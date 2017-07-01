17:15 01 июля

ЛНР: Киев решил создать "Иностранный легион"

В МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявляют, что получили сообщение о планах украинского командования создать отдельное подразделение ВСУ, состоящее из иностранцев, передает РИА Новости .

Ранее глава МВД ЛНР заявил о готовности покупать информацию о ВСУ и другие разведданные МО Украины.

Как заявляют в министерстве, 28 июня на "горячую линию" МВД ЛНР позвонил предположительно сотрудник министерства обороны Украины, житель Киева.


ЛНР: Киев решил создать "Иностранный легион"


В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей офицер рассказал о планах МОУ создать на базе 25-го нацбатальона "Киевская Русь" отдельное подразделение ВСУ, состоящее из иностранцев – "Иностранный легион"
— сказал представитель Центра взаимодействия с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

По предварительным результатам начатой проверки, полученные сведения подтвердились
— уточнил собеседник агентства.

Звонивший также сообщил, что "легион" будет состоять из 150 человек. По окладам и доплатам новое подразделение уровняют с однотипными должностями в ВСУ.

Желающих служить после отбора будут направлять в тренировочный лагерь, где с ними будут заниматься военной подготовкой по стандартам НАТО. В качестве инструкторов планируются бывшие грузинские военные – члены действующего подразделения ВСУ "Грузинский национальный легион", личный состав – 40 граждан Грузии, заместитель командира – Зураб Чихелидзе
— добавили в министерстве.

При этом в МВД сообщили, что по их данным, новое подразделение должно будет выполнять сложные боевые задачи в различных условиях местности, действуя как механизированная рота и рота спецназа.


Использованы фотографии: http://xxiveklnr.su/
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Комментарии 12

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  1. mad Сегодня, 17:00
    Платить будут? Или по старинке, грабежами да разбоем..
    mad
    1. pjastolov Сегодня, 17:08
      А судя по фотографии, им галстуки уже выдали, или пока объявили тендер на поставку? bully
      pjastolov
      1. Подрезчик Сегодня, 17:14
        Да обычные рота-две мародеров, с громким названием ЛЕГИОН. Чушь...
        Подрезчик
    2. хрыч Сегодня, 17:10
      Иметь такое военное наследие от СССР и докатиться до такого belay
      хрыч
  2. Equalized Сегодня, 17:04
    Бывшие грузинские военные которым за 40-45 лет это конечно охренительный спецназ получится. Пузатые дядьки уже давно свое отслужили, а в украине оказались из за смены власти в 2012 году и поражения Саакашвили. Так получилось что вокруг Мишико есть целый культ личности, для некоторых людей грузии без Саакашвили быть не может (что то мне это напоминает, лiл). Так что они сразу покинули страну в 2012 году (ну или позже) и оказались в украине когда там всплыл Мишико.

    Дело не в деньгах, киев своим солдатам контрактникам еле-еле зарплату потянул и выдавать начал. Дело здесь в банальной обиде и реваншизме. К тому же украина помогала нам в 90ые и многие считают своим долгом помочь в ответ. Как то так.

    P.s
    там не всем за 40 лет, но основа именно такие отслужившие и старые. Молодняка меньше.
    Equalized
  3. Владимирец Сегодня, 17:05
    "члены действующего подразделения ВСУ "Грузинский национальный легион", личный состав – 40 граждан Грузии"

    Специально для и.диотов: в легионе от 2000 до 10000 солдат, во французском иностранном легионе около 8000, но никак не 40. fool Главное название громкое дать, а по сути - шайка или банда.
    Владимирец
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:10
    Может быть иностремный легион? fool Там и так всякой нежети, отморозков и нечтожеств своих хватает, а еще припрутся вырод-ки из других квазистран -вообще сборище кандидатов в могилу будет.
    Изгоняющий либероидов
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:10
    А, у нас флажков подобных как на фото r статье стало не видать ,на авто и в автобусах.К чему бы это? Наверное не комильфо нынче в России трэнд терпил. feel laughing
    Наблюдатель2014
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:11
    Названия громкие, а по сути вооруженные банды подонков.
    Изгоняющий либероидов
  7. Masya Masya Сегодня, 17:12
    Желающих служить после отбора будут направлять в тренировочный лагерь

    так понимаю, что от желающих отбоя нет... кастинг проходить будут... wink
    Masya Masya
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:14
      Masya Masya hi love .
      кастинг проходить будут...
      Будут!!! Размер по высоте и ширине laughing
      Наблюдатель2014
  8. Kot3713 Сегодня, 17:14
    А где восточно "Европейская Франция "- Украина будет брать деньжата?
    Kot3713
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