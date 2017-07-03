Обзор ядерного оружия SIPRI

Прогнозируемый рост расходов США не является неожиданным. Действующая администрация США продолжает амбициозные планы ядерной модернизации, принятые президентом Бараком Обамой.

Несмотря на недавний прогресс в международных переговорах по договору о запрещении ядерного оружия долгосрочные программы модернизации имеются во всех девяти странах. Это говорит о том, что ни одно из этих государств не будет готовым отказаться от своих ядерных арсеналов в обозримом будущем.