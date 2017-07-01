ЛНР: Киев решил создать "Иностранный легион"

В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей офицер рассказал о планах МОУ создать на базе 25-го нацбатальона "Киевская Русь" отдельное подразделение ВСУ, состоящее из иностранцев – "Иностранный легион"

По предварительным результатам начатой проверки, полученные сведения подтвердились

Желающих служить после отбора будут направлять в тренировочный лагерь, где с ними будут заниматься военной подготовкой по стандартам НАТО. В качестве инструкторов планируются бывшие грузинские военные – члены действующего подразделения ВСУ "Грузинский национальный легион", личный состав – 40 граждан Грузии, заместитель командира – Зураб Чихелидзе