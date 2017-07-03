Иран намерен развивать ракетную программу
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », ссылающегося на местную службу "Мехр", председатель комитета по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди сообщил о намерении Тегерана израсходовать около 300 млн. долл. в целях укрепления ракетной программы страны .
Как указывается, развитие ракетной программы Ирана станет мерой, направленной на противодействие Вашингтону.
Порядка 300 млн. долл. были выделены на развитие ракетной программы, в то время как такая же сумма направлена спецподразделению Корпуса стражей исламской республики "Кодс", при отсутствии которых террористы уже правили бы в Дамаске и Багдаде.
Hormuz-2 ВС Ирана
Как указывается, развитие ракетной программы Ирана станет мерой, направленной на противодействие Вашингтону.
Учитывая то, что американцы и их союзники в регионе поддерживают такие группировки, как "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" [террористические группировки, запрещенные в РФ], становится очевидно, что наши враги хотят вновь оказать на нас давление. Иран будет серьезно бороться с террористами в рамках своей стратегической политики.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти