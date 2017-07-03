07:37 03 июля

Обзор ядерного оружия SIPRI

Согласно информации РИА Новости , Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ (SIPRI) в рамках ежегодной публикации сведений по запасам ядерного оружия в мире сообщил о тенденции медленного уменьшения его количества. При этом рядом стран реализуются программы модернизации ядерных арсеналов.

Как утверждает SIPRI, на начало 2017 года 9 стран – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – обладали около 14 935 ядерными боеголовками. В 2016 году это количество равнялось примерно 15 395 единицам. К оперативным, то есть развернутым, боеголовкам относилось 4 150 единиц.

Обзор ядерного оружия SIPRI



Уменьшение численности ЯО осуществляется, по большому счету, за счет дальнейшего сокращения ядерных арсеналов США и России , на общую долю которых приходится более 93 % мировых запасов ядерного оружия.

При этом в этих странах проводятся программы по модернизации оружия. Например, США предполагают израсходовать в период с 2017 по 2026 годы 400 млрд. долл. в целях поддержания и обновления своих ядерных сил. Прогнозируется, что США могут потратить в ближайшие 30 лет на ядерные программы до одного 1 трлн. долл.

Прогнозируемый рост расходов США не является неожиданным. Действующая администрация США продолжает амбициозные планы ядерной модернизации, принятые президентом Бараком Обамой.

— пояснил один из исследователей СИПРИ Ханс Кристенсен.

При наличии небольших арсеналах ЯО у других стран (к примеру, в Китае, Индии, Пакистане) они начали развертывать новые системы доставки ядерного оружия или объявили о подобных планах.

По мнению аналитиков, запасов делящегося вещества в КНДР уже достаточно для оснащения 10-20 ядерных боеголовок.

Несмотря на недавний прогресс в международных переговорах по договору о запрещении ядерного оружия долгосрочные программы модернизации имеются во всех девяти странах. Это говорит о том, что ни одно из этих государств не будет готовым отказаться от своих ядерных арсеналов в обозримом будущем.

— сказал исследователь СИПРИ Шэннон Кайл.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.


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Комментарии 6

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  1. Yak28 Сегодня, 07:13
    А почему только США и Россия должны разоружаться?Мало ли что у нас оружия больше,а евреи,англичане считай те же США , могут наращивать и не парится,а это не есть честно и хорошо request
    Yak28
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 07:17
      Если Израиль сократит свои ЯО, то он останется без них
      Юджин-Евгений
    2. Logall Сегодня, 07:18
      От третьей мировой, мир спасают не мудрые седые головы, но головки. Ядрёные боеголовки...
      Logall
    3. Alex_Rarog Сегодня, 07:20
      Им все ровно сил не хватит создать хоть сколь нибудь серьезные запасы. К тому же израиль своих не имеет они все матрасии принодлежат.
      Alex_Rarog
  2. Старый военрук Сегодня, 07:23
    Цитата: Yak28
    А почему только США и Россия должны разоружаться?Мало ли что у нас оружия больше,а евреи,англичане считай те же США , могут наращивать и не парится,а это не есть честно и хорошо request

    Yak28, а Вы ожидаете честности от главных мошенников и завзятого жулья? Не дождётесь!
    Старый военрук
  3. APASUS Сегодня, 07:36
    Как утверждает SIPRI, на начало 2017 года 9 стран – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – обладали около 14 935 ядерными боеголовками.

    Интересно,это почему в список стран обладающих ядерным оружием вошли только эти страны ? Где Израиль например ,можно предположить что еще пару стран имеет ядерное оружие.
    APASUS
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