"Дутерте пригрозил «посадить за решетку» критиков военного положения на Филиппинах".

Это не зависит от прихоти Верховного суда. Следует ли мне им верить? Когда я вижу, что ситуация по-прежнему хаотичная и вы просите меня отменить его (военное положение)? Я арестую вас и посажу за решетку,

Мы можем говорить о чем-нибудь еще и, возможно, идти на компромиссы, но не тогда, когда на карту поставлены интересы моей страны,