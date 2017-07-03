Новое поколение «электронных пушек» в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », на оснащении правительственных сил Сирии замечена модифицированная версия так называемой "электронной пушки", назначением которой является борьба с беспилотниками террористов.
В апреле бойцы группы электронной борьбы Нацобороны продемонстрировали первый вариант оружия данного типа. Его принцип работы состоит в электромагнитном подавлении каналов управления дронами неприятелем.
Новый вариант установлен на гражданском автомобиле. Его отличительной особенностью является большее количество антенн, размеры которых также увеличились.
Отметим, что сирийский опыт создания оборудования для борьбы с БЛА отличается оригинальностью. К примеру, "противодроновое ружье" RAYSUN MD1 (Тайвань) " Гроза-Р " (Белоруссия) имеют портативные габариты.
В апреле бойцы группы электронной борьбы Нацобороны продемонстрировали первый вариант оружия данного типа. Его принцип работы состоит в электромагнитном подавлении каналов управления дронами неприятелем.
Новый вариант установлен на гражданском автомобиле. Его отличительной особенностью является большее количество антенн, размеры которых также увеличились.
Отметим, что сирийский опыт создания оборудования для борьбы с БЛА отличается оригинальностью. К примеру, "противодроновое ружье" RAYSUN MD1 (Тайвань) " Гроза-Р " (Белоруссия) имеют портативные габариты.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20519.htm
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