В Сирию поставлены ранние Т-72Б3 и «Тигры»

После модернизации "Тигр" станет машиной нового поколения, будет значительно улучшена его ходовая части, а также пулестойкость, минная стойкость и другие характеристики автомобиля.

Как сообщает Wael Al Hussaini , бригада "Соколы пустыни", представляющая собой одно из самых боеспособных формирований правительственных сил Сирии, получила на вооружение 8 танков Т-72Б3 первых выпусков (который правильнее называть «модернизированный Т-72Б образца 2011 года ») и 15 бронеавтомобилей "Тигр". В настоящее время данная техника переброшена в Хаму.При этом, как ранее сообщалось , в России началась опытно-конструкторская работа по созданию нового поколения бронеавтомобилей «Тигр», появление первого образца машины ожидается в следующем году.- пояснил гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.