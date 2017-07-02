Иранский генерал: с выводами о гибели главаря ИГ следует подождать

По-видимому, аль-Багдади убит, чему имеются свидетельства, и что подтверждают некоторые признаки. Об этом говорят и российские источники, на это указывает и поведение окружения главаря ИГ, которое фактически оплакивает его и находится в трауре. В последнее время имя аль-Багдади упоминается в сочетании с понятиями "скорбь" и "траур". Но (с окончательными выводами) следует все же немного подождать,

Заслуживающие внимания свидетельства гибели главаря группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади имеются, но все же с окончательными выводами «следует немного подождать», передает ТАСС заявление замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Мохаммада Захеди.сказал Захеди, комментируя по просьбе журналистов сообщения о судьбе лидера ИГ.В четверг иранское телевидение опубликовало фотографии, подтверждающие гибель аль-Багдади. На сайте телерадиовещательной корпорации ИРИБ были размещены два фотоснимка тела главаря ИГ и, для сравнения, две его прижизненные фотографии.Напомним, в середине июня российское военное ведомство сообщило, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 террористов.