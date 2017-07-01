17:15 01 июля

Иракские военные отбили у боевиков два района западного Мосула

Иракские военные освободили от группировки ИГ* еще два района и мост в старом городе на западе Мосула, заявило командование операции.

Силы федеральной полиции освободили жилой район Баб Джадид и район рынка Аль-Арбиа. Силы установили контроль над Железным мостом в старом городе на правом берегу (реки Тигр —прим. "ВО") в Мосуле"
— сообщило командование, передает РИА Новости

Иракские военные отбили у боевиков два района западного Мосула



Руководитель федеральной полиции Раид Шакер Джаудат отметил, что теперь военные контролируют районы вблизи здания администрации провинции Найнава, столицей которой является Мосул.

Операция иракских военных в Мосуле продолжается при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года. Сначала силы освободили восточную половину города, а в феврале 2017 года перешли к действиям в западной части.

В четверг премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь группировки ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: https://pbs.twimg.com/profile_images
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:22
    Так они вроде как недавно врали fool , ой, хвалились что все мослы, lol ой, весь Масул ихний belay Значит, как всегда обманывают? sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Монос Сегодня, 14:28
      Иракские военные освободили от группировки ИГ* еще два района

      С точки зрения США, "освобождение" выглядит так:
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:39
        По-моему , для матрасов "освобождение" и "выжженная земля" являются синонимами . fool
        bouncyhunter
        1. 210окв Сегодня, 14:56
          Паша,я не думаю что путем "освобождения" там наступит мир.В арабских странах мир там-где правит харизматичный лидер,автократ,зачастую безжалостный к инакомыслию.Попытки насадить там дерьмократию-это созидание хаоса в этих странах.Впрочем заштатникам это выгодно.
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:06
            Твои бы слова да арабам в уши , Дима . Глядишь и призадумались бы ...
            bouncyhunter
          2. art030765 Сегодня, 15:10
            на ливан посмотри потом выскажи мнение
            art030765
    2. Маз Сегодня, 14:57
      Вчера сообщили что мосул иракцы взяли, а сегодня они снова освободили два района города? Интригует, интересно девки пляшут, завтра снова заново возьмут весь город? Они шо , ночью отступают, а днём наступают? Военное искусство по иракски с американским акцентом? Чем дольше война - тем больше побед?
      Маз
      1. 210окв Сегодня, 15:03
        Я не удивлюсь если там произойдет то что случилось в Тадморе...
        Цитата: Маз
        Вчера сообщили что мосул иракцы взяли, а сегодня они снова освободили два района города? Интригует, интересно девки пляшут, завтра снова заново возьмут весь город? Они шо , ночью отступают, а днём наступают? Военное искусство по иракски с американским акцентом? Чем дольше война - тем больше побед?
        210окв
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:24
    А в СМИ вопли , что взяли Мосул полностью...! Они вам там еще покажут дискотеку ..И я даже рад буду! hi
    Мы в Сирии вообще молчим , что 15 чертей крупных замочили сразу..Хвастаться не в наших правилах!
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:36
      Виталий, тебя там авианосец буш ждет, пылится, топи его ! lol Три клика мышью, и все, на одного меньше! wassat
      Изгоняющий либероидов
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:24
    Они уже обещали освобождение Мосула еще полгода назад. Поглядим дальше. laughing
    Горный стрелок
  4. Koteg Сегодня, 15:11
    да ничего нормально сделать не могут_оно и понятно у них ни ВКСа ни наших мудрых советников нет и техника в основном шлаковая американская
    Koteg
Картина дня