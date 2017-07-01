17:14 01 июля

С чистого листа… Военные вертолеты Киргизии

Как сообщает блог kloch4 , в 1992 году в Киргизии военно-воздушные части с Ми-24 отсутствовали, не считая 784-го учебного вертолётного полка 5-х Центральных курсов подготовки и усовершенствования авиационных кадров. В его задачи входило обучение иностранцев. Службу в нем проходили преимущественно славяне, со стороны которых власти опасались военного переворота. Матчасть была представлена примерно 40 машинами Ми-8 и Ми-24 . Размещались они на аэродроме «Фрунзе-1». С распадом СССР началась распродажа.

Первыми исчезли более современные Ми-24В:




По крайней мере, 15 Ми-24В были проданы Индии, 4 вертолета , как утверждают западные эксперты, – Судану за иранские средства.

В 2000 г. вопреки санкциям ООН два Ми-24 были направлены в Либерию транзитом через Словакию. Здесь вертолеты прошли ремонт, одна была отгружена адресату, другая конфискована. В настоящее время последняя располагается в авиационном музее в городе Кошице:



В 2004 году на аэродроме находилось всего 6 единиц Ми-24:



Из них 5 машин модификации Ми-24ДУ - учебный вариант Ми-24Д с полным дублированием управления вертолётом в передней кабине, но без пулемёта ЯкБ-12,7 в носовой турели. Данный вариант спросом не пользуется:



Один борт был обычный Ми-24Д:



К 2009 году один Ми-24ДУ исчез, осталось всего пять машин:



На текущий момент они со снятыми лопастями находятся на задворках аэродрома:



В конце 2016 года РФ безвозмездно передала 2 Ми-24В, отремонтированных в Питере:





Ми-8 учебного центра были утилизированы:



Ныне эксплуатирующиеся машины Ми-8МТ были подарены США (4 ед.) и Россией (3 ед.) в 2004-2007 годах. Перед поставками техника прошла капитальный ремонт, одна машина была старая киргизская, по одной из Казахстана и Украины:



В июле 2014 года один борт потерпел крушение в горах:



Итого Киргизия обладает 2 Ми-24В и 6 Ми-8МТ.

Использованы фотографии: http://kloch4.livejournal.com/36154.html
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. poquello Сегодня, 16:29
    шо это? записки завгара?
    poquello
  2. Владимирец Сегодня, 16:29
    "Киргизия обладает 2 Ми-24В и 6 Ми-8МТ."

    Что поделать, одна из беднейших стран. recourse
    Владимирец
    1. poquello Сегодня, 16:44
      Цитата: Владимирец
      "Киргизия обладает 2 Ми-24В и 6 Ми-8МТ."
      Что поделать, одна из беднейших стран. recourse

      туризм плохо развивают, там нассыкуль и прочие солёные озера, ещё надо откопать ботинок Мао чтобы привлечь китайских туристов
      poquello
    2. хрыч Сегодня, 16:44
      Цитата: Владимирец
      "Киргизия обладает 2 Ми-24В и 6 Ми-8МТ."
      Что поделать, одна из беднейших стран.

      Зато у неё очень сильный друг - РФ laughing
      хрыч
  3. Fei_Wong Сегодня, 16:34
    Итого Киргизия обладает 2 Ми-24В и 6 Ми-8МТ.

    Значит, большего киргизам и не требуется. Даже и столько - перебор.
    Fei_Wong
  4. Новый пользователь Сегодня, 16:35
    Кыргызстан сила мощь.
    Новый пользователь
  5. Koteg Сегодня, 16:38
    айяйяй как же они без вертолетов бедняжки_поможем владимир владимирыч?миллионов на 200_300 $ в кредит конечно
    Koteg
  6. Berkut24 Сегодня, 16:46
    История о том, что ждет малые народы, которые и которые много говорят о независимости, и которые при этом готовы за деньги "здесь и сейчас" торговать кусочками своего суверенитета. Но хохлы такие истории не читают.
    Berkut24
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:05
    Так удел микроимперий -лишится всего, искать кто бы подарил профуканное, и в своих бедах обвенять соседей -мы все это сотню раз видали и слышали.
    Изгоняющий либероидов
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