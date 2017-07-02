В Киеве ситуацию с боеприпасами назвали критической

Надо отметить, что Минобороны уже спустилось на землю и оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 миллиметра к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 миллиметров для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров,

Минобороны Украины расценивает ситуацию с обеспечением войск боеприпасами для некоторых видов вооружения как критическую, передает РИА Новости сообщение издания «Зеркало недели».В своей публикации украинский ресурс ссылается на документ №220/3650, который министр обороны Степан Полторак направил секретарю СНБО Александру Турчинову в мае текущего года.Издание напоминает, что до недавнего времени львиную долю экспортных поставок Киева составляли боеприпасы, которые продавались в страны Африки, Малайзию и Индию.говорится в материале.Сообщается, что «на сегодняшний день Украина утратила возможность производства взрывчатых веществ, гильз, пороха, снарядов и взрывателей», поскольку, «после начала боевых действий в Донбассе Донецкий казенный завод химических изделий и Химическое казенное объединение имени Г. Петровского остались на территории, неподконтрольной Киеву».В итоге у Украины больше «нет возможности производить боеприпасы средних и крупных артиллерийских калибров, боевые части авиабомб, порох для высокоточных ракет и снаряды для РСЗО», пишет издание.В публикации также отмечается, что «инициативу по запуску подобного производства на действующих оборонных предприятиях страны в начале 2015 года "зарубил" тогдашний премьер Арсений Яценюк». По оценкам экспертов, для реализации этого проекта потребовалось от 20 до 25 млн. долларов.