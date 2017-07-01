СБУ обнаружила "след российских спецслужб" в атаке вируса Petya.A

Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием "TeleBots" и "Blackenergy". Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ

Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников, на самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки