Дутерте пригрозил «посадить за решетку» критиков военного положения на Филиппинах
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил тюрьмой критикам военного положения, введенного в провинции Минданао из-за столкновений с боевиками, передает РИА Новости сообщение «Франс Пресс».
Согласно сообщению, в ближайшее время Верховый суд Филиппин должен вынести решение, соответствует ли введение военного положение конституции страны. В мае президент заявлял, что не станет принимать во внимание решение суда и будет руководствоваться только рекомендациями Минобороны.
Напомним, в мае президент Филиппин ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с бандитским формированием, поддерживающим группировку ИГ (запрещена в РФ). Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.
Согласно сообщению, в ближайшее время Верховый суд Филиппин должен вынести решение, соответствует ли введение военного положение конституции страны. В мае президент заявлял, что не станет принимать во внимание решение суда и будет руководствоваться только рекомендациями Минобороны.
Это не зависит от прихоти Верховного суда. Следует ли мне им верить? Когда я вижу, что ситуация по-прежнему хаотичная и вы просите меня отменить его (военное положение)? Я арестую вас и посажу за решетку,заявил Дутерте.
Мы можем говорить о чем-нибудь еще и, возможно, идти на компромиссы, но не тогда, когда на карту поставлены интересы моей страны,добавил он.
Напомним, в мае президент Филиппин ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с бандитским формированием, поддерживающим группировку ИГ (запрещена в РФ). Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.
Использованы фотографии: AFP
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