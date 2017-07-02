Пхеньян потребовал от Вашингтона распустить военное командование ООН, действующее в Южной Корее
Для сохранения военного командования ООН в Южной Корее «нет никакого оправдания», передает ТАСС заявление представителя Комитета КНДР в защиту мира, опубликованное в газете «Нодон синмун».
Согласно информации, «эта военная структура, созданная Вашингтоном во время трехлетней Корейской войны, действует на юге Корейского полуострова с июля 1957 года». По данным Комитета, в настоящее время США пытаются «преобразовать командование ООН в командование многонациональными силами для создания азиатской версии НАТО, чтобы развязать на полуострове еще один вооруженный конфликт в попытке расправиться с КНДР силовыми методами».
В этой связи власти Северной Кореи потребовали от Вашингтона «немедленно распустить этот незаконно созданный военный механизм и вывести с территории Южной Кореи все агрессивные военные силы и вооружения».
В КНДР заявили, что «сохранение командования ООН является анахронизмом, нарушает положения основополагающих документов ООН, препятствует достижению мира и безопасности, в том числе на Корейском полуострове».
Агентство напоминает, что во время Корейской войны (1950-1953 гг.), которая закрепила раздел нации на Север и Юг, силы ООН, возглавляемые США, выступали на стороне Сеула и фактически спасли Южную Корею от разгрома войсками КНДР. Северную Корею поддержал Китай. В свою очередь СССР оказывал ей материально-техническую.
В настоящее время на территории Южной Кореи находятся около 28,5 тыс. американских военнослужащих.
Согласно информации, «эта военная структура, созданная Вашингтоном во время трехлетней Корейской войны, действует на юге Корейского полуострова с июля 1957 года». По данным Комитета, в настоящее время США пытаются «преобразовать командование ООН в командование многонациональными силами для создания азиатской версии НАТО, чтобы развязать на полуострове еще один вооруженный конфликт в попытке расправиться с КНДР силовыми методами».
В этой связи власти Северной Кореи потребовали от Вашингтона «немедленно распустить этот незаконно созданный военный механизм и вывести с территории Южной Кореи все агрессивные военные силы и вооружения».
В КНДР заявили, что «сохранение командования ООН является анахронизмом, нарушает положения основополагающих документов ООН, препятствует достижению мира и безопасности, в том числе на Корейском полуострове».
Агентство напоминает, что во время Корейской войны (1950-1953 гг.), которая закрепила раздел нации на Север и Юг, силы ООН, возглавляемые США, выступали на стороне Сеула и фактически спасли Южную Корею от разгрома войсками КНДР. Северную Корею поддержал Китай. В свою очередь СССР оказывал ей материально-техническую.
В настоящее время на территории Южной Кореи находятся около 28,5 тыс. американских военнослужащих.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Jung Yeon-Je
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