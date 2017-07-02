23:49 02 июля

Китай "радушно" встретил эсминец США, вошедший в спорные воды

Китайские боевые корабли и истребители встретили американский эсминец USS Stethem, который вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Об этом заявили в МИД КНР, обвинив Вашингтон в нарушении суверенитета Китая, передает РИА Новости .

Второго июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод
— говорится в заявлении официального представителям МИД КНР Лу Кана, опубликованном на сайте ведомства.




Китай выразил решительный протест в связи с действиями американской стороны и назвал заход эсминца ВМС США в акваторию спорных островов серьезной политической и военной провокацией, которая угрожает инфраструктуре и персоналу, находящемуся на Сиша.

Острова Сиша являются исконной территорией Китая. США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах
— отметили в МИД КНР, призвав США прекратить подобные действия.

Американские боевые корабли регулярно входят в спорные территориальные воды, Китай в ответ выражает протест. В Белом доме ранее заявляли, что подобные акции призваны защитить свободное судоходство в данном районе.

Напоминаем, что между КНР, Японией, Вьетнамом и Филиппинами существует спор относительно морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает архипелаги Сиша и Наньша (Спратли), на которые имеют территориальные претензии и другие страны региона, своей территорией и заявляет, что его деятельность на этих островах и в прилегающих водах полностью законна и подпадает под суверенитет Китая.

Использованы фотографии: http://navaltoday.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 51

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  1. 210окв Сегодня, 20:48
    Примените весь свой фэнь-шунь.Во всей его красе!Амерзцам понравится
    210окв
    1. vovanpain Сегодня, 20:52
      Да молодцы китайцы,озабоченности не выражают,сразу показывают кто хозяин в доме. yes
      vovanpain
      1. Muvka Сегодня, 20:54
        А что они сделали? Потопили амеров? И подскажите, когда это американцы заходили в наши воды последний раз?
        Muvka
        1. Владимир 38 Сегодня, 20:57
          Цитата: Muvka
          А что они сделали? Потопили амеров?

          Нет в этот раз они не озабоченность высказали, а протест.
          Владимир 38
          1. Muvka Сегодня, 20:58
            Вот и именно. Разницы только я не вижу.
            Muvka
            1. Владимир 38 Сегодня, 20:58
              Цитата: Muvka
              Вот и именно. Разницы только я не вижу.

              Так ее и нет)
              Владимир 38
              1. Монос Сегодня, 21:15
                Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод

                В каждом уголке Мира с радостью встречают американский флаг. smile
                Монос
        2. seregatara1969 Сегодня, 22:03
          да нет не потопили - но ходовой винт на ходу скрутить запросто смогут
          seregatara1969
        3. Incvizitor Сегодня, 23:07
          Когда "Кук" У наших вод крутился почти вся команда свалила после облёта этой лохани good
          Incvizitor
      2. 210окв Сегодня, 20:59
        Взяли опыт СССР.Тогда было без лишней говорильни..
        Цитата: vovanpain
        Да молодцы китайцы,озабоченности не выражают,сразу показывают кто хозяин в доме. yes
        210окв
      3. НЕКСУС Сегодня, 21:01
        Цитата: vovanpain
        Да молодцы китайцы,озабоченности не выражают,сразу показывают кто хозяин в доме. yes

        Кто хозяин в доме показали наши моряки...

        Вот так...навал называется
        НЕКСУС
        1. Владимир 38 Сегодня, 21:17
          Цитата: НЕКСУС
          Кто хозяин в доме показали наши моряки...

          Да были Великие времена..
          Владимир 38
        2. seregatara1969 Сегодня, 22:09
          тут нюансов много ! моряки стоят без спасжилетов (на морском языке означает что пойдут до конца ) и во время навала наши ещё и якорь правый отдали ! якорь с палубы амеров как булава много чего снёс
          seregatara1969
          1. НЕКСУС Сегодня, 22:26
            Цитата: seregatara1969
            тут нюансов много !

            Инцидент в Чёрном море 12 февраля 1988.

            Навал «Беззаветного» на «Йорктаун»
            В начале февраля месяца 1988 года стало известно о предстоящем заходе в Чёрное море ракетного крейсера «Йорктаун» и эсминца «Кэрон» из состава 6-го флота США. Американские корабли, пройдя турецкие проливы, 12 февраля вошли в Чёрное море. Их сразу же взяли под наблюдение корабли разведки Черноморского флота. В тот же день командующему Черноморским флотом адмиралу Михаилу Хронопуло был отдан приказ действовать в соответствии с ранее полученной директивой — в случае нарушения ими госграницы действовать решительно, вплоть до навала на данные корабли. В эту операцию были назначены два сторожевых корабля Черноморского флота: «Беззаветный» и СКР-6. Им надлежало стать основной силой, предназначенной для пресечения возможных действий по нарушению границы территориальных вод страны. По данным центрального командного пункта ВМФ СССР, события в районе между Ялтой и Форосом, куда пришли американцы, выглядели следующим образом:

            В 09:45 12 февраля 1988 год (за полчаса до предполагаемого входа американцев в Форосский залив) с «Беззаветного» открытым текстом передали на «Йорктаун»: «Ваш курс ведет к пересечению территориальных вод СССР. Предлагаю лечь на курс 110». Сигнал был оставлен без ответа. Тогда начальник штаба ЧФ приказал командиру «Беззаветного» передать на американский крейсер следующее предупреждение по радио: «По существующим советским законам, право мирного прохода иностранными военными кораблями в этом районе запрещено. Во избежание инцидента настоятельно рекомендую изменить Ваш курс с целью предотвращения нарушения территориальных вод СССР». В 10:15 с «Йорктауна» поступил ответ: «Вас понял. Я ничего не нарушаю. Действую согласно международным правилам».

            Тогда в дело вмешался сам командующий ЧФ адмирал Хронопуло, по приказу которого «Беззаветный» передал на американский крейсер предупреждение: «До входа в территориальные воды СССР — 20 кабельтовых. В случае нарушения Вами территориальных вод имею приказ вытеснять Вас вплоть до навала», но в 10:45 «Йорктаун» повторно ответил: «Курс менять не буду. Пользуюсь правом мирного прохода. Ничего не нарушаю». В этот момент оба корабля пересекли границу территориальных вод СССР, и пограничный СКР «Измаил» поднял сигнал: «Вы нарушили границу территориальных вод СССР».

            СКР-6 пустился в погоню за американским эсминцем, который уклонялся от навала увеличением скорости хода. Все советские корабли подняли тот же сигнал, что и «Измаил». «Беззаветный» в это время находился на траверзе левого борта «Йорктауна», а СКР-6 следовал в кильватер «Кэрону». Американские корабли продолжали двигаться в сторону крымского побережья. Причины этого были непонятны: или изменение курса не предусматривалось планами американской стороны, или это было вне компетенции командиров кораблей. В 10:56 эсминец «Кэрон», заметив решительный маневр догонявшего его СКР-6, который находился в 150 метрах, спешно поднял сигнал: «Не подходить к борту!» В это же время «Беззаветный» следовал всего в полусотне метров от «Йорктауна». Последовал последний обмен сигналами, который ни к чему не привёл. И тогда оба черноморских сторожевика, резко увеличив ход, начали навал на вдвое более крупные американские корабли.

            «Беззаветный» постоянно докладывал на командный пункт флота в Севастополе сообщение о дистанции. На кормовой палубе у борта «Йорктауна» столпились матросы, которые наблюдали за приближением советского сторожевика. Было 11:02, когда «Беззаветный» навалился на левый борт крейсера, со скрежетом прошёлся по леерам и пусковой установке ракет «Гарпун», смяв их. А тем временем СКР-6 навалился на левый борт в кормовой части эсминца «Кэрон», повредив ему ему шлюпку и шлюпбалку (на самом сторожевике был смят фальшборт и погнуты леерные стойки). Но точный расчет и мастерство командиров обоих кораблей позволили выполнить непростой приказ, продемонстрировав решительность собственных намерений, не переходя при этом опасную грань. Одновременно с этим в этой сложной ситуации удалось избежать более серьёзных повреждений и человеческих жертв.

            В 11:40 адмирал Хронопуло передал на оба корабля СССР приказ из Москвы: «Отойти от кораблей США, передать им требование покинуть территориальные воды СССР. Быть готовыми к повторному навалу». Отойдя от американских кораблей на безопасное расстояние, оба сторожевика продолжили сопровождение нарушителей в полной готовности к повторению маневра. Но оба американских корабля легли на курс выхода из территориальных вод и больше не возвращались тем же путём. Выйдя в нейтральные воды, они легли в дрейф, ведя активные переговоры по радио со своим начальством, и взяли курс в сторону Босфора. Больше эти суда не заходили в советские территориальные воды
            НЕКСУС
    2. ЛукичЪ Сегодня, 20:55
      Цитата: 210окв
      Примените весь свой фэнь-шунь.Во всей его красе!

      действеннее ногой в чёлюсть. быстрее до них дойдёт
      ЛукичЪ
      1. perepilka Сегодня, 21:18
        сто первое what В ссср навалом обходились, чо дипоматов напрягать
        "Да, были люди в наше время,
        Не то что нынешнее племя,
        Богатыри, не вы..."
        Поручик Лейб-Гвардии Гусарского полка М.Ю.Лермонтов
        После ранени Руфина Дорохова, возглавил его отряд охотников, ну. спецназ тогдашний
        В делах 29­го сентября и 3­го октября обратил на себя особенное внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством, почему и поручена ему была команда охотников. 10 октября, когда раненый юнкер Дорохов был вынесен из фронта, я поручил его начальству команду, из охотников состоящую.
        Генерал-лейтенант Галафеев А.В.
        perepilka
        1. Masya Masya Сегодня, 21:43
          Спокойно трубку докурил до конца,
          Спокойно улыбку стер с лица.

          "Команда, во фронт! Офицеры, вперед!"
          Сухими шагами командир идет.

          И слова равняются в полный рост:
          "С якоря в восемь. Курс - ост.

          У кого жена, брат -
          Пишите, мы не придем назад.

          Зато будет знатный кегельбан".
          И старший в ответ: "Есть, капитан!"

          А самый дерзкий и молодой
          Смотрел на солнце над водой.

          "Не все ли равно,- сказал он,- где?
          Еще спокойней лежать в воде".

          Адмиральским ушам простукал рассвет:
          "Приказ исполнен. Спасенных нет".

          Гвозди б делать из этих людей:
          Крепче б не было в мире гвоздей.
          Николай Тихонов
          Masya Masya
        2. sabakina Сегодня, 22:19
          Ребят, я рад, что Вы помните тот навал, но Ваше видео слишком короткое, что бы понятт, что с ними сделали наши корабли...

          sabakina
          1. perepilka Сегодня, 22:29
            Цитата: sabakina
            Ребят, я рад, что Вы помните тот навал,

            Мы помним КЧФ СССР и нам достаточно, кто помоложе, пусть посмотрят. Ну и добавлю, командир, нихрена не знал, кем он в порт вернётся, разжалованым и сосланым в бебеня, или дырку на кителе вертеть. Правда, оне говорят, ещё какую то хрендопупину с мерикоса свинтили, между делом what Но они умели принимать решение, выполняемое, а значит единственное и правильное!
            perepilka
            1. sabakina Сегодня, 22:32
              Краснознамённый ЧФ....Знаешь Владимир, как будто в прошлое вернулся.....
              sabakina
              1. perepilka Сегодня, 22:54
                Цитата: sabakina
                как будто в прошлое вернулся.....

                А у мну вся родня почти по КСФ, один я сапёрный, честно, если берега не вижу, мандраж начинается, и летать в алюминевой трубе этой с крылушками, не с виду нормально говорят, но я то знаю, я засыпаю сразу, просыпаюсь только при посадке, когда тряхнёт, да я фигею, как они без земли, а тут бах, в борт, не я бы не смог наверное what
                perepilka
                1. sabakina Сегодня, 23:01
                  Что бы мы делали без сапёров? Отступая-сапёры готовят прикрытие, наступая-делают проходы. Переправы, берег левы, берег правый....У нас в Костроме мост закрывают на ремонт, во "весело" будет...
                  sabakina
                  1. perepilka Сегодня, 23:07
                    Цитата: sabakina
                    мост закрывают на ремонт,

                    Через Волгу? Я там один раз был, завод там экскаваторный, "Красный богатырь" вроде, а рядом ремонтный, так я там в командировке, экскаватор из ремонта забирал, давно 87-й наверное, только с института, зелёненький, я, в смысле laughing
                    perepilka
      2. Злодей Сегодня, 21:28
        Цитата: ЛукичЪ
        действеннее ногой в чёлюсть. быстрее до них дойдёт

        Так то оно так, одно печалит, ну, немного Кличка перефразирую:
        " А сегодня не все им так объяснить могут, вернее не только лишь все, мало кто может это сделать" wassat
        У нас , вроде, получается, теперь и Китай в клуб вступает...
        Злодей
    3. Deadушка Сегодня, 22:11
      Цитата: 210окв
      фэнь-шунь

      "Фэн-Шуй" Ветер-Вода.
      И одно из правил воздействия на негативное - отсутствие активности.
      Нет активности - не на что воздействовать.
      Все у них как не у людей. laughing
      Deadушка
  2. cniza Сегодня, 20:48
    Американские боевые корабли регулярно входят в спорные территориальные воды, Китай в ответ выражает протест.


    Мыльная опера.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 21:06
      Цитата: cniza
      Мыльная опера.

      Угу . Сериал "Ракель , ты откель ?" , серия 589-я :
      "На смертном одре должен признаться тебе , сын мой , что ты не сын мой , а дочь моя !" . wassat
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 21:10
        Каламбур отдыхает.
        cniza
      2. sabakina Сегодня, 22:28
        Паш, прЮвет! hi Не знаю, о чём ты , но лучше мыльная опера, чем томагавки над головой!

        Со звуком правда проблемы...
        sabakina
  3. Подрезчик Сегодня, 20:52
    Ну и правильно, что вытеснили. Не специалист международного морского права, но пока страны не разобрались с принадлежностью островов, матрасам там делать НЕЧЕГО! Гоу хоум!!!
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:55
      Саня , не забывай : полосатоухие в каждой бочке - затычка . lol
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 21:08
        Цитата: bouncyhunter
        Саня , не забывай : полосатоухие в каждой бочке - затычка . lol


        ...Пусть учатся soldier
        san4es
      2. НЕКСУС Сегодня, 21:09
        Цитата: bouncyhunter
        Саня , не забывай : полосатоухие в каждой бочке - затычка . lol

        В 88-ом затычку эту взашей наши моряки пинками вытурили...и там был не эсминец,а крейсер матрассовский...
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:14
          Привет , Андрей ! hi
          Цитата: НЕКСУС
          В 88-ом затычку эту взашей наши моряки пинками вытурили...и там был не эсминец,а крейсер матрассовский...

          Знаю эту историю . Даже если бы не знал - ты же выше видео выложил . wink Но теперешний Китай это не тогдашний СССР .
          bouncyhunter
          1. НЕКСУС Сегодня, 21:38
            Цитата: bouncyhunter
            Привет , Андрей !

            Привет,Паша!
            Прислушайся то ,как верещат полосатые... wink прям музыка для ушей. drinks
            НЕКСУС
            1. bouncyhunter Сегодня, 21:44
              Цитата: НЕКСУС
              Прислушайся то ,как верещат полосатые...прям музыка для ушей.

              Это точно . Мне вот интересно : матрасы своим мореманам это видео в качестве учебного пособия показывают с целью экономии подгузников ? Как мыслишь ? lol
              bouncyhunter
              1. НЕКСУС Сегодня, 21:47
                Цитата: bouncyhunter
                Мне вот интересно : матрасы своим мореманам это видео в качестве учебного пособия показывают с целью экономии подгузников ? Как мыслишь ?

                Если бы им показывали это видео,то подгузники они бы меняли при трансляции...расточительство. wink
                Потому как крейзи рашен с балалайка и водка,на крейсера кидаются великой США. wassat
                НЕКСУС
      3. Подрезчик Сегодня, 21:16
        В том то и дело, Паша, поведение напоминает обезьяну, которая будет лезть везде, и если не сьедобно, ломают!!!
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:23
          Цитата: Подрезчик
          поведение напоминает обезьяну

          А если вспомнить бесхвостого лопоухого бабуина - предыдущего президента , то можно и не сомневаться - макаки и есть .
          bouncyhunter
    2. кг пв Сегодня, 21:05
      А в статье ничего не сказано о том что они их вытеснили,написано что они отправили чего то там,куда то там.
      А результат...? wink
      Очередное 100500 предупреждение laughing
      кг пв
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 23:03
        Цитата: кг пв
        А в статье ничего не сказано о том что они их вытеснили,написано что они отправили чего то там,куда то там.
        А результат...? wink
        Очередное 100500 предупреждение laughing

        Вам все лишь бы увидеть ТМВ по "зомби-ящику", а Ваш диван оборудован противоатомной защитой?
        DOCTOR ZLO
    3. Orionvit Сегодня, 23:28
      Цитата: Подрезчик
      пока страны не разобрались с принадлежностью островов

      По моему уже разобрались. Раз острова спорные, то Китай не долго думая, по праву сильного, спор быстро разрешил.
      Orionvit
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 23:41
        Цитата: Orionvit
        По моему уже разобрались. Раз острова спорные, то Китай не долго думая, по праву сильного, спор быстро разрешил.

        Только США, как-то наплевать и на сам спор и на информацию в чью пользу он был "разрешен"...
        DOCTOR ZLO
  4. Gadzilla Сегодня, 21:10
    Китай вы как дети... Он зашел в мою песочницу... Так ударьте по ним. Или нет примеров? (технологий) Еще одни озабоченные. Даже мы Куков к психологом отправляем
    Gadzilla
  5. timgan777 Сегодня, 21:18
    а тол ку то от вашего " последнее китайское предупреждение"???
    timgan777
  6. Михаил Крапивин Сегодня, 22:01
    На дно. Хороший американский корабль- лежащий на дне.
    Михаил Крапивин
  7. Оператор Сегодня, 22:35
    Судя по официальному комментарию МИД КНР ясно, что китайцы до смерти боятся конфликта с США, поэтому занимают позицию "на полусогнутых": "Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю" (С) laughing
    Оператор
  8. Govorun Сегодня, 22:52
    Китай "радушно" встретил эсминец США, вошедший в спорные воды
    А Китай показал флоту США свою Пи-Пи Сю ???
    Govorun
  9. vladimirvn Сегодня, 22:54

    А теперь ждем ответный ход!
    vladimirvn
  10. DOCTOR ZLO Сегодня, 23:01
    12 июля прошлого года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.

    https://news.mail.ru/politics/30258699/
    По идеи с правовой точки зрения КНР не право и его действия нарушают права других "сирот", это все равно, что, если бы РФ начала искусственно создавать острова в центре Азовского моря.... и начала размещать там ОТРК "Искандер" и вертолетные площадки....., США конечно наплевать на нарушенные права соседей КНР, но они вряд ли упустят шанс вооружить всех до зубов, но не как мы в кредит, а за живые деньги.....
    DOCTOR ZLO
  11. Цой Сегодня, 23:13



    Запись переговоров между ВМФ Китая и самолетом P-8A Poseidon ВВС США во время полета над спорными островами в Южно-Китайском море. Чет истерят. Не в первый раз такая ситуация.
    Цой
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