Иран намерен развивать ракетную программу

Порядка 300 млн. долл. были выделены на развитие ракетной программы, в то время как такая же сумма направлена спецподразделению Корпуса стражей исламской республики "Кодс", при отсутствии которых террористы уже правили бы в Дамаске и Багдаде.

Hormuz-2 ВС Ирана

Учитывая то, что американцы и их союзники в регионе поддерживают такие группировки, как "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" [террористические группировки, запрещенные в РФ], становится очевидно, что наши враги хотят вновь оказать на нас давление. Иран будет серьезно бороться с террористами в рамках своей стратегической политики.