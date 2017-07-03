Рябков о нарушении Вашингтоном Венской конвенции
Отказывая в доступе к российской дипломатической собственности, Вашингтон грубо нарушает Венскую конвенцию, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
Напомним, Белый дом в конце 2016 года ввел пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, Вашингтон закрыл доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства России в американской столице, которые являются российской дипломатической собственностью.
Ранее, помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.
США с правовой точки зрения грубейшим образом нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях. И они действуют вразрез даже с собственным правом, которое исключает подобное посягательство на частную собственность,сказал Рябков.
Она была приобретена еще СССР, а потом переоформлена на Россию. Здесь не может быть иного толкования или прочтения. Это вопиющее нарушение правовых норм,добавил он.
Напомним, Белый дом в конце 2016 года ввел пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, Вашингтон закрыл доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства России в американской столице, которые являются российской дипломатической собственностью.
Ранее, помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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