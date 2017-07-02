11:32 02 июля

Дутерте пригрозил «посадить за решетку» критиков военного положения на Филиппинах

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил тюрьмой критикам военного положения, введенного в провинции Минданао из-за столкновений с боевиками, передает РИА Новости сообщение «Франс Пресс».

Дутерте пригрозил «посадить за решетку» критиков военного положения на Филиппинах


Согласно сообщению, в ближайшее время Верховый суд Филиппин должен вынести решение, соответствует ли введение военного положение конституции страны. В мае президент заявлял, что не станет принимать во внимание решение суда и будет руководствоваться только рекомендациями Минобороны.


Это не зависит от прихоти Верховного суда. Следует ли мне им верить? Когда я вижу, что ситуация по-прежнему хаотичная и вы просите меня отменить его (военное положение)? Я арестую вас и посажу за решетку,
заявил Дутерте.

Мы можем говорить о чем-нибудь еще и, возможно, идти на компромиссы, но не тогда, когда на карту поставлены интересы моей страны,
добавил он.

Напомним, в мае президент Филиппин ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с бандитским формированием, поддерживающим группировку ИГ (запрещена в РФ). Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 30

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:46
    Есть чему у него поучиться...Жестко действует!
    ОТДЕЛ
    1. Владимирец Сегодня, 09:47
      Цитата: ОТДЕЛ
      Есть чему у него поучиться

      "Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил тюрьмой критикам военного положения"

      На Украине поучитесь, там таких специалистов полно.
      Владимирец
      1. Кот Всапогах Сегодня, 09:53
        на Украине 3 года назад досюсюкались, сейчас пожинают плоды либерализма
        Кот Всапогах
        1. poquello Сегодня, 10:08
          Цитата: Кот Всапогах
          на Украине 3 года назад досюсюкались, сейчас пожинают плоды либерализма

          ну ка ну ка расскажите как бы это было
          poquello
          1. Кот Всапогах Сегодня, 10:22
            у меня брат двоюродный полтора месяца провёл на майдане, наивный юноша, сейчас жалеет, семью в Питер вывез, так как работы у него в Хмельницком просто нет( от слова СОВСЕМ). Так он рассказывал, что когда "бандэрлоги" провоцировали "Беркут", он думал, что вот сейчас то им ответка точно прилетит, но тишина! Как он говорил - любой человек уже сорвался бы и пошёл в разнос, но "Беркут" стоял , а надо было всех под корень тогда, и это мнение человека с майдана!!! hi
            Кот Всапогах
            1. Владимирец Сегодня, 10:26
              Цитата: Кот Всапогах
              у меня брат двоюродный полтора месяца провёл на майдане, наивный юноша, сейчас жалеет, семью в Питер вывез, так как работы у него в Хмельницком просто нет

              Просто молодец, расхреначили страну и в кусты, кто в Россию, кто наивно думает, что им безвиз дали, чтобы в ЕС работать. На расстоянии Родину любить теплее. smile
              Владимирец
              1. Pirogov Сегодня, 11:27
                Цитата: Владимирец
                Просто молодец, расхреначили страну и в кусты, кто в Россию, кто наивно думает, что им безвиз дали, чтобы в ЕС работать. На расстоянии Родину любить теплее.

                Такие приспособленцы ,самые опасные ,нас.рали и свалили и как бы ни причём ,нагадили и загадили всё ,а теперь типа раскаялись ,дошло до болезненных. Так мне их теперь может пожалеть ? Сам с Украины но к таким мра.зям у меня отношение хуже чем к действительно свидомоупоротым ,эти просто больные ,а вот те ,что ,,,,,типа,,,,,, раскаялись просто хитрозадые.........................
                Pirogov
            2. poquello Сегодня, 10:53
              Цитата: Кот Всапогах
              и это мнение человека с майдана!!!

              это Вы как авторитетное мнение приводите, типа с майдана виднее, а весь вопрос в том - хватило бы у Беркута, единственной конторы защищавшей конституцию Украины, сил. Вариант, который прокакал Янукович или наши (уж не знаю кто) это полная передача операции России, а буржуи предварительно предполагаю заручились обещанием России не вмешиваться в процесс, работа буржуями была проведена очень большая на всех уровнях.
              poquello
      2. 210окв Сегодня, 10:03
        Ждем очередной цветной революции и дерьмократизации.. am
        210окв
        1. poquello Сегодня, 10:13
          Цитата: 210окв
          Ждем очередной цветной революции и дерьмократизации.. am

          это вряд ли
          poquello
      3. сибиралт Сегодня, 10:13
        На Филиппинах уничтожают террористов ИГ, а на Украине мирный народ. Разницу понимаете?
        сибиралт
    2. Кот Всапогах Сегодня, 09:50
      правильный мужик, так и надо!!! drinks
      Кот Всапогах
      1. МПК105 Сегодня, 10:12
        Он мне его напоминает-Держись...
        МПК105
    3. poquello Сегодня, 09:58
      Цитата: ОТДЕЛ
      Есть чему у него поучиться...Жестко действует!

      а чего там суд в военном положении конкретно критикует?
      poquello
    4. Spartanez300 Сегодня, 09:58
      Ситуацию надо брать в ежевые рукавицы пока не станет поздно , а не слюни распускать как предыдущий президент Украины .Дутерте совершенно прав в своих действиях .
      Spartanez300
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:08
        Цитата: Spartanez300
        Ситуацию надо брать в ежевые рукавицы пока не станет поздно , а не слюни распускать как предыдущий президент Украины .Дутерте совершенно прав в своих действиях .

        Я с вами согласен, а не с теми кто выше ныть начинают... soldier
        На фото улыбка у него "добрая , добрая и хитрая.."
        ОТДЕЛ
      2. Владимирец Сегодня, 10:13
        Цитата: Spartanez300
        Ситуацию надо брать в ежевые рукавицы пока не станет поздно , а не слюни распускать как предыдущий президент Украины

        А Порошенко чего не хвалите?
        «Статья 4362. Публичное отрицание или оправдание военной агрессии Российской Федерации в отношении Украины в 2014-2015 годах
        1. Публичное отрицание или оправдание военной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине в 2014-2015 годах, изготовление и (или) распространение материалов, в которых отрицается и (или) оправдывается такая военная агрессия - караются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией материалов, в которых отрицается и (или) оправдывается военная агрессия, и средств их изготовления и распространения.
        2. Те самые действия, совершенные повторно, или служебным лицом - караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет».
        Молодец, не распускает слюни. yes
        Владимирец
  2. tanit Сегодня, 09:50
    "Дутерте пригрозил «посадить за решетку» критиков военного положения на Филиппинах".
    Добрейшей души человек. А мог бы и не тюрьмой пригрозить, мог бы и сразу, без "пригрожания" - объявить наркоторговцами -да и в расход. belay
    Видимо -не такой уж он "людоед"(наркоторговцы , конечно, не согласятся), как рисует пресса.
    tanit
    1. сибиралт Сегодня, 10:21
      При объявлении военного положения - Верховный Суд обязан молчать в тряпочку, так же как же любая оппозиция к Власти. Либеральные "игрушки" тут не катят.
      сибиралт
  3. dojjdik Сегодня, 09:57
    товарищ Ким не согласился бы-еврейский "гуманизм" какойто односторонний
    dojjdik
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:58
    Резко, но правильно. Те кто ратует за отмену военного положения находятся на одной стороне с боевиками.
    rotmistr60
    1. tanit Сегодня, 10:06
      Уточнил бы. Они думают, что "белые и пушистые онижедети/угнетенныеменьшинства" их резать потом не будут.
      Ну, или уже самолет для бегства зафрахтован.
      Но, к счастью для Филиппин - базы для исламистов в этой стране нет. Только на отдельно взятом острове.
      tanit
    2. Ken71 Сегодня, 10:23
      Правительство которое забивает на конституцию хуже боевиков.
      Ken71
      1. poquello Сегодня, 10:58
        Цитата: Ken71
        Правительство которое забивает на конституцию хуже боевиков.

        во во, правительства Германии, Франции и США забили на конституцию Украины
        poquello
      2. vovanpain Сегодня, 10:59
        Цитата: Ken71
        Правительство которое забивает на конституцию хуже боевиков.

        Правительство которое забивает на защиту своих граждан от боевиков вот хуже боевиков. negative
        vovanpain
  5. Ken71 Сегодня, 10:21
    Еще один божок местный. И тоже наш друг интересно скоро запросит денег
    Ken71
  6. donavi49 Сегодня, 10:24
    Кстати - Китай уже оружием помогает.

    28 июня 2017 года на авиабазе Кларк ВВС Филиппин прошла торжественная церемония передачи Китаем стрелкового оружия и боеприпасов представителям вооруженных сил Республики Филиппины. В частности, были переданы 3000 штурмовых винтовок Norinco CQ-A (копия американского карабина Colt M4) и 5.000.000 патронов 5,56 мм к ним, а также 90 снайперских винтовок Norinco CS/LR4A и Norinco NDM-86 (копия советской СВД) и 800.000 патронов 7,62 мм к ним. Груз был доставлен двумя военно-транспортными самолетами Ил-76МД ВВС НОАК. В церемонии передачи вооружений приняли участие президент островного государства Родриго Дутерте и китайский посол Чжао Цзяньхуа.
    donavi49
    1. Владимирец Сегодня, 10:29
      СВДха (пардон, Norinco NDM-86 smile ), смотрю, в шпоне лежит? Почему китайцы её в пластик не переодели?
      Владимирец
      1. donavi49 Сегодня, 10:36
        Им и так хорошо.
        donavi49
  7. Holsten Сегодня, 11:12
    В высшей мере конструктивно , ибо именно президент несёт ответственность ( или не несёт , но в любом случае отвечает ) за будущее своей страны . И кстати отвечает не перед передовой демо-либеральной общественностью , а перед будущим избравшего его народа .
    Holsten
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