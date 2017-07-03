Лидер КНР: американская ПРО в Корее наносит ущерб нацбезопасности Китая и России

Размещение США системы ПРО THAAD в Южной Корее нанесет серьезный ущерб интересам стратегической безопасности стран в регионе, в том числе Китая и России, нарушит стратегический баланс региона, ничем не поможет денуклеаризации на полуострове, тем более – сохранению стабильности и мира в регионе. В этой связи китайская сторона уже выразила решительный протест и серьезную озабоченность,

По тематике THAAD Китай и Россия поддерживают тесные контакты и координации на всех уровнях, и у нас идентичное понимание по поводу ее сути и вредности. Обе стороны решительно против размещения системы THAAD США в Республике Корея, убедительно призывают соответствующие стороны прекратить ее размещение и отменить решение,

Китайская сторона пристально следит за развитием событий на полуострове, придерживается курса на денуклеаризацию, обеспечение мира и стабильности на полуострове, настаивает на урегулировании кризиса исключительно путем диалога и консультаций,

В этой связи китайская сторона выдвинула "двухколейный параллельный подход", имеется в виду параллельное продвижение денуклеаризации и создания механизма мира, а также идею "двойного замораживания" ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея,

Российская сторона по этому поводу четко высказала поддержку. Согласованные подходы и действия Китая и России находят все больше сторонников в мировом сообществе,

Очень рассчитываем, что вовлеченные стороны будут позитивно откликаться на усилия Китая и России к примирению и продвижению переговорного процесса, выполнять взятые на себя обязательства, проявлять добрую волю и идти навстречу друг другу, что весьма важно для скорейшего включения проблемы полуострова в русло урегулирования путем диалога и консультаций,