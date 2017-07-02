Китай "радушно" встретил эсминец США, вошедший в спорные воды
Китайские боевые корабли и истребители встретили американский эсминец USS Stethem, который вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Об этом заявили в МИД КНР, обвинив Вашингтон в нарушении суверенитета Китая, передает РИА Новости .
Китай выразил решительный протест в связи с действиями американской стороны и назвал заход эсминца ВМС США в акваторию спорных островов серьезной политической и военной провокацией, которая угрожает инфраструктуре и персоналу, находящемуся на Сиша.
Американские боевые корабли регулярно входят в спорные территориальные воды, Китай в ответ выражает протест. В Белом доме ранее заявляли, что подобные акции призваны защитить свободное судоходство в данном районе.
Напоминаем, что между КНР, Японией, Вьетнамом и Филиппинами существует спор относительно морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает архипелаги Сиша и Наньша (Спратли), на которые имеют территориальные претензии и другие страны региона, своей территорией и заявляет, что его деятельность на этих островах и в прилегающих водах полностью законна и подпадает под суверенитет Китая.
Второго июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод— говорится в заявлении официального представителям МИД КНР Лу Кана, опубликованном на сайте ведомства.
Китай выразил решительный протест в связи с действиями американской стороны и назвал заход эсминца ВМС США в акваторию спорных островов серьезной политической и военной провокацией, которая угрожает инфраструктуре и персоналу, находящемуся на Сиша.
Острова Сиша являются исконной территорией Китая. США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах— отметили в МИД КНР, призвав США прекратить подобные действия.
Американские боевые корабли регулярно входят в спорные территориальные воды, Китай в ответ выражает протест. В Белом доме ранее заявляли, что подобные акции призваны защитить свободное судоходство в данном районе.
Напоминаем, что между КНР, Японией, Вьетнамом и Филиппинами существует спор относительно морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает архипелаги Сиша и Наньша (Спратли), на которые имеют территориальные претензии и другие страны региона, своей территорией и заявляет, что его деятельность на этих островах и в прилегающих водах полностью законна и подпадает под суверенитет Китая.
Использованы фотографии: http://navaltoday.com/
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