07:37 03 июля

Иран намерен развивать ракетную программу

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », ссылающегося на местную службу "Мехр", председатель комитета по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди сообщил о намерении Тегерана израсходовать около 300 млн. долл. в целях укрепления ракетной программы страны .

Порядка 300 млн. долл. были выделены на развитие ракетной программы, в то время как такая же сумма направлена спецподразделению Корпуса стражей исламской республики "Кодс", при отсутствии которых террористы уже правили бы в Дамаске и Багдаде.



Hormuz-2 ВС Ирана



Как указывается, развитие ракетной программы Ирана станет мерой, направленной на противодействие Вашингтону.

Учитывая то, что американцы и их союзники в регионе поддерживают такие группировки, как "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" [террористические группировки, запрещенные в РФ], становится очевидно, что наши враги хотят вновь оказать на нас давление. Иран будет серьезно бороться с террористами в рамках своей стратегической политики.


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Комментарии 12

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:13
    А США в ответ свою ПРО на нашей границе поставит ! Вон оно как взаимосвязано ! what
    Uncle Lee
    1. Чёрный Сегодня, 05:19
      Цитата: Uncle Lee
      А США в ответ свою ПРО на нашей границе поставит

      Они своё ПРО у наших границ поставят, если даже весь иран примет буддизм и объявит себя пацифистами laughing
      Чёрный
      1. Бакаш Сегодня, 05:53
        Глупости. Американская ПРО не предназначена для защиты от массированного ракетного удара, а предназначена для защиты от ограниченного количества ракет стран-изгоев
        Бакаш
    2. Logall Сегодня, 05:23
      Цитата: Uncle Lee
      А США в ответ свою ПРО на нашей границе поставит ! Вон оно как взаимосвязано ! what

      Ещё сравнят Тегеран с Пхеньяном, введут новые санкции. Санкции против Москвы. Будут требовать забрать С-300...
      Logall
      1. Бакаш Сегодня, 05:54
        Ребята , вы действительно думаете, что С-300 кому-то сильно мешают ?
        Бакаш
        1. user1212 Сегодня, 06:37
          Цитата: Бакаш
          Ребята , вы действительно думаете, что С-300 кому-то сильно мешают ?

          «Израиль решительно осуждает поставки Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 Ирану — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

          Это не мы так думаем, а ваш премьер
          user1212
        2. Комментарий был удален.
      2. Uncle Lee Сегодня, 06:23
        Цитата: Logall
        Санкции против Москвы

        Я так и писал, что все взаимосвязано ! И смайл поставил - what
        Uncle Lee
  2. magadan72 Сегодня, 05:16
    Интересно это белорусские тягачи или местные?
    magadan72
    1. Mystery12345 Сегодня, 05:17
      Цитата: magadan72
      Интересно это белорусские тягачи или местные?
      вас удивит,но в Иране есть автопром...
      Mystery12345
      1. wazza Сегодня, 05:21
        у них и спутники свои.
        wazza
  3. NUR Сегодня, 05:45
    Уже все строят ракеты средней дальности, они дешевле чем баллистические. Америке такие ракеты не нужны они за океаном. В Европе ПРО с возможностью установки крылатых ракет. Что будет делать Россия неизвестно.
    NUR
  4. Толстоевский Сегодня, 07:36
    Работайте, братья!
    Толстоевский
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