься понемеогу.
                  В прошлый раз , по моему Рейган заходил ( лет 12 назад , илик какой другой ) -- были экскурсии.
                  Может и в этот раз будут ?
                  karish
                  1. Простой Сегодня, 15:44
                    Я бы обязательно сходил.

                    На расстоянии 20 кабельтовых - гиблое дело фотографировать.
                    Если только всё таки поближе подойдёт.

                    Опубликуешь потом свою экскурсию на ВО?
                    Простой
        3. Бакаш Сегодня, 14:39
          Подлатаются в эти дни рестораны, пабы и коммерческие сексуальные работницы...
          Кстати, с авианосца в полном составе в Хайфу рота военной полиции сходит , чтобы утихомиривать своих разгулявшихся морячков. Морячки своих военных полицейских как огня боятся .
          Бакаш
          1. Orionvit Сегодня, 15:10
            Нормально, со своей военной полицией плавать. Ну там понимаю, рота морских пехотинцев для порядка, охраны, или ещё там чего, но полицию? Регулировщиков уличного движения, они своих не брали? laughing
            Orionvit
          2. karish Сегодня, 15:37
            Цитата: Бакаш
            стати, с авианосца в полном составе в Хайфу рота военной полиции сходит , чтобы утихомиривать своих разгулявшихся морячков. Морячки своих военных полицейских как огня боятся .

            Видал я их , этих полицейских.
            Здоровые блин .
            karish
          3. Денис-Скиф Сегодня, 15:58
            Стрелять их разбушевавшихся как собак бешеных
            Денис-Скиф
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:49
        Цитата: Александр романов
        Кариш-это ты там под зонтиком?

        Он под зонтиком , не переживай...
        Цитата: karish
        Ты же знаешь. Я не люблю море и тем более загорать

        Конечно ...Эх хитрованы! bully Я не зря писал , что на границах Израиля нужно ударные группировки концентрировать !
        Испугались "исключительные" на защиту пришли.. НУ НУ...
        ОТДЕЛ
        1. Александр романов Сегодня, 13:55
          Цитата: ОТДЕЛ
          Я не зря писал , что на границах Израиля нужно ударные группировки концентрировать !

          Магазины по продаже диванов строить?
          Александр романов
          1. karish Сегодня, 13:57
            Цитата: Александр романов
            Цитата: ОТДЕЛ
            Я не зря писал , что на границах Израиля нужно ударные группировки концентрировать !

            Магазины по продаже диванов строить?

            диван уже ждёт героя

            karish
      3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:14
        Кариш -так вас янки на борт к себе пускают -типа ознакомитесь с авианосцем? ??? belay
        Изгоняющий либероидов
        1. karish Сегодня, 15:39
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Кариш -так вас янки на борт к себе пускают -типа ознакомитесь с авианосцем? ???

          В прошлый раз ( лет 12 назад ) - пускали
          karish
      4. Виктор Дубовицкий Сегодня, 14:31
        Цитата: karish
        Цитата: Александр романов
        Кариш-это ты там под зонтиком?

        Ты же знаешь. Я не люблю море и тем более загорать

        Тогда к нам, в сумеречный Магадан. Обещаю- загорать не придётся.
        Виктор Дубовицкий
        1. Svarog51 Сегодня, 15:42
          Виктор, hi
          Тогда к нам, в сумеречный Магадан. Обещаю- загорать не придётся.
          good
          Svarog51
      5. Удав КАА Сегодня, 16:34
        Цитата: karish
        Я не люблю море...
        Я конечно извиняюсь, feel но ...
        бесплатный совет: смени НИК, а то зубастая очень смахивает на главную героиню из "Челюстей"! laughing
        Удав КАА
    2. сибиралт Сегодня, 13:44
      Похоже, до 5 июля кто-то из США в Израиль за баблом пожалует. Будем следить на новостями. Не все же одним саудам за весь БВ дань плаить.hi
      сибиралт
      1. sabakina Сегодня, 13:59
        Мужики, у кого есть фото Дмитрия Донского напротив пляжа? ПыСы. К Алексу романову это не относится!
        sabakina
        1. karish Сегодня, 14:03
          Цитата: sabakina
          Мужики, у кого есть фото Дмитрия Донского напротив пляжа? ПыСы. К Алексу романову это не относится!

          Эта что ли ?

          понты , пляж то чей ?
          karish
          1. sabakina Сегодня, 14:06
            Неужто ваш? belay
            sabakina
            1. karish Сегодня, 14:11
              Не , до нас если бы дошла , обязательно бы из трубы дым шел.
              karish
              1. sabakina Сегодня, 14:15
                А шо? У вас на АЭС таки идёт чёрный дым из труб? belay
                sabakina
                1. karish Сегодня, 14:18
                  Цитата: sabakina
                  А шо? У вас на АЭС таки идёт чёрный дым из труб?

                  А если нет дыма , как докажещь что это российский и в средиземке ? wink
                  karish
                  1. sabakina Сегодня, 14:21
                    Школота, у вас АЭС есть?
                    sabakina
                    1. karish Сегодня, 14:24
                      Цитата: sabakina
                      у вас АЭС есть?

                      А зачем ?
                      karish
                      1. sabakina Сегодня, 14:28
                        Цитата: karish
                        Цитата: sabakina
                        у вас АЭС есть?

                        А зачем ?

                        Понятно. Планета Шелезяка.
                        sabakina
                      2. Саша Крымский Сегодня, 14:31
                        Осталась одна АЭС. Та которую царь Давид построил в десятом веке днэ. Но она до сих пор засекречена.
                        Саша Крымский
                2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 14:44
                  Цитата: sabakina
                  А шо? У вас на АЭС таки идёт чёрный дым из труб? belay

                  А у них уран длиннопламенной марки.
                  Виктор Дубовицкий
              2. Денис-Скиф Сегодня, 16:00
                черный или белый?
                Денис-Скиф
        2. Саша Крымский Сегодня, 14:05
          Цитата: sabakina
          Мужики, у кого есть фото Дмитрия Донского напротив пляжа? ПыСы. К Алексу романову это не относится!

          Есть ! На нудиском пляже. Там много всяких знаменитых мужиков есть на твой вкус !
          Тебе фото в полный рост или фелейно- передней частью интересуетесь?
          Саша Крымский
          1. sabakina Сегодня, 14:13
            Я интересуюсь, твоя задница справится с ним ?
            sabakina
            1. Саша Крымский Сегодня, 15:43
              Моя вряд ли ! Если так интерестно.
              А твоя , уверен выдержит прямое попадание 30- ти "калибров" и 20- ти "Яхонтов". Или ты предпачетаешь со смещённым центром тяжести?
              Ты выйграешь не спорю . На тебе косточьку за это.
              Саша Крымский
        3. Александр романов Сегодня, 14:06
          Цитата: sabakina
          ПыСы. К Алексу романову это не относится!

          Марфочка.что за ревность в самом деле.Не встречался я с Ленкой,обманули тебя
          Александр романов
          1. sabakina Сегодня, 14:09
            Саш, это не ревность, а испуг. А вдруг? Лечи тебя потом....Тем более, что д-р Борменталь куда то пропал...
            sabakina
            1. Александр романов Сегодня, 14:11
              Цитата: sabakina
              Лечи тебя потом..

              Че ты подцепила
              Цитата: sabakina
              .Тем более, что д-р Борменталь куда то пропал..

              Не плачь,мы тебе другого наидем
              Александр романов
              1. sabakina Сегодня, 14:16
                Саш, белогвардеец, может пока мирно жить будем? Война потом рассудит, кто был прав...
                sabakina
                1. Александр романов Сегодня, 14:19
                  Цитата: sabakina
                  Саш, белогвардеец, может пока мирно жить будем?

                  Так не трогаи меня красная полусладкая....или сладкая но сухая laughing
                  Александр романов
                  1. karish Сегодня, 14:22
                    Цитата: Александр романов
                    Так не трогаи меня красная полусладкая....или сладкая но сухая

                    красная и мокрая
                    karish
                    1. Александр романов Сегодня, 14:26
                      Цитата: karish
                      красная и мокрая

                      Потекла красная ягодка laughing
                      Александр романов
                      1. sabakina Сегодня, 14:33
                        Так и знал, что еврей, что белобандит-одна поля ягода. Не Саш, откапываю свой томогавк!
                        Кстать, за что разжаловали?
                        sabakina
                  2. sabakina Сегодня, 14:30
                    Вообще то я ядрённый хрыч.
                    sabakina
                    1. Александр романов Сегодня, 14:44
                      Цитата: sabakina
                      Вообще то я ядрённый хрыч.

                      Александр романов
                      1. sabakina Сегодня, 14:48
                        Саш, спасибо! Уж больно на моего начальника похож! smile
                        sabakina
              2. Комментарий был удален.
              3. Комментарий был удален.
              4. sabakina Сегодня, 15:06
                Цитата: Александр романов
                Цитата: sabakina
                Лечи тебя потом..

                Че ты подцепила
                Цитата: sabakina
                .Тем более, что д-р Борменталь куда то пропал..

                Не плачь,мы тебе другого наидем

                Подцепляют серьгу у трактора, а я ищу потенциальных предателей!
                sabakina
                1. karish Сегодня, 15:16
                  Цитата: sabakina
                  Подцепляют серьгу у трактора

                  Тебе ли не знать laughing

                  СПТУ -26 , механизатор мелиоративных работ good

                  Цитата: sabakina
                  а я ищу потенциальных предателей!


                  Цитата: sabakina
                  Вообще то я ядрённый хрен

                  karish
                  1. sabakina Сегодня, 15:20
                    Всё сказал?
                    sabakina
                    1. karish Сегодня, 15:46
                      Цитата: sabakina
                      Всё сказал?

                      Мания величия ? Собакина laughing
                      karish
  2. МПК105 Сегодня, 13:31
    Ну..........Сам Бог ВЕЛЕЛ............Как это он мимо мог пройти друга берегов гостеприимных.................Они же ждут-
    МПК105
    1. Svarog51 Сегодня, 15:48
      Лёш, good А как романтично. feel
      Svarog51
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:34
    Новый пользователь Сегодня, 12:47
    По поводу Буша
    В Хайфе пришвартовался cамый большой в мире боевой корабль - американский авианосец George W. Bush. what...

    да, товарищ нас проинформировал...
    a.s.zzz888
    1. Александр романов Сегодня, 13:36
      Цитата: a.s.zzz888
      да, т.Кариш

      т Кариш-это товарищ?
      Александр романов
      1. karish Сегодня, 13:40
        Цитата: Александр романов
        Цитата: a.s.zzz888
        да, т.Кариш

        т Кариш-это товарищ?

        karish
        1. Саша Крымский Сегодня, 13:50
          Какой такой товарищь? Это ого-го
          Саша Крымский
        2. sabakina Сегодня, 14:04
          Если еврей karish перешёл на фауну, то уместно вспомнить, что противоположные типы животных порой вскармливают детёнышей....
          sabakina
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:40
        Александр романов Сегодня, 13:36 ↑
        Цитата: a.s.zzz888
        да, т.Кариш
        т Кариш-это товарищ?

        ... конечно он товарищ своим товарищам.. ну можно, чтобы не обидеть человека, назвать посетитель сайта...
        a.s.zzz888
        1. Александр романов Сегодня, 13:51
          Цитата: a.s.zzz888
          конечно он товарищ своим товарищам.. ну можно, чтобы не обидеть человека, назвать посетитель сайта

          В компартию его
          Александр романов
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:57
            Александр романов
            В компартию его

            ...Вы слишком суровы...
            a.s.zzz888
  4. rruvim Сегодня, 13:39
    Все запасы пива "Макаби" будут распроданы...
    rruvim
    1. karish Сегодня, 13:42
      Цитата: rruvim
      Все запасы пива "Макаби" будут распроданы...

      у девушек с низкой социальной ответственностью сегодня явно аврал .
      С криком -- Полундра , свистать всех наверх ( точнее вниз ) -- они ринулись в нижнюю Хайфу, поближе к порту.
      karish
      1. Александр романов Сегодня, 13:52
        Цитата: karish
        у девушек с низкой социальной ответственностью сегодня явно аврал .

        арабки или евреики?
        Александр романов
        1. karish Сегодня, 13:54
          Цитата: Александр романов
          Цитата: karish
          у девушек с низкой социальной ответственностью сегодня явно аврал .

          арабки или евреики?

          Всех хватает. Но больше всего конечно туристок.
          karish
          1. Александр романов Сегодня, 14:09
            Цитата: karish
            Всех хватает. Но больше всего конечно туристок.

            Переодеваися в американскую форму и дуи поближе к порту.
            Александр романов
            1. karish Сегодня, 14:19
              Цитата: Александр романов
              Переодеваися в американскую форму и дуи поближе к порту.

              Не могу , у меня евро , после завтра уезжаю в европу.
              А какой же маринс без баксов ?
              karish
              1. Александр романов Сегодня, 14:25
                Цитата: karish
                А какой же маринс без баксов ?

                Рублями плати,удиви девок laughing
                Александр романов
                1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 15:08
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: karish
                  А какой же маринс без баксов ?

                  Рублями плати,удиви девок laughing

                  Ага. Семь сорок....
                  Виктор Дубовицкий
                2. karish Сегодня, 15:17
                  Цитата: Александр романов
                  Рублями плати,удиви девок

                  Боюсь , побьют.
                  Они же не из Африки , с рублями с рождения знакомы.
                  karish
  5. Макаров Сегодня, 13:39
    Ай Гоу Ту Хайфа...сразу почему-то вспомнилось)
    Макаров
  6. Tusv Сегодня, 13:49
    В течение этих дней авианосец пополнит запасы, а команда отдохнет.

    Это ставьте биотуалеты на побережье и прачте своих женщин
    Tusv
  7. NUR Сегодня, 13:51
    Это американский круизный лайнер, любуется ландшафтом на море.
    NUR
    1. Удав КАА Сегодня, 16:55
      Цитата: NUR
      американский круизный лайнер, любуется ландшафтом на море.

      Ну, с *круизным лайнером* -- куда не шло... laughing
      А вот насчет " ЛАНДШАФТА на море" -- это много нужно выпить брэнди натощак!!! drinks
      ЗАКУСЫВАЙ, друже!!! lol
      Удав КАА
  8. alexsipin Сегодня, 14:00
    Цитата: Tusv
    В течение этих дней авианосец пополнит запасы, а команда отдохнет.

    Это ставьте биотуалеты на побережье и прачте своих женщин

    Неужели не улавливаете связь с последними намерениями Трампа и данным "отдыхом моряков"? Корабль просто зашел под дополнительный зонтик сильного израильского ПВО, плюс рядом ремонтная база в Рамат Давиде.
    alexsipin
    1. Александр романов Сегодня, 14:04
      Цитата: alexsipin
      Корабль просто зашел под дополнительный зонтик сильного израильского ПВО,

      Испугался кого то?
      Цитата: alexsipin
      плюс рядом ремонтная база в Рамат Давиде.

      Если зонтик не поможет laughing
      Александр романов
    2. Удав КАА Сегодня, 17:05
      Цитата: alexsipin
      Корабль просто зашел под дополнительный зонтик сильного израильского ПВО,
      А корабли ордера на что ему "дадены"!? Семечки на заваленке лузгать?
      Не, не факт... Просто у них через месяц в Средиземке -- "размагничивание" команды на берегу. В Неаполь так к женатикам даже семьи прилетали из "Омэрики".
      Блин, и в самом деле -- *круизный лайнер*! laughing
      Удав КАА
  9. Paranoid50 Сегодня, 14:00
    Цитата: Саша Крымский
    Внушает трепет!

    Дык,оно понятно - хозяева зашли. yes
    Paranoid50
    1. Саша Крымский Сегодня, 15:03
      Цитата: Paranoid50
      Цитата: Саша Крымский
      Внушает трепет!

      Дык,оно понятно - хозяева зашли. yes

      Старший брат из за бугра приехал ,терро-асадо-халуевским-отморозкам мозги вправлять. laughing
      Саша Крымский
      1. Paranoid50 Сегодня, 16:14
        Цитата: Саша Крымский
        Старший брат из за бугра приехал

        Ну,если эти для еврейского народа стали старшими... Ничего,кроме сочувствия. От души. hi
        Paranoid50
  10. Taran 75 Сегодня, 14:05
    Цитата: karish
    Завтра сфоткаю из своего офиса , он как раз напротив на берегу.

    как перед хозяевами старается laughing
    Taran 75
    1. karish Сегодня, 14:06
      Цитата: Taran 75
      Цитата: karish
      Завтра сфоткаю из своего офиса , он как раз напротив на берегу.

      как перед хозяевами старается laughing

      Зависть плохое чувство.
      Ты хоть раз в жизни авианосец в живую видел ? wink
      И не увидишь laughing
      karish
      1. Dartys Сегодня, 14:14
        Только еврей , ну еще какол может хвастаться хозяйским добром. tongue
        Нам имперцам , как татарам, панимаш ли .. laughing
        Dartys
        1. sabakina Сегодня, 14:26
          Цитата: Dartys
          Только еврей , ну еще какол может хвастаться хозяйским добром. tongue
          Нам имперцам , как татарам, панимаш ли .. laughing

          Вадим, как бы сказать....Тот, кто не может, кричит о своих успехах на ложе брани, а тот кто может, просто смеётся в усы. Блин, с молоду усы ношу...
          sabakina
          1. Александр романов Сегодня, 14:29
            Цитата: sabakina
            Блин, с молоду усы ношу...

            Александр романов
            1. karish Сегодня, 14:33
              Цитата: Александр романов
              Цитата: sabakina
              Блин, с молоду усы ношу...


              а это наверное мама ЕЁ
              karish
            2. sabakina Сегодня, 14:37
              Мой военник. Свой покажишь?
              sabakina
              1. Александр романов Сегодня, 14:47
                Цитата: sabakina
                Мой военник.

                А прическа всё та же
                И зачем надо было пол менять
                Александр романов
                1. karish Сегодня, 14:49
                  Цитата: Александр романов
                  А прическа всё та же

                  И усы .
                  Цитата: Александр романов
                  И зачем надо было пол менять

                  как зачем ? Вот затем и поменял
                  Цитата: sabakina
                  Кариес, ты давно себе в трусы не глядело? Советую, как брат,

                  не брат ты мне , собака лесная. laughing
                  karish
                2. sabakina Сегодня, 15:23
                  Так что белобандит? Нету ти военного билета! Школота, иди играй в мячик!
                  sabakina
              2. karish Сегодня, 14:47
                Цитата: sabakina
                Мой военник. Свой покажишь?

                laughing laughing
                karish
                1. sabakina Сегодня, 15:26
                  Я конечно мог бы показать своё прокурорское удостоверение, но боюсь, наши органы не так поймут...И вааще, иди этим, как его ....пустыней!
                  sabakina
                  1. karish Сегодня, 15:51
                    Цитата: sabakina
                    Я конечно мог бы показать своё прокурорское удостоверение, но боюсь, наши органы не так поймут...И вааще, иди этим, как его ....пустыней!

                    сколько у тебя ещё в запасе ?

                    А с медальками как ? wink
                    karish
                  2. Александр романов Сегодня, 15:55
                    Цитата: sabakina
                    Я конечно мог бы показать своё прокурорское удостоверение

                    Ты?
                    Александр романов
                  3. Саша Крымский Сегодня, 15:59
                    Цитата: sabakina
                    Я конечно мог бы показать своё прокурорское удостоверение, но боюсь, наши органы не так поймут...И вааще, иди этим, как его ....пустыней!

                    В том то и дело , что мы так и не поняли за ваши органы ?
                    А вадилой в прокуратуре сейчас каждый
                    школьник -ца на каникулах подрабатывает.
                    Саша Крымский
          2. karish Сегодня, 14:30
            Цитата: sabakina
            а тот кто может, просто смеётся в усы. Блин, с молоду усы ношу...


            laughing
            karish
            1. sabakina Сегодня, 14:40
              Кариес, ты давно себе в трусы не глядело? Советую, как брат, погляди, только не говори, что я ничего не говорил!
              sabakina
              1. karish Сегодня, 14:45
                Цитата: sabakina
                Кариес, ты давно себе в трусы не глядело?

                А зачем ?
                Если бы я бы был мужиком с женской аватаркой и погонялом -- СОБАКИНА , то тогда конечно , стоило бы заглянуть
                Цитата: sabakina
                Советую, как брат,

                не брат ты мне , собака женского рода
                Цитата: sabakina
                только не говори, что я ничего не говорил!

                странная любовь к мужским генеталиям , чужим заметь , уж не

                ли ты ? wink
                karish
                1. sabakina Сегодня, 15:09
                  Кариеш, ты там ходи, да оглядывайся!
                  sabakina
              2. Александр романов Сегодня, 14:48
                Цитата: sabakina
                Советую, как брат, погляди

                Я в уужасе laughing
                Саня не молчи,о чем это он?
                Александр романов
                1. sabakina Сегодня, 15:10
                  Брат еврея, если не понял, тоже советую трусы .....ну так, постирать...
                  sabakina
      2. Саша Крымский Сегодня, 14:18
        Да он и моря поди никогда не видел! crying
        Его с 1980 года , из 101 го километра не выпускают. wassat
        Саша Крымский
  11. Taran 75 Сегодня, 14:09
    Цитата: karish
    Ты хоть раз в жизни авианосец в живую видел ?

    не только видел , но и служил срочную на ТАВКР Адмира́л Фло́та Сове́тского Сою́за Кузнецо́в !!! soldier hi
    Taran 75
    1. karish Сегодня, 14:16
      Цитата: Taran 75
      не только видел , но и служил срочную на ТАВКР Адмира́л Фло́та Сове́тского Сою́за Кузнецо́в !!!


      И ? Этот тот который с дымящей трубой ?
      karish
      1. Саша Крымский Сегодня, 14:49
        Цитата: karish
        Цитата: Taran 75
        не только видел , но и служил срочную на ТАВКР Адмира́л Фло́та Сове́тского Сою́за Кузнецо́в !!!

        И ? Этот тот который с дымящей трубой ?

        Кариш! Я всегда говорил, что лучше служить на северном берегу Чёрного моря, как ты- чем на южных берегах северных морей!
        Вроде бы вы оба два маримана - но видишь как человека на севере подморозило!
        Саша Крымский
    2. Саша Крымский Сегодня, 14:24
      Цитата: Taran 75
      Цитата: karish
      Ты хоть раз в жизни авианосец в живую видел ?

      не только видел , но и служил срочную на ТАВКР Адмира́л Фло́та Сове́тского Сою́за Кузнецо́в !!! soldier hi

      Так ты и Кузнецов ни когда в то время в море из ремонта не выходили! Тоже мне моряк - бывал повсюду.
      Саша Крымский
  12. Taran 75 Сегодня, 14:11
    Цитата: karish
    И не увидишь

    в ви таки дальше из офиса чебуречной в оконце на старшего брата смотрите laughing
    Taran 75
    1. karish Сегодня, 14:12
      Цитата: Taran 75
      в ви таки дальше из офиса чебуречной

      чебуречная - это к Ватнику.
      karish
      1. sabakina Сегодня, 15:13
        Насколько помню, дядя Вася боролся за голубые тельняшки и погоны, а эти евреи ссууу....Что происходит? am
        sabakina
        1. Саша Крымский Сегодня, 16:24
          Цитата: sabakina
          Насколько помню, дядя Вася боролся за голубые тельняшки и погоны, а эти евреи ссууу....Что происходит? am

          Сабакина . Ты опять всё усложняешь! stop
          Нарисуй себе голубого дельфинчика на грудях- типа ты морской волк!
          На футболке напиши , что любишь всё голубое и какую нибудь загагулину модную подрисуй яркими красками- типа глубинный штурман ( три года в заднем тарпедном отсеке ) .
          Потом на пол часика сгоняй в чечню и ... впрочем и всё .
          В Чечне "любят " love таких юнг.
          Саша Крымский
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:12
    Честно говоря не знал что крейсера типа эссекс еще стоят у сша на вооружении belay
    Изгоняющий либероидов
    1. Großer Feldherr Сегодня, 16:02
      Тоже обратил внимание, в статье явно какая то ошибка.
      Großer Feldherr
  14. Deadушка Сегодня, 14:13
    Американский атомный авианосец "Джордж Буш" зашел в Израиль

    Мгновенно образовались два вопроса:
    1. Где "Скотовоз"?!
    2. Где "Контейнеровоз"?!
    Deadушка
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:46
      Скато-воз на фото! am
      Изгоняющий либероидов
  15. Taran 75 Сегодня, 14:19
    Цитата: karish
    И ? Этот тот который с дымящей трубой ?

    тот самый , ты то воин диванный походу всю жизнь только из своего офиса и смотришь да помоями на сайте всех поливаешь laughing
    Taran 75
  16. alexsipin Сегодня, 14:19
    Цитата: Александр романов
    Цитата: alexsipin
    Корабль просто зашел под дополнительный зонтик сильного израильского ПВО,

    Испугался кого то?
    Цитата: alexsipin
    плюс рядом ремонтная база в Рамат Давиде.

    Если зонтик не поможет laughing

    alexsipin
  17. Новый пользователь Сегодня, 14:20
    Я как раз писал об этом недавно.
    Нам бы таких кораблей, круто бы было.
    Целая плавучая армия smile

    А он авианосец один не плавает оказывается, зачем ему маленькие корабли?
    В состав сопровождающей авианосец группы входят ракетные крейсеры "Филиппин Си" (Philippine Sea) типа «Эссекс» и "Хью Сити" (Hue City) типа «Тикондерога» , ракетные эсминцы типа «Арли Бёрк» "Тракстан" (Truxtun) и "Лабун" (Laboon). Личный состав АУГ насчитывает почти 6 тыс. чел. В составе авиакрыла авианосца насчитывается примерно 80 боевых самолетов.

    Новый пользователь
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 15:37
      Прикрытие. Корабли эскорта создают зоны ПВО и ПЛО. Двигаются на довольно значительном удалении друг от друга и перекрывают площадь в несколько сотен квадратных миль. Без эскорта, авианосец весьма уязвим.
      Razvedka_Boem
      1. Новый пользователь Сегодня, 16:44
        Понятно, спасибо.
        Новый пользователь
    2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 17:00
      Цитата: Новый пользователь
      Я как раз писал об этом недавно.
      Нам бы таких кораблей, круто бы было.
      Целая плавучая армия smile
      А он авианосец один не плавает оказывается, зачем ему маленькие корабли?
      В состав сопровождающей авианосец группы входят ракетные крейсеры "Филиппин Си" (Philippine Sea) типа «Эссекс» и "Хью Сити" (Hue City) типа «Тикондерога» , ракетные эсминцы типа «Арли Бёрк» "Тракстан" (Truxtun) и "Лабун" (Laboon). Личный состав АУГ насчитывает почти 6 тыс. чел. В составе авиакрыла авианосца насчитывается примерно 80 боевых самолетов.

      Ну, рассядитесь по этим лоханкам, а кто Землю Обетованную защищать будет? У вас ведь враги не с моря, а с суши. Рядом. Иди, лучше, окоп копай, и поглубже.
      Виктор Дубовицкий
  18. Taran 75 Сегодня, 14:25
    Цитата: Новый пользователь
    А он авианосец один не плавает оказывается, зачем ему маленькие корабли?

    плавает ......в проруби а боевые корабли ходят , но вам гражданскому от куда знать hi wink
    Taran 75
  19. Новый пользователь Сегодня, 14:28
    Вся палуба уставлена самолетами, а где они взлетают? Нужна же взлетная полоса. Или они как вертолёты идут на взлёт вверх?
    Новый пользователь
  20. Подрезчик Сегодня, 14:28
    Большой кораблик...Большие шкафчики громко падают...
    Подрезчик
  21. Dartys Сегодня, 14:31
    Может давидянам отдельный чат выделить на ВО? а то пока пролистаешь до толковых сообщений...
    Dartys
  22. viktor. Сегодня, 14:33
    Зависть плохое чувство.
    Ты хоть раз в жизни авианосец в живую видел ? wink
    И не увидишь laughing[/quote]
    Кому завидовать? fool конечно мы его в России не увидем, эта баржа и при желании не подойдёт к России yes
    viktor.
  23. Dartys Сегодня, 14:38
    Цитата: Новый пользователь
    А он авианосец один не плавает оказывается, зачем ему маленькие корабли?

    как нить на досуге, пролистайте -что такое АУГ.
    Dartys
    1. Новый пользователь Сегодня, 16:45
      Цитата: Dartys
      что такое АУГ

      Спасибо.
      Новый пользователь
  24. karish Сегодня, 14:41
    Цитата: sabakina
    Так и знал, что еврей, что белобандит-одна поля ягода. Не Саш, откапываю свой томогавк!


    кстати
    karish
    1. sabakina Сегодня, 15:16
      Кариес, не дай Бог, если к вам депортируют индейцев!
      sabakina
  25. Dartys Сегодня, 14:41
    Кое-кто наверно, просто облизывается , глядя в перископы.... laughing
    Звезду Героя , не меньше , за этот плавучий автоклав...
    Dartys
  26. Taran 75 Сегодня, 14:44
    Цитата: Саша Крымский
    Так ты и Кузнецов ни когда в то время в море из ремонта не выходили! Тоже мне моряк - бывал повсюду.

    я разве Тебе , что то писал , про то что везде бывал ? в 94 выходы были в море на учения , но по крайней мере я и з офиса в окошко не смотрю и старшему брату одно место не лижу bully fool
    Taran 75
    1. karish Сегодня, 14:51
      Цитата: Taran 75
      но по крайней мере я и з офиса в окошко не смотрю

      Понимаю
      karish
      1. Taran 75 Сегодня, 15:10
        до хамства ты мальчик дошел , нормально ответить не можешь ....
        Taran 75
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:53
          Цитата: Taran 75
          до хамства ты мальчик дошел , нормально ответить не можешь ....

          Романов с Израильскими "товарищами" давно в сцепке...Вон что творят на ветке! И никто им не указ..хе хе..Всех забивают сразу! Так и в политике мировой , один продался ,другие геть кричат ему и хихикают над нами всеми...Читайте мужики и запоминайте! И помните в Израиль пришел авианосец США защищать своих..! Рыльце то в пушку у обоих )))) Главное спокойней и без оскорблений на сайте! Они этого и добиваются... soldier
          ОТДЕЛ
          1. karish Сегодня, 15:59
            Цитата: ОТДЕЛ
            Главное спокойней и без оскорблений на сайте!

            karish
  27. karish Сегодня, 14:56
    sabakina,
    Цитата: sabakina
    Саш, спасибо! Уж больно на моего начальника похож!

    karish
  28. Taran 75 Сегодня, 15:07
    Цитата: karish
    Понимаю

    Ответить Цитировать Жалоба

    это ты так выглядишь belay бедненький ,ну и офис у тебя laughing
    Taran 75
    1. karish Сегодня, 15:20
      Цитата: Taran 75
      Цитата: karish
      Понимаю
      Ответить Цитировать Жалоба

      это ты так выглядишь belay бедненький ,ну и офис у тебя laughing

      Проблему с понимание прочитанного ?
      karish
  29. ВЕРЕСК Сегодня, 15:45
    Как там в МО сказали? Хорошая цель.Действительно.Фиг промажешь.Даже срочники смогут потренироваться.И-ни дай Бог промажут.
    ВЕРЕСК
  30. alexleony Сегодня, 15:56
    Демократию будут бесплатно раздавать,или за шекели?Сколько можно брать в одни руки?
    alexleony
  31. Locos Сегодня, 16:09
    Администрация сайта не подскажет, что за тип крейсеров «Эссекс»?
    Locos
  32. Taran 75 Сегодня, 16:25
    Цитата: ОТДЕЛ
    Романов с Израильскими "товарищами" давно в сцепке...Вон что творят на ветке! И никто им не указ..хе хе..Всех забивают сразу!

    а надо не молчать , а писать , не одному Ватнику с иудеями бороться
    Taran 75
  33. postorony Сегодня, 16:26
    А у нас у Хайфы лаз,
    Кораблю войти как раз.
    Но не всякому деду Якову
    Тетя Роза в невесты годится.
    Вот и мается, на солнце плавится,
    Но старается не сердиться.
    postorony
  34. dojjdik Сегодня, 16:34
    чет евреи какито злобные на этом сайте стали-мож от Сирийцев пинка где получили; а вообще то хвалится они могут что в сша вся власть в их руках
    dojjdik
    1. Новый пользователь Сегодня, 16:46
      Цитата: dojjdik
      евреи какито злобные на этом сайте стали

      Учитывая последние тут "новости" про Израиль и антисемитские комментарии в них, ожидать другого было бы странно.
      Новый пользователь
  35. кедр Сегодня, 16:45
    Очевидно ЦРУ-МОССАД точно установили, что следующей целью хим атаки Асада будет Израйль. Сионистские штаты Америки срочно прислали "Буша" и компанию прикрыть своих ... обезоруживающим ударом. Интересное кино получается...
    кедр
  36. Ursus Сегодня, 17:07
    Вот любопытство разбирает: израильские барышни с низкой соц.ответственностью по субботам работают или харам?
    ...а за деньги?
    Ursus
  37. Ursus Сегодня, 17:07
    Цитата: Новый пользователь
    Цитата: dojjdik
    евреи какито злобные на этом сайте стали

    Учитывая последние тут "новости" про Израиль и антисемитские комментарии в них, ожидать другого было бы странно.

    Таки, шо вы сюда ходите? В мучениях наслаждение ищете?
    Ursus
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