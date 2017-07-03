ВМС Британии заказали три первых фрегата нового поколения типа 26 GCS
Как 2 июля сообщила корпорация ВАЕ Systems , ей выдан контракт британского военного ведомства стоимостью 3,7 млрд. фунтов стерлингов, предусматривающий постройку для нужд местного флота трех первых фрегатов нового поколения типа 26 Global Combat Ship (GCS). Начало исполнения соглашения ожидается в ближайшее время на двух верфях в Глазго.
Ввод в строй головного фрегата типа 26 предполагается в 2023 году. К 2029 году ожидается иметь в королевских ВМС 8 кораблей данного проекта, которыми планируется частично заменить фрегаты типа 23. Общая стоимость серийной постройки 8 кораблей оценивается в 8 млрд. фунтов.
Проект 26 разрабатывался с 2006 года. С 2010 года проектирование финансировалось минобороны страны. Предполагалось, что будет построено 13 кораблей общей стоимостью 11,5 млрд. фунтов взамен 13 наличных фрегатов типа 23. Однако было решено ограничить серию 8 судами. При этом планируется построить 6 более легких и дешевых фрегатов типа 31 General Purpose Frigate (GPFF) за 2 млрд. фунтов.
Стандартное водоизмещение фрегата типа 26 GCS составляет 6900 тонн, полное – более 8000 тонн. Длина корабля 149,9 м, ширина 20,8 м. Энергетическая установка выполнена по схеме CODLOG (комбинированная дизель-газотурбинно-электрическая), не является "полностью электрической" и использует 2 газовые турбины полного хода Rolls-Royce MT30 в сочетании с 4 дизель-генераторами MTU и 2 электромоторами крейсерского хода.
Фрегат типа 26 планируется оснастить 48-зарядной вертикальной пусковой установкой нового ЗРК малой и средней дальности MBDA Sea Captor (CAMM), 24-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41 для крылатых ракет Tomahawk и (предположительно) противокорабельных ракет LRASM и противолодочных ракет VL-ASROC, 127-мм/62 универсальной артиллерийской установкой BAE Systems Mk 45 Mod 4, двумя 20-мм зенитными артиллерийскими комплексами Raytheon Phalanx Mk 15, и двумя 30-мм артиллерийскими установками DS30M Mk 2. Должно быть обеспечено постоянное базирование одного тяжелого вертолета Merlin или двух средних вертолетов Wildcat, а также БЛА. Радиоэлектронное вооружение будет включать РЛС типа 997 Artisan, подкильную ГАС типа 2050 и буксируемую ГАС типа 2087, то есть фактически соответствовать оборудованию модернизированных фрегатов типа 23.
Эскиз фрегата нового поколения типа 26 Global Combat Ship
Ввод в строй головного фрегата типа 26 предполагается в 2023 году. К 2029 году ожидается иметь в королевских ВМС 8 кораблей данного проекта, которыми планируется частично заменить фрегаты типа 23. Общая стоимость серийной постройки 8 кораблей оценивается в 8 млрд. фунтов.
HMS Northumberland типа 23
Проект 26 разрабатывался с 2006 года. С 2010 года проектирование финансировалось минобороны страны. Предполагалось, что будет построено 13 кораблей общей стоимостью 11,5 млрд. фунтов взамен 13 наличных фрегатов типа 23. Однако было решено ограничить серию 8 судами. При этом планируется построить 6 более легких и дешевых фрегатов типа 31 General Purpose Frigate (GPFF) за 2 млрд. фунтов.
Стандартное водоизмещение фрегата типа 26 GCS составляет 6900 тонн, полное – более 8000 тонн. Длина корабля 149,9 м, ширина 20,8 м. Энергетическая установка выполнена по схеме CODLOG (комбинированная дизель-газотурбинно-электрическая), не является "полностью электрической" и использует 2 газовые турбины полного хода Rolls-Royce MT30 в сочетании с 4 дизель-генераторами MTU и 2 электромоторами крейсерского хода.
Фрегат типа 26 планируется оснастить 48-зарядной вертикальной пусковой установкой нового ЗРК малой и средней дальности MBDA Sea Captor (CAMM), 24-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41 для крылатых ракет Tomahawk и (предположительно) противокорабельных ракет LRASM и противолодочных ракет VL-ASROC, 127-мм/62 универсальной артиллерийской установкой BAE Systems Mk 45 Mod 4, двумя 20-мм зенитными артиллерийскими комплексами Raytheon Phalanx Mk 15, и двумя 30-мм артиллерийскими установками DS30M Mk 2. Должно быть обеспечено постоянное базирование одного тяжелого вертолета Merlin или двух средних вертолетов Wildcat, а также БЛА. Радиоэлектронное вооружение будет включать РЛС типа 997 Artisan, подкильную ГАС типа 2050 и буксируемую ГАС типа 2087, то есть фактически соответствовать оборудованию модернизированных фрегатов типа 23.
Использованы фотографии: https://topwar.ru/18166-buduschie-korabli-korolevskih-vms-velikobritanii.html
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