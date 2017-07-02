ЛНР: в зоне АТО за неделю зафиксировано более 10 случаев дезертирства солдат ВСУ
Более 10-ти случаев дезертирства украинских солдат зафиксировала разведка ЛНР за минувшую неделю в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя военного ведомства республики Андрея Марочко.
Он сообщил, что «в связи с участившимися случаями нарушения воинской дисциплины в ВСУ, в подразделения направлены комиссии вышестоящих штабов».
Кроме того, «стало известно, что в 24-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия для выявления правонарушений, связанных с хищением и продажей ГСМ, вещевого имущества и продовольствия, а также поборов командирами денежных средств у личного состава», добавил представитель Народной милиции.
Напомним, в субботу стало известно о планах украинского командования создать в структуре ВСУ отдельное подразделение, укомплектованное иностранцами – так называемый «Иностранный легион», численность которого составит около 150 человек.
В 14-й и 53-й бригадах ВСУ на текущей неделе выявлено более 10 фактов самовольного оставления пунктов дислокации украинскими военными,сказал Марочко журналистам.
Он сообщил, что «в связи с участившимися случаями нарушения воинской дисциплины в ВСУ, в подразделения направлены комиссии вышестоящих штабов».
Кроме того, «стало известно, что в 24-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия для выявления правонарушений, связанных с хищением и продажей ГСМ, вещевого имущества и продовольствия, а также поборов командирами денежных средств у личного состава», добавил представитель Народной милиции.
Напомним, в субботу стало известно о планах украинского командования создать в структуре ВСУ отдельное подразделение, укомплектованное иностранцами – так называемый «Иностранный легион», численность которого составит около 150 человек.
Использованы фотографии: https://nahnews.org
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