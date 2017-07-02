20:17 02 июля

ЛНР: в зоне АТО за неделю зафиксировано более 10 случаев дезертирства солдат ВСУ

Более 10-ти случаев дезертирства украинских солдат зафиксировала разведка ЛНР за минувшую неделю в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя военного ведомства республики Андрея Марочко.

ЛНР: в зоне АТО за неделю зафиксировано более 10 случаев дезертирства солдат ВСУ


В 14-й и 53-й бригадах ВСУ на текущей неделе выявлено более 10 фактов самовольного оставления пунктов дислокации украинскими военными,
сказал Марочко журналистам.


Он сообщил, что «в связи с участившимися случаями нарушения воинской дисциплины в ВСУ, в подразделения направлены комиссии вышестоящих штабов».

Кроме того, «стало известно, что в 24-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия для выявления правонарушений, связанных с хищением и продажей ГСМ, вещевого имущества и продовольствия, а также поборов командирами денежных средств у личного состава», добавил представитель Народной милиции.

Напомним, в субботу стало известно о планах украинского командования создать в структуре ВСУ отдельное подразделение, укомплектованное иностранцами – так называемый «Иностранный легион», численность которого составит около 150 человек.

Использованы фотографии: https://nahnews.org
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr Сегодня, 16:28
    Бегут и правильно делают. Это не война в внешним врагом, а бойня со своими же согражданами. Возможно и родственниками.
    oleg-gr
    1. Тралл Сегодня, 16:30
      БезВиз скоро оголит линию фронта в АТО smile
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:33
        Цитата: Тралл
        БезВиз скоро оголит линию фронта в АТО

        Вот и набирают "Инострёмный легион" - хоть как-то и чем-то заткнуть дыры . yes
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 16:37
          Цитата: bouncyhunter
          Вот и набирают "Инострёмный легион" -

          Привет Павел hi Иностремному легиону надо зарплату платить.
          Zibelew
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:41
            Моё почтение , Тагирьян ! hi
            Цитата: Zibelew
            Иностремному легиону надо зарплату платить.

            А кто спорит-то ? Я ещё вчера предрёк : первая задержка по зарплате наёмникам - начнутся зверство и мародёрство .
            bouncyhunter
            1. APASUS Сегодня, 16:50
              Цитата: bouncyhunter
              Я ещё вчера предрёк : первая задержка по зарплате наёмникам - начнутся зверство и мародёрство .

              Не начнутся,для наемника главное деньги ,куда он потом телевизоры домой посылать будет ? Первая не выплата и они тихонько соберут вещи и домой,грузины уже жаловались и половина вернулась домой
              APASUS
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:58
                Я очень надеюсь что правы окажетесь Вы , а не я . hi Но среди наёмников наверняка будет сброд , которому терять нечего и дома ничто не держит .
                bouncyhunter
                1. APASUS Сегодня, 17:26
                  Цитата: bouncyhunter
                  Но среди наёмников наверняка будет сброд , которому терять нечего и дома ничто не держит .

                  Любители острых ощущений ( а таких полно)обычно воюют бесплатно ,они наркоманы ,их только адреналин интересует.Наемникам кого убивать все равно ,но только за деньги.Бесплатно с такими не прокатывает
                  APASUS
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:41
                    Я так мыслю что настоящий профессиональный наёмник без гарантий оплаты своего "труда" никуда и не поедет . Обещаниями таких кормить без толку . А вот идейные нацики из-за рубежа запросто ломанутся , как тот осёл за морковкой .
                    bouncyhunter
            2. Pirogov Сегодня, 17:47
              Цитата: bouncyhunter
              А кто спорит-то ? Я ещё вчера предрёк : первая задержка по зарплате наёмникам - начнутся зверство и мародёрство .

              Это всё и так присутствует .
              Pirogov
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:54
                Цитата: Pirogov
                Это всё и так присутствует .

                Тем более . Зачем набирать иностранных упырей и ещё больше усугублять и без того накалённую обстановку ?
                bouncyhunter
                1. Подрезчик Сегодня, 18:30
                  Паш, ты спрашиваешь зачем набирать? Так, когда КАСТРЮЛЯ не варит, так и поступки глупые... wink
                  Подрезчик
                2. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:59
                  Цитата: bouncyhunter
                  Цитата: Pirogov
                  Это всё и так присутствует .

                  Тем более . Зачем набирать иностранных упырей и ещё больше усугублять и без того накалённую обстановку ?

                  От упырей ВСУ легко может отмазаться обвинив их в наемничестве и возбудив против них дела..., после участия наемников в бою и требования денег...
                  DOCTOR ZLO
          2. 210окв Сегодня, 17:07
            Тагирьян hi Понятное дело-надо платить.И скорее всего заплатят.На это дело у них бабло найдется..Хотя может быть и такое-перед получкой регулярная атака сих подразделений с последующим закапыванием кандидатов на зарплату..
            Цитата: Zibelew
            Цитата: bouncyhunter
            Вот и набирают "Инострёмный легион" -

            Привет Павел hi Иностремному легиону надо зарплату платить.
            210окв
        2. cniza Сегодня, 16:38
          Лучше бы они чего нибуть в рот набрали , что бы их не слышно было , а "гуси" им не помогут.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:42
            Цитата: cniza
            Лучше бы они чего нибуть в рот набрали

            Например , расплавленного свинца .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 16:49
              Или с таким же окончанием , но другого "продукта" , а вообще то там становится горячо , что то скакуны готовят.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:59
                Да там уже четвёртый год горячо ...
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:18
                  Да это понятно , сейчас скакуны стягивают большие силы и видимо будут пытаться решить силой , не дает им покоя Хорватский вариант.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:42
                    Знать бы какое дерьмо у них в головах бурлит ...
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 18:18
                      Паша , они сами не знают , как хозяин прикажет.
                      cniza
      2. ЛукичЪ Сегодня, 16:51
        Цитата: Тралл
        БезВиз скоро оголит линию фронта в АТО

        а он у них и так был. беги хоть ЛНР, хоть в ДНР
        ЛукичЪ
      3. 210окв Сегодня, 16:55
        Один уже подался в Италию..Там его и скрутили..
        Цитата: Тралл
        БезВиз скоро оголит линию фронта в АТО smile
        210окв
    2. Владимирец Сегодня, 16:47
      Цитата: oleg-gr
      Бегут и правильно делают.

      А они чё там, в военкомат ЛНР отмечаться приходят? what
      Владимирец
    3. Владимир 38 Сегодня, 16:52
      Цитата: oleg-gr
      Бегут и правильно делают. Это не война в внешним врагом, а бойня со своими же согражданами. Возможно и родственниками.

      Они бегут, к сожалению, не от осознания того, что воюют с своим же народом, а от беспредела, который в их войсках творится.
      Владимир 38
    4. сибиралт Сегодня, 17:16
      Командиры деньги отобрали, горилки, сала нема, вот и бегут. laughing
      сибиралт
  2. DEZINTO Сегодня, 16:34
    -Ай да нэньку защищать та москаликов бить! - ай да! Слава и всё такое.....
    -а они чего-то нас бьють за шо то......-нее хлопцы я домой....
    DEZINTO
  3. Горный стрелок Сегодня, 16:45
    10 в неделю, это не цифра. Когда счёт пойдёт на сотню, и с оружием, я гроша ломаного не дам за целостность нэньки.
    Горный стрелок
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 16:52
    Ай да "отстрелялись" новостями по украине. Прям бальзам на душу! Марочко с Басуриным почитать (послушать) - можно и по домам идти - половина ВСУ разбежится, а остальных пересажают за воровство и мародерство. Хотя там же ещ есть польские ( азиатские, прибалтийские) вояки на "абрамсах"... Ну да не беда - главное новости попозитивнее. Тьфу - читать противно!
    Вождь краснокожих
    1. vovanpain Сегодня, 17:15
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ай да "отстрелялись" новостями по украине.

      Цитата: Екатерина II
      них две темы-обстрелы и #Четамухохлов..

      Браво,Браво Чингачгук и Катя number two good 1:1.и чему удивляетесь. wink
      vovanpain
      1. Wowka Сегодня, 17:39
        прочёл сей продукт мудрости, чего ж там нет и что обсуждают.
        словил себя на мысли, что всё, что после " - они обсуждают.. " обсуждается здесь на ВО,
        но в отношении Украины.
        Отсюда следствие:
        "У России нет [..нужное подставить..] - они обсуждают [..нужное подставить..] Украины"
        Исключение - газ, нефть в РФ - но толку от того, что эти продукты есть в немеряных количествах видимо не большая, если даже под Москвой во многих населенных пунктах газа нет. А нефть - когда ГСМ дороже для внутреннего пользователя чем для внешнего - не велик толк от наличия в достатке и сего продукта.
        Представляю, какие перлы сейчас посыпятся, но из песни слов не выбросишь.
        п.с. да, с флотом и космодромами в Украине не очень, тут не поспоришь.
        Wowka
        1. vovanpain Сегодня, 18:01
          Цитата: Wowka
          Представляю, какие перлы сейчас посыпятся, но из песни слов не выбросишь.

          Браво Вовка, good Перлов не будет,просто ностальгирую,глядя на вас. yes вспоминаю наши 90-е,что у вас сейчас,что у нас тогда алкаш презик,драки стенка на стенку в раде и думе wink нас тогда все поддерживали и вас сейчас поддерживают,над нами все тогда ржали и над вами ржут сейчас,мы воевали тогда на своей территории и вы сейчас воюете на своей,ой е Вовка список продолжать можно бесконечно,пройдите быстрее наши 90-е,чем быстрее пройдете тем и для Украины лучше Вова будет.Пойми никто,кроме вас украинцев Украине не поможет. wink
          vovanpain
          1. Wowka Сегодня, 18:14
            Цитата: vovanpain
            Пойми никто,кроме вас украинцев Украине не поможет.

            Здесь я с Вами в полном согласии hi
            Wowka
  5. Екатерина II Сегодня, 16:55
    "Министерство Новостей о Украине" ведущие -Басурин и Марочко...
    у них две темы-обстрелы и #Четамухохлов...
    других тем о самих районах у них нет...
    мне одному кажется, что они постят новости исключительно украинские, значит они все таки Украина.
    Еще и сложность того-что им нужно поверить на слово, а говорят они так много и часто про Украину--что абсурдно верить всему без доказательств.
    Вот про дезертиров украинских пишут много, о дезертирах из Районов-ни разу.
    О пьянстве в ВСУ-постоянно, о пьянстве в корпусах--нет.
    Разборки ПС с ВСУ прям там ожесточенные бои...аналогичные разборки--нет их.
    В общем налицо жесткое цензурирование и информационная война и минимум информации о себе, максимум "пурги" о противнике.
    Екатерина II
    1. Ursus Сегодня, 17:58
      а в чем пурга? Не дезертируют\не пьют\не колятся\не стреляют друг в друга?

      Мне кажется, Вы знаете больше, чем говорите. Просветите же, где и в чем нас власти ЛДНР обманывают
      Ursus
  6. Дирижер Сегодня, 19:29
    Более 10, то есть до 10 считать умеют , а дальше пальце рук не хватает*?
    Дирижер
Картина дня