Американский атомный авианосец "Джордж Буш" зашел в Израиль
Как сообщает израильское интернет-издание ידיעות אחרונות («Последние новости»), Американский атомный авианосец "Джордж Буш" (George H. W. Bush) в ходе выполнения боевого задания в восточной части Средиземноморья 1 июля зашел в израильские территориальные воды и встал на якорь близ порта Хайфа.
Габариты корабля не позволяют зайти в сам порт, он расположился в 4 км от берега. Как утверждается, его стоянка продлится до 5 июля. В течение этих дней авианосец пополнит запасы, а команда отдохнет.
Последний визит американского атомного авианосца в Израиль происходил 17 лет назад.
Палубная авиация авианосца "Джордж Буш" принимала участие в нанесении авиаударов возглавляемой США коалиции по целям ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии в рамках операции "Непоколебимая решимость". Ранее он выполнил те же задачи, но по целям в Ираке, находясь в Персидском заливе.
В состав сопровождающей авианосец группы входят ракетные крейсеры "Филиппин Си" (Philippine Sea) типа «Эссекс» и "Хью Сити" (Hue City) типа «Тикондерога» , ракетные эсминцы типа «Арли Бёрк» "Тракстан" (Truxtun) и "Лабун" (Laboon). Личный состав АУГ насчитывает почти 6 тыс. чел. В составе авиакрыла авианосца насчитывается примерно 80 боевых самолетов.
Габариты корабля не позволяют зайти в сам порт, он расположился в 4 км от берега. Как утверждается, его стоянка продлится до 5 июля. В течение этих дней авианосец пополнит запасы, а команда отдохнет.
Последний визит американского атомного авианосца в Израиль происходил 17 лет назад.
Палубная авиация авианосца "Джордж Буш" принимала участие в нанесении авиаударов возглавляемой США коалиции по целям ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии в рамках операции "Непоколебимая решимость". Ранее он выполнил те же задачи, но по целям в Ираке, находясь в Персидском заливе.
В состав сопровождающей авианосец группы входят ракетные крейсеры "Филиппин Си" (Philippine Sea) типа «Эссекс» и "Хью Сити" (Hue City) типа «Тикондерога» , ракетные эсминцы типа «Арли Бёрк» "Тракстан" (Truxtun) и "Лабун" (Laboon). Личный состав АУГ насчитывает почти 6 тыс. чел. В составе авиакрыла авианосца насчитывается примерно 80 боевых самолетов.
Использованы фотографии: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4983190,00.html
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