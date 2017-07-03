11:40 03 июля

Рябков о нарушении Вашингтоном Венской конвенции

Отказывая в доступе к российской дипломатической собственности, Вашингтон грубо нарушает Венскую конвенцию, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Рябков о нарушении Вашингтоном Венской конвенции


США с правовой точки зрения грубейшим образом нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях. И они действуют вразрез даже с собственным правом, которое исключает подобное посягательство на частную собственность,
сказал Рябков.


Она была приобретена еще СССР, а потом переоформлена на Россию. Здесь не может быть иного толкования или прочтения. Это вопиющее нарушение правовых норм,
добавил он.

Напомним, Белый дом в конце 2016 года ввел пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, Вашингтон закрыл доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства России в американской столице, которые являются российской дипломатической собственностью.

Ранее, помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Комментарии 43

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
    ... принять зеркальные ответные меры, и чем раньше тем лучше... всё равно нас выставят крайними... angry
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 08:28
      Таки, не проще ли подать в американский суд?
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:32
        сибиралт Сегодня, 08:28 ↑ Новый
        Таки, не проще ли подать в американский суд?

        Олег, можно и подать, но Вы думаете будет положительный исход? Я лично сомневаюсь...
        a.s.zzz888
        1. сибиралт Сегодня, 08:33
          Я думаю, что это лучше, чем попусту языком трепать.
          сибиралт
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:44
            сибиралт Сегодня, 08:33 ↑
            Я думаю, что это лучше, чем попусту языком трепать.

            ... время, деньги, нервы а результат почти известен заранее... а от стыда мерикатосы уж точно не помрут...
            a.s.zzz888
        2. Чёрный Сегодня, 09:10
          Я тоже сомневвюсь, но он прав - подавать надо. Пусть репы чешут, придумывая отмазки....
          Чёрный
          1. Околоточный Сегодня, 10:35
            Нет. Нельзя. В Америке прецедентное право. Если мы подадим, то признаем юрисдикцию американского правосудия, его верховенство над международным (Венская конвенция). И тогда американцы в дальнейшем уже будут применять такие факты по аналогии.
            Околоточный
      2. Туз Бубен Сегодня, 09:01
        А лучше в Басманный...результат 146% !!!!
        Туз Бубен
      3. To be or not to be Сегодня, 10:36
        По какой статье -разбой или грабеж ??
        To be or not to be
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:47
      Тут без вариантов , сделать тоже самое в отношении матрасников а то совсем уже нюх потеряли .
      Spartanez300
  2. Подрезчик Сегодня, 08:20
    Отжать у них надо что-нибудь в России, отжать! Тогда сразу станут сговорчивее, они и понимают только язык силы.
    Подрезчик
    1. cniza Сегодня, 08:22
      Можно даже без отжатия , но надо принимать решения , хотя бы арест , а не языком трепать.
      cniza
      1. andj61 Сегодня, 08:30
        Цитата: Подрезчик
        Отжать у них надо что-нибудь в России, отжать! Тогда сразу станут сговорчивее, они и понимают только язык силы.

        Цитата: cniza
        Можно даже без отжатия , но надо принимать решения , хотя бы арест , а не языком трепать.

        Ни арест, ни отжатие не нужно. Точно так же запретить пользоваться находящейся в собственности США недвижимостью - и достаточно. А такая недвижимость наверняка имеется. hi
        andj61
        1. Познающий Сегодня, 08:45
          Цитата: andj61
          Точно так же запретить пользоваться находящейся в собственности США недвижимостью - и достаточно. А такая недвижимость наверняка имеется

          Да отжать у них помещения в Москве, Питере, Екатеринбурге, Владивостоке... Там много чего... уверен.
          Познающий
      2. Logall Сегодня, 08:34
        Цитата: cniza
        Можно даже без отжатия , но надо принимать решения , хотя бы арест , а не языком трепать.

        [/quote]Венской конвенции о дипломатических сношениях.[quote]

        Сношениях!!! Языком- это не трёп. Это прилюдия... tongue
        Logall
        1. cniza Сегодня, 08:37
          Как не называй , в данном случае , от неё нет толку. lol
          cniza
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:44
      Цитата: Подрезчик
      Отжать у них надо что-нибудь в России, отжать!

      Фи , батенька , как это не интеллигентно . lol Зачем уподобляться маргинальным гопникам и отжимать ? Надо юридически обоснованно наложить бессрочный арест .
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 09:52
        Сам писал, сунулись-не плакать! Отжать юридически грамотно. Отжать!
        Подрезчик
  3. NUR Сегодня, 08:20
    Дипломатов много пака все не выскажутся не успокоятся.
    NUR
  4. silberwolf88 Сегодня, 08:21
    Америка в своём амплуа ... все договоры для неё не более чем бумага ... она может тыкать другим неисполнением ... НО сами американцы придерживаются договорённостей только тогда ... когда выгодно им ...
    ВЫВОД: необходимо точно также выслать группу дипломатов США и отобрать ввиде компенсации их дипломатические дачи ... пожалуй даже можно пойти на сокращение персонала консульств США в России ...
    так поступают с теми кто не понимает иного языка ... кроме языка давления и силы
    silberwolf88
  5. NUR Сегодня, 08:27
    Пусть спросят у вахтера на проходной, он что нибудь толковое посоветует, толку будет больше.
    NUR
  6. Alexandr2637 Сегодня, 08:30
    но без реакции это не оставит

    Сколько можно языком чесать?
    Когда РЕАЛЬНО этим крысам ответ дадим?
    Alexandr2637
  7. tchoni Сегодня, 08:31
    Россия не СССР. Сделать мы ничего не можем. Можем только "выразить озабоченность"
    tchoni
    1. NUR Сегодня, 09:39
      А чего нет у России что было в СССР? Звездолетов, антигравитаторов?
      NUR
  8. Altona Сегодня, 08:32
    Нет никакой "частной собственности", это понятие давно уничтожено в современном мире. Есть "право сильного". Надо зеркально отнять американскую дип.собственность.
    Altona
  9. новичок Сегодня, 08:32
    не понимаю, что мешает нашим подать иск в амерский суд, международный суд. тем временем ответить зеркально, покахсуд думает. наши зеркальные кнтрмеры подскажут амерскомухи муждународному судам правильное решение: вернуть загран.гос.собственность и выплатить компенсацию за ущерб нашему МИДу.
    новичок
  10. Masya Masya Сегодня, 08:36
    интересно просто... а есть какое- то право, статья, которое(ю) фашингтон ещё не нарушил... recourse
    Masya Masya
    1. новичок Сегодня, 08:44
      есть!_ права лгбт.
      новичок
      1. Masya Masya Сегодня, 08:49
        Цитата: новичок
        есть!_ права лгбт.

        ну лгбт- это " святое" wassat обидно, что радугу взяли и опошлили crying
        Masya Masya
        1. новичок Сегодня, 08:52
          да, есть такое. теперь иной раз, когда сиотришь на радугу и глаза радуются, невольно где то всплывает мысль об ентих.
          новичок
          1. Masya Masya Сегодня, 09:00
            Цитата: новичок
            невольно где то всплывает мысль об ентих.


            не заморачивайтесь...
            фигня всё... счастье есть, его просто не может не быть!!! love
            Masya Masya
            1. новичок Сегодня, 09:04
              полностью согласен!
              новичок
  11. Flinky Сегодня, 08:55
    Когда уже начнём бить аккуратно, но сильно?
    Flinky
  12. 01-02-2000 Сегодня, 08:58
    Цитата: a.s.zzz888
    сибиралт Сегодня, 08:33 ↑
    Я думаю, что это лучше, чем попусту языком трепать.

    ... время, деньги, нервы а результат почти известен заранее... а от стыда мерикатосы уж точно не помрут...

    потеря "лица" стоит гораздо дороже.
    а отрицательный результат по суду это тоже результат.
    и хоть и отрицательный но нам на руку.
    01-02-2000
  13. Комментарий был удален.
    1. Туз Бубен Сегодня, 09:21
      Напомнили анекдот...
      Едет Илья Муромец по чаще, видит камень с надписью, "Прямо поедешь-п...сом будешь".
      Взыграло сердце богатырское, да чтоб я !!!...
      Через пару вёрст увидел избушку, а в ней гужбан, Яга, Горыныч и Кащей...
      В общем уговорили они Илью за стол...
      Утром Илья просыпается и видит...,Горыныч в 33 узла завязан, Кащей весь переломанный, а Яга с фингалом с укоризной говорит богатырю ;
      Илюшенька, мы ведь вчера тебя по человечески пригласили, угостили...а ты...?!!!
      Ну не п...рас ли ты после этого ?
      Туз Бубен
  14. Туз Бубен Сегодня, 09:03
    А запретить им пользоваться Аляской, да и всего делов то ! laughing
    Туз Бубен
    1. Вал31rus Сегодня, 09:18
      Вернуть землю российскую)))
      Вал31rus
    2. Вал31rus Сегодня, 09:18
      Вернуть землю российскую)))
      Вал31rus
  15. NKVD Сегодня, 09:23
    Хватит уже тявкать!!!!!!!!! Почему никаких ответных мер не предпринимаете?
    NKVD
  16. rotmistr60 Сегодня, 09:43
    о нарушении Вашингтоном Венской конвенции

    Да Вашингтону давно до лампочки всякие конвекции, договора и международное право целиком. Это мы все играем в благородных рыцарей, которые строго соблюдают кодекс чести в результате чего в итоге получают предательский удар ножом под ребра. И отходят в мир иной с чистой совестью, но потерянным навсегда государством.
    rotmistr60
  17. К-50 Сегодня, 10:14
    Хватит уже пин дос ов "уговаривать" вернуть дип собственность. Они только удар поленом по голове воспримут как аргумент, всё остальное - словеса. angry
    К-50
  18. истопник Сегодня, 10:22
    Да всё правильно делают наши дипломаты.
    истопник
  19. Egorovich Сегодня, 10:42
    На каждое действие должно быть равное противодействие.Сначала нужно ответить,а потом разглагольствовать и разбираться.
    Egorovich
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