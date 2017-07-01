17:14 01 июля

СБУ обнаружила "след российских спецслужб" в атаке вируса Petya.A

Служба безопасности Украины заявила, что к атаке вируса-вымогателя Petya.A причастны спецслужбы России.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.




Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием "TeleBots" и "Blackenergy". Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ
— говорится в сообщении, передает РИА Новости

По данным ведомства, заражение было спланировано заранее и происходило в несколько этапов.

Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников, на самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки
— говорится в сообщении.

Как утверждается, основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст иностранных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Использованы фотографии: https://internet-observer.news/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 42

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 14:36
    Кстати- он и до Яицкой губернии добрался...Еле одолел его....Благо,у меня "бэкап"есть.......Пара минут-и ВСЁ восстанавливается....
    МПК105
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:54
      Цитата: МПК105
      Кстати- он и до Яицкой губернии добрался...Еле одолел его....Благо,у меня "бэкап"есть.......Пара минут-и ВСЁ восстанавливается....

      Врешь ! Ты ведь не знаешь , что это такое ! "бэкап засунь в сейф..хе хе
      ОТДЕЛ
      1. МПК105 Сегодня, 15:01
        Не устал шутом здесь быть?Жаль тебя,вроде пожилой уже,а- ПОСМЕШИЩЕ...Не позорь Родителей-не пиши больше сюда...Не смеши людей,..................й....
        МПК105
        1. Тралл Сегодня, 16:11
          Основные модификации вируса Petya:
          Тралл
          1. хрыч Сегодня, 16:36
            Комптьютерный вирус еще эффективен против киборгов
            хрыч
      2. andr327 Сегодня, 15:17
        Ну Отдел - и все-то знаешь, и все уже решил, и все умеешь - ну право восторженный штабной замполит - за все душа болит и ни за что не отвечает!
        andr327
    2. poquello Сегодня, 14:57
      Цитата: МПК105
      Кстати- он и до Яицкой губернии добрался...Еле одолел его....Благо,у меня "бэкап"есть.......Пара минут-и ВСЁ восстанавливается....

      он там у Вас вероятно и гуляет, а не добрался
      poquello
    3. pjastolov Сегодня, 15:56
      Алексей, все врут - Blackenergy - обаму прикрывают laughing
      pjastolov
  2. Подрезчик Сегодня, 14:36
    А молодцы, русские хакеры! Дело сделано, а доказательств нет!!!
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:41
      Служба безопасности Украины заявила, что к атаке вируса-вымогателя Petya.A причастны спецслужбы России.

      Ну наконец-то ! А то я уж было волноваться начал . lol
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 14:53
        Вирус петя , сейчас небось виски изволят откушать laughing ....подзаправится и опять по европам поскачет, бабло клянчить
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:56
          Слава ! hi Этот вирус уже давно в соплях и синих козявках . wassat
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 15:00
            hi В соплях кастрюлеголовые....а пецюндер - как раз таки в ШОКОЛАДЕ laughing
            Чёрный
      2. poquello Сегодня, 14:53
        Цитата: bouncyhunter
        Служба безопасности Украины заявила, что к атаке вируса-вымогателя Petya.A причастны спецслужбы России.

        Ну наконец-то ! А то я уж было волноваться начал . lol

        глубокомысленный анализ "международных антивирусных компаний", интересно каких - я в этом месте долго ржал - вероятно это секретная информация
        poquello
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:58
          Цитата: poquello
          я в этом месте долго ржал

          Я тоже . Очевидно , анализом занималось агентство ОБС . yes
          bouncyhunter
      3. Подрезчик Сегодня, 14:54
        Не волнуйся, Паша! Если уже наши простые совместные с Россией учения (которых еще не было) называют подготовкой к нападению, то уж вирус....Точно "российский"!!!
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:59
          Да , Саня , скакуасы нам от скуки точно помереть не дадут ... wink
          bouncyhunter
    2. Владимирец Сегодня, 14:41
      Цитата: Подрезчик
      А молодцы, русские хакеры! Дело сделано, а доказательств нет!!!

      А Вы уверены, что это русские хакеры? И потом, с каких это пор нужны доказательства, чтобы кого то наказать? request
      Владимирец
      1. Подрезчик Сегодня, 14:49
        Так я и говорю, если даже это они, то молодцы. Отцы-командиры учили меня, должен сходить "туда", выполнить задачу, вернуться с л/с, и НИКТО не должен знать, что это был ты!!!
        Подрезчик
    3. Чёрный Сегодня, 14:52
      Цитата: Подрезчик
      А молодцы, русские хакеры! Дело сделано, а доказательств нет!!!

      Если доказательств нет, то с чего это ты решил , что хакеры русские? smile
      Чёрный
    4. poquello Сегодня, 14:55
      Цитата: Подрезчик
      А молодцы, русские хакеры! Дело сделано, а доказательств нет!!!

      как это, а "петя" - это же сокращение от "привет из Севастополя", всё всё ща навесят
      poquello
      1. Подрезчик Сегодня, 15:12
        Уважаемые Владимировец и Черный! Я не СЧИТАЮ что это русские хакеры, но если "там" так считают, то они МОЛОДЦЫ.
        Подрезчик
  3. rruvim Сегодня, 14:37
    Блин, Окраина такая компьютеризированная страна? Что обычный "червь" её с катушек сводит. Там фармацевтика, что-ли процветает? Кроме торговли органами...
    rruvim
  4. Монос Сегодня, 14:39
    Фу-х! Прям отлегло! А я всё думал: неужели так и не "обнаружат" "русский след". Прям напрягся. Не подвели, оправдали, чертяки. smile
    Монос
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:39
    Как я ждал этой лжи! wassat Что то думаю не то-укроина на нас гав-кать перестала! wassat Но это они горло пересохшее от нескончаемого потока брехни промочили, и снова -вперед -на всю длину поводка. .. wassat
    Изгоняющий либероидов
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 14:42
    ....по указу пецьки-недопрезидента убирают концы перед мерикатосными аудиторами, а валят естественно на нас... пецьке скоро отчитываться за краденные лимоны зелени...
    a.s.zzz888
    1. Orionvit Сегодня, 14:57
      У матрацких аудиторов, свои данные, сколько давали и кому. А куда делись, не их проблема, главное вернуть. Скорее всего будут брать натурой.
      Orionvit
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:01
        Orionvit
        Скорее всего будут брать натурой.

        ... шкурой пецьки-алкаша?... laughing ... этот смайлик к Вам не относиться hi
        a.s.zzz888
  7. viktor. Сегодня, 14:44
    Можно на военном обозрении провести месяц без Украины? laughing
    viktor.
    1. rruvim Сегодня, 14:48
      Даже необходимо! Даёшь месячник без Украины! Времени достаточно, что-бы танки доехали до Киева...
      rruvim
  8. dedBoroded Сегодня, 14:50
    Гении из СБУ глянули ли бы на портрет в служебном кабинете и сообразили, что это он во всем виноват- Петя Алексеевич Порошенко!
    dedBoroded
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:04
      Цитата: dedBoroded
      Гении из СБУ глянули ли бы на портрет в служебном кабинете и сообразили, что это он во всем виноват- Петя Алексеевич Порошенко!

      Да какая разница СБУ гуляет и ФСБ тоже..)))) Сегодня день ветеранов боевых действий!

      А потом морды бить будем и стрелять ..Вот таки мы всегда.. fool
      ОТДЕЛ
  9. vasilev Сегодня, 15:03
    Вот так всегда-Петя украинский,а виновата Россия.На этот раз долго пришлось ждать обвинений в адрес России,целых три года искали наш след.
    vasilev
  10. Петрович-800 Сегодня, 15:05

    Вирус Петя, достанет везде
    Петрович-800
  11. Горный стрелок Сегодня, 15:06
    Кроме шуток, вирус очень смахивает на Украинский. Как то все у них сошлось. Наехали на Вконтакте и Однокласников. Тут укропские хакеры властям решили клизму вставить. И вставили. По полной. Ну, то что весь мир зацепило, это так, брызги...Издержки процесса.
    Горный стрелок
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 15:50
    Каюсь.За грибами ходил и пописял на какой-то кабель.С одной мечтой.Чтоб эти удоды сдохли.
    ВЕРЕСК
  13. egor1712 Сегодня, 16:12
    Бухать, сотрудникам сбу, надо меньше, а то еще не такое привидится.
    egor1712
  14. cariperpaint Сегодня, 16:36
    да ладно))) вот это новость то какая неожиданная)))
    cariperpaint
  15. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:47
    Да кто вообще сказал что вирус "Петя" вымогатель???Этот вирус попрошайка laughing
    Наблюдатель2014
  16. Tevdori Сегодня, 16:55
    Так, для информации, 30.06.2017 г. Москва, центр. Обычный рабочий день в офисе, антивирус на компьютере выкинул сообщение обновиться, так как есть новый вирус Petya.A. Обновились. Компьютер больше не входит в windows. Так что он и в Москве "погулял".
    Tevdori
    1. Муссаси Сегодня, 17:10
      Так для инфы я в дочерке "НК-Роснефть" работаю компы в офисах до сих пор висят. Требуют 300 в биткоинтах , это примерно 45 лямов рублей. wassat
      Муссаси
  17. avg-mgn Сегодня, 17:05
    Русским хакерам пора номинироваться на "Нобелевскую премию Мира", без ложной скромности... Весь мир о них говорит, но ни кто не видел! Дело за МИРом.
    avg-mgn
Картина дня