11:40 03 июля

В Сирию поставлены ранние Т-72Б3 и «Тигры»

Как сообщает Wael Al Hussaini , бригада "Соколы пустыни", представляющая собой одно из самых боеспособных формирований правительственных сил Сирии, получила на вооружение 8 танков Т-72Б3 первых выпусков (который правильнее называть «модернизированный Т-72Б образца 2011 года ») и 15 бронеавтомобилей "Тигр". В настоящее время данная техника переброшена в Хаму.

В Сирию поставлены ранние Т-72Б3 и «Тигры»





При этом, как ранее сообщалось , в России началась опытно-конструкторская работа по созданию нового поколения бронеавтомобилей «Тигр», появление первого образца машины ожидается в следующем году.

После модернизации "Тигр" станет машиной нового поколения, будет значительно улучшена его ходовая части, а также пулестойкость, минная стойкость и другие характеристики автомобиля.

- пояснил гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20517.htm
27

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Толстоевский Сегодня, 07:42
    Работайте, братья!
    Толстоевский
    1. сибиралт Сегодня, 08:31
      Следом зайдут танкисты из Казахстана. Ой, что начнется! belay
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:55
    ... полагаю 72-ки будут не подведут производителей этих машин... good
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:07
      Сергей , привет ! hi Общеизвестно , что помимо техники главную роль играет экипаж . Даже самая лучшая техника в руках дуболома превращается в кусок металла . Надеюсь что экипажи "Соколов пустыни" не страдают излишней рукозадостью . yes
      bouncyhunter
      1. 3officer Сегодня, 08:16
        Цитата: bouncyhunter
        Надеюсь что экипажи "Соколов пустыни" не страдают излишней рукозадостью . yes

        Эти ребята вроде местных ЧВК, возможно подготовка посильнее чем у обычных армейцев. soldier
        3officer
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:22
          Возможно . Это лишний повод надеяться , что "обезьян с гранатой" не увидим . hi
          bouncyhunter
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:49
        bouncyhunter

        Паша, согласен. Посади за рычаги пацана или продавца лепёшек - так он и воевать будет...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:52
          Цитата: a.s.zzz888
          Посади за рычаги пацана или продавца лепёшек - так он и воевать будет.

          Да ещё и при малейшей опасности - драп с оставлением техники противнику .
          bouncyhunter
      3. voyaka uh Сегодня, 10:00
        "Надеюсь что экипажи "Соколов пустыни" не страдают излишней рукозадостью "///

        Технику они использовать умеют smile . Во время первого контранаступления ИГИЛ возле
        Пальмиры (когда был неудачный поход сирийской армии на Дер Зор) они убежали на Т-90 с такой скоростью, что не потеряли ни одного танка!
        Где, кстати, те Т-90, что они получили прошлый раз?
        voyaka uh
    2. Тралл Сегодня, 08:33
      Цитата: a.s.zzz888
      ... полагаю 72-ки будут не подведут производителей этих машин... good

      Лишь бы разработчики снарядов для танков нас не подводили smile

      Изобретатель из Санкт-Петербурга Александр Семенов запатентовал боевую систему, которая позволяет экипажу танка использовать для стрельбы собственные экскременты.

      По имеющимся данным, патентный документ состоит из 12 страниц и включает только два технических рисунка. По задумке разработчика, водитель танка должен будет сидеть на пустой емкости, предназначенной для сбора его фекалий.

      «Военный наполняет емкость отходами сразу же или в два этапа. После того, как емкость заполнится, она сверху надежно закрывается крышкой», — цитирует текст патента «Интерфакс». Затем получившийся из отходов водителя и других членов экипажа снаряд выстреливается в сторону противника.

      Автор проекта настаивает на том, что такая технология позволит решить как минимум две задачи: позволит утилизировать экскременты и одновременно понизит боевой дух противника.

      «Помимо повреждающих факторов, значение которых в этом случае вторично, мы получаем также положительный психологический эффект. Помимо достижения основной цели (полное избавление от отходов) также достигается военно-психологический эффект», — заверяет разработчик.
      Тралл
      1. Балу Сегодня, 08:42
        Изобретатель из Санкт-Петербурга Александр Семенов запатентовал боевую систему, которая позволяет экипажу танка использовать для стрельбы собственные экскременты
        Грешно смеяться над больным. Однако, такие боеприпасы Запад при готовил для нас оооочень давно.
        Балу
      2. voyaka uh Сегодня, 10:04
        Для успешной работы этого патента нужно сытно и обильно кормить
        танкистов. А это - дополнительная нагрузка на тыловые службы.
        И перерасход средств. Изобретатель не учел эти важные
        экономические факторы. negative
        voyaka uh
        1. Tusv Сегодня, 10:39
          Цитата: voyaka uh
          И перерасход средств. Изобретатель не учел эти важные
          экономические факторы.

          Да это фиг то с ним с экономическими факторами. Как запихать такую тушу в танк? laughing
          Tusv
          1. voyaka uh Сегодня, 11:03
            А не вынимать из танка... Подача пищи и ...стрельба! laughing
            voyaka uh
            1. Tusv Сегодня, 11:30
              Цитата: voyaka uh
              А не вынимать из танка... Подача пищи и ...стрельба!

              Да ну спать то где то надо. Я почему так ржу. Моего братика с параметрами Кузнеца Вакулы запихали в такое устройсво. Голова в люк проходит и ладненько
              Tusv
        2. Deadушка Сегодня, 10:50
          Цитата: voyaka uh
          сытно и обильно кормить

          Потом наоборот проблемы начнутся. Достаточно молока и селедки(или соленых огурцов). laughing
          Deadушка
    3. Балу Сегодня, 08:40
      При ЕБН по ТВ показывали бескрайнее поле в Тайге, уставленное танками, выведенными из Восточной европы.
      А ведь наверняка многие еще на ходу.
      Балу
  3. Spartanez300 Сегодня, 07:55
    Как это не прискорбно но война лучшая проверка для военной техники , в плане ее модернизации .
    Spartanez300
  4. Вал31rus Сегодня, 08:08
    Давите бармалеев и сами не ложайте.
    Вал31rus
  5. Stas157 Сегодня, 08:40
    Надеюсь танки с кондиционерами поставили. А то опять с открытыми люками будут ездить!
    Жалко, что МО Т-90 не заказывает, сирийские поставки надо ведь как то восполнять.
    Stas157
Картина дня