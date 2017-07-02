16:14 02 июля

Иранский генерал: с выводами о гибели главаря ИГ следует подождать

Заслуживающие внимания свидетельства гибели главаря группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади имеются, но все же с окончательными выводами «следует немного подождать», передает ТАСС заявление замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Мохаммада Захеди.



По-видимому, аль-Багдади убит, чему имеются свидетельства, и что подтверждают некоторые признаки. Об этом говорят и российские источники, на это указывает и поведение окружения главаря ИГ, которое фактически оплакивает его и находится в трауре. В последнее время имя аль-Багдади упоминается в сочетании с понятиями "скорбь" и "траур". Но (с окончательными выводами) следует все же немного подождать,
сказал Захеди, комментируя по просьбе журналистов сообщения о судьбе лидера ИГ.


В четверг иранское телевидение опубликовало фотографии, подтверждающие гибель аль-Багдади. На сайте телерадиовещательной корпорации ИРИБ были размещены два фотоснимка тела главаря ИГ и, для сравнения, две его прижизненные фотографии.

Напомним, в середине июня российское военное ведомство сообщило, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 террористов.

Использованы фотографии: www.topnews.ru
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Комментарии 21

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  1. Horst78 Сегодня, 13:15
    Лишь бы не "фейк" о его гибели. Он не заслужил жить.
    Horst78
    1. vovanpain Сегодня, 13:20
      Но (с окончательными выводами) следует все же немного подождать,

      Следует. yes Этого аль Багдади убивали много раз и он воскресал,поживем увидим. request
      vovanpain
      1. Pirogov Сегодня, 13:35
        Цитата: vovanpain
        Следует. yes Этого аль Багдади убивали много раз и он воскресал,поживем увидим.

        Согласен . Такое впечатление ,что эти террористы как кошки по десять жизней имеют.
        Pirogov
      2. ЛукичЪ Сегодня, 14:23
        Цитата: vovanpain
        Этого аль Багдади убивали много раз и он воскресал,

        кол осиновый не вбивли
        ЛукичЪ
    2. Spartanez300 Сегодня, 13:24
      "С окончательными выводами следует немного подождать"- это верно.
      Spartanez300
    3. Logall Сегодня, 13:28
      Лижбы, как с Бенладеном не получилось. Тот помер давно, а им америкосикки мир пугают. А в конце ещё и пропиарились, за его счёт...
      Logall
      1. Logall Сегодня, 13:48
        Сколько ждать? Ожидание смерти, хуже самой смерти! Хоть сам иди ищи... feel
        Logall
    4. сибиралт Сегодня, 13:39
      Пока американцы не заявят - что сбросили его труп в море, никто не поверит, что он мертв. laughing
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:45
        Да ладно, мы таких еще с сотню за день можем настрелять.. У этих чертей главари в Пентагоне и Тель-Авиве..Все уже давно знают! Наше дело мочить, кто там попадется и все...А потом с основными будем разбираться , вон уже АУГи и бомбят со стороны Израиля..хе хе..Все нормально идет мужики! Главное спокойно в глаза смотреть "бегающие" их..!
        ОТДЕЛ
  2. DEZINTO Сегодня, 13:19
    Борец с режимом Асада, лидер оппозиции погиб в результате варварской бомбордировки российских ВКС.
    -Пресс секретарь США.

    Нет? Ещё так не пишут? Ну ничего при нынешнем уровне маразматического бреда что льётся от западных представителей - пфф я не удивлюсь - легко.

    -Асад готовит хим. атаку. - Два дня спустя - Атака не состоялась потому что Асад узнал что мы всё знаем и предупреждаем!

    Если б две недели назад я такое сочинил было бы забавной шуткой - ннно....я такого сочинить не смог, а белый дом смог. recourse
    DEZINTO
    1. Проксима Сегодня, 13:28
      Цитата: DEZINTO
      Борец с режимом Асада, лидер оппозиции погиб в результате варварской бомбордировки российских ВКС.
      -Пресс секретарь США.
      Нет? Ещё так не пишут? Ну ничего при нынешнем уровне маразматического бреда что льётся от западных представителей - пфф я не удивлюсь - легко.

      Пускай пишут, как им угодно - плевать. Если информация подтвердится, то это безусловно триумф российских спецопераций. Точечным авиаударом уничтожить лидера вместе с его "штабом" - это беспрецедентный успех!
      Проксима
      1. Дрюня2 Сегодня, 13:40
        вчерашнее
        https://vz.ru/news/2017/7/1/876891.html
        СМИ сообщили о косвенном подтверждении гибели лидера ИГ его другом
        Близкий друг и помощник лидера «Исламского государства*» косвенно подтвердил ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади, сообщает иранское агентство FARS со ссылкой на СМИ.
        В частности арабоязычный al-Sumeriyeh со ссылкой на источники сообщает, что Абу Катибех плакал и постоянно сбивался во время пятничной молитвы в городе Талль-Афар, расположенном в 50 км от Мосула, передает «Интерфакс».

        Источники считают, что аль-Багдади все-таки уничтожен, поскольку его друг неожиданно начал плакать, когда стал говорить о лидере ИГ*. Затем он ненадолго замолчал, а потом стал цитировать Коран, допустив несколько ошибок.
        В середине июня Минобороны сообщило о возможной ликвидации Аль-Багдади в результате удара ВКС России. Позже иранские СМИ опубликовали фото, на котором, предположительно, запечатлен мертвый аль-Багдади.
        ===========
        и "карусель" из под Пальмиры
        Опубликовано: 1 июл. 2017 г
        Дрюня2
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:20
    ИГИЛ очевидно "сдувается". Активная наступательная доктрина стала оборонительной, и, следовательно, БЕЗНАДЕЖНОЙ. Это косвенный, но важный признак, что из руководства ушло что-то, что его скрепляло. Возможно, и лидер.
    Горный стрелок
    1. DEZINTO Сегодня, 13:24
      ИГИЛ очевидно "сдувается"


      Вагоны оружия и денег упавшие с града на холме могут изменить ситуацию. увы.
      DEZINTO
      1. poquello Сегодня, 13:46
        Цитата: DEZINTO
        ИГИЛ очевидно "сдувается"

        Вагоны оружия и денег упавшие с града на холме могут изменить ситуацию. увы.

        фигтам, буржуи оружие уже сыпали как из рога изобилия, от того что у бармалеевского расчета будет 20 птуров вместо десяти ничего сильно не изменится - использовать не успеют
        poquello
    2. Masya Masya Сегодня, 13:47
      Цитата: Горный стрелок
      ИГИЛ очевидно "сдувается".

      штаты подкачают и опять на колесах...
      Masya Masya
    3. Черный_Ватник Сегодня, 16:08
      Да ладно вам. Отмоют этих ИГ, переоденут, проведут ребрендинг и всплывут те же рожи где-нибудь еще.
      Черный_Ватник
  4. слава1974 Сегодня, 13:22
    Правду мы все равно не узнаем.Так было начиная с Гитлера, и заканчивая Бен Ладеном. Но в любом случае, убили его или инсценировали смерть, значит, что проект ИГИЛ вступил в другую стадию, и я надеюсь на стадию закрытия.
    слава1974
  5. Masya Masya Сегодня, 13:36
    но все же с окончательными выводами «следует немного подождать»,

    опять ромашка...толи было, толи нет...
    некоторые признаки

    есть признаки которые? recourse
    Masya Masya
  6. Сергей-8848 Сегодня, 14:08
    Забить гвоздями в стол и не вспоминать о них, и сосредоточиться на новых гнидах, которые решили себя назначить замами. Каждого заместителя этой гниды, который самовольно решит стать замом - очень трогательно сопровождать на пути (он давно деятельно туда стремится и собирается) к Аллаху. Но не торопится почему-то. В гости к ........ не бывает опозданий.
    Сергей-8848
  7. APASUS Сегодня, 14:08
    Пока я бы особенно не упирался в достоверность данной информации,потому как умирал аль-Багдади много раз,был захвачен спецназом пару раз.А потом все это не подтверждалось.
    После информации про попадание аль-Багдади в руки сирийского спецназа и спецов из России,интересно повела себя российская сторона,они прикрыли соглашение о предотвращении столкновений военной авиации в небе Сирии.Даже учитывая что американцы сбили Су-22 Сирийских ВВС шаг достаточно сильный. Предполагаю что наши так могли поступить только имея серьезный козырь на руках,того же аль-Багдади .Таким образом информация о смерти аль-Багдади еще преждевременна ,но в любом случае подтверждение ждать не долго.
    APASUS
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