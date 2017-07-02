11:32 02 июля

В Киеве ситуацию с боеприпасами назвали критической

Минобороны Украины расценивает ситуацию с обеспечением войск боеприпасами для некоторых видов вооружения как критическую, передает РИА Новости сообщение издания «Зеркало недели».

В Киеве ситуацию с боеприпасами назвали критической


В своей публикации украинский ресурс ссылается на документ №220/3650, который министр обороны Степан Полторак направил секретарю СНБО Александру Турчинову в мае текущего года.


Издание напоминает, что до недавнего времени львиную долю экспортных поставок Киева составляли боеприпасы, которые продавались в страны Африки, Малайзию и Индию.

Надо отметить, что Минобороны уже спустилось на землю и оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 миллиметра к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 миллиметров для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров,
говорится в материале.

Сообщается, что «на сегодняшний день Украина утратила возможность производства взрывчатых веществ, гильз, пороха, снарядов и взрывателей», поскольку, «после начала боевых действий в Донбассе Донецкий казенный завод химических изделий и Химическое казенное объединение имени Г. Петровского остались на территории, неподконтрольной Киеву».

В итоге у Украины больше «нет возможности производить боеприпасы средних и крупных артиллерийских калибров, боевые части авиабомб, порох для высокоточных ракет и снаряды для РСЗО», пишет издание.

В публикации также отмечается, что «инициативу по запуску подобного производства на действующих оборонных предприятиях страны в начале 2015 года "зарубил" тогдашний премьер Арсений Яценюк». По оценкам экспертов, для реализации этого проекта потребовалось от 20 до 25 млн. долларов.

Использованы фотографии: uapress.info
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 47

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. егерь650 Сегодня, 08:36
    В который раз? Уже писали.
    егерь650
    1. vovanpain Сегодня, 08:43
      Надо отметить, что Минобороны уже спустилось на землю и оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 миллиметра к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 миллиметров для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров

      Но жилые кварталы каждый день обстреливает,чем меньше у этих боеприпасов,тем больше людей жить будут.
      vovanpain
      1. МПК105 Сегодня, 08:51
        Взорвались склады бы,что-ли там у них...Чтоб нечем палить было...
        Тут не повоюешь...
        МПК105
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:58
          МПК105 hi
          Взорвались склады бы,что-ли там у них...Чтоб нечем палить было...
          Уже четыре года об этом говорим.Помогите хоть не прямым вводом войск так хоть все военные склады перебейте .Или сирийцы важнее русских жизней?Получается так.
          Наблюдатель2014
          1. samoletil18 Сегодня, 09:19
            Лапшу на уши вешают. Такая информация из разряда гос.тайны. Как обстреливали мирное население, так и продолжают. Скорее всего, у бывших стран ОВД на халяву получить хотят из запасов, чтобы продать потом за деньги.
            samoletil18
      2. 210окв Сегодня, 09:16
        "Братушки" из Болгарии,Польши поставят.Там такого добра валом.
        Цитата: vovanpain
        Надо отметить, что Минобороны уже спустилось на землю и оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 миллиметра к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 миллиметров для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров

        Но жилые кварталы каждый день обстреливает,чем меньше у этих боеприпасов,тем больше людей жить будут.
        210окв
        1. alekc73 Сегодня, 09:54
          Наши заклятые партнеры не оставят ВСУ без боеприпасов.Они же делают важное дело- убивают славян.Когда-то не верил в слова М.Тэтчер про 15млн русских.Теперь вижу правда.От экономики перешли к убийству.
          alekc73
        2. svp67 Сегодня, 10:59
          Цитата: 210окв
          Братушки" из Болгарии,Польши поставят.Там такого добра валом.

          А вот тут два момента.
          1. Необходимо "добро" из США
          2. Необходимо ОПЛАТИТЬ эти поставки, снова за счет США.
          svp67
      3. bouncyhunter Сегодня, 09:32
        Привет , братка ! hi drinks Что , скоро майданные панцерпаравозенгренадёры перейдут на рогатки , пращи и луки (арбалет не осилят) ? А арту на катапульты , баллисты и требюше заменят ? Или Хозяин подкинет мелочишки на молочишко ?
        bouncyhunter
        1. 210окв Сегодня, 09:42
          Паш hi Хозяин подкинет однозначно.Тем более они утверждают что начали строить завод по производству боеприпасов..А то в самом деле придется державним гербом воевать.
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
            Пусть пустыми бутылками от бухла швыряются . Привет , Дима . hi
            bouncyhunter
        2. ЛукичЪ Сегодня, 10:33
          Цитата: bouncyhunter
          Что , скоро майданные панцерпаравозенгренадёры перейдут на рогатки , пращи и луки (арбалет не осилят) ? А арту на катапульты , баллисты и требюше заменят ? Или Хозяин подкинет мелочишки на молочишко ?

          первые образцы уже есть
          ЛукичЪ
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:39
            Привет , Сергей ! hi Ну вот , укропы уже подготовились . lol
            bouncyhunter
            1. ЛукичЪ Сегодня, 10:51
              Цитата: bouncyhunter
              Привет , Сергей ! Ну вот , укропы уже подготовились

              Привет Павел hi ты ещё не видел новейшие образца авиатехники
              ЛукичЪ
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:58
                Да уж , эти "сокiлы" только тырить и толкать налево хорошо умеют . wink
                bouncyhunter
      4. ЛукичЪ Сегодня, 11:21
        Цитата: vovanpain
        ,чем меньше у этих боеприпасов

        а на это хватит?
        ЛукичЪ
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:49
      Бомбят Донбасс интенсивно...Как напьются вечером и начинается "Слава Украине..геть.."
      А если Донбасс начнет так , заводы то там работают..
      ОТДЕЛ
    3. RASKAT Сегодня, 09:39
      А после распада СССР им осталось чуть ли не больше чем у России, как техники так и боеприпасов.
      RASKAT
  2. GRF Сегодня, 08:37
    На камни закорпатские перейдут...
    Ведь мозги пока не в ту сторону "спускаются"...
    GRF
    1. Смог Сегодня, 09:14
      Цитата: GRF
      На камни закорпатские перейдут...

      Наши бывшие союзнички по Варшавскому договору помогут.Не кинут рагулей в "беде"
      Мы же с подачи Горби, много там всего оставили. Конечно не безвозмездно помогут, но хо хлятам все равно- раз пошла такая пьянка , режь последний огурец
      Смог
  3. viktor. Сегодня, 08:41
    В итоге у Украины больше «нет возможности производить боеприпасы средних и крупных артиллерийских калибров, боевые части авиабомб, порох для высокоточных ракет и снаряды для РСЗО», пишет издание. не правда Тризубец остался laughing
    viktor.
  4. Волька Сегодня, 08:44
    Бог не фраер, все видит..., скорее бы все закончилось
    Волька
    1. 210окв Сегодня, 09:17
      Вопрос не к Богу..К Кремлю.Какалы правы-ключ к концу войны находится в Москве.
      Цитата: Волька
      Бог не фраер, все видит..., скорее бы все закончилось
      210окв
  5. Александр 3 Сегодня, 08:44
    Необходимо ампутировать всем бандерлогам указательные пальцы и проблема снимется сама собой.
    Александр 3
    1. 210окв Сегодня, 09:18
      ??????До пяток,что ли?
      Цитата: Александр 3
      Необходимо ампутировать всем бандерлогам указательные пальцы и проблема снимется сама собой.
      210окв
    2. Наган Сегодня, 09:21
      Ампутировать надо то, что ампутировано боровам и меринам, гарантия того что дефективные гены не передадутся.
      Наган
    3. samoletil18 Сегодня, 09:26
      Ага, в Западной Украине их отцы и деды поляков не стреляли. Просто сжигали живьем, сгоняли на площадь и забивали топорами, выкалывали глаза и сбрасывали в колодцы, детей навешивпли на заборы или прибивали к стенам... Про евреев уже писать не буду, кипеть начал.
      Пусти их на территорию республик! Гитлеровцев за добродетель считать начнём.
      samoletil18
  6. Spartanez300 Сегодня, 08:47
    Ну вот и Яйценюх на что то "сгодился" сам наверное того не понимая .
    Spartanez300
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:49
    Там есть кому поставить оружие, даже даром, во вред России, и чтобы эта бойня и дальше продолжалась.
    Изгоняющий либероидов
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:49
    Как все таки вовремя полыхнули склады под Харьковом! Может, и стрельбу прекратят по ЛДНР?
    Сначала крупными калибрами, а потом и крупнокалиберные пулеметы замолчат, снайперские винтовки... Хотя эти замолчат последними.
    Горный стрелок
  9. rotmistr60 Сегодня, 08:49
    Разворовали, распродали, а теперь хватились Как же теперь свидомым Москву брать? Да чтобы у вас действительно все закончилось, что может стрелять по народу. Оставте себе по одному патрону, чтобы застрелиться.
    rotmistr60
  10. Stas157 Сегодня, 08:53
    . у Украины больше «нет возможности производить боеприпасы средних и крупных артиллерийских калибров, боевые части авиабомб, порох
    Запад поможет! Наши вчерашние союзники Польша, Чехия, и Болгария, не оставят бывшую советскую республику без боеприпасов. Так что волнения преждевременны.
    Stas157
  11. Михаил Крапивин Сегодня, 08:53
    Да вы шо!? Неужели все украли и распродали и теперь самим воевать нечем?! Однозначно москали виноваты!
    Михаил Крапивин
  12. APASUS Сегодня, 08:55
    Да на войну США всегда выделят:
    В проекте бюджета США на 2018 финансовый год предусмотрено выделение средств на поддержку союзников в Европе и предоставление летального оружия Украине, восторженно сообщают украинские СМИ со ссылкой на "Голос Америки"
    Подготовленный комитетом вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год также предусматривает выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 миллионов долларов.
    APASUS
  13. Fotoceva62 Сегодня, 09:06
    Ну наконец то ! Слава Богу! А укропские фашисты видимо считали,что Советские закрома (Закрома Родины ) бездонные. А и тут зрада. От кляты москали!
    Fotoceva62
  14. лысова Сегодня, 09:13
    Есть же в России опыт, по добровольной сдачи и получения за это деньги, нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. А почему бы и не купить у укропов, тоже самое? - Им главное бабки, остальное по боку. Методику закупок разработать не сложно и скупить всё что стреляет.
    лысова
  15. gabonskijfront Сегодня, 09:14
    Есть ещё арсеналы стран бывшего варшавского договора.Есть мощности в Болгарии и Чехии по нашим боеприпасам,конкретно в Казанлыке мощности по производству наших 152 мм боеприпасов, американцы считают ,что болгарские и чешские боеприпасы имеют исключительное значение для международных миссий и не переводят производство на стандарты НАТО.
    gabonskijfront
  16. volodya Сегодня, 09:21
    Им друзья помогут,Польша,Болгария,Латвия,Литва!
    volodya
  17. kenig1 Сегодня, 09:45
    Если критическое положение с патронами 7.62, то это не только снайперские винтовки, но и ПК, ПКТ.
    kenig1
  18. victorrat Сегодня, 09:51
    Кроме бывших республик есть и лучший друг Порошенко. Он всегда поможет братьям украинцам. Благо фамилия в рифму. И нашим и вашим.
    victorrat
  19. изя топ Сегодня, 10:02
    Минобороны Украины расценивает ситуацию с обеспечением войск боеприпасами для некоторых видов вооружения как критическую
    а ЧЁ так?или оказалось,что у бандерлогов(кормильцев СССР) передние конечности из задницы растут всё-таки?
    изя топ
  20. кг пв Сегодня, 10:12
    Цитата: kenig1
    Если критическое положение с патронами 7.62, то это не только снайперские винтовки, но и ПК, ПКТ.

    Может быть имеется ввиду именно так называемый "снайперский" патрон 7,62 СН(7н1)?
    кг пв
  21. Керенский Сегодня, 10:13
    Ключ в последней фразе:
    "По оценкам экспертов, для реализации этого проекта потребовалось от 20 до 25 млн. долларов."
    Дайте гроши!!!
    Ведь "наличие отсутствия" боеприпасов, военная тайна любого государства.
    Керенский
  22. Egorovich Сегодня, 10:26
    Просто великолепно!Скоро свидомая хунта начнет стрелять из рогаток.
    Egorovich
    1. Вадим237 Сегодня, 10:36
      У них там боеприпасов ещё лет на 10 хвати для каждодневных обстрелы Донбасса. В СССР, Украина была первой линией обороны, оружия и боеприпасов туда поставляли горами и если вдруг что - Европейские друзья помогут. Так что стрельба из рогаток, слишком преждевременна.
      Вадим237
  23. Geisenberg Сегодня, 10:36
    так хорошо же ... змея без жала ...
    Geisenberg
  24. Zomanus Сегодня, 11:05
    Да ладно, им "братушки" подкинут, если надо будет.
    На счет белорусов точно не скажу, а вот болгары помогут с готовностью.
    Zomanus
Картина дня