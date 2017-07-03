07:37 03 июля

РВСН передают новейшие тренажеры

Согласно информации « Интерфакс-АВН », пресс-служба военного ведомства РФ сообщает о передаче РВСН новейших тренажёрных систем, которые позволяют моделировать тактическую обстановку на подступах к полевым позициям.

В Ракетные войска стратегического назначения поступает уникальный тренажёр, обучающий личный состав подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.


Учебный корпус имитирует боевую стартовую позицию ПГРК "Ярс". Проходя в нем обучение, военнослужащие отрабатывают навыки установки разведывательно-сигнализационных устройств, призванных обнаруживать условных диверсантов в любых метеоусловиях и времени суток.


РВСН передают новейшие тренажеры


Другой тренажёр – боевой противодиверсионной машины БПДМ Тайфун-М – в состоянии виртуально моделировать динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Многофункциональность тренажёра позволяет вести подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.
При его работе воссоздается тактическая обстановка в районе активных действий ДРФ, все неподвижные и подвижные объекты, в том числе автомобильная техника и личный состав неприятеля.

Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр города Остров (Псковской области), где предполагается осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны. Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН. Всего до 2020 года РВСН ожидается передать 20 тренажёров БПДМ "Тайфун-М".

Боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе БТР-82. Машина предназначена для охраны ракетных комплексов РВСН, ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.


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Комментарии 1

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  1. Мур Сегодня, 05:42
    Всего до 2020 года РВСН ожидается передать 20 тренажёров БПДМ "Тайфун-М".

    Ну, до 20-го года в дивизиях кое-где может даже найдут куда их ставить. Ибо инфраструктура как стояла колом, так и стоит. Шойгу в Новосибирске пожурил слегка за отставание в строительстве, очковтиратели выдохнули облегчённо, на том и закончилось всё.
    Мур
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