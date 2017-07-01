С чистого листа… Военные вертолеты Киргизии
Как сообщает блог kloch4 , в 1992 году в Киргизии военно-воздушные части с Ми-24 отсутствовали, не считая 784-го учебного вертолётного полка 5-х Центральных курсов подготовки и усовершенствования авиационных кадров. В его задачи входило обучение иностранцев. Службу в нем проходили преимущественно славяне, со стороны которых власти опасались военного переворота. Матчасть была представлена примерно 40 машинами Ми-8 и Ми-24 . Размещались они на аэродроме «Фрунзе-1». С распадом СССР началась распродажа.
Первыми исчезли более современные Ми-24В:
По крайней мере, 15 Ми-24В были проданы Индии, 4 вертолета , как утверждают западные эксперты, – Судану за иранские средства.
В 2000 г. вопреки санкциям ООН два Ми-24 были направлены в Либерию транзитом через Словакию. Здесь вертолеты прошли ремонт, одна была отгружена адресату, другая конфискована. В настоящее время последняя располагается в авиационном музее в городе Кошице:
В 2004 году на аэродроме находилось всего 6 единиц Ми-24:
Из них 5 машин модификации Ми-24ДУ - учебный вариант Ми-24Д с полным дублированием управления вертолётом в передней кабине, но без пулемёта ЯкБ-12,7 в носовой турели. Данный вариант спросом не пользуется:
Один борт был обычный Ми-24Д:
К 2009 году один Ми-24ДУ исчез, осталось всего пять машин:
На текущий момент они со снятыми лопастями находятся на задворках аэродрома:
В конце 2016 года РФ безвозмездно передала 2 Ми-24В, отремонтированных в Питере:
Ми-8 учебного центра были утилизированы:
Ныне эксплуатирующиеся машины Ми-8МТ были подарены США (4 ед.) и Россией (3 ед.) в 2004-2007 годах. Перед поставками техника прошла капитальный ремонт, одна машина была старая киргизская, по одной из Казахстана и Украины:
В июле 2014 года один борт потерпел крушение в горах:
Итого Киргизия обладает 2 Ми-24В и 6 Ми-8МТ.
Первыми исчезли более современные Ми-24В:
По крайней мере, 15 Ми-24В были проданы Индии, 4 вертолета , как утверждают западные эксперты, – Судану за иранские средства.
В 2000 г. вопреки санкциям ООН два Ми-24 были направлены в Либерию транзитом через Словакию. Здесь вертолеты прошли ремонт, одна была отгружена адресату, другая конфискована. В настоящее время последняя располагается в авиационном музее в городе Кошице:
В 2004 году на аэродроме находилось всего 6 единиц Ми-24:
Из них 5 машин модификации Ми-24ДУ - учебный вариант Ми-24Д с полным дублированием управления вертолётом в передней кабине, но без пулемёта ЯкБ-12,7 в носовой турели. Данный вариант спросом не пользуется:
Один борт был обычный Ми-24Д:
К 2009 году один Ми-24ДУ исчез, осталось всего пять машин:
На текущий момент они со снятыми лопастями находятся на задворках аэродрома:
В конце 2016 года РФ безвозмездно передала 2 Ми-24В, отремонтированных в Питере:
Ми-8 учебного центра были утилизированы:
Ныне эксплуатирующиеся машины Ми-8МТ были подарены США (4 ед.) и Россией (3 ед.) в 2004-2007 годах. Перед поставками техника прошла капитальный ремонт, одна машина была старая киргизская, по одной из Казахстана и Украины:
В июле 2014 года один борт потерпел крушение в горах:
Итого Киргизия обладает 2 Ми-24В и 6 Ми-8МТ.
Использованы фотографии: http://kloch4.livejournal.com/36154.html
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