16:14 02 июля

ВМФ: конструкторские работы по «Калине» завершатся до 2025 года

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по неатомной подводной лодке пятого поколения «Калина» будут завершены в рамках программы вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы, передает РИА Новости сообщение заместителя главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктора Бурсука.



Неатомные ПЛ пятого поколения должны в перспективе прийти на смену находящимся сейчас на вооружении флота лодкам проектов 877 и 636 («Варшавянка»).


Программа строительства неатомных подводных лодок пятого поколения заложена в ГПВ. Опытно-конструкторские работы по "Калине" должны завершиться до 2025 года,
сказал заместитель главнокомандующего на на конференции в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

Адмирал подчеркнул при этом, что «продолжение строительства подводных лодок проекта 677 "Лада" не отодвигает проект строительства подводных лодок "Калина", а будет вестись параллельно».

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. МПК105 Сегодня, 12:09

    Ну вот не верю...
    МПК105
    1. сибиралт Сегодня, 12:14
      А кошечек с ютюба не скачиваете? laughing
      Что странного в том, что наше вооружение переходит на 5 поколение, что можно только приветствовать и гордится своей страной..
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:17
        Цитата: сибиралт
        А кошечек с ютюба не скачиваете? laughing
        Что странного в том, что наше вооружение переходит на 5 поколение, что можно только приветствовать.

        Кошечек и собачек эти любят...))))
        ОТДЕЛ
        1. МПК105 Сегодня, 12:35
          Ну какие молодцы оба....Гордитесь...
          Гордносто стало?
          Это совсем не далеко от ваших уютных коттеджей,а мы так вот и живём,под боком у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих... am am am
          МПК105
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:48
            Не то что там "загнивающая Европа", а у нас выедь за МКАД в любой провинциальный городок и увидим картинку сверху.
            DIVAN SOLDIER
            1. Николай С. Сегодня, 15:57
              Цитата: МПК105
              Ну какие молодцы оба....Гордитесь...
              Гордносто стало?
              Это совсем не далеко от ваших уютных коттеджей,а мы так вот и живём,под боком у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих... am am am

              Ещё об антироссийских высказываниях МПК105, оскорбляющего всех военнослужащих России, и примкнувшего к нему DIVAN SOLDIER. (уж очень часто я эту его фразочку от бандерофашистских пропагандистов слышу (и тех, кто работает там, и тех, кто работает как бы здесь на шифре с российским значком из прокси.).)
              О том, что на фото, пишет местный житель.

              Из 83 мест в рейтинге «Лучший город РФ» Сыктывкар и Архангельск заняли 83 и 82 место соответственно. Свои голоса за них отдали чуть больше 500 человек.
              Николай С.
          2. dvina71 Сегодня, 12:58
            Цитата: МПК105
            Гордносто стало?

            А так ?

            dvina71
          3. Монос Сегодня, 12:59
            Цитата: МПК105
            Ну какие молодцы оба....Гордитесь...

            Муха говно всегда найдёт. smile
            Монос
            1. МПК105 Сегодня, 13:07

              laughing
              Наш с тобой диалог,благодаря тебе,подобным образом развивается-
              Разговаривай по-людски,а то такое впечатление,что я тебе ноги в атобусе в час-пик отдавил...Злоба осталась... love
              МПК105
              1. Монос Сегодня, 13:13
                Цитата: МПК105
                Наш с тобой диалог,благодаря тебе,подобным образом развивается-

                Не свисти. Я даже ответить не успел, как твой коммент удалили. Да и не диалог это, а ругань, инициированная тобой. Следи за своей помойкой и я на тебя даже и не взгляну.
                Монос
          4. vovanpain Сегодня, 13:04
            Цитата: МПК105
            у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущи

            Кто на твоем горбу то живет?Лямку военную тянул,знаешь почем она приходится,обьели его видите ли. am Так хреново в нефтянке живут,что их военные пенсионеры обьедают. am
            vovanpain
            1. МПК105 Сегодня, 13:21
              Представь себе,Володь-
              Ты думаешь,что я как сыр в масле?Не угадал ни разу...
              МПК105
              1. vovanpain Сегодня, 13:45
                Цитата: МПК105
                Ты думаешь,что я как сыр в масле?Не угадал ни разу...

                Леша belay я тебя спрашиваю,при чем тут военные пенсионеры на твоем горбу? belay Я не военный пенсионер,я просто пенсионер с пенсией 12000 и кучей болячек,но меня друзья военные пенсионеры не обьедают и на моем горбу не живут,свою пенсию кровью заработали,многих просто уже в живых нет.Когда вот думать начнем что пишем а? negativeМожет хватит срач то здесь разводить. belay
                vovanpain
                1. МПК105 Сегодня, 13:49
                  Все там будем...Зло берёт просто...Стравили нас тут "властьпредержащие"... am
                  Просто,с такой-то работой мне трудно спокойно комментировать тут...-
                  И попробуте с диванов своих уютных сказать что-то мне...
                  МПК105
                  1. vovanpain Сегодня, 14:05
                    Цитата: МПК105
                    И попробуте с диванов своих уютных сказать что-то мне...

                    Скажем Леша скажем,не переживай,потому что окромя кармана совесть надо иметь и многие здесь свои пенсии не на мягком стуле и теплом офисе зарабатывали и так походя оскорбить их,ну слов просто нет.Ну думать же надо что пишешь то. request
                    vovanpain
                    1. Svarog51 Сегодня, 15:04
                      Володя, hi Лёха забыл простую вещь. Не хочет свои корабли, самолёты и танки за зарплату заправлять - будет заправлять НАТОвские и амеровские за тарелку похлёбки. Это если коротко. soldier
                      Svarog51
                      1. vovanpain Сегодня, 15:21
                        Цитата: Svarog51
                        Володя, Лёха забыл простую вещь. Не хочет свои корабли, самолёты и танки за зарплату заправлять - будет заправлять НАТОвские и амеровские за тарелку похлёбки. Это если коротко.

                        Привет Сережа, drinks Друг Дорогой drinks Вот многое способен понять,у всех сейчас жизнь не сахар и в масле никто не катается,но не это возмутило,вон писал Лехе и не я один причем здесь военные пенсионеры
                        ,да еще на горбу сидящие,ну думать то надо в конце то концов,понимаю накипело у человека,но голова то и дана не только что бы в нее есть. drinks
                        vovanpain
                  2. НЕКСУС Сегодня, 14:39
                    Цитата: МПК105
                    Зло берёт просто...Стравили нас тут "властьпредержащие"...

                    Все плохо в нашем царстве-государстве... wassat Работы мало,пенсии маленькие,зарплаты тоже,образование так себе,лишь бы не сказали,что не учился... wassat А во всем кто виноват?Конечно Путин и его родственники.
                    Заметьте,не вы,в этом виноваты,который сидит на работе такой,от которой маленькая зарплата,вернее зарплата,которая не по вам...и все планы и решения-это тоже чушь собачья.Вы бы то все сделали лучше. Посади вас в кресло Верховного,то завтра уже был бы коммунизм и благоденствие. И каждый день читая это все,прихожу к такому простому вопросу-А вы что ж в такой стране то живете? Ну не нравиться вам,да смените место жительства и будет у вас все хорошо. Только почему-то я думаю,что и там вы будете всем недовольны.
                    НЕКСУС
                    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:47
                      НЕКСУС
                      Все плохо в нашем царстве-государстве... wassat Работы мало,пенсии маленькие,зарплаты тоже,образование так себе,лишь бы не сказали,что не учился... wassat А во всем кто виноват?Конечно Путин и его родственники.
                      Нет.Но и ответственность за то что в стране творится, никто с его плеч не снимает hi
                      Наблюдатель2014
                      1. НЕКСУС Сегодня, 14:58
                        Цитата: Наблюдатель2014
                        Нет.Но и ответственность за то что в стране творится, никто с его плеч не снимает

                        А с себя вы ответственность не снимать не пробовали?м...
                        НЕКСУС
            2. 30 вис Сегодня, 13:50
              Старый анекдот в тему .. На приёме в Кремле Сталину заслуженный профессор задаёт вопрос -" товарищ Сталин , вот военные рано уходят на пенсию ,и получают много ! Почему такая не справедливость ? Сталин -" полковник Васильев ! Ко мне ! " Товарищ полковник в 24 часа собраться и убыть в Оленью Губу! " ------Полковник Васильев -" Есть тов . Сталин ! " --- Сталин профессору - "тов профессор вопросы ещё есть ?"
              30 вис
          5. Pancir026 Сегодня, 13:16
            Цитата: МПК105
            мы так вот и живём,под боком у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих..

            Вам что мешало в 18 лет выбрать военную службу?Нездоровье какое,али иная какая причина из морально-психологических?
            Когда военные.под пулями,обеспечивают вам спокойную жизнь-вы что то не орете благим матом и не кидаете в воздух чепчик,но о пенсии ..да с таким криком..не стыдно?
            Вы там .. выше картинку повесили....ну так ту самую..что там справа несут,не чешите и не несите. stop
            Pancir026
          6. perepilka Сегодня, 13:18
            Цитата: МПК105
            под боком у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих... am am am

            И кто помешал рвануть в Армию? Помотаться по гарнизонам, пережить безденежье и презрение 90-х, под Афган не попал, так две Чечни было, чо. Может думаешь, что военный пенсионер пишет? А вот нефига. Просто друзей и одноклассников среди них много, живых и мёртвых уже.
            Так что дерзай, ну иль сына отправь в ВС, поддержка в старости будет
            perepilka
          7. слава1974 Сегодня, 13:27
            мы так вот и живём,под боком у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих

            Так мы дойдем не только до разделения одного народа на русских и украинцев, уральцев и сибиряков, но и на гражданских и военных пенсионеров.По этому признаку и будем формировать отряды для отъема пенсий у одних и деления их между другими.
            слава1974
          8. Николай С. Сегодня, 13:29
            Цитата: МПК105
            у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих...

            Как вообще эта мерзость появляется на ВО? Это не мнение. Это оскорбление всех защитников Родины по профессиональному признаку, т.е. именно за то, что воины защищают Россию. Интересно, кто сегодня модерирует эту тему?
            Николай С.
            1. Комментарий был удален.
            2. perepilka Сегодня, 13:48
              Цитата: Николай С.
              Интересно, кто сегодня модерирует эту тему?
              А вот не надо. Мата и ругани нет, так что пусть все видят. Есть они, просидевшие в офисе и откосившие, трудовой гемморой и радикулит от сиденья и бездвижения честно заработавшие, с ерой зарплатой в конвертиках.
              Мне на них пофиг, 31 год северов и 24т пенсии по гражданке и сил в 55 на приработок хватает drinks
              perepilka
          9. APASUS Сегодня, 14:28
            Цитата: МПК105
            Ну какие молодцы оба....Гордитесь...
            Гордносто стало?
            Это совсем не далеко от ваших уютных коттеджей,а мы так вот и живём,под боком у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих... am am am

            Хватит ерундой заниматься ,в любой стране можно нарыть такие фото
            APASUS
          10. истопник Сегодня, 14:29
            Цитата: МПК105
            Ну какие молодцы оба....Гордитесь...
            Гордносто стало?
            Это совсем не далеко от ваших уютных коттеджей,а мы так вот и живём,под боком у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих... am am am

            Адрес этого фейка не подскажешь?
            истопник
            1. perepilka Сегодня, 14:47
              Цитата: истопник
              Адрес этого фейка не подскажешь?

              Да не фейк это. В Архангельской например пространства огромны. Проще на новом месте построить, чем старое сносить и всё по новой. Там ведь видно, что никто не живёт. Просто руки не дошли
              perepilka
            2. yuriy55 Сегодня, 14:50
              Цитата: истопник
              Адрес этого фейка не подскажешь?

              Не видишь, дома под снос...
              yuriy55
            3. azkolt Сегодня, 14:51
              Вы что не понимаете, что это троль на зарплате? Кинул темку и в сторону, а судя по домам , это улица по застройку!
              azkolt
              1. истопник Сегодня, 16:01
                Цитата: azkolt
                Вы что не понимаете, что это троль на зарплате? Кинул темку и в сторону, а судя по домам , это улица по застройку!

                А Вы внимательно прочитайте, что он накарябал.
                Это совсем не далеко от ваших уютных коттеджей,,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих... am am am

                Это не "троль на зарплате", а "г...дон по жизни".
                Хотя, если писала крыса, то всё верно. Может с полным правом сказать:
                ...а мы так вот и живём,под боком у вас...

                Именно здесь и именно так.
                истопник
            4. fzr1000 Сегодня, 14:54
              Любое место можно в распутицу так сфотографировать, что так блеват и кидат.
              fzr1000
            5. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:55
              истопник
              Адрес этого фейка не подскажешь?
              Погорячился Алексей с фото.Не о том речь.Если фото или видео выкладывать любое место опошлить можно.Вот к примеру моя любимая Кудепста. wassat И что тепрь сказать что у нас тут всегда так?Сравните!Тут речь не о том.А то что жить все хотят нормально.И нельзя одних (тем более что свою работу они сделали на неуд мягко говоря)Возвышать над заслугами других своих граждан.
              Наблюдатель2014
          11. yuriy55 Сегодня, 14:49
            Цитата: МПК105
            Это совсем не далеко от ваших уютных коттеджей,а мы так вот и живём,под боком у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих...

            Вы свой горб проели-пропили вместе с собутыльниками, а мы свою пенсию заработали и службой и трудом, и жили в условиях, не лучше...Дом называется - землянка с буржуйкой...
            yuriy55
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:02
              yuriy55
              Вы свой горб проели-пропили вместе с собутыльниками, а мы свою пенсию заработали и службой и трудом,
              foolПричём на всю голову.И где СССР кого вы клялись защищать?Толку ноль от ваших землянок.Вот и весь сказ.
              Наблюдатель2014
          12. Удав КАА Сегодня, 15:08
            Цитата: МПК105
            Гордносто стало?

            Алексей, Алешенька! Сынок!!! (с)
            "Если ты с утра встал не с той ноги, у тебя болит голова с перепоя, или поссорился с женой -- это еще не повод окрыситься на весь мир!" -- золотые слова!
            По сути.
            Посмотри на свою картинку внимательней... Вдали, видишь башенный кран и многоэтажку? Так чего ты мне в морду покосившимися избенками под снос тычешь!? Или злость глаза застит? Так пойди проспись, и все пройдет. Ведь точно -- бывало и хуже!
            Цитата: МПК105
            а мы так вот и живём,под боком у вас,пенсионеров военных,на нашем горбу живущих.

            Из той же "Республики ШКИД":
            так и хочется сказать словами Америки, у которого Мамочка ночью спер берцы -- "Ну ж и гад ты оказался, Костя Федотов!"

            Запомни: Государство еще никому ничего лишнего не дало. Недодать -- завсегда пожалуйста! И, если оно платит военным пенсионерам, то это за годы в море, без семьи и детей, театров и девушек, без свежего воздуха в отсеках ПЛ, за дикость и отдаленность Кушки и Порт-Владимира...Нашел чем попрекать..
            И потом. Каждый сам кузнец своего счастья: стань академиком, бизнесменом, паханом -- кто мешает? Пока твой мирный сон охраняют военные, "сидящие на твоем горбу"! Построй себе коттэдж или два. Купи мерс, закадри Мис Вселенную -- кто мешает-то? Военные?
            Стыдно свою никчемность и неспособность на кого-то перекладывать!
            А еще "балтийцем" числишься! КАРАСЬ! am
            Удав КАА
            1. МПК105 Сегодня, 15:21
              Я дом себе построил,и дачу благоустроил,и машину купил...И техники купил много...Что не так?
              МПК105
              1. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:30
                Не так - то, что не надо было про военных пенсионеров и горбы. Я бы на Вашем месте извинился
                Андрей из Челябинска
              2. Удав КАА Сегодня, 16:13
                Цитата: МПК105
                .Что не так?

                Леш, обидел ты меня ... сильно. Я вроде как за чужие спины не прятался, ни в Анголе, ни в аварийном отсеке, когда задыхались...И таких как я на ВО -- сотни, если не тысячи.
                А ты говоришь, что мы сейчас у тебя на шее сидим?
                Кстати, пока работаю, начальник отдела целого управления ФГУП...И никогда, ни у кого на шее не сидел, аж с 14 годов, когда сам пошел в кадетку. Так что, извини.
                Удав КАА
    2. g1v2 Сегодня, 12:40
      Скорее всего Калина будет доработанной Ладой. Тч вполне возможно, что к 2025 году проект и будет готов.
      g1v2
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:44
        То есть она будет "ладой калиной" , а не отдельно "калиной"))))
        DIVAN SOLDIER
        1. g1v2 Сегодня, 12:49
          Ага. Наверняка. Большинство систем для нее на Ладе обкатывают. Единственное кардинальное отличие - внэу. Ну и отсюда изменение назначения. Лада - оружие больше оборонительное, Калина - уже и наступательное.
          g1v2
          1. Alex777 Сегодня, 13:41
            ВНЭУ обещают поставить уже на "Кронштадт". А головную отправят на капитальную переделку. Если опять не фантазии...
            Калина, по-ходу, настолько не готова, что продолжат Лады делать. hi
            Alex777
        2. Владимир Постников Сегодня, 14:01
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          То есть она будет "ладой калиной" , а не отдельно "калиной"))))

          Каллада, а не отдельно Кал лада.
          Владимир Постников
          1. Владимир Постников Сегодня, 14:44
            Был бы весьма признателен, если бы редакция удалила этот мой комментарий. Настроение сегодня скверное, вот и написал глупость. Бывает.
            Владимир Постников
    3. п-к Опарышев Сегодня, 14:35
      Свежо питание,но сер.. ится с трудом
      п-к Опарышев
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:13
    Хорошая подлодка будет "Калина" ..Я уверен! laughing soldier

    Конструктора не зря так ее назвали...!
    ОТДЕЛ
    1. Deadушка Сегодня, 12:27
      Цитата: ОТДЕЛ
      Хорошая подлодка будет "Калина"

      Думаете от нее противник будет "кипятком писать"? laughing
      Deadушка
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    ... уж больно много проектов перелаживаются на 2018-2025 г.г.... походу на ту, будущую семилетку, решили оччччень много добиться... хотелось бы посмотреть, если доживём...
    a.s.zzz888
    1. donavi49 Сегодня, 12:27
      Проще - программа до 20, туда все пихали. Итог 1000500 обещаний к 20 году всего и побольше.

      Сейчас коррекция и новая программа до 25 года - итог туда пихают все 1000500 обещаний всего и побольше.

      В 22-23 будет коррекция и новая программа до 30 года. Ну вы поняли wink .
      donavi49
  4. Горный стрелок Сегодня, 12:24
    Что то там "отзвук" такой, будто пилорама заработала! Не? Иначе такие сроки и "завороты мысли" непонятны простым смертным...
    Горный стрелок
    1. Владимир Постников Сегодня, 13:55
      Цитата: Горный стрелок
      Что то там "отзвук" такой, будто пилорама заработала!

      Пилорама не останавливалась ни на секунду. Просто поменяли морковку на удочке для ослика. Старая засохла, и хозяин решил, что именно поэтому ослик мотивацию потерял. А ослик по другой причине мотивацию потерял.
      Владимир Постников
  5. vch Сегодня, 12:31
    Похоже реально стали делать акцент на не ядерные п/л. С появлением новых технологий аккумуляторов, которые дают значительно большую автономность и дальность - это вполне закономерное решение..... У не ядерных п/л выше бесшумность, значительно ниже стоимость производства, эксплуатации и утилизации. Конечно, стратегов они не заменят, а вот остальном..... Опять таки.... Не профессионал в подводном флоте и мнение сугубо личное. Будет очень интересно обсудить данный вопрос со спецами.....
    vch
    1. VALERIK_097 Сегодня, 12:39
      От атомных субмарин мы никогда не откажемся.Плюсы перевешивают минусы как минимум на порядок.
      VALERIK_097
      1. Dart2027 Сегодня, 13:50
        Цитата: VALERIK_097
        Плюсы перевешивают минусы как минимум на порядок.

        Просто они для разных задач. У ПЛ своя ниша, а у АПЛ - своя.
        Dart2027
    2. g1v2 Сегодня, 12:46
      ГЛАВНОЕ ТУТ - СТОИМОСТЬ.Те дэпл, которые есть сейчас - имеют главной функцию защиты своих террвод и берега. То есть в основном это оборонительное оружие. ДЭПЛ с внэу становятся уже наступательным оружием. Причем более тихим, чем апл и гораздо более дешевым.
      g1v2
      1. VALERIK_097 Сегодня, 13:03
        Оставьте дизелюхам охрану ОВРа,по крайней мере на Севере это актуально.
        Насчёт тишины АПЛ,тоже спорно .У меня двигатель на кондее ВАХИ не прошёл,меняю(((Хотя урчал ,как котёнок.
        VALERIK_097
        1. g1v2 Сегодня, 13:17
          Охрана овр дэпл - актуально на всех флотах. request А по поводу тишины . Считается , что дэпд с внэу будет существенно тише апл. Как будет на самом деле - увидим.
          g1v2
          1. VALERIK_097 Сегодня, 13:37
            Я уже не раз говорил о "яйце Доллежаля",зачем изобретать велосипед. ВНЭУ в мусорку.
            VALERIK_097
          2. Удав КАА Сегодня, 15:50
            Цитата: g1v2
            Охрана овр дэпл - актуально на всех флотах.

            Мужики, ну хватит натягивать мартышку на глобус!
            Посмотрите на структуру бригад ОВР. Там дивизионы тральщов и мпк. Было и СКРы включали и ЗМ, ну, отряд ПДСС -- как водится...Но вот чтобы лодки в них входили -- такого не было никогда.
            Да, лодке могут поставить задачу по поиску пл противника на рубеже подхода к ГВМБ. Но эта задача БрПЛ (ЭскПЛ), а не БРКОВР ставится.
            Так что пусть все остается до поры до времени так, как оно есть (в организационном плане, хотя бы).
            Удав КАА
      2. perepilka Сегодня, 13:32
        Цитата: g1v2
        ГЛАВНОЕ ТУТ - СТОИМОСТЬ.

        С ВНЭУ попервости сопоставимо с АПЛ, только в Чёрное АПЛ не пустят. А срок, так ВНЭУ дорабатывать. И опять же Варшавянки достроить и продать папуасам иль скакуасам, иль выкинуть и порезать чтоб стапеля освободить.
        Верфи строить надобно, не в Питере, рядом, и Град рядом. По Архангельским меркам рядом what
        perepilka
    3. dvina71 Сегодня, 13:02
      Цитата: vch
      С появлением новых технологий аккумуляторов, которые дают значительно большую автономность и дальность

      ЭЭЭ.. как новые технологии могут отменить законы физики и химии? Значительно улучшить существующие аккумуляторы(химические) никак не получится. Если что-то и выйдет подкрутить..то за это прийдется платить. Как у литиевых..пожаропасность.
      Размеры аккумуляторов все равно останутся значительными т.к от размера зависят их выходные данные.
      dvina71
      1. perepilka Сегодня, 14:28
        Цитата: dvina71
        ЭЭЭ.. как новые технологии могут отменить законы физики и химии?

        Там какую то хрень замутили. Хотели сделать с ВНЭУ и немецкими дизелями, но немцы по санкциям отказали, а от наших гремящих ВМФ отказался.
        В общем суть установки в том, что с катализаторами раскладывает воду и соляру на составляющие и не химик ни разу, в результатате два элдвига без вспомогательных дизелей, по прикидкам 30 суток автономки request
        perepilka
        1. dvina71 Сегодня, 14:56
          Цитата: perepilka
          Там какую то хрень замутили. Хотели сделать с ВНЭУ и немецкими дизелями, но немцы по санкциям отказали, а от наших гремящих ВМФ отказался.

          Ого.. ВНЭУ с дизелями..? Воздухонезависимую энергоустнаовку на ДВС? Чё..серьезно?
          dvina71
          1. perepilka Сегодня, 15:15
            Я так понял, что дизель в надводном и под шнорхелем, для экономии катализаторов. Один фиг соляра а КПД выше. От наших отказались, потому что шумные сильно. Решили на этом не экономить, один ЭД для быстро добежать, второй, по "тихой воде" в режиме чернодырска атаковать и c****ццо под клином what Но тут с подплавом бы, хотя они всё равно всей правды не скажут recourse
            perepilka
            1. dvina71 Сегодня, 15:36
              Цитата: perepilka
              Я так понял, что дизель в надводном и под шнорхелем, для экономии катализаторов. Один фиг соляра а КПД выше. От наших отказались, потому что шумные сильно

              Интересно..а на 636.3 ..какие дизеля стоят.. Не коломна? Не?.. И чей то эти лодки Черной дырой кличут..?
              dvina71
              1. perepilka Сегодня, 15:46
                Цитата: dvina71
                Интересно..а на 636.3 ..какие дизеля стоят.. Не коломна?
                Так "дыра" то в подводном, на электродвигателе, и винтов не экспортировали.
                А так висят, над Чёрным висят, над Балтикой висят what Над КСФ пофиг а над КЧФ и ДКБФ оченно напряжно, ибо лужи, а звук по воде очень хорошо и два буйка с вертушек после засечки request
                И когда в чернодырск уходить, после гидроудара?
                perepilka
                1. dvina71 Сегодня, 16:04
                  Цитата: perepilka
                  Так "дыра" то в подводном, на электродвигателе, и винтов не экспортировали.

                  Вот мы и пришли к главному.. В подводном на эл тяге. БЕз дизеля..шумного или не очень. Сейчас на лодках стоят щелочные тяговые аккумы,есть замена..литиевые.. которые как бы более емкие. Но плата за это - пожароопасность. Больше нечего модернизировать. Характеристики аккумулятора(химического) зависят от площади реакции,сиречь - от размера.
                  ВОт собственно все что я хотел сказать.
                  dvina71
  6. rruvim Сегодня, 12:58
    У адмирала Бурсука только одно слово в голове "опытно-конструкторские работы". А "серийное производство" - когда ?
    rruvim
    1. VALERIK_097 Сегодня, 13:09
      Имел Честь послать кап раза ,в далёкое плавание,когда он в Тех,Упре СФ болтался.
      VALERIK_097
      1. VALERIK_097 Сегодня, 13:27
        Почему-то молчок по ремонту "Тамбова",который реально вытекает в постройку новой АПЛ.
        А всего лишь радиационная авария.
        Приказ КСФ №732 от 21.08.06. за подписью В.С.Высоцкого и НШСФ Симоненко С.В.
        VALERIK_097
      2. Удав КАА Сегодня, 15:59
        Цитата: VALERIK_097
        Имел Честь послать кап раза ,в далёкое плавание,когда он в Тех,Упре СФ болтался.

        Привет! hi
        Вот видишь, что из этого получилось! Ты его послал, и он до зам ГК ВМФ дотопал!!! Повезло Борсуку -- под легкую руку попал!!! laughing
        Удав КАА
  7. max51423 Сегодня, 13:14
    Советский задел постепенно уходит в прошлое, а новые разработки, по-моему, в принципе бесперспективны в нынешней системе ОСК. Нет главного - конкуренции. У нас предприятия судостроения, выжившие в 90-е специализируются на определённой тематике, неатомными ПЛ занимается только "Рубин". Вопрос, будет ли он "рвать ж*пу" разрабатывая новое поколение ПЛ если больше некому? Конечно нет. Будут клепать "Варшавянки", спустя рукава доводить до ума "ладу" и как-нибудь проектировать "калину". Спешить им не куда, всё равно им платят и конкурентов им нет и не предвидиться.
    max51423
    1. VALERIK_097 Сегодня, 13:44
      Очень хороший комментарий к статье!
      От себя-пингвин птица гордая пока не пнёшь ,не полетит.
      VALERIK_097
    2. Genry Сегодня, 14:35
      Цитата: max51423
      Нет главного - конкуренции.

      У вас нет понимания, что для военных конкуренция очень простая: выжить в бою и разбить неприятеля. Здесь на кону не денежки.... Поэтому они и раньше "имели" производственников по полной и сейчас ничего не изменилось.
      Genry
  8. ver_ Сегодня, 14:20
    Цитата: МПК105
    Все там будем...Зло берёт просто...Стравили нас тут "властьпредержащие"... am
    Просто,с такой-то работой мне трудно спокойно комментировать тут...-
    И попробуте с диванов своих уютных сказать что-то мне...

    ...жрать меньше надо и дышать через раз -- сие помогает -помрёте просветлённые, здоровые , как эти ёги или иги-которые бабы.., закаляйтесь как сталь и будет Вам счастье.. во веки веков.. А...
    ver_
    1. МПК105 Сегодня, 14:36
      Сам-то понял,что наколякал..?Ты летом,комарами и гнусом облепленным,добывал нефть,за её счёт живёшь,кстати?А зимой-когда ветер тебя с ног валит,когда рук и ног не чувствуешь?Вот и молчи себе,умник....
      МПК105
      1. VadimSt Сегодня, 16:01
        Обо.рал страну, обо.рал военных, настрочил работяга, всего за полгода, две с половиной тысячи сообщений и в конце еще и поплакался в жилетку! Сайт нефтяников России по иному адресу, держи - http://www.rngf.ru.
        VadimSt
  9. ver_ Сегодня, 14:27
    Цитата: g1v2
    Скорее всего Калина будет доработанной Ладой. Тч вполне возможно, что к 2025 году проект и будет готов.

    ..боюсь только счастливый миг спуска на воду Калины узреть не придётся ни мне не тебе.. ВНЭУ на ПЛ уже даже не смешно..
    ver_
  10. ver_ Сегодня, 14:36
    Цитата: VALERIK_097
    Очень хороший комментарий к статье!
    От себя-пингвин птица гордая пока не пнёшь ,не полетит.

    ...живодёр - бабу свою пинай , а пингвинов не моги..(его баба ему ноги из его ж.... повыдёргивает шибче и изощрённей..) Руки прочь от пингвинов..
    ver_
  11. ver_ Сегодня, 14:45
    Цитата: dvina71
    Цитата: vch
    С появлением новых технологий аккумуляторов, которые дают значительно большую автономность и дальность

    ЭЭЭ.. как новые технологии могут отменить законы физики и химии? Значительно улучшить существующие аккумуляторы(химические) никак не получится. Если что-то и выйдет подкрутить..то за это прийдется платить. Как у литиевых..пожаропасность.
    Размеры аккумуляторов все равно останутся значительными т.к от размера зависят их выходные данные.

    ..если я чуток в теме - лодка могет идти и на одной электрохимической установке , но моща будет не фонтан , для этого и аккумуляторы..если неправ - поправьте..
    ver_
  12. Музыка Сегодня, 16:03
    Калина - это Жигули. Лучше уж назвать Верба.
    Музыка
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