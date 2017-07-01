Иракские военные отбили у боевиков два района западного Мосула

Силы федеральной полиции освободили жилой район Баб Джадид и район рынка Аль-Арбиа. Силы установили контроль над Железным мостом в старом городе на правом берегу (реки Тигр —прим. "ВО") в Мосуле"

Иракские военные освободили от группировки ИГ* еще два района и мост в старом городе на западе Мосула, заявило командование операции.— сообщило командование, передает РИА Новости Руководитель федеральной полиции Раид Шакер Джаудат отметил, что теперь военные контролируют районы вблизи здания администрации провинции Найнава, столицей которой является Мосул.Операция иракских военных в Мосуле продолжается при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года. Сначала силы освободили восточную половину города, а в феврале 2017 года перешли к действиям в западной части.В четверг премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь группировки ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России