Обзор ядерного оружия SIPRI
Согласно информации РИА Новости , Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ (SIPRI) в рамках ежегодной публикации сведений по запасам ядерного оружия в мире сообщил о тенденции медленного уменьшения его количества. При этом рядом стран реализуются программы модернизации ядерных арсеналов.
Как утверждает SIPRI, на начало 2017 года 9 стран – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – обладали около 14 935 ядерными боеголовками. В 2016 году это количество равнялось примерно 15 395 единицам. К оперативным, то есть развернутым, боеголовкам относилось 4 150 единиц.
Уменьшение численности ЯО осуществляется, по большому счету, за счет дальнейшего сокращения ядерных арсеналов США и России , на общую долю которых приходится более 93 % мировых запасов ядерного оружия.
При этом в этих странах проводятся программы по модернизации оружия. Например, США предполагают израсходовать в период с 2017 по 2026 годы 400 млрд. долл. в целях поддержания и обновления своих ядерных сил. Прогнозируется, что США могут потратить в ближайшие 30 лет на ядерные программы до одного 1 трлн. долл.
— пояснил один из исследователей СИПРИ Ханс Кристенсен.
При наличии небольших арсеналах ЯО у других стран (к примеру, в Китае, Индии, Пакистане) они начали развертывать новые системы доставки ядерного оружия или объявили о подобных планах.
По мнению аналитиков, запасов делящегося вещества в КНДР уже достаточно для оснащения 10-20 ядерных боеголовок.
— сказал исследователь СИПРИ Шэннон Кайл.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
Как утверждает SIPRI, на начало 2017 года 9 стран – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – обладали около 14 935 ядерными боеголовками. В 2016 году это количество равнялось примерно 15 395 единицам. К оперативным, то есть развернутым, боеголовкам относилось 4 150 единиц.
Уменьшение численности ЯО осуществляется, по большому счету, за счет дальнейшего сокращения ядерных арсеналов США и России , на общую долю которых приходится более 93 % мировых запасов ядерного оружия.
При этом в этих странах проводятся программы по модернизации оружия. Например, США предполагают израсходовать в период с 2017 по 2026 годы 400 млрд. долл. в целях поддержания и обновления своих ядерных сил. Прогнозируется, что США могут потратить в ближайшие 30 лет на ядерные программы до одного 1 трлн. долл.
Прогнозируемый рост расходов США не является неожиданным. Действующая администрация США продолжает амбициозные планы ядерной модернизации, принятые президентом Бараком Обамой.
— пояснил один из исследователей СИПРИ Ханс Кристенсен.
При наличии небольших арсеналах ЯО у других стран (к примеру, в Китае, Индии, Пакистане) они начали развертывать новые системы доставки ядерного оружия или объявили о подобных планах.
По мнению аналитиков, запасов делящегося вещества в КНДР уже достаточно для оснащения 10-20 ядерных боеголовок.
Несмотря на недавний прогресс в международных переговорах по договору о запрещении ядерного оружия долгосрочные программы модернизации имеются во всех девяти странах. Это говорит о том, что ни одно из этих государств не будет готовым отказаться от своих ядерных арсеналов в обозримом будущем.
— сказал исследователь СИПРИ Шэннон Кайл.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
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