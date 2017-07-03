11:40 03 июля

Лидер КНР: американская ПРО в Корее наносит ущерб нацбезопасности Китая и России

Развертывание американской системы ПРО THAAD в Республике Корея нарушает стратегический баланс региона, передает ТАСС заявление председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с визитом в Москву.

Лидер КНР: американская ПРО в Корее наносит ущерб нацбезопасности Китая и России


Размещение США системы ПРО THAAD в Южной Корее нанесет серьезный ущерб интересам стратегической безопасности стран в регионе, в том числе Китая и России, нарушит стратегический баланс региона, ничем не поможет денуклеаризации на полуострове, тем более – сохранению стабильности и мира в регионе. В этой связи китайская сторона уже выразила решительный протест и серьезную озабоченность,
сказал китайский лидер.


По тематике THAAD Китай и Россия поддерживают тесные контакты и координации на всех уровнях, и у нас идентичное понимание по поводу ее сути и вредности. Обе стороны решительно против размещения системы THAAD США в Республике Корея, убедительно призывают соответствующие стороны прекратить ее размещение и отменить решение,
сообщил он.

Китай и Россия, подчеркнул Си Цзиньпин, «будут вместе либо по отдельности принимать адекватные меры в целях защиты безопасности двух стран и сохранения стратегического баланса в регионе».

Китайская сторона пристально следит за развитием событий на полуострове, придерживается курса на денуклеаризацию, обеспечение мира и стабильности на полуострове, настаивает на урегулировании кризиса исключительно путем диалога и консультаций,
отметил он.

Напомнив, что «проблема денуклеаризации Корейского полуострова имеет давнюю историю и крайне сложна», председатель КНР указал, что она «требует устранение и причин, и последствий, и обязательно с учетом обоснованных озабоченностей всех вовлеченных сторон».

В этой связи китайская сторона выдвинула "двухколейный параллельный подход", имеется в виду параллельное продвижение денуклеаризации и создания механизма мира, а также идею "двойного замораживания" ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея,
рассказал он.

Российская сторона по этому поводу четко высказала поддержку. Согласованные подходы и действия Китая и России находят все больше сторонников в мировом сообществе,
сказал Си Цзиньпин.

Очень рассчитываем, что вовлеченные стороны будут позитивно откликаться на усилия Китая и России к примирению и продвижению переговорного процесса, выполнять взятые на себя обязательства, проявлять добрую волю и идти навстречу друг другу, что весьма важно для скорейшего включения проблемы полуострова в русло урегулирования путем диалога и консультаций,
заключил председатель КНР.

Использованы фотографии: Billy H.C. Kwok/Pool Photo via AP
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Комментарии 15

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  1. Чёрный Сегодня, 09:45
    Воооот, наконец то голосок начал прорезаться, а то всё больше , наша хата (ну т.е. ФАНЗА ) smile с краю, нейтралитет видите ли....
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 09:54
      В кои - то веки Китай не воздержался против "за". Вот тут - то и нам нужно поддержать КНР. Там еще и КНДР впишется. К тому же, и в Сеуле народ бунтует против этих ПРО.
      сибиралт
      1. Vita VKO Сегодня, 10:24
        Цитата: сибиралт
        В кои - то веки Китай не воздержался

        Последние 10 лет Китай почти всегда поддерживает Россию в СБ ООН, в отличие от союзничков по ОДКБ.
        Vita VKO
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:14
      Вместе надо давить на США может тогда что нибудь и будет меняться .
      Spartanez300
    3. Зяблицев Сегодня, 10:58
      Cейчас, только ленивый не троллит Трампа, вот и китайцы решили в этом немного поучаствовать, а то рыжий Президент немного не по правилам играет, то Томагавками жахнет когда Си Цзиньпин у него в гостях, то какие то корыта болтаются в Желтом море у китайских островов... laughing
      Зяблицев
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:47
    Китайцам точно эта система мешает. Нашим - весьма опосредованно. Но пусть его.
    Горный стрелок
    1. сибиралт Сегодня, 10:01
      Как же не мешает? А зачем нам китайские МБР на границе ДВ? belay Не зря же товарищ Си сегодня в Москву прилетает.
      сибиралт
    2. Удав КАА Сегодня, 11:28
      Цитата: Горный стрелок
      Китайцам точно эта система мешает. Нашим - весьма опосредованно.

      Система THAAD США в Республике Корея направлена как против МБР КНР, так и против наших "Сарматов", которые будут развернуты в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Ближе они уже просто подобраться не могут.
      Удав КАА
  3. Познающий Сегодня, 09:51
    Ну вот и закончилась так многих волнующая пауза в отношениях между Россией и КНР. Символично что все это в Москве и перед саммитом G-20... предполагаемая встреча между Путиным и Трампом будет ох какой не простой для американца.
    Познающий
    1. Подрезчик Сегодня, 09:58
      Китайцы хитрованы конечно, но в данной ситуации поддержка России им очень нужна, система ПРО эта больше их беспокоит. На счет встречи Трампа с Путиным согласен на сто, попотеют американцы...
      Подрезчик
  4. Tusv Сегодня, 09:54
    параллельное продвижение денуклеаризации и создания механизма мира, а также идею "двойного замораживания" ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея

    За, за, за. Особенно против крупномасштабных
    Tusv
  5. Балу Сегодня, 09:59
    Развертывание американской системы ПРО THAAD в Республике Корея нарушает стратегический баланс региона, передает ТАСС заявление председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с визитом в Москву.

    Это понимают и жители Южной Кореи, не понимает только рукводство.
    Балу
    1. Moryarty Сегодня, 10:04
      Всё они понимают, только у власти там марионетки.
      Moryarty
  6. Mavrikiy Сегодня, 10:09
    "А, редиска, вспомнил про Россию! А то мы с Дональдом наведем порядок" ....
    Лидер КНР: американская ПРО в Корее наносит ущерб нацбезопасности Китая и России
    Mavrikiy
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:26
    А вчера раздавались голоса, что Китай помалкивает, т.к. начал "дружить" с Сша. Вот вам и ответ.
    Китай и Россия, подчеркнул Си Цзиньпин, «будут вместе либо по отдельности принимать адекватные меры в целях защиты безопасности двух стран и сохранения стратегического баланса в регионе».
    "Либо по отдельности" подчеркивает, что Китай в любом случае будет принимать меры.
    rotmistr60
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