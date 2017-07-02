11:32 02 июля

Пхеньян потребовал от Вашингтона распустить военное командование ООН, действующее в Южной Корее

Для сохранения военного командования ООН в Южной Корее «нет никакого оправдания», передает ТАСС заявление представителя Комитета КНДР в защиту мира, опубликованное в газете «Нодон синмун».

Пхеньян потребовал от Вашингтона распустить военное командование ООН, действующее в Южной Корее


Согласно информации, «эта военная структура, созданная Вашингтоном во время трехлетней Корейской войны, действует на юге Корейского полуострова с июля 1957 года». По данным Комитета, в настоящее время США пытаются «преобразовать командование ООН в командование многонациональными силами для создания азиатской версии НАТО, чтобы развязать на полуострове еще один вооруженный конфликт в попытке расправиться с КНДР силовыми методами».


В этой связи власти Северной Кореи потребовали от Вашингтона «немедленно распустить этот незаконно созданный военный механизм и вывести с территории Южной Кореи все агрессивные военные силы и вооружения».

В КНДР заявили, что «сохранение командования ООН является анахронизмом, нарушает положения основополагающих документов ООН, препятствует достижению мира и безопасности, в том числе на Корейском полуострове».

Агентство напоминает, что во время Корейской войны (1950-1953 гг.), которая закрепила раздел нации на Север и Юг, силы ООН, возглавляемые США, выступали на стороне Сеула и фактически спасли Южную Корею от разгрома войсками КНДР. Северную Корею поддержал Китай. В свою очередь СССР оказывал ей материально-техническую.

В настоящее время на территории Южной Кореи находятся около 28,5 тыс. американских военнослужащих.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Jung Yeon-Je
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Комментарии 13

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  1. сибиралт Сегодня, 09:02
    А почему молчат Китай и Южная Корея?
    сибиралт
    1. Татьяна Сегодня, 09:15
      Обращение КНДР правильное, но США и их страны-сателлиты в ООН, это обращение не услышат! Но говорить об этом надо
      Татьяна
  2. МПК105 Сегодня, 09:04
    Вот молодцы.Чтож мы-то так не можем..?
    МПК105
    1. vovanpain Сегодня, 09:21
      Цитата: МПК105
      Вот молодцы.Чтож мы-то так не можем..?

      Чего не можем? belay Потребовать распустить ООН?Или выступить что бы убрали миротворцев ООН,когда сами же и голосуем за продление их мандата?Хотелки Кима,это только хотелки Кима,с этим вопросом ему надо обращатся в СовБез ООН,а требовать Ким может все что угодно,хоть Луну с неба.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
        Ну правильно Ын всё сказал . Вот только матрасам его заявления - что слону дробина .
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 10:02
          Цитата: bouncyhunter
          Ну правильно Ын всё сказал . Вот только матрасам его заявления - что слону дробина .

          Тут братка Ким может обратиться в СовБез ООН и потребовать сменить состав миротворческого контингента и его командования и усе,что вряд ли будет. request drinks
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
            Все мы знаем чья карманная собачонка ООН . yes drinks
            bouncyhunter
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:06
    Конечно для американцев заявление КНДР простое сотрясение воздуха. Но почему бы и не заявить когда у тебя под боком
    28,5 тыс. американских военнослужащих.
    rotmistr60
  4. viktor. Сегодня, 09:09
    находятся около 28,5 тыс. американских военнослужащих. Для северных это ещё и мясо wassat
    viktor.
  5. Logall Сегодня, 09:10
    Ын почувствовал себя"неуязвимым". США будет кусаться. У кого "поджилки" непоколебимо уравновешенней? Будем посмотреть...
    Logall
  6. Комментарий был удален.
  7. moskalik Сегодня, 09:13
    Пхеньян потребовал от Вашингтона распустить военное командование ООН, действующее в Южной Корее


    реакция Вашингтона:

    moskalik
  8. APASUS Сегодня, 09:20
    Для локальной войны это очень хороший регион для США и думаю войну они там все же замутят.С Корея пока не обладает реальными средствами доставки ядерного заряда,да и тот размером с грузовик.А все остальное американцев не интересует,чем будет больше жертв и разрушений ,тем больше денег заработают американские корпорации.
    APASUS
    1. Владимирец Сегодня, 10:21
      Цитата: APASUS
      чем будет больше жертв и разрушений ,тем больше денег заработают американские корпорации.

      И тем больше оправданий для нападения на КНДР и последующих жестких действий.
      Владимирец
  9. Старый26 Сегодня, 11:17
    Цитата: vovanpain
    Тут братка Ким может обратиться в СовБез ООН и потребовать сменить состав миротворческого контингента и его командования и усе,что вряд ли будет.

    Требовать он может все, что ему захочется. Вот только три из пяти стран на такое требования наложат вето.

    Цитата: bouncyhunter
    Все мы знаем чья карманная собачонка ООН

    исходя из этого посыла - Россия - карманная собачонка США? Нет?
    Старый26
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