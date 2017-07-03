11:40 03 июля

Новое поколение «электронных пушек» в Сирии

Как сообщает « Вестник Мордовии », на оснащении правительственных сил Сирии замечена модифицированная версия так называемой "электронной пушки", назначением которой является борьба с беспилотниками террористов.

Новое поколение «электронных пушек» в Сирии


В апреле бойцы группы электронной борьбы Нацобороны продемонстрировали первый вариант оружия данного типа. Его принцип работы состоит в электромагнитном подавлении каналов управления дронами неприятелем.




Новый вариант установлен на гражданском автомобиле. Его отличительной особенностью является большее количество антенн, размеры которых также увеличились.

Отметим, что сирийский опыт создания оборудования для борьбы с БЛА отличается оригинальностью. К примеру, "противодроновое ружье" RAYSUN MD1 (Тайвань) " Гроза-Р " (Белоруссия) имеют портативные габариты.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20519.htm
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Комментарии 4

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  1. RASKAT Сегодня, 09:41
    При применении такого оружие главное не столько поражение сколько обнаружение беспилотников. Особенно маленьких коптеров которые уже со 100 метров не видно не слышно. К ним (к ружьям) добавить бы миленький радар для обнаружения. Выросла бы эффективность в разы.
    Мне так кажется.
    RASKAT
    1. сибиралт Сегодня, 11:13
      А чем хуже для обнаружения беспилотников подзорная труба? laughing
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:42
    Магнетрон от микроволновки прикрутили? wassat Почитать бы про эффективность этой "грозы неба".
    Горный стрелок
  3. avg-mgn Сегодня, 09:59
    Все покрыто мраком, но, кое что можно понять из следующего материала:
    https://topwar.ru/110000-sistemy-borby-s-bpla-gro
    za-s-i-groza-r-belarus.html
    avg-mgn
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