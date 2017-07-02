ВМФ: конструкторские работы по «Калине» завершатся до 2025 года
Опытно-конструкторские работы (ОКР) по неатомной подводной лодке пятого поколения «Калина» будут завершены в рамках программы вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы, передает РИА Новости сообщение заместителя главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктора Бурсука.
Неатомные ПЛ пятого поколения должны в перспективе прийти на смену находящимся сейчас на вооружении флота лодкам проектов 877 и 636 («Варшавянка»).
Адмирал подчеркнул при этом, что «продолжение строительства подводных лодок проекта 677 "Лада" не отодвигает проект строительства подводных лодок "Калина", а будет вестись параллельно».
Неатомные ПЛ пятого поколения должны в перспективе прийти на смену находящимся сейчас на вооружении флота лодкам проектов 877 и 636 («Варшавянка»).
Программа строительства неатомных подводных лодок пятого поколения заложена в ГПВ. Опытно-конструкторские работы по "Калине" должны завершиться до 2025 года,сказал заместитель главнокомандующего на на конференции в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге.
Адмирал подчеркнул при этом, что «продолжение строительства подводных лодок проекта 677 "Лада" не отодвигает проект строительства подводных лодок "Калина", а будет вестись параллельно».
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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