СБУ обнаружила "след российских спецслужб" в атаке вируса Petya.A
Служба безопасности Украины заявила, что к атаке вируса-вымогателя Petya.A причастны спецслужбы России.
Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.
По данным ведомства, заражение было спланировано заранее и происходило в несколько этапов.
Как утверждается, основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст иностранных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.
Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.
Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием "TeleBots" и "Blackenergy". Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ— говорится в сообщении, передает РИА Новости
По данным ведомства, заражение было спланировано заранее и происходило в несколько этапов.
Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников, на самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки— говорится в сообщении.
Как утверждается, основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст иностранных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.
Использованы фотографии: https://internet-observer.news/
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